DHA YURT BÜLTENİ - 15

1 - Şehitlikte orman yangını (5)

GELİBOLU YARIMADASI BU KEZ UCUZ KURTULDU

Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında çıkan orman yangını tamamen söndürüldü. 1994 yılında 4 bin 49 hektar alanın kül olduğu şehitliklerin yeşil örtüsü bu kez kurtarıldı. İlk belirlemelere göre aveler, 2.5 hektar zirai alan ve zeytinlik ile yarım hektar ormanlık alana zarar verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yangınla ilgili yaptığı açıklamada, \"Tarihi Alanda Ağdere Şehitliğinde çalışma yapan müteahhidin ihmali sonucu bir kıvılcım ile maalesef yangın başladı. Çok şükür hemen müdahale edilmek kaydıyla daha büyük bir yangına sebebiyet vermeden, alevler çam ormanlarına sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. Bu 3 hektarlık alanında hemen hemen 2.5 hektarında kuru otlar ile birkaç zeytin ağacı oluşturuyor. Yarım hektarlık bir ormanlık alanda zarar söz konusu. Bu kadar küçük çaplı bir yangınla atlatmış olmayı, teselli olarak görüyoruz. Rüzgarın çok olması, çam ormanlarının çok sık olması ve mevsimin de yaz olması sebebiyle korktuk ancak yangının büyümeden kontrol altına alınması hepimizi sevindirdi. Hepimize büyük geçmiş olsun\" dedi.

Öte yandan, yangınla birlikte tedbir amacıyla transit gemi geçişlerine karşılıklı olarak kapatılan Çanakkale Boğazı da trafik, alevlerin söndürülmesiyle normal seyrine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Yangından görüntü

-Yangına havadan ve karadan müdahale

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile röp.

-DHA muhabiri Burak Gezen\'in anonsu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

=========================================

2 - KÖY YOLU İÇİN ANKARA\'YA YÜRÜMESİNE İZİN VERİLMEDİ



DÜZCE Valiliği, Aynalı Köyü\'nde oturan Selahattin Aydın\'ın, 3 bin 500 metrelik köy yolunun yapılmamasını protesto için 85 yaşındaki annesi ile birlikte Ankara\'ya başlatacağı yürüyüşe, annesinin yaşlı olması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle izin vermedi.

Selahattin Aydın, Anıtpark Meydanı\'nda basın açıklaması yapmak ve annesi Fatma Aydın ile Ankara\'ya yürüyüş başlatmak için Valilik\'ten izin istedi. Valilik, Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında basın açıklamasına izin verirken, yürüyüşe izin vermedi. Vali Yardımcısı Hasan Bağcı imzasıyla Aydın\'a gönderilen yazıda, annesinin yaşlı olması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle yürüyüşe izin verilmediği belirtildi.

Meydanda tek başına basın açıklaması yapan Aydın, uzun yıllardır köylerinde içme suyu ve asfalt problemi yaşadıklarını söyledi. Su ve yolun temel ihtiyaçlar olduğuna işaret eden Aydın, \"Biz lüks ihtiyaçlar talep etmiyoruz. Su, öyle ya da böyle halloldu. Ama su çalışması yapılırken bozulan yollarda asfaltlama çalışması yapılmadı. 3 yıldan bu yana onunla ilgili de sıkıntılarımızı dile getirmeye çalıştık. Ancak bir türlü cevap bulamadık. Sonunda geçen yıl bize 3.5 kilometrelik yolun 1.6 kilometresinin yapılacağı söylendi. Köyün sıkıntısını bizzat şu anki valimize ilettik. Çünkü her gelen vali 1 yılda değiştiği için periyodik olarak bu işleri yaptık. Bu sayın valimiz de notunu aldı ve ilgileneceğini söyledi. Ancak yol yapılmadı\" dedi.

Köyde susuzluktan, tozdan, çamurdan çok çeken kadınları temsilen 85 yaşındaki annesiyle Ankara\'ya yürüyüş başlatacağını da Vali\'ye bildirdiğini anlatan Aydın, şöyle dedi:

\"Bu yürüyüşün yapılamayacağı şeklinde bize yazı ile bilgi verildi. Ancak basın açıklamasına izin vermişler. Ama sayın valimize şunu bildirmek isterim. Bu burada kalmayacak. Beni yürütmedi. Ben bu defteri kapatmadım. Sorun çözülmezse değişik platformlarda hakkımızı arayacağız. Çünkü biz haklıyız. Biz devletten temel ihtiyaç olan bir şey istiyoruz. 85 yaşındaki annemi düşünerek izin vermediler. Bu yazıyı alınca köye annemin yanına gittim. Annem yürüyüş için hazırlık yapıyordu. Ben de anneme \'Anacım müjde. Sayın Valim, şefkatli Valim senin yollarda heder olmaman için bu yürüyüşe izin vermiyor. Hiç sıkıntı yapma\' dedim. Annem de bana \'Evladım madem sayın valimiz benim sağlığımı düşünüyorsa bizi bu köyde susuzluktan, tozdan, çamurdan kurtarsa iyi olmaz mı?\' dedi. Ben cevap veremedim.\"

Aydın, açıklaması ardından parktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Selahattin Aydın\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

======================================

3 - Bakan Kaya: 138 bin Suriyeliye psiko-sosyal destek verildi (2)

KILIÇDAROĞLU\'NA TEPKİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Karaköprü İlçe kongresine katıldı. Kongrede partililere hitap eden Bakan Kaya, Samsun\'da şehit Ramazan Taşkın\'nın cenazesine gönderilen CHP çelenklerinin şehit yakınları tarafından istenilmemesi üzerine aileye dava açan Kılıçdaroğlu\'na sert tepi göstererek şunları söyledi:

\"Vatan hainlerinin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği alçak darbe girişimi sonuçsuz kaldı. Şimdi böyle bir süreci yaşamışken, ana muhalefet partisinin başındaki Kılıçdaroğlu ne yaptı? Utanmadan sıkılmadan bir şehit cenazesine yolladığı çelengini kabul etmeyen şehit ailesine karşı dava açtı. Şehit ailesine dava açan bir ana muhalefet partisi başkanı var. Maalesef bundan da hiç sıkılmadılar. İnsansız hava araçlarıyla öldürülen teröristlerin \'silahı yoktur\' diyerek, onlar \'iş adamıymış\', \'pikniğe gidiyorlarmış\' diyerek görüyorsunuz insansız hava araçlarıyla öldürülen teröristlere sahip çıkan bir ana muhalefet partisi başkanını hep birlikte izliyoruz. Bizler bu milletin bekası için gece gündüz demeden terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin maalesef sözcülüğüne soyunanlar, bu ülkeye ne kadar büyük zarar veriyor hep birlikte izliyoruz. Silahlı insansız hava araçlarının terörle mücadelede kullanılmasında rahatsızlık duyuyorlar. Ama bu aynı kişiler, 16 yaşındaki Yasin Börü, terör örgütleri tarafından katledilirken, 15 yaşındaki Eren Bülbül yavrumuz teröristler tarafından hunharca şehit edilirken, sustular. Yine aynı şekilde şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz, şehit edilirken, maalesef yine sessizdiler. Türkiye\'ye her alanda örtülü bir şekilde ambargo uygulayanlar, beraber bir şekilde Türkiye\'ye karşı adeta mücadele ediyorlar. \"

\'BUNLAR İNSANSIZ SİYASET ARACINA TESLİM OLANLAR\'

CHP\'nin düzenlediği \'adalet yürüyüşü\'nü de eleştiren Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şaşırmadık; çünkü bunlar insansız siyaset aracına teslim olanlar olarak, masum insanları katleden teröristlere bu dünyayı dar eden insansız hava araçlarına karşılar. Bugün Türkiye\'de insansız hava araçları milli ve yerli bir şekilde bu ülke topraklarında üretiliyor. Bununla gurur duymaları gerekirken, bununla öldürülen teröristlerin sözcülüklerini yapıyorlar. Yaptığınız siyasetin merkezinde insan yoksa o zaman siz insan düşmanlarının huzur ve barış düşmanlarının sözcülüğünü yapmış oluyorsunuz. Bugün terörle mücadelemizin en etkili unsurlarından biri silahlı insansız hava araçlarımız buna da karşı çıkan bir ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. Yine çelengini kabul etmeyen şehit ailesine dava açan bir ana muhalefet genel başkanı var. Aslında bu ayıpta CHP tarihinde bir kara leke olarak düşmüştür. Bu ayıbı da tüm şehit aileleri üzüntüyle karşılamıştır.\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı ve tek listeyle gidilen kongrede Ahmet Aksoy güven tazeleyerek yeniden Karaköprü ilçe başkanlığına seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kongrede konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya

- Salonu dolduran partililer divan başkanı

- AK parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - ŞANLIURFA,(DHA)

======================================

4 - FETÖ\'DEN GÖZALTINA ALINAN ASTSUBAY ANKARA\'YA GÖNDERİLDİ

BODRUM\'daki Imsık Askeri Havaalanı\'nda görevli Astsubay Onur T., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Onur T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara\'ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah yapılan operasyonda, Astsubay Onur T., Imsık Askeri Havaalanı\'na ait askeri lojmanda gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan ve bir ay önce lojmana yerleştiği öğrenilen Onur T., Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan Onur T., sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri gözetiminde havaalanına götürülerek, Ankara\'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Sağlık kontrolünden geçirilen Onur T.\'nin polis refakatinde hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

===========================================

5 - ŞAHİKA ERCÜMEN, SALDA GÖLÜ\'NDE REKOR DENEMESİ YAPACAK



BURDUR Belediyesi\'nin düzenlediği festivali kapsamında Salda Gölü\'ne dalış yapan su altı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak adlandırılan gölde rekor denemesi yapacağını söyledi.

Burdur Belediyesi tarafından, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü\'ne dikkati çekmek amacıyla bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Göl Festivali başladı. Festival kapsamında Köprübaşı Kavşağından Cumhuriyet Meydanı\'na kortej yürüyüşü düzenlendi; 300 metrelik Atatürk ve Türk bayrağı yürüyüş boyunca omuzlarda taşındı. Açılış seremonisinin ardından su altı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye\'nin Maldivleri olarak adlandırılan Yeşilova İlçesi\'ndeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı.

\'GÖLE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ\'

Şahika Ercümen, dalış öncesi Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz ile gazetecilere açıklama yaptı. Davet üzerine festivale katıldıklarını belirten Ercümen, Salda Gölü\'nü uzun zamandır merak ettiğini söyledi. Gölün renklerinin dışarıdan inanılmaz olduğunu ifade eden Ercümen, \"Su altı nasıldır diye düşünüyorduk. İlk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Bildiğim kadarıyla bu şekilde ilk kez tüpsüz bir dalış yapılacak. Bugün en büyük amacımız göle dikkati çekebilmek\" dedi.

BURDUR GÖLÜ\'NDEKİ KURUMA

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Burdur Gölü\'ndeki çekilmeye dikkati çekti. Başkan Ercengiz, \"Burdur Gölü hacminin yüzde 40\'ını kaybetmiş durumda. O çığlığa kulak verilmesini istiyoruz. Yarın bu tehdit Salda Gölü için de var. Salda Gölü bu sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Bugün dünya rekortmeni, kayıtlara geçmiş 8 rekoru bulunan Şahika Ercümen\'in katkısıyla bu çığlığı ötelere, uzaklara, yukarılara duyurmak istiyoruz\" diye konuştu.

REKOR DENEMESİ YAPACAK

Şahika Ercümen, dalış sonrası yaptığı açıklamada ise, Salda Gölü\'nde rekor denemesi yapmak istediğini söyledi. Dalışın çok güzel geçtiğini anlatan Ercümen, \"Burası Mars yüzeyini andıran bir yapıya sahipmiş. Suyun altında bunu görüyorsunuz. Şimdiye kadar pek fazla gündeme gelmedi ancak aşağıda çok farklı yapılar var. Bunu ilk kez bugün gördük. Dalış antrenmanlarımızı bundan sonra burada yapacağız. Bugünkü dalışımız keşif dalışı idi. Yaklaşık 20 metreye daldık. İlk 1 metrede görüş çok güzel. Burada rekor denemesi yapabiliriz. Daha büyük bir ekiple gelip değerlendirdikten sonra Salda Gölü\'nün değerini bir rekor denemesiyle tüm Türkiye\'ye hatta tüm dünyaya duyurmak isteriz\" dedi.

Dalışın ardından vatandaşlar sahilde Şahika Ercümen\'le fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Gölden detay

- Şahika Ercümen\'le röportaj

- Ali Orkun Ercengiz\'le röportaj

- Detay

- Çıktıktan sonra Şahika ile röportaj

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

======================================

6 - OSMANCIK\'TA KAZA: 5 YARALI



ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde otomobilin yoldan çıkması nedeniyle meydana gelen kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Kalinsa Köyü yakınlarında meydana geldi. Kastamonu\'dan Amasya\'nın Gümüşhacıköy İlçesi\'ne giden 49 yaşındaki Sezai Ertürk yönetimindeki 19 KV 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sezai Ertürk ile yanında bulunajn Nihat Aköz (48), Güler Aköz (47), Feyza Aköz (32) ile Anıl Aköz (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Ambulansların gelişi

-Yaralılardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum),(DHA)

================================================

7 - EŞİNDEN BOŞANDI, PLAKASINA \'KURTULDUM\' YAZDIRIP TUR ATTI



AFYONKARAHİSAR\'da, anlaşamadığı gerekçesiyle eşinden boşanan 25 yaşındaki Rıdvan Çöygün, gelin arabası gibi süslediği otomobilinin ön plakasına \'boşandım\', arka plakasına \'kurtuldum\' yazdırıp adliye çevresinde tur attı.

Afyonkarahisar Işıklar Beldesi\'nde oturan bir çocuk babası Rıdvan Çöygün, anlaşamadığı gerekçesiyle 6 yıllık eşi S. Çöygün\'e boşanma davası açtı. Afyonkarahisar Adliyesi\'nde bugün görülen duruşmada, hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti ise anneye verildi.

Kararın ardından Rıdvan Çöygün otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, adliye etrafında ve yaşadığı Işıklar Beldesi\'nde tur attı. Çöygün, otomobilinin plakasının ön kısmına \'boşandım\', arka kısmına \'kurtuldum\' arka camına ise \'Cehennemin dibine kadar yolun var\" yazdıran büfe işletmecisi Rıdvan Çöygün, \"Anlaşamıyorduk, geçinemiyoruz. Şiddetli geçimsizlik vardı. Sonunda boşandım. Ben de bu mutluluğumu böyle paylaşmak istedim. Sanırım böyle bir olay da Türkiye\'de bir ilk olacak. Herkes bilsin ki bugün benim en mutlu günüm, inanın düğünümde bile bu kadar mutlu olmamıştım. Oh be dünya varmış, yaşasın huzur, huzur gibisi yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Araçtan ve plakalardan detaylar

-RÖP: Rıdvan Çöygün (eşinden boşanan kişi)

66.8 MB /// 02.05\"

Haber-kamera: Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

=================================================

8 - EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU



GAZİANTEP\'in Şehitkamil ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1\'inci katında nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

İtfaiye ekipleri yangın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yanan ev

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - GAZİANTEP,(DHA)

========================================