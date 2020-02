DHA YURT BÜLTENİ - 14 -YENİDEN

Başbakan Yıldırım: Oradaki inlerini başlarına geçireceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını gittiği Uşak\'ta terör operasyonlarına değinerek \"Ne diyor Külliye\'yi yıkacağım. Milletin gücü seni yıkar, Külliye\'yi yıktırmaz. İşte şimdi Kandil\'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik. Şimdi peşlerindeyiz nereye giderlerse gitsinler kahraman Mehmetlerimiz sınır ötesinde destan yazıyor. Oradaki inlerini başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin\'i El Bab\'ı hatırlasın. Şehitlerin hesabını tek tek soracağız. Ay yıldızlı bayrak şanıyla dalgalanmaya devam edecek. Millet muhalefet ittifakını sandığa gömecek\" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, havayoluyla Uşak\'a geldi. Burada 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda halka seslendi. Başbakan\'ın konuşma yapacağı alana, büyük boyutlarda Türk bayrağı ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın fotoğrafları asıldı. Yine meydandaki pankartlardan üzerinde, \"Başbakan ile engellere vurduk ket, amacımız tek bayrak, tek devlet, vur mührünü yıkılsın vesayet Ak Gençliğin durumu daima net\" yazılı olanı dikkat çekti. Yağmur yağdığı için mitinge gelenlere yağmurluk dağıtıldı. Mitinge Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Adnan Menderes\'i anarak, şöyle dedi:\"Menderes, Uşak geldi. O geldiğinde Uşaklılar\'a nasıl seslenmiş biliyor musunuz? \'Sizlere canım kurban daima hizmetinizdeyim\' demiş. Millete hizmete yolunda canını feda etti. Allah rahmet eylesin. 1950 milletin büyük desteğiyle iktidara gelmiş ancak zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış iki yol arkadaşıyla idam edilmiş. Menderes, milleti için yola çıkığında yoluna çıkanlar, bugün olduğu gibi o gün de yıkımı ekibi iş başındaydı. Dertleri büyüyen güçlenen Türkiye\'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar? Adaylardan biri ayağını kaldırıyor, öbürü aynı yere basıyor. \'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz\'. Peki biz bunu niye değiştirdik Uşak? Madem eskiye dönecektik niye bu değişikliği yaptık? Bu zahmeti çektik. Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz kabul eder misiniz? Türkiye\'yi kavgaların siyasi ekonomik kaos içerisine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur. Milletimiz bu boş lafa kulak asmıyor. Millet, Ak Parti\'nin icraatlarını biliyor. Biz taş üstüne taş koyarken CHP kulağının üstüne yatıyor, laf üstüne laf koymaktan başka bir şey yapmıyor. Türkiye\'yi 15 yılda üç kat büyüten parti kim? Ekonomik krizlere karşı siyasi oyunlara karşı milletiyle el ele Türkiye\'yi bugünlere getiren partinin adı Ak Parti. İhracatın 36 milyardan 162 milyara çıkaran iktidarın adı ne? Aktif havaalanı sayısını 26\'dan 55\'e çıkaran iktidarın adı ne? Biz göreve geldiğimizde dünyanın marka firması THY kapanma noktasına gelmişti. 55 ülkede 103 noktaya ancak sefer yapıyordu, 59 uçağı vardı. Bugün 121 ülke 307 noktaya uçuş yapıyor, 400\'den fazla da uçağı var. Dünya markası oldu. Üniversite sayımızı 76\'dan 207\'ye çıkardık mı? 69 milyon vatandaşımıza hızlı internet hizmete getirdik mi? 817 bin vatandaşımızı konut sahibi yaptık. Şimdi gelirken gördüm, Türkiye\'de tek örnek iş yeri ve konut dönüşüm projesini Uşak\'a kazandırdık mı? 80 yılda Türkiye\'de 6 bin kilometre yol vardı. Ak Parti iktidarı 15 yılda bunun üzerine 20 bin kilometre koydu. İşte fark bu. Yolları böldük hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Bir şeyi unutmayın yolları böleriz ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz. 15 yılda tam 525 tane baraj yaptık. 528 tane elektrik santrali yaptık. 107 içme suylu tesisi 1232 sulama tesisi açtık.\"

\'YALAN DOLAN BUNLARDA HER ŞEY VAR\'

Emeklilere bayram öncesinde 1000 lira vereceklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bunun muhalefet tarafından çarpıtıldığını öne sürerek, şöyle konuştu: \"Emeklilere her bayram öncesi 1000 lira vereceğiz dedik. emeklilerimiz her şeyin daha iyisine layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar, çabaladılar. Onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar? Yok 1000 TL vermiyormuşuz, yok 750 TL, 500 TL veriyormuşuz. Yalan dolan bunlarda her şey var. Biliyorsunuz Muharrem İnce, Merak Akşener, Temel Karamollaoğlu ve diğerleri ne diyorlar? Bunlar şimdi bir vaatte bulanacaklar, \'yol yapacağız\' diyecekler hemen akıllarına geliyor her taraftan yol geçiyor. \'Neyse bu olmadı\' diyorlar. \'Acaba hastane mi yapsak\' diyorlar tam söyleyecekler ama hastanaler yapılmış, bitmiş. Oradan da ekmek yok. Hızlı tren o da yapılmış, OSB\'lerin sayısı artmış, barajlar yapılmış, memleketin ihtiyacı olan her şey yapılmış. İyi ki Ak Parti var. Bu sefer buradan iş çıkmayınca yapacak iş bulamayınca bu sefer diyorlar ki \'biz bunların yaptıklarını yıkalım\'. Başlıyorlar yıkım ekibi gibi çalışmaya. \'Yolları kapatacağız. Yerli araba yaptırmayacağız\'. Ne yapacağız yerli araba yaptırmayıp hep dışarıdan mı alacağız? Bunlarını ufku yok\" dedi.

\'TEK DERTLERİ \'RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİTSİN DE MEMLEKET ÖNEMLİ DEĞİL\'.

Muhalefetin \'Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun\' anlayışına kilitlendiğini ileri süren Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor \'Recep Tayyip Erdoğan gitsin\'. İçeridekiler de bunlarla aynı şarkıyı söylüyor. Bu aklınıza bir şey getiriyor mu? Söz birliği yapmışlar FETÖ\'sü Kandil\'i içerideki sponsorlar, \'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de memleket önemli değil\'. Peki Uşak buna geçit verir mi? Bunların vaatleri arasında konuşmaları arasında hiç teröre değindiklerini duydunuz mu? Terörle nasıl mücadele edeceklerini kuzey Irak\'ta kuzey Suriye\'de ülkemizin başına bela olan YPG, PKK terör örgütlerine karşı hangi stratejileri, eylem planları var? Bunları duyan oldu mu? Olmaz. Çünkü bunların öyle bir derdi yok. Türkiye ciddi bir tehdit altında\" dedi.

\'ATATÜRK\'ÜN PARTİSİ TERÖRE DESTEK VERENDEN UMUT MEDET UMUYOR\'

Başbakan Yıldırım, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Edirne\'de HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevnide ziyaret etmesini eleştirerek \"Adaylar belli oldu. Hatırlayın Muharrem İnce, koşa koşa Edirne\'ye gitti. Biz de zannettik ki çok özlediği Edirnelilerle buluşacak. Selimiye\'yi ziyaret edecek. Ama doğru Edirne cezaevine gitti, Selahattin Demirtaş\'ın yanına gitti. Ey CHP koca CHP! Atatürk\'ün partisi teröre destek verenden umut medet umuyor. Yakışır mı bu CHP\'ye. CHP\'lilere sesleniyorum bu konu çok önemli Türkeye\'nin beka meselesinde bile dik duruş ortaya koyamayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta CHP\'liler kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum\" dedi. Terör operasyonlarına da değinen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: \"Ne diyor Külliye\'yi yıkacağım. Milletin gücü seni yıkar, Külliye\'yi yıktırmaz. İşte şimdi Kandil\'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik. Şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderlerse gitsinler kahraman Mehmetlerimiz sınırı ötesinde destan yazıyor. Oradaki inlerini başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin\'i, El Bab\'ı hatırlasın. Şehitlerin hesabını tek tek soracağız. Ay yıldızlı bayrak şanıyla dalgalanmaya devam edecek. Millet, muhalefet ittifakını sandığa gömecek. Uluslararası finans kuruluşları, 2018 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında en cazip ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye yine rekor kırdı. Yüzde 7.4 büyüdü. Bütün bunlar olurken muhalefet ne yapıyor? Dışarıdakilere Türkiye\'yi şikayet ediyor. O söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye\'ye geliyor. İlk dört ayda geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu! Senin söylediğine içeride inanan zaten yok da dışarıda inanan yok artık. Haberini olsun.\" Başbakan Binali Yıldırım, Uşak milletvekili adaylarını tanıtırken bir vatandaşın küçük kızını omuzlarına alarak poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Başbakan Binali Yıldırım\'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber:UŞAK,(DHA)

===========================================

Akşener: \'TİKA\'yı kapatacağım\' demedim

Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, son zamanlarda bir TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) kavgası olduğunu belirterek, \"Ben \'TİKA\'yı kapatacağım\' demedim. Kendi internet sitesinde var; 8 milyar dolar yıllık para harcamış. Nereye harcadığı belli değil. Bunun 6,5 milyar doları cebinizden çıkmış cebinizden, Maliye\'den verilen, onlara tahsis edilen para bu\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Elbistan teşkilatının Mevlana Caddesi\'nde düzenlediği mitingde konuştu. Malatya\'dan otobüsle miting alanına gelen Akşener, okunan İstiklal Marşı\'nın ardından kürsüye çıktı. Kadınların büyük ilgisiyle karşılaşan Akşener, uzattıkları tülbentleri aldı. Bir çocukla da hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, aralarında Elbistan Şeker Fabrikası\'nın da olduğu ve bir süre önce özelleştirilen şeker fabrikalarının anlaşmalarının Cumhurbaşkanı olduğu gün iptal edileceğini belirtti. Akşener, açıkladığı vaatlerle ilgili iktidarın \'Kaynak nerede?\' diye sorduğunu söyledi. Kaynağın çok olduğunu belirten Akşener, Suriyelileri ülkelerine göndermeleri durumunda onlara harcanan paranın kaynak olacağını ifade ederek, \"Suriyelilere 150 milyar lira para harcandı. Suriye\'nin içine elini soktu, 4 milyon mültecimiz oldu. 150 milyar lira para harcamışız. Önce Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile olan ilişkilerimizi düzelteceğiz. Herkes vatanında mutludur. Dolayısıyla bu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim geri göndereceğiz ve seneye inşallah 81 ilden temsilcilerle 2019 Ramazan\'ın da Halep\'te iftar edeceğiz\" diye konuştu.

\'FETÖ BANA TALİMAT VERDİYSE GEREĞİNİ YAP\'

Son zamanlarda Türkiye\'de bir TİKA kavgası olduğunu ifade eden Meral Akşener şöyle devam etti:\"Ben \'TİKA\'yı kapatacağım\' demedim. Birdenbire Sayın Başbakan Yıldırım, acayip celallendi işte \'TİKA\'yı kapatacakmış, öyle olacak, böyle olacakmış, FETO kendisine talimat vermiş\' gibi bir cümle kurdu. Ben de şimdi her gittiğim yerde kendisine sesleniyorum. Sayın Başbakan, bu ülkenin başbakanısın. Şimdi, elinize Adalet Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var, yargı emrinizde, herkes emrinizde. Kardeşim, eğer FETÖ bana talimat verdiyse gereğini yap gereğini. Sen orada dedikodu yapmaya durmuyorsun, sen orada icraat yapmak için varsın. FETÖ bu ülkeyi ele geçirirken hepiniz bostan korkuluğu muydunuz? Bir kere daha diyorum; \'Hem yalancılık yapıyorsunuz hem iftira atıyorsunuz\'. İftira atıp gereğini yapmayan şerefsizdir. Gelelim şu TİKA meselesine. Hiç ilgilenmemiştim TİKA ile. Tabii \'Başbakan niye böyle hopladı?\' deyince hemen baktık TİKA\'ya. Kendi internet sitesinde var; 8 milyar dolar yıllık para harcamış. Nereye harcadığı belli değil. Belli yerler var; Kamboçya\'ya okul yapmışlar, Mogadişu\'ya 25 kilometrelik otoban yapmışlar. Bilmem nereye ne yapmışlar ve 8 milyar dolar harcanmış. Bunun 6.5 milyar doları cebinizden çıkmış cebinizden, Maliye\'den verilen, onlara tahsis edilen para bu.\"

MİTİNGDE GERGİNLİK

Mitingin sonuna doğru milletvekili adaylarını sahneye davet eden Meral Akşener, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen özel harekât polisi Sinan Türkoğlu için de ailesine başsağlığı dileyerek, \"Elbistan\'ın evladı bir kardeşimiz. Şehitlere \'Mekanın cennet olsun\' denilmez ama ben yine de anasına, babasına, milletimize, Elbistanlılara sabır diliyorum\" diye konuştu. Bu sırada kalabalıktan Salim Ü. adlı kişi, şehit yakını olduğunu belirterek, \"Bu ülkenin ekonomik sorunundan daha önemli sorunu, terör sorunu. Keşke, saraydan önce terör sorununu çözeceğinizi anlatsaydınız bu ülkede\" dedi. Salim Ü.\'nün bu sözlerine Akşener, \"Ben terör sorununu çözdüm oğlum çözdüm. Bak şimdi sizin patron beni nelerle suçluyor bir bilsen. Çözdüğüm için nelerle suçluyor. Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemesi açmadım. Barzani\'yi öpmedim. Megri megri ağlamadım ve Oslo\'da cıvık cıvık konuşmadım. Peşmerge geçerken 2 günde, 29 Ekim\'de davulla zurnayla peşmergeyi bu ülkeden ben geçirmedim\" yanıtını verdi. Akşener bunları söylerken, kalabalık Salim Ü.\'ye saldırı girişiminde bulundu. Akşener kalabalığı, \"Bir şey yapmayın. Herhangi bir şey yapmayın; soru sordu, cevap verdik\" diyerek uyardı. Polis, kalabalığın elinden güçlükle aldığı Salim Ü.\'yü miting alanından çıkartıp, emniyete götürdü. Burada ifadesi alınan Salim Ü., İYİ Partili olduğunu ve daha önce sosyal medyadan da oyunu Meral Akşner\'e vereceğini açıkladığını, mitingdeki amacının ise Akşener şehit hakkında konuşurken ülkenin en büyük sorunlarından birinin terör sorunu olduğunu ve bununla ilgili de konuşması gerektiğini söylemek istediğini belirtti. Salim Ü., Akşener\'in ve kalabalığın kendisini yanlış anladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Miting alanından detay

- Meral Akşener\'in otobüste halkı selamlaması

- Otobüsten inişi

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Kadınların Akşener\'e tülbent vermesi

- Akşener\'in kalabalığı selamlaması

- Salim Ünal\'ın tepkisi

- Ünsal\'ın linç edilmek istenmesi

- Polisin Ünsal\'ı alandan çıkarması

- Polis otobüsüne götürmesi

- Polis otosunun gidişi

- Akşener\'in içinde olduğu konvoyun alandan ayrılması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 331 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===========================================

Bakan Elvan: 2018 yılının ilk çeyreğinde 7,4 büyüme gerçekleştirdik

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, \'\'Bugün sabah 2018 yılının ilk çeyreğine yönelik büyüme oranı açıklandı. 7.4 bir büyüme gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldık.\'\' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman\'da Piri Reis Kültür Merkezi\'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlarla bir araya geldi. Türkiye\'nin hızla büyüdüğünü ve büyümeye devam ettiğini ifade eden Bakan Elvan, 2018 yılının ilk çeyreğine göre 7,4 oranında büyüme gerçekleştiğini kaydetti. Gelişmekte olan ülkelerin 4 katı hızla büyüme gerçekleştiğini belirten Elvan, şöyle konuştu: \'\'Bugün sabah 2018 yılının ilk çeyreğine yönelik büyüme oranı açıklandı. 7.4 bir büyüme gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldık. Bakıyorsunuz gelişmiş ülkeler, bu ilk çeyrekte yüzde 1.9 büyümüş, Avrupa 2.2 büyümüş. Gelişmiş ülkelerin 4 katı hızla büyüyen bir ülke. Koşuyoruz, onlar kaplumbağa hızıyla yürümeye çalışıyor, biz ise koşuyoruz. Niçin? Onları yakalamak için. Onları yakalayacağız ; ama bizim hedefimiz onların daha da ilerisi. Böyle bir süreçte, bize her türlü saldırıları, her türlü baskıları uygulamalarına rağmen, 7.4 büyüdük. Bu büyümeyi, kalkıp \'hormonlu büyüme\' diyor. Hormonlu büyüme nasılsa? İhracatımız artıyor, otomobil, demir- çelik ve çimento üretimimiz artıyor. Nereye bakarsanız bakın, hep artıyor, yükseliyor. 7.4 büyüme, üretim yönüyle baktığımızda; hem sanayi, hem hizmet, hem de tarım sektörünün büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz.\'\'

Görüntü Dökümü :

-----------------------

- Bakan Elvan\'ın salona gelişi

- Salon ve Elvan\'dan detay

- Elvan\'ın konuşması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

============================================

Şehir içi yolcu taşıyan otobüsler çarpıştı: 12 yaralı

Aydın\'da, şehir içi yolcu taşıyan 2 otobüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Malazgirt Meydanı\'nda meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi yönünden şehir merkezine doğru giden Ercan Tutuş yönetimindeki 09 M 0563 plakalı yolcu otobüsü ile Anadolu Bulvarı\'ndan meydana giren Yalçın Ceylan yönetimindeki 09 M 0222 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Tutuş yönetimindeki otobüsün devrildiği kazada, 12 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan bazılarının taburcu edildiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Aydın Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

============================================

Bartın\'da üzerine ağaç devrilen çocuk öldü

Bartın\'da, 14 yaşındaki Mikail Gençarslan piknik alanında rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında, Çağlayan mesire alanında meydana geldi. Ortaokuldan mezun olan Mikail Gençarslan, tanıdıkları olan Muzaffer Kanbur\'a ait motosikleti alarak, piknik alanına geldi. Irmak kenarındaki yolda ilerleyen Mikail Gençarslan\'ın üzerine rüzgarın etkisiyle söğüt ağacı devrildi. Çocuğun ağacın altında kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekibi ağacı motorlu testere ile keserek çocuğun cenazesini ağacın altından çıkardı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mikail Gençarslan\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Muzaffer Kanbur çocuğun öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Motorun sahibinin yaşadığı şok

-Kurtarma ve polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerine inceleme ekibi

-Söğüt ağaçlarından görüntü

-Cenazenin kaldırılması

-Çocuğun fotosu

Süre: 5.09 Boyut: 978 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

===============================================

Hafriyat kamyonunun altında kalan engelli anne ile oğlu toprağa verildi

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalarak ölen sağır ve dilsiz Yonca Temur (19) ile oğlu Bilal Temur (3), toprağa verildi. Olay yerinden kaçan ve sonrasında polise teslim olan kamyon şoförü Musa İşleyen ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bir şirkete bağlı olarak hafriyat kamyonu şoförlüğü yapan Musa İşleyen, dün (pazar) saat 11.00\'de, alışveriş yapmak üzere Acarlar Mahallesi 51 Sokak\'taki markete girdi. Alışverişin ardından tekrar 34 DA 2531 plakalı kamyonuna dönen İşleyen, yoluna devam etmek istedi. Bu sırada kamyonun önündeki sağır ve dilsiz Yonca Temur ile oğlu Bilal Temur\'u görmeyen İşleyen, anne- oğula çarptı. Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek duran İşleyen, anne ile oğlunu kamyonun altında görünce şok yaşadı. Bu sırada çevredekiler durumu, polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı anne- oğul, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon şoförü Musa İşleyen\'in yakalanması için çalışma başlattı. İşleyen\'in olay yerinde bıraktığı hafriyat kamyonu ise İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün otoparkına çekildi. Kazada ölen Yonca Temur ve oğlu Bilal Temur ise dün ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Saat 18.00\'de Acarlar Mahallesi\'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

TESLİM OLDU

Aranan kamyon şoförü Musa İşleyen ise bir süre sonra, İzmir\'de polise teslim oldu. Aydın\'a getirilen Musa İşleyen, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Adliyeden çıkarılışından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)

================================================

Ölümlü kavga sanığına 11 yıl 10 ay hapis

Antalya\'da 2 inşaat işçisi arasında çıkan kavgada Ahmet İnak\'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Esat Ercan, 11 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Olay, geçen yıl 8 Ekim\'de Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Yeni Toptancı Hal Kompleksi\'nde meydana geldi. İnşaat işçileri Esat Ercan (41) ile Ahmet İnak, alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet İnak, elindeki uzun tahta fırça sapıyla Esat Ercan\'a saldırdı. Kavga sırasında sopanın sivri ucu Ahmet İnak\'ın gözüne girdi. Ahmet İnak düşerken, Esat Ercan kaçtı. Ambulansla hastaneye götürülen İnak, bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Esat Ercan, kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Ercan hakkında \'kasten insan öldürme\' suçundan dava açıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Esat Ercan ve avukatı Mahmut Akar ile ölen Ahmet İnak\'ın aile avukatı Rumi Mercan katıldı. Son sözü sorulan sanık Esat Ercan, nefsi müdafaa hakkını kullandığını belirterek, öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Esat Ercan\'ı önce 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ardından iyi hal hükümlerini uygulayan mahkeme, cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Heyet, İnak\'a hakaret suçundan da sanığa 2 ay hapis cezası verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Çalışan işçilerden görüntü

- İşçilerin kava etmesi

- İşçilerin sopalarla birbirine vurması

- Ahmet İnak\'ın aldığı darbe ile düşmesi ve ölümü

- Kavgaya karışan işçilerin kaçması

- Diğer işçierin arkadan bağırması

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: ANTALYA, (DHA)

===================================================

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.30\'da çevre yolu Otogar Kavşağı\'nda meydana geldi. Ehliyetsiz E.Y.V. (15) yönetimindeki 32 SB 819 plakalı motosikletle Muhammet Dursun yönetimindeki 42 RC 157 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan E.Y.V., yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı E.Y.V.\'yi ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yaralının daha sonra Isparta Şehir Hastanesi\'ne sevk edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Yaralıya müdahaleden görüntü

- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Hasan UĞUR- KAMERA: ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta), (DHA)