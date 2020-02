DHA YURT BÜLTENİ - 15

Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nde gelecekte istihdam ve üretimin niteliği masaya yatırıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin kapanış paneli olan “Yeni Bir Geleceğe Doğru\" oturumunda geleceğin dünyasına dair rehber niteliği taşıyanenerji, istihdam ve üretimin geleceği konuları değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez\'in yaptığı panele Softbank Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Chockalingam Palaniappan, DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey ve The Next Factory of the World Kitabının Yazarı Irene Sun katıldı.

Panelde ilk konuşmayı yapan Softbank Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Chockalingam Palaniappan, dünyada güneş enerjisine yönelik büyük ilgi olduğunu, bu yolla elde edilen enerjinin saklanabilir olmasının maliyeti düşürülebildiğinde, gelecekte yatırımların çok daha artacağını belirtti. Palaniappan “Maliyetler düştüğünde 2030 yılına kadar birçok hükümet, ülkelerindeki araçların temiz enerji kullanacağına dair söz veriyorö dedi.

DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey ise enerjinin saklanabilir olmasıyla ziyan edilen enerji miktarının da düşeceğini, ancak bunun zaman alacağını söyleyerek “Bugün kullandığımız araçlar 150 yıllık bir çalışma sonucu geliştirildiö dedi. Frey teknolojinin gelişmesiyle, bazı iş kollarında istihdamın azalacağını ama diğer taraftan birçok yeni iş imkanı oluşacağını, ancak bunların bugünkü gibi tam zamanlı değil, yarı zamanlı ya da proje bazında işler olacağını söyledi. 2040\'ta şu anda en sık görülen birçok mesleğin yok olacağını söyleyen Frey, robotlar, dronelar, sürücüsüz araçlar gibi yeni alanlarda yeni meslekler oluşacağını söyledi. Frey, gelecekte başarılı olabilmek için bireylerin iş dünyasında daha esnek olabilmesi gerektiğini belirtti.

The Next Factory of the World Kitabının Yazarı Irene Sun, 1980\'lerde Çin\'de fabrikalarda çalışmaya başlayan, daha sonra yönetici pozisyonuna gelip, bununla da yetinmeyerek Nijerya\'dan Özbekistan\'a kadar yatırım yaparak fabrikalar kuran Çinli iş insanlarını örnek gösterdi ve Çin\'in artık dünyanın fabrikası olmaktan çıktığını ve dünyanın geri kalan bölgelerindeki fırsatları değerlendirerek girişimler gerçekleştirdiğini anlattı. Kendi çocukluğunda Çin\'de altyapının çok zayıf olduğunu, 25 yıl önce kendisinin ilk kez özel bir araca bindiği günü çok iyi hatırladığını çünkü bunun o dönemde görülmemiş bir şey olduğunu ifade etti. Sun, Çin\'in önümüzdeki dönemde öneminin azalmasını değil, dönüşmesini beklediğini söyledi. Sun, dünyada “kollektif korku\" yüzünden toplumların içlerine kapanmaya başladığını, oysa şu anda faydasını gördüğümüz birçok teknolojik ilerlemenin ülkelerin ve kültürlerin biraraya gelmesiyle oluştuğunu hatırlattı.

Haber: Mahmut Can Emir / Bursa, 24 Mart (DHA)

İzmit\'te yol verme kavgası

İZMİT\'te, sokakta karşı karşıya gelen iki otomobilde bulunanlar yol verme meselesi nedeniyle ortalığı birbirine kattı. Araya giren vatandaşlar kavga edenleri güçlükle sakinleştirdi.

Akşam saatlerinde, Karabaş Mahallesi Osmanbey Geçidi Sokak\'ta iki otomobil karşı karşıya geldi. Sokağa park eden araçlar nedeniyle tek aracın ilerleyebileceği sokakta iki otomobilde bulunanlar arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarda bulunanların inmesi ile ortalık karıştı. Kavga edenleri görenler araya girdi. Bir kişi tehditler savururken, güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobilin içerisinde bulunan küçük bir çocuk korkarken, vatandaşlar sakinleştirdi. Otomobillerin geri çekilmesi ile olay sona erdi.

- Sokakta karşı karşıya gelen araçlardan görüntü

- Tehditler savuran kişiden görüntü, vatandaşların uzaklaştırması

- Otomobilin geri gitmesi

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), (DHA)

Erzurum, Ağrı ve Iğdır\'da fırtına çatıları uçurdu (2)

FIRTINA 19\'U OKUL, 64 EV VE İŞYERİNİN ÇATISINI UÇURMUŞ

Erzurum\'da dün geceden itibaren başlayan ve gün boyu etkili olan fırtınanın 17\'si okul olmak üzere 64 ev ve işyerinde hasara yol açtığı bildirildi. Erzurum Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Kent merkezi ve ilçelerde 17 okul, 2 öğrenci yurdu, 2 hizmet kamu binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojman çatısı, 2 pansiyon ve 23 özel konut, bina işyeri çatısı ile 14 köydeki ev ve ahırın çatısını uçurduğunu duyurdu. Çatılarda oluşan hasarlara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ekiplerinin ise hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Haber: Turgay İPEK / Erzurum (DHA)

AK Partili Metiner: PKK, HDP \'kâfir\' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, PKK ve HDP\'nin Kürtlere \'kâfir\' ideolojisini yaymaya çalıştığını savunarak \"Hiç kimse kusura bakmasın PKK, HDP \'kafir\' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır\" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman\'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen \'Biz birlikte Türkiye\'yiz\' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Milletvekili Metiner, \"Şu sayın kelimesinden nefret ettiğim kadar, hiç bir şeyden nefret etmem. Sayın vekilim, sayın bu kadar acı yani \'Mehmet kardeşim\' desen \'Mehmet ağabeyim\' desen ama içimizden bazıları diyor ki; hayır illa benim bütün sıfatlarımı sayacaksın sayın milletvekili sayın bilmem ne komisyon üyesi. Ne kadar çok meraklıyız.\"

PKK ve HDP\'nin kâfir ideolojisini Kürtlere yaymaya çalıştığını öne süren Metiner, şöyle devam etti:

\"Kürtsün niye HDP\'ye oy vermiyorsun? Sen kâfirsin, benim kâfirin yanında ne işim var?\' Hiç kimse kusura bakmasın PKK, HDP \'kâfir\' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır. \'Hiçbir Kürt, Müslümanın onların yanında yeri olamaz.\' İnkâra dayalı bir ideolojidir. Ama ne yazık ki; dindar Kürt kardeşlerimiz de var. Bindikleri gemi, onları sahil-i selamete götürmüyor ama bindikleri PKK\'nın gemisinde beş vakit namaz kılıyorlar. Ama PKK\'nın kıblesi farklı, bunu anlatmaya çalışıyoruz.\"

\'İKTİDAR HEPİMİZİ DEĞİŞTİRDİ, DEĞİŞTİRİYOR\'

İktidarın herkesi değiştirdiğini hatırlatan Metiner, şunları söyledi:

\"Evet iktidar çok önemli, iktidarın dışında başka şeyler de önemli. İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim \'değişmedim\' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler fakir fukaradan mütevazılık bekliyoruz. Fakir, fukaraya mütevazılık yakışmaz ki; fakir fukaranın farklı bir seçeneği var mı? Mütevazılık kime yakışır? İktidar sahiplerine, güç sahiplerine yakışır. Zaten konumumuzdan dolayı etrafımızdan dolayı yanımıza yaklaşmıyor. Garip gurebayı unuttuk, unuttuk yani bir garip yanımıza yaklaşsa kulağınıza bir şey söylese \'Vaktimiz yok\', belediyemize gelse \'Toplantıda.\' Eğer bir zengin geldiyse hele bir de patronun oğluysa maşallah kapıda karşılarız bu ne ya? Bizi buraya taşıyan garip, fakir, fukara kardeşim. 15 Temmuz\'da kimileri köşe bucak kaçtı, meydanlarda ne yiğit insanlar vardı. Eli öpülesi insanlar onlar. Bugün varsak, onların sayesinde varız. 15 Temmuz\'da alçak FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsaydı ne çabuk unutuyoruz? 15 Temmuz\'u da unutacağız, ben bunu size söyleyeyim.\"

- Belediye konferans salonu

- Konferansa katılanlar

- Mehmet Metiner\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

