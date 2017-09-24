DHA YURT BÜLTENİ - 15

Barzani: Referandum sınırların belirlenmesi değildir /EK



\'TÜRKİYE VE İRAN DOSTLUK ELİNİ ÇEVİRSE DE ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, ileride karanlık bir gelecekle karşılaşmaktansa, her türlü riski göze alma kanaatine vardıklarını, son 25 yılda Türkiye ve dünya için, barış ve istikrar kaynağı olduklarını da kanıtladıklarını söyledi.

Referanduma tepkilerin sertleştiğini ancak şimdiye kadar prensipte hiçkimsenin referanduma karşı olduğunu duymadıklarını söyleyen Barzani, \"Bağımsız olmak istediklerinden dolayı milletin cezalandırılması doğru değil. İran ve Türkiye ile dostuz, onlara dostluk elini uzatıyoruz. İran ve Türkiye, dostluğu geri çevirse de biz onlara dostluk elini uzatmaya devam ederiz. BM, genelde bütün olaylarda arabulucu olmayı seçiyor. 26 Eylül\'de tepki göstermesi halinde, Irak\'a karşı bir tepki göstermeyeceğiz, onlara fırsat tanıyacağız. Irak\'ın Enfal siyasetine dönmesi halinde ise, başka kararlarımız olacak\" dedi.

\'KENDİ TOPRAKLARIMIZDA NE TANK NE TOP GÖRDÜK\'

TSK\'nın bağımsızlık referandumuna mesaj olarak değerlendirelen Habur Sınır Kapısı\'ndaki askeri tatbikatı ile ilgili bir soru üzerine Mesut Barzani, \"Türkiye\'nin kendi topraklarında ne yapacağı bizi ilgilendirmez. Biz kendi topraklarımızda ne tank ne de top gördük. Biz Türkiye\'nin iç meseleleri ile değil kendi iç meselelerimiz ile ilgileniyoruz. Bunu istemeyiz ama sınır kapatılırsa herkes zarar görür. Sınırların kapatılmamasını ümit ediyoruz. Çünkü herkes bundan zararlı çıkacak\" diye konuştu. Irak Başbakanı Abadi ile dost olduğunu ve onun kalbini kırmak istemediğini söyleyen Barzani, \"Kürdistan siyasi liderliği ve Kürdistan halkı, yarın referandumun yapılmasına karar verdi. Abadi ile aram iyi ve o benim dostum, onun kalbini kırmak istemem. Bundan sonra Irak\'ın komşusu olduğumuzu söyledim. Irak’la şiddet ihtimalini düşünmüyoruz ve buna tahammülümüz yok. Şiddet sorunları çözmüyor, sorunları anlaşarak çözmemiz lazım. Uluslararası toplumun, bir milletin bağımsızlığına karşı çıkacağını zannetmiyorum. Uluslararası toplum, 26\'sında bağımsızlık isteyen bir milleti izole ediyorsa, kendi bileceği iş. İran’ın, Kürdistan Bölgesi\'ne hava sahasını kapatması kendi kararıdır. Ayın 26\'sından sonra kimin destek çıktığını ve kimin karşı çıkacağını bekleyip, göreceğiz\" dedi.

\'KERKÜK\'TE İSTEYEN OY VEREBİLİR, İSTEYEN BOYKOT EDEBİLİR\'

Mesut Barzani, Kerkük\'te referandum yapılmasına yönelik tepkiler olduğuna dair sorular üzerine ise \"Kerkük\'te referanduma karşı çıkılmasını anlayamıyorum. Kerkük\'te isteyen oy verebilir, isteyen boykot edebilir. Eğer birileri Kerkük\'te peşin olarak, fitne çıkarmaya karar vermişlerse yanıtlarını alacaklar. Kerkük\'te kışkırtıcı olaylara karşı sükunetlerini korumaları için güvenlik güçlerine talimat verildi. Bazı Türkmenler kararı boykot ederken, birçok Türkmen de yarın oy kullanacak. Bize saldırsalar bile biz onlara saldırmayacağız. Kerkük\'e saldırmak çok kolay bir şey değil. Kerkük\'e askeri müdahale gibi akıl karı olmayan bir girişimin gerçekleştirileceğini sanmıyoruz. Bölgede yeni bir savaşın çıkması kimin çıkarına? Umarım bu aşamaya gelmez, yoksa farklı bir dünya oluşacak. Biz kararımızı verdik, diyalog kapılarımızı kapatmayacağız. Diyalog kapısını açmazsa niyeti ortaya çıkacak, o zaman herkes kendi evine. Vakit çok geç artık; Bağdat\'ın, anayasayada üzerinde anlaştıklarımızı uygulaması için 14 yıl bekledik. Artık müzakereler bağımsızlığa nasıl ulaşacağımız üzerinde olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)

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Gemi yan yattı, suntalar denize döküldü

İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, limanda demirli Panama bayraklı \'Allın\' isimli kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada halatının boşalması sonucu yan yattı. Gemiye yüklenen suntaların bir bölümü denize düşerken kısa süreli panik yaşandı.

Dikili Limanı\'nda bağlı bulunan 90 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki kargo gemisi Allın\'a bugün saat 16.00 sıralarında, vinçle sunta yüklenmeye başlandı. Yükleme sırasında, halatı boşalan 2 bin 810 tonluk gemi yan yattı. Gemideki, sunta plakalarının bir bölümü kayarak denize düştü. Yan yatarken iskeleye çarpan geminin neden olduğu gürültü, güzel havanın tadını çıkarmak için sahilde gezinen vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken, yan yatan geminin düzeltilmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yan yatan geminin görüntüsü

-Denize dökümlen suntalardan görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

SÜRE: 2.30

Haber - Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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Bakan Kurtulmuş, Salda Gölü\'nde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur\'un Yeşilova İlçesi\'nde Türkiye\'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü\'nde suya girdi.

Türkiye\'deki birçok ülkenin büyükelçileri ve Ankara\'dan medya mensuplarıyla birlikte Burdur\'a gelen Bakan Numan Kurtulmuş, öğle yemeğinin ardından turkuaz rengiyle ve bembeyaz sahiliyle bilinen Salda Gölü\'nde, ayakkabı ve çoraplarını çıkartıp, pantolonun paçalarını sıvadıktan sonra suya girip bir süre göl kenarında yürüyüş yaptı. Daha önce Salda Gölü kenarından birkaç kez geçtiğini belirten Bakan Kurtulmuş, şöyle dedi: \"Çok güzel, cennet köşesi bir yer. Yabancı konuklarımızı bugün burada ağırlamamızın sebeplerinden biri de bu. Çok fazla bilinmiyor, Türkiye\'nin saklı cennetlerinden biri. İnşallah bu vesileyle tanınmış olur. Buranın güzelliğinin korunması lazım. Çok fazla tesis, binalarla doldurmadan güzelliği ve bakir halini koruyabilmek lazım. Bu yaz döneminde 250 bin kişi ziyaret etmiş burayı ve çoğunluğu yerli turistler. Herhalde yabancı turistler açısından da cazibe merkezi olur. Çevreyi, buranın doğallığını bozmayacak turistik tesisler belki mümkün olabilir.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Kurtulmuş gölde yürürken

- Bakan Kurtulmuş’un açıklaması

SÜRE:01.30

HABER: Mehmet ÇINAR- Mesut MADAN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/BURDUR, (DHA)

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Egzoz kokusu yerine parfüm kokusu için pedal çevirdiler

İZMİRLİ öğretmen Sema Gür\'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 5\'incisi düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' adlı proje eş zamanlı olarak 50 il ve Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde aynı anda başladı.

Bisikletlerini süsleyip Konak Meydanı\'nı dolduran yüzlerce kadın, Tarihi Havagazı Fabrikası\'na kadar egzozsuz ortamda pedal bastı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte konuşan Sema Öğretmen, bisikletin aynı zamanda bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, farkındalık yaratmak için süslendiklerini söyledi. Konak Meydanı\'nda saat 17.00\'da toplanan yüzlerce bisikletli kadın, bu yıl 5\'incisi düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' için renkli görüntüler oluşturdu. 2013 yılında bisiklet farkındalığı oluşturmak için \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' adını verdiği projeyi hayata geçiren öğretmen Sema Gür, tarihi Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı. \'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'nde trafiğe bisikletle çıkarak dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getiren Gür, \"Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Kadınlar olarak dünyadaki hemcinslerimizle gündelik kıyafet giyerek bisikletle trafiğe çıkabiliriz. Buna dikkat çekebilmek adına süslendik. Bisikletlerimizle yollara çıktık. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan \'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'ne vurgu yapmak için de buradayız. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Kadınlar olarak görünür olmak istiyoruz. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Bisiklet bireyin özgürlüğünü simgeler. Dünyada birçok ülkede yapılan etkinlikler zincirine İzmirli kadınlar öncülük etmektedir. Biz İzmirli kadınlar olarak \'Egzoz kokusu yerine, parfüm kokusu\' diyoruz. Açıklamanın ardından yüzlerce kadın 50 il ve Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'yle birlikte aynı anda pedallarını çevirmeye başladı. Geçen yıl Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenip bir marka haline gelen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Tarihi Havagazı Fabrikası\'nda son buldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Etkinlikten görüntüler

- Öğretmen Sema Gür ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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Süslü Kadınlar, trafikte saygı için pedal bastı

DENİZLİ\'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen yaklaşık 300 kadın, trafikte bisiklete ve kadına saygı için renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedal bastı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri dolayısıyla, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Saat 17.00\'de Forum Çamlık AVM önünde bir araya gelen kadınlar, şık kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle Mehmetçik Mahallesi\'nden Çamlık Parkı\'na kadar bisiklet kullandı. 300 süslü kadının pedal bastığı etkinlikte, kadınlar hep bir ağızdan, \"Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\" diye bağırdı. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Denizli Sorumlusu Güler Gürgüt, \"Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa ulaşacağımız yerlere rahatlıkla bisikletlerle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki kadınlar gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek için süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bir araya gelen Süslü Kadınlar\'dan görüntü

-Süslü bisikletlerden görüntü

-Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Denizli Sorumlusu Güler Gürgüt\'in konuşması

-Etkinliğe katılan kadınlar ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Keşan\'da \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' renkli geçti

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde gerçekleştirilen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' renkli görüntülere sahne oldu.

Rengarenk giyinerek süslenen ve Keşan Şehitlik Parkı\'nda toplanan yaklaşık 50 bisikletli kadın Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan \'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'ne dikkat çekmek için \'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\' sloganıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi\'ne kadar pedal çevirdi. Kadınlar, bisikletleri ve süsleriyle dikkat çekerken eşlerini ve çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen erkekler de tura destek verdi. Bisikletli kadınlar adına açıklama yapan Ayşe Çelik Eker, bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu belirterek, \"Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerinde hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek için süslendik ve bisikletimizle yola çıktık\" dedi. Basın açıklamasının ardından kadınlar bisikletleriyle Mehmet Gemici Cennet Bahçesi\'ne kadar pedal çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bisikletli kadınlar

-Bisikletler ve kadınlar detay

-Ayşe Çelik Eker basın açıklaması

-Süslü kadınların bisiklet turu

(SÜRE: 05.31 - BOYUT: 176 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)