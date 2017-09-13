DHA YURT BÜLTENİ - 15

STK\'lar Donanma davasını izlemeye geldi (3)

TÜMAMİRAL HAKAN ÜSTEM: FETÖ\'YÜ 15 TEMMUZ\'DAN ÖNCE BİLİYORDUM

Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi\'nde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dönüştürülen salonda 92 sanıklı donanma davasında 15 Temmuz günü Sahil Güvenlik Komutanlığı yapan Tümamiral Hakan Üstem’in sorgulanması yapıldı. Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli\'nin \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığını biliyor musun?\' diye sorması üzerine Hakan Üstem, \"15 Temmuz\'dan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığını biliyordum. 15 Temmuz akşamı karargaha almadığım tek kişi de FETÖ soruşturması geçiren biridir. Ben varlığını bildiğim FETÖ\'nün her zaman karşısında oldum\" dedi.

Hakan Üstem savunmasında darbe girişimi sırasında karargahında ölü ya da yaralı olmadığını belirterek, \"Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın darbeye iştirakı olmamıştır. Darbeden 15 Temmuz akşamı haberimiz oldu. Meclisten sonra en çok hasar gören yer sahil güvenlik komutanlığıdır. Meclise yakın olmamız nedeni ile binamız çok hasar görmüştür. O akşam Genel Kurmay Başkanına ve İçişleri Bakanına ulaşamamam, binanın hasar görmesi ve dışarıda gösteri yapan topluluğun olması nedeniyle paniklemiş haldeydik. İlk defa darbe görmemiz, o paniğimiz nedeniyle darbeye karşı durma yönünde eksikliklerimiz olmuş olabilir\" dedi.

İHTİLALİ PLANLAYANLAR BENİ TENZİLİ RÜTBE YAPMIŞ

Tutuklananlar arasında en yüksek rütbede kendisinin olduğunu söyleyen Üstem, \"Soruşturma kapsamında tutuklananlar içerisinde en yüksek rütbeli benim. Ben darbeci olsam bu plana göre daha yüksek bir göreve gelmem gerek. İhtilali planlayanlar beni tenzili rütbe yapmış. Darbe planında olsam Koramiral olmam gerek. Aynı rütbede kalmışım\" dedi.

UÇUŞ İZNİ ÖNCEDEN ALINMIŞTI

Kocaeli’nin Kartepe İlçesi\'nde bulunan Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı’ndan CASA tipi bir uçağın hazır olması yönünde Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma’ya talimat verdiği iddialarını kabul etmeyen Hakan Üstem, \"Uçuş Atatürk Havaalanı’ndan arama kurtarma faaliyetlerinde kazazedelerin yerini belirleyen cihazları almak için planlanan bir uçuştu. Yani önceden planı yapılmış bir uçuştu. Ankara’ya ve Sabiha Gökçen’e uçma emrini ben vermedim. Eğer burada sahil güvenliğin kendine ait uçağından bahsediliyorsa uçuş ekibi hazırlığını kendisi yapar, bunun için emir vermeye gerek yoktur. Benim bunun için Tezcan Kızılelma’yı arama yetkim yoktur. Kendisini aramadım da. Uçuş Ankara’dan Genelkurmay’dan resmi olarak izni alınmış bir uçuştur. Uçak İzmir’e kendi yerine dönmüştür\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,(DHA)

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Bakan Elvan: Türkiye büyüdükçe çatlak sesler çıkıyor



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, milletin desteğiyle Türkiye\'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini belirterek, \"Türkiye büyüdükçe coğrafya üzerinde emeli olanlardan çatlak sesler çıkıyor\" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8\'incisi düzenlenen YÖREX fuarının açılışına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ak Parti İl Başkanlığı\'nda partililerle buluştu. Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer\'in açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 15 Temmuz gecesinde söylediği \'Bizim Şarkımız\' adlı şiiri okuyarak sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Antalya\'nın üzerine titrediğini belirten Lütfi Elvan, bu kentin her türlü ihtiyacının karşılandığını ve karşılanmaya devam ettiğini söyledi.

Milletin desteğiyle 2023 hedeflerini gerçekleştirerek, 2053 vizyonuna sahip çıkarak, huzurdan, istikrardan, kalkınmadan ve gelişmeden taviz vermeden Türkiye\'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini belirten Elvan, \"Türkiye büyüdükçe coğrafya üzerinde emeli olanlardan çatlak sesler çıkıyor. Türkiye büyüdükçe, geçmişi karanlık ve kanlı birtakım sözde demokrasi havarilerinden yine çatlak ses çıkıyor. Türkiye büyüdükçe okyanus ötesindeki terörist başı ile Kandil\'deki terörist başlarından ortak ses çıkıyor. Türkiye büyüdükçe adeta hasetlerinden çatlıyorlar. Çatlasalar da, patlasalar da bu şarkı burada bitmeyecek\" diye konuştu.

Ekonominin 2016 yılını yüzde 3.2 gibi büyüme oranıyla kapattığını, 2017\'nin ilk çeyreğinde yüzde 5.2\'lik büyüme oranı yakalandığını hatırlatan Bakan Elvan, \"Allah\'a çok şükür yılın ikinci çeyreğinde de bu çıkış sürdü ve yüzde 5.1\'lik büyüme oranı ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda da üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Göstergelere baktığımızda beklentimiz yüzde 7\'nin üzerinde büyüme oranının ortaya çıkması\" dedi.

Bir yandan ekonomiyi güçlendirdiklerini, diğer yandan terörizmle amansız mücadele verdiklerini hatırlatan Lütfi Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Düşmanımız çok. Bir yandan FETÖ, diğer yanda PKK, bir diğer yanda DEAŞ, DHKP-C ve onlara destek veren güçler. Güvenlik güçlerimiz dağda bayırda, kırda, bu hainlere bir bir haddini bildiriyor. Tabi biz bunu yaparken bakıyorsunuz birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. Ana muhalefetten biri çıkmış, \'Silahlı SİHA\'lar sivilleri vuruyor\' diyor. O SİHA\'lar, sadece ve sadece teröristleri vuruyor. İşleri güçleri terörle mücadeleyi sulandırmak. Biraz milli olsalar, bu yalanlarla birilerini korumaya çalışmazlar diye düşünüyorum. PKK\'nın katlettiği sivilleri hiç konuşmuyorlar. Yasin Börü\'yü, Eren Bülbül\'ü hiç dile getirmezler.\"

Konuşmalardan sonra toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Lütfi Elvan\'ın salona girişi ve partilileri selamlaması

- Lütfi Elvan ve beraberindekilerin genel görüntüsü

- Lütfi Elvan\'ın konuşması

- Lütfi Elvan\'a İl Başkanı Rıza Sümer\'in halı vermesi

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Erkek yerine kadın cenazesi, yakınlarını şoke etti (2)

CENAZE ŞANLIURFA\'YA GETİRİLDİ

Tedavi gördüğü Aydın\'ın Söke İlçesi\'nde hayatını kaybeden Halil Asal\'ın karışan cenazesi, Şanlıurfa\'ya getirildi. GAP Havalimanı\'ndan yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Asal\'ın tabutunu hastane morgunda kontrol eden yakınları, bu kez rahat nefes aldı. Cenazelerini teşhis ettiklerini ifade eden ağabey Bakır Asal, kardeşini yarın defnedeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin morgu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Cenaze yakınlarıyla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber--Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Erkek yerine kadın cenazesi, yakınlarını şoke etti (3)

ERZİNCAN\'DAKİ AİLE DE ŞOKE OLDU

İzmir’de vefat eden annelerinin cenazesini uçakla memleketi Erzincan’a getirmek isteyen 2 kardeş de annelerinin yerine başka birinin cenazesinin geldiğini duyunca şoke oldular. Acılı kardeşler annelerinin cenazesini alamadan geri döndü.

Bir süredir İzmir’de bulunan 9 çocuk annesi 93 yaşındaki Fatma Celayir 11 Eylül pazartesi günü vefat etti. Oğulları Kadir ve Abdullah Celayir, annelerinin cenazesini memleketleri Erzincan’a getirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Cenazenin bugün havayolu ile Erzincan’a getirileceği bilgisini alan iki kardeş, kendilerine bildirilen saatte Erzincan Havalimanı’na gitti. Burada bir süre bekletilen aileye yetkililer, \"Sizin cenaze uçakta değil\" denildi.

Bu sırada Şanlıurfa\'dan aileyi arayan belediye yetkilileri, \"Sizin cenaze yanlışıkla buraya geldi. Buraya gelmesi gereken Halil Asal\'ın cenazesi de oraya gitmiş. Sizin cenazeyi karayolu ile Erzincan\'a gönderiyoruz\" dedi.

Fatma Celayir’in oğlu 59 yaşındaki Kadir Celayir, annelerinin vefatının ardından gerekli işlemleri başlattıklarını ve havayolu ile Erzincan’a getirilmesi gerekirken, gelmediğini söyledi. Celayir, \"Havalimanındaki yetkililer bize cenazenin İstanbul’dan gelen uçakta olmadığını söylediler. Öğrendiğimiz kadarıyla annemizin cenazesi yerine yanlışlıkla başka bir cenaze gelmiş. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde de yetkililer telefonla ulaşarak annemizin cenazesinin orada olduğunu ifade etti. Cenazemizin karayolu ile Erzincan’a geleceğini belirttiler\" diye konuştu.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle acılarını dahi yaşayamadıklarını ifade eden 71 yaşındaki Abdullah Celayir ise \"Biz cenaden bir gün önce Erzincan\'a geldik. Bugün cenazemizi uçaktan alacaktık. Annemizin ölümünün ardından yakınlarımıza haber verdik. Erzincan’a bağlı Çayırlı ilçesinin Aşağa Çamurdere Köyü’nde mezarı kazıldı, yurt dışındaki akrabalarımız bugün olacak defin için geldiler. Ancak bizim cenazemiz yerine başka bir cenaze gelmiş. Havayolu şirketinin yapmayacağı şeyler ama yapmışlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aileden görüntü

-Kadının oğullarından görüntü

-Kadir Celayir’in açıklaması

-Abdullah Celayir’in açıklaması

(KJ:Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Gaziantep\'te 2 çocuk gölette boğuldu



GAZİANTEP\'te, 17 yaşındaki Ökkeş Yanar ile 14 yaşındaki Habib Geçer, hayvan otlattıkları sırada serinlemek amacıyla girdikleri gölete boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Burç Mahallesi\'ndeki Hacı Aslan Göleti’nde meydana geldi. Hayvan otlatan 3 kişiden Ökkeş Yanar ve Habib Geçer, serinlemek amacıyla gölete girdi. İki arkadaş, bir süre sonra çırpınıp gözden kaybolunca yanlarındaki ismi öğrenilemeyen diğer çoban, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin arama çalışmaları sonuçsuz kalınca UMKE ekiplerine haber verildi. UMKE dalgıçları, göletteki 2 saatlik çalışmanın sonunda Yanar ve Geçer\'in cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otopsi merkezi

- Cenazelerin getirilmesi

- Ökkeş Yanar’ın vesikalık fotoğrafı

?- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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MHP\'li Sancaklı: Meclisten başlayarak FETÖ\'cülerin temizlenmesi lazım



Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, \"Meclisten başlayarak, yani en tepeden başlayarak bu FETÖ\'cuların temizlenmesi lazım. Biz ısrarla 15 Temmuz\'dan beri bunu dile getiriyoruz\" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ile birlikte ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadeleye değinen Sancaklı, \"Genel Başkanımız çok ince bir şey söylüyor. Diyor ki \'Biz terör konusunda dış politikada devletin bekası noktasında hükümeti destekliyoruz\' Bu şu anlama geliyor. Şu anda adım atması gereken Türkiye Cumhuriyetini yöneten hükümet. Ne adım atarsanız doğru adımlarla ilgili biz de arkanızdayız diyor Genel Başkanımız. Ama parti olarak bizim şu anda özel bir eylem planı hazırlayacak pozisyonumuz yok. Bu eylem planını hazırlayacak ve uygulayacak olan iktidardır. Biz de bu konuda iktidarı destekliyoruz. Ama bu referandum kesinlikle yapılmamalı. 16 Temmuz’da meclisten başlayarak, yani en tepeden başlayarak bu FETÖ’cülerin temizlenmesi lazım. Biz ısrarla 15 Temmuz’dan beri bunu dile getiriyoruz. Genel Başkanımız iki haftada bir grup toplantısında bunun üzerine gidiyor. Ve bu yapılmak zorundadır\" dedi.

Sancaklı konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye Cumhuriyetinin bekasını sürdürmek istiyorsak, Türkiye Cumhuriyetini ayakta tutmak istiyorsak meclisten başlayarak, sadece mecliste değil Türkiye’nin önemli noktalarında bulunan bürokratlar, önemli noktalarında bulunan insanlar ve bunların büyük bölümü biliniyor zaten. Çünkü bunlar istedikleri kadar kripto olsunlar bunların şifreleri de çözüldü. Meclistekilerin de isim isim bilindiğini düşünüyorum ben. Yarından tezi yok operasyon yapılmalı. Geç bile kalındı. Bu kadar FETÖ’dan adam alınıyorsa, Genel Başkanımızın deyimiyle çorbacısını alıyorsunuz ama işin patronunu almıyorsunuz. O zaman toplumda şöyle bir algı oluşuyor. Gariban olan, alt kesimde olan, sempatisi olan veya içinde olan alınıyor ama yukarıdakiler alınmıyor. O nedenle ben şahsen bir milletvekili olarak o Meclisdeki FETÖ’cularla aynı yerde olmaktan büyük hicap duyuyorum ve bir an önce operasyon yapılması gerektiğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin bütün milletvekilleri de böyle düşünüyor.\"

FUTBOL FEDERASYONU ÇOK BAŞARIZ

Gazetecilerin futbolla ilgili sorularını da yanıtlayan Sancaklı, Futbol Federasyonunun başarısız olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Yabancı hoca meselesine bir kaç türlü bakmak lazım. Mesela 14 tane yabancı almayı serbest bıraktılar. Geçen gün Galatasaray’ın bir maçını seyrediyordum. Ben de birileriyle sohbet ediyordum. Televizyonun sesi açık. Ben de isimleri duyunca Juventus-İnter maçı oynuyor sandım. 11 oyuncunun 9’u yabancı. 14 tane yabancı transfer hakkı var. 11 tanesi ilk 11’de oynayabiliyor. Sonra diyorlar ki milli takım neden kötü? Niye milli takımda oyuncu yetişmiyor? Bir kere sistem kilitlenmiş vaziyette. Ben 2 yıldır milletvekili olduğumdan beridir zaten konuşma yapıyorum. Bu futbol federasyonu çok başarısız bir federasyon ve gidecekler. Çareleri yok bunların. Ama bunlar gittikten sonra kim gelecek yerlerine? Aynı sistem mi olacak yoksa olması gereken bir sistem mi? Bu sistemde Lucescu çok kariyerli bir teknik direktördür. Futbolculuğu da çok kariyerliymiş. Ama değil bir Lucescu 5 tane daha Lucescu getirseniz bu milli takımdan hiçbir şey yapma ihtimali yok.\"

FUTBOLU AVRUPA GİBİ YÖNETMELİYİZ

Futbolun yıllardır ahbap çavuş ilişkisi içersinde yürütüldüğünü ifade eden Sancaklı, şöyle devam etti:

\"Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri nasıl yönetiyorsa futbolu aynı şekilde bizim de yönetmemiz lazım. Ama maalesef yıllardır ahbap çavuş ilişkisi yolundayız. Futboldaki ikinci büyük problem büyük iş adamları, holding patronları futbolun içerisinde ve onlar yönetiyor. Bunlar parayı çok iyi yönetiyor ki holding patronu olmuşlar. Ama kulüplere baktığımız zaman Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un toplam borcu eski parayla 6.5 katrilyon, şimdiki parayla 6.5 milyar. Kulüp başına yıllık faizi 170 milyon TL. bunlar hangi parayla nereden ödeyecekler bunu. Kulüpler şu anda batmış ve devamında batağa gidiyor. Ve Türk Futbolu önümüzdeki birkaç sene içerisinde eğer bu sistem acil değişmezse bizim büyük takımlarımız Avrupa Kupalarından men cezası alacaklar, puanları silinecek ve belki de küme düşecek. Böyle kötü bir durumdayız. Federasyon başkanını siyasi güç getirdi. Türkiye’de şu anda atama var. Seçimler formalite. Şöyle bir şey var. Bir adamı atayabilirsiniz. Bence bu adam çok iyi yapar der ve atarsınız. Ama şu andaki futbol federasyon başkanı Beşiktaş Kulübünü 5-6 sene içerisinde 16 milyondan 350 milyon dolar borca getirmiş, futbol federasyonu başkanı olarak ödüllendiriyorsun. Demek ki yönetemiyorsun arkadaş. O zaman çekil kenara yönetebilen birisi gelsin. Mesela iktidar olan kimse ona yakın insanlar olabilir. Ama 20-25 milyon oy alan bir partiden siz ehli insanları koyamıyorsanız orada bir sıkıntı var. Bu holding patronlarının şirketleri gittikçe büyüyor, yönettikleri kulüpler de batağa gidiyor. Bunun ne anlama geldiğini biri bana açıklasın. Veya aralarında güç savaşı yapıyorlar oyuncu alırken. Biri diyor 5 veririm, öbürü diyor ki 7 veriyorum diğeri de 9 diyor. En çok parayı veren alıyor. Para nereden çıkıyor? O zaman da kulüpler batağa gidiyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saffet Sancaklı açıklamaları

-İlçe başkanlığı ziyareti

HABER:MESUT ISIK-BUSRA KAYA-KAMERA:BUSRA KAYA-GEBZE-DHA

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Kütahya ve Bilecik\'teki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor(2)

TAVŞANLI\'DA YANGIN SEFERBERLİĞİ

Kütahya\'nın Domaniç İlçesinde geçen pazar günü başlayan ve halen devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tavşanlı İlçesinde belediye tarafından toplanan erzaklar yangın bölgesine gönderildi.

Tavşanlı İlçesinde belediye hoparlörlerinden Domaniç\'teki orman yangınında söndürme çalışmalarına katılanlar için erzak yardımında bulunma çağırısı yapıldı. Çağrılar üzerine çok sayıda getirdikleri erzakları belediye önüne bıraktı. Toplana erzaklar belediyeye ait araçlarla yangın bölgesine götürüldü.

Tavşanlı Ülkü Ocakları üyesi bir grup genç de yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere otobüsle Domaniç İlçesine gitti.

(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Erzakarın belediye önüne getirilmesi,

-Toplanan erzakların araçlara yüklenmesi,

-Belediye hoparlörlerinden yardım anonu yapılması,

-2 kişiyle röportaj yapılması,

-Araçların hareket etmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)(DHA)

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Yol parası bulamayınca kendini yaralayıp çatıya çıktı

YOZGAT kent merkezinde, şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Yozgat’ta bu gün şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan 25 yaşındaki Raşit K. kesici aletle karnından kendisini yaralayarak şehir merkezinde bulunan Eser İşhanı çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aalkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Çıktığı çatıda ekiplere zor anlar yaşatan Raşit K. çatının uç kısmına kadar gelerek atlayacağını söyleyerek görevlilerin uzaklaşmasını istedi. Karnında kesici alet yarası bulunan şahıs itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İntihar girişimi sırasında çevrede biriken kalabalık durumu eğlenceye dönüştürdü. Cep telefonlarıyla görüntü çekenler birbirleriyle yarıştı.

İntihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki Raşit K. nin İzmir’de bir yakınının düğününe gitmek istediği ve yol parası bulamadığı için çatıya çıktığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatıda intihar girişimi

-Girişimcinin çatıdaki görüntüsü

-Toplanan kalabalık

-Cep telefonuyla görüntü kaydedenler

-İntiharcının yakalanarak ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Akyazı\'da kırmızı ışık ihlali: 7 yaralı



SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde iddialara göre iddialara göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Akyazı Ormanköy ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Özkan Görmez idaresindeki 34 GM 7861 plakalı otomobil Bektaş Karacaoğlan idaresindeki 06 FB 5967 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada Bektaş Karacaoğlan, Özkan Görmez, Maşuk Aksakal, Semra Yalçın ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri görüntüleri

-Yaralılara Ambulans içerisinde ilk müdahaleler

-Yaralıların Hastaneye sevki

Haber-Kamera: Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya)(DHA)-

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