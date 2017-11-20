DHA YURT BÜLTENİ - 15

Erdoğan’dan, Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi (5)

ERDOĞAN, EREN BÜLBÜL’ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından helikopterle geldiği Trabzon’un Maçka İlçesi\'nde, geçen 11 Ağustos\'ta PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve ağabeyleri ile basına kapalı ziyarette görüştü.

\"KİMSE BU ÜLKENİN BİLEĞİNİ BÜKEMEYECEK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülbül ailesini ziyareti sonrası Reşadiye Sokak üzerinde bulunan evin önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Eren Bülbül ve aynı saldırıda şehit düşen Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’e Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgenin şehit topraklarlı ve şehitlerin en yoğun olduğu yerler olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu şahadetler ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varlığımı aslanda hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyerek bu yolda yürüyoruz. Rabbim inşallah bize de bu makamı lütfetsin. Sizler bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz, hiç yalnız bırakmadınız. Bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah’ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek. Hiç endişeniz olmasın. Şuradan şöyle bir ses gelmiş, acaba şu ülke ne der, acaba bu kuruluş ne der, hiç kafanızı bunlara takmayın. Şuna bakın. Allah ne der? Allah’tan başka galip yoktur. Hep galip olan odur. Ecdadımız bunun için yürümedi mi? Bunun için fetihler olmadı mı? İşte son 15 yıla damgamızı vurduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 780 bin kilometre karelik vatan topraklarını ilmik ilmik dokuyoruz. Yeniden bu vatanı inşa ediyoruz\" dedi.

\"DAMADA SÖYLEYECEĞİZ BU İŞİ BİTİRMELİ\"

Kalabalık arasında bir kişinin ilçelerinde doğalgaz olmadığını hatırlatması üzerine Erdoğan “Damada söyleyeceğiz bu işi biran önce bitirmesi lazımö yanıtını verdi. 2019’un bir kırılma noktası olduğunu ve artık her şeyin eskisi gibi olmayacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz. Bu sürece darbeyi şu karşımdaki topluluk vuracak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bir reform gerçekleştireceğiz. Önümüzde 16 ayımız var.Bu süreyi iyi değerlendireceğiz\" Şehit Eren Bülbül için slogan atılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eren bizim kalbimizde. Tüm şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerimizle beraber yaşıyoruz, yaşayacağız\" ifadelerini kullandı.

\"KUYMAĞI FAZLA YİYİN BİRAZ\"

Partisinin emeğin partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, \"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her eve bu Ak Parti\'nin icraatlarını anlatmaya var mıyız? Biz emeğin, beraberliğin, kardeşliğin partisiyiz. Ayrılığın gayrılığın değil. Onun için de diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\" diye konuştu. Rabia işareti yaparak kalabalığın kendisine eşlik etmesini isteyen Erdoğan vatandaşlardan sesin az çıkması üzerine \"Olamadı olmadı ya hu, bu size yakışmadı. Kuymağı biraz daha fazla yiyin\" esprisi gülüşmelere neden oldu. Erdoğan daha sonra Ankara\'ya gitmek üzere Maçka ilçesinden ayrılarak Trabzon havalimanına hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Eren Bülbül\'ün evine ziyareti

-Kuran okunması, dua edilmesi

-Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erdoğan\'ın eve girişi

-Halka seslenmesi

-Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO - Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU TRABZON DHA

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Van\'da 126 korucu yemin edip görevlerine başladı

VAN\'ın Edremit ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 126 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle yemin edip göreve başladı.Törende konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, korucuların şerefli bir görev üstendiğini belirterek,\"Bu kapsamda ilimizde de 2 bin 488 güvenlik korucumuz kendi istekleriyle emekliye sevk edildi. Emekli olan korucuların yerine 4 bin 476 korucu bu vatanın birliği için mücadele ediyor.\"dedi

İçişleri Bakanlığı\'nın Edremit ilçesinde açtığı güvenlik korucusu kadrosunda görev yapmak için eğitimlerini başarıyla tamamlayan 126 yeni güvenlik korucusu için ilçedeki Nur Tatar Spor salonunda yemin töreni düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas,Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe korucular ve aileleri katıldı. Güvenlik korucuları judo, boks ve yakın koruma gösterilerinin ardından yemin ederek, görevlerine başladı.

OPERASYONLARDA 800 KORUCU ŞEHİT OLDU

Vali Zorluoğlu, Türkiye\'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığını belirterek, \"Operasyonlar sırasında şehit düşen bin 800 korucumuzu rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Yine terörle mücadele gazi olan 3 bine yakın korucumuza buradan selamlarımızı gönderiyorum. Ülkemiz tarihin en kritik süreçlerinden birini yaşıyor. İstikbalimizin için adeta ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor, boyunduruk altına alınmaya çalışılıyor. İddialı, vizyoner, güçlü ve kendi hedefleri olan bu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyen Türkiye bir çoklarının işine gelmiyor, hoşuna gitmiyor. Bizim alan değil, veren el olmamızı hazmedemiyorlar. Türkiye’nin mazlumları için, mağdurlar için, umut olmasını arzu etmiyorlar. Dünya 5’ten büyüktür denmesini bir türlü kabullenmiyorlar ve bu nedenle Türkiye onları rahatsız ediyor. İstiyorlar ki; Türkiye eskiden olduğu gibi, eski Türkiye gibi sadece kendisine biçilen rolü sesini soluğunu çıkartmaksızın oynasın. İstiyorlar ki geçmişte olduğu gibi birilerinin ileri garnizon rolünü yerine getirsin.\" dedi Türkiye\'nin binlerce yıllık devlet geleneği ile sıkıntıları aşacağını söyleyen Vali Zorluoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Türkiye kendi iradesini ortaya koydukça, masaya yumruğunu \'Ben de varım\' diye vurdukça bizi durdurmak için kirli planlar bir bir ortaya konuyor. Bu planlar içerisinde ekonomi var, bu planlar içerisinde milletin iradesini tankla topla, darbe girişimleriyle esir alma var. Bu planlar içerisinde terör örgütlerine gizli ya da aleni bir şekilde destek verme var, terör örgütlerini sahiplenmek var. Maalesef bu planlar içerisinde etnik kışkırtıcılığı, mezhep kışkırtıcılığı var. Bu planlar içerisinde figüran olarak PKK var, FETÖ var, DEAŞ var, DHKP-C var. Herkes şunu bilsin ki; Türkiye binlerce yıllık devlet geleneği ile bu sıkıntıları aşacak güçtedir. Bir yıldır bu coğrafyada bizler birilerinin rufuyla durmuyoruz. Bir yıldır bizler verdiğimiz onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca şehit nedeniyle buradayız. Onların kanları bu toprakları suladıkça bu topraklarda sonsuza kadar var olmaya devam edeceğiz.\" Korucuların çok değerli ve şerefli bir görevi üstlendiğini ifade eden Vali Zorluoğlu,\" Vatanın birliği ve bütünlüğünü, milletin ırzı ve namusunu, bayrağı ve ezanı koruma ve kollama görevi bugün itibarıyla size geçmiştir. Koruculuk bir meslek değildir, bir meslekten, bir görevden çok daha ötesidir. Hükümetimizin tasarrufuyla 2017 yılı içerisinde Türkiye genelinde güvenlik korucularını gençleştirme çalışması yapıldı. Bu kapsamda ilimizde de iki bin 488 güvenlik korucumuz kendi istekleriyle emekliye sevk edildi. Emekli olan korucuların yerine 4 bin 476 bu vatan için mücadele eden güvenlik korucumuz var. Geçmiş zamanda güvenlik korucularımızın yaş ortalaması 44 iken, şu anda gençleştirme çalışması neticesinde yaş ortalamamız ilimizde 33 oldu. Çok daha dinamik, çok daha genç güvenlik korucusu kadrosuna sahibiz. Hükümetimizin, devletimizin kararlı duruşuyla bizlerin burada etkin çalışmasıyla polisimiz, jandarmamız, askerimiz ve güvenlik korucularımızın vatanperver, gözü pek, cesaretli mücadelesiyle bu bölgede ve Türkiye’de terörün kökünü kazıyacağız.\"diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KORUCULARIN BÜYÜK EMEKLERİ VAR

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ise, korucuların, terörle mücadelede rollerinin büyükolduğunu kaydererek, \"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba, eş ve yakınlarınızın huzurunda gerektiğinde vatan, vazife uğrunda seve seve canınızı feda edeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. İçeceğiniz bu ant vatan sevgisi, vazife şeref ve namus anlamında olup aynı zamanda kahraman bir güvenlik korucusu mukaddes bir simgesidir. Sağ elinizi şanlı bayrağımızın üzerine koyarak birliğimizin, bayrağımızın, vatanımızın, namusumuzun, cumhuriyetimizin, demokrasimizin, Türkiye’mizin, sol elinizi de arkadaşınız omzuna koyarak, yüce milletimizin koruyucusu olduğunuzu Allah’ın ve yüce milletimizin şahidiyle tüm dünyaya ilan etmiş olacaksınız. Korucular başınız daima dik olsun. Çünkü, sizler mazisi şan ve şerefle dolu olan Türkiye Cumhuriyetinin evlatlarısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devletini her türlü terör eylemine karşı yürütmüş olduğu ulusal mücadele korucularımızın, jandarmamızın, askerimizin özveri ve fedakârlıkları sırasında başarıya ulaşacaktır\" dedi. Konuşmaların ardından 126 korucu bayrağa el basıp yemin etti. Program daha sonra Edremit Kaymakamlığının verdiği kokteyl ile son buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Korucular el basacağı bayraklardan detaylar

-Salondan detaylar

-İstiklal Marşının okunması

-Askerlerin ve korucuların salona gelişi

-Korucuların yemin töreni

-Vali Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

-Van Jandarma İl Komutanı Yavuz Özfidan\'ın konuşması

-Mehter gösterisi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 761 MB

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

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Otomobil şarampole uçtu 1 ölü, 4 yaralı

UŞAK\'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Banaz-Uşak Karayolu Çarıkköy mevkiinde meydana geldi. Uşak yönüne giden Beytullah Durmuş (40) yönetimindeki 64 LE 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden dışarı fırlayan 40 yaşındaki Yasemin Durmuş\'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışıp itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan sürücü Beytullah Durmuş ile birlikte çocuklardan Feride, Aslı ve Ömer Durmuş, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yasemin Durmuş\'un cansız bedeni, Uşak Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-112 kontrol ederken görüntü

Haber-Kamera: UŞAK, (DHA)

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Hareket halindeki hafif ticari araç yandı

ADIYAMAN\'da, hareket halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 FP 420 plakalı hafif ticari araç, hareket halindeyken motor kısmından aniden alevler yükseldi. Bunu fark eden sürücü, aracı durdurdu. Yoldan geçenlerin yardımıyla söndürülen araçta hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Araçtan alevlerin yükselmesi

- Toplanan kalabalık

- Yoldan geçen araclar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Aleyna Tilki Eskişehir\'de hayranlarıyla buluştu

GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, Eskişehir\'de bir alışveriş merkezindeki konserde hayranlarıyla buluştu. Alışveriş Merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konserine hayranları büyük ilgi gösterdi. Güvenlik önlemlerinin alındığı konserde genç şarkıcı ilk olarak \'Cevapsız çınlama\' adlı şarkısını seslendirdi.

\'ANNEM BAĞCIKLARIMI BAĞLIYOR\'

Konseri Aleyna Tilki\'nin annesi Havva Tilki de izledi. Havva Tilki konser sırasında kızının çözülen spor ayakkabısının bağcığını bağladı. Aleyna Tilki de kalabalığa doğru \"Bak annem bağcıklarımı bağlıyor. Anne her yerde anne işte. Yapacak bir şey yok. Annelerimizi buradan saygılarımızı sunuyoruz\" diyerek annesine teşekkür etti. Anne Havva Tilki, konser boyunca kızını cep telefonu ile kayda aldı. Aleyna Tilki konseri izleyenlere alkışların kendisine yetersiz geldiğini söyleyerek daha fazla alkış istedi. Konseri izleyen bir kadın da \'Aleyna seni çok seviyorum\' yazılı bir dövizi havaya kaldırarak sanatçıya göstermeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren konserde Aleyna Tilki söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Konseri izleyenlerin,

-Aleyna Tilki\'nin sahneye çıkması ve şarkı söylemesi,

-Aleyna Tilki\'nin konuşması,

-Ane Havva Tilki\'nin Aleyna Tilki\'nin ayakkabısını bağlaması,

-Konserden ve izleyicilerin görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)