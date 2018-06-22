DHA YURT BÜLTENİ - 14

BAROLARDAN, BAKAN SOYLU\'YA TEPKİ



DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin öldürülmesinin 130\'uncu haftası nedeniyle yapılan anma etkinliğine katılan 12 baronun başkan ve temsilcileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya tepki gösterdi. Baro Başkanları, Bakan Soylu\'nun Diyarbakır Barosu ile ilgili açıklamaları için özür dilemesini istedi. Diyarbakır Barosu ise Soylu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin öldürülmesinin 130\'uncu haftası nedeniyle, Diyarbakır Adliyesi önünde anma etkinliği düzenlendi. Her cuma günü düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya, Adana, Şırnak, Adıyaman, Batman, Van ve Şanlıurfa barolarının başkan ve temsilcileri, Tahir Elçi\'nin eşi Türkan Elçi ve çok sayıda avukat katıldı. Etkinlikte konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, söylediği sözler nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, \"Diyarbakır Barosu, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesini ebediyen sürdürecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Toplanan avukatlar

- Baro Başkanlarının açıklamaları

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) -

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TAVŞANBURNU KOYU\'NDAKİ MİLYAR DOLARLIK İNŞAATA DAVA



BODRUM\'daki Tavşanburnu Koyu\'nda yapımına yaklaşık 7 ay önce başlanan turistik tesis ve villa inşaatına Valilik tarafından verilen \'ÇED gerekli değildir\' raporunun iptal edilip, inşaatın durdurulması istemiyle Bodrum Kent konseyi tarafından Muğla Bölge İdare Mahkemesi\'nde dava açıldı. Dava dilekçesinin teslim edilmesinin ardından bir grup çevreci ve avukat, Bodrum Adliyesi önünde yaşanan süreçle ilgili basın açıklaması yaptı.

Bodrum Kent Konseyi Ekoloji Çalışma Grubu Sözcüsü Çiğdem Erko tarafından yapılan açıklamada, Bodrum ilçesine bağlı cennet Gökova\'da mavi yolculuğun başlama noktası olan Tavşanburnu Koyu\'ndaki, hem doğal sit statüsü olan hem orman niteliğindeki 500 dönümlük tahsisli Hazine arazisi üzerine yaklaşık 7 ay önce, İstanbul merkezli firmanın Bodrum\'da faaliyet gösteren alt şirketi tarafından turistik tesis ve villa inşaatı yapımına başlandığını belirterek, şirketin projesi hakkında yasal prosedürlerle ilgili yaptıkları araştırmalar ve arazi etütleri sonucu pek çok eksikliğin ve hukuksuzluk bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Erko açıklamasına şöyle devam etti:

\"Mücadelemizin devamında geçen 2 Mayıs\'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunarak inşai faaliyetler hakkında tahkikat başlattık. Diğer yandan, hukuka aykırı işlemlerin iptali ve işlerin durdurulması için acil olarak idari bir davanın da açılması gerekiyordu. Davayı açmayı üstlenecek, konunun öncelikle muhatabı durumundaki Denizciler Derneği, Deniz Ticaret Odası gibi kurumlar ile görüşmeler sağladık. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum Temsilciliği\'ne dava dosyası gönderdik. Ancak bunların hiçbirinden yanıt alamadık. Muğla Barosu dava açamayacağını ama müdahil olabileceğini bildirdi. Açıkça söylemek gerekirse Bodrum sivil toplum kuruluşları, basit anlatımıyla \'yanımızdaymış\' gibi davranarak, sağıra yatarak, dava açma süresini bilerek ve isteyerek kaçırarak gerçek yüzlerini ortaya koymuştur. Doğal-kültürel varlıklarını, kendi öz yaşam alanlarını, kıyılarını, koylarını, kamuya ait Hazine arazilerini korumaktan aciz bu hal, tavır ve davranışların Bodrum tarihine not düşülmesini istiyoruz. Vicdanlarda sorgulanmasını ise tarihe bırakıyoruz. Doğal, kültürel ve arkeolojik değerlerimizi korumaya yönelik çabaların, yasalara aykırı iş ve işlemlere karşı yargısal yollara başvurmanın, adaletin tesisi için meşru zeminlerde mücadele etmenin anayasal bir hak olduğuna, her şeyden önce bir yurttaşlık vazifesi olduğuna inanıyoruz.\"

Erko, söz konusu turistik tesis ve villa inşaatına Valilik tarafından verilen \'ÇED gerekli değildir\' raporunun iptal edilip, inşaatın durdurulması istemiyle bugün Muğla Bölge İdare Mahkemesi\'nde dava açtıklarını da kaydetti.

ALKIŞLI PROTESTO

Konsey üyelerinden Mehmet Çilsal da yaptığı açıklamada, \"Muğla Valiliği, turistik tesis projesi ile ilgili, \'ÇED raporu gerekli değildir\' onayını vermiş. Ancak, bunun halka duyurulması için hiçbir ilanda, duyurumda bulunulmamıştır. Bunun yasal olmadığını, duyurulmadığını da kanıtladık. Yangından mal kaçırır gibi 1 milyar dolarlık tesis inşaatının başlamasına anlam veremiyoruz. Doğal ve arkeolojik sit alanına kurulan tesisle ilgili \'ÇED gerekli değildir\' raporuna verilecek tepkiler üzerine sanırım Valilik bu duyuruyu ve ilanı yapmadı. Bu durumun da verdiğimiz hukuk mücadelesinde yargı tarafından mutlaka değerlendirmeye alınacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık bir süre alkışlı protestoda bulunup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bodrum Kent Konseyi Ekoloji Çalışma Gurubu Sözcüsü Çiğdem Erko\'nun basın açıklamasını okumasından görüntü

-Tavşan burnu Koyu\'ndaki söz konusu turistik tesis ve villa inşaatının fotoğrafları

-Açıklamadan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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LÖSEMİ HASTASI MELEK\'TEN ÜZÜCÜ HABER

LÖSEMİ hastası olan, çok istediği peruğuna kavuşunca kendisi gibi diğer kanser hastalarının da bundan faydalanması için hayırseverlerleri göreve çağıran 15 yaşındaki Melek Narcı, hastalığına yenik düşerek yaşama veda etti.

Trabzon\'da yaşayan lösemi hastası Melek Narcı, peruk hayalini dile getirince Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nibet Baki harekete geçti. Baki, Aydın Kuşadası ilçesinde, kanserli hastalara ücretsiz peruk veren Kenan Kaya ile irtibat kurdu. Hayalinin gerçekleşmesi için 20 gün önce Kuşadası\'na gelen Narcı, beğendiği uzun saçlardan oluşan bir peruğu taktı. Yüzü gülen Melek Narcı\'nın, \"Beni izleyen her perukçunun herkesin bizim gibi hastalara peruk hediye etmesini istiyorum. Umarım yaparsınız, umarım bizim gibi çocukları, ablaları mutlu edersiniz. Bütün hastaları mutlu edersiniz\" demesi dikkat çekti. Çağrısı sosyal medyada yayılan Narcı, ne yazık ki yaptığı çağrının sonucunu göremeden yaşama veda etti. Melek Narcı\'nın ölümü hem Trabzon hem de Kuşadası\'nda büyük üzüntü yarattı.

KANSER HASTALARINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORDU

Narcı\'nın inşaatlarda çalışan babasını henüz 40 günlükken kaybettiğini, ablası, ağabeyi ve annesiyle yaşadığını söyleyen Dr. Nibet Baki, \"3 yıl önce yüksek risk kanser tanısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü\'ne geldiğinde tanıdık onu. Geçtiğimiz yıl iyiydi, sonra tekrar kötüleşti. Hayalleri vardı. En büyük hayali iyileştikten sonra diğer kanser hastalarına yardımcı olmaktı. Melek yaşına göre çok olgun bir çocuktu. Akıllı bir kızdı, hayat doluydu. Arada bizden bazı istekleri oluyordu, o hayallerini hayırseverler aracılığıyla gerçekleştiriyorduk. Ne yazık ki Meleğimizi kaybettik\" dedi. Dr. Baki, hayatını kaybeden Melek Narcı\'nın Trabzon\'da bugün toprağa verildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Melek Narcı\'nın çağrısı

- Ücretsiz peruk veren Kenan Kaya\'nın işyerinin arşiv görüntüleri

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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TUVALETİNİ İŞ MERKEZİNDEKİ ÇÖP KUTUSUNA YAPTI

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, bir iş merkezinde bir kişinin tuvaletini çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Erenler\'de bir iş merkezinde meydana geldi. Binadaki iş yerlerinde çalışırken aldıkları kötü koku üzerine koridora çıkan esnaflar, kokunun nereden geldiğini araştırmaya başladı. Bina görevlileri, çöpe gidip baktıklarında dışkı olduğunu gördü. İş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyenler, gördükleri manzarayla adeta şaşkına döndü. Görüntülerde binaya giren bir kişinin bir süre sonra koridordaki çöpe tuvaleti yaptığı görüldü. İş yerlerinin kapalı olduğu sırada adamın çöpe oturup tuvaletini yapması üzerini giyip iş merkezinden ayrılması kameraya yansıdı. Binadaki tuvaletin, kişinin tuvaletini yaptığı çöpe 15 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Bina yönetiminin bu olaydan sonra koridorlarda bulunan çöp kutularını kaldırma kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili polise ise herhangi bir şikayet yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerasında olay anı

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA)

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