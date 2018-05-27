DHA YURT BÜLTENİ - 14

Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN ERDOĞAN\'IN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bergama\'ya gitmek üzere yola çıktı. Bergama\'da halka seslenen Muharrem İnce, \"Buraya gelirken başka şeyler konuşmak istemiştim ama az önce bir mesaj okudum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yazmış; \'Ben Bergamalıyım şuanda Hakkari\'deyim ama 9 yaşındaki ve 13 yaşındaki kızlarım, karım ve anam şu anda meydanda seni bekliyorlar. Ben sana inandım, anam sana inandı, karım sana inandı. Beni mahcup etme başkanım\' diyor. Ben de ona dedim ki sana söz bu ülkeyi barıştıracağım dedim\" diye konuştu.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisine yönelik eleştirilerine şu sözlerle cevap verdi:\"Erdoğan bugün bana demiş ki, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun karşısında çıktı, 4 kere kaybetti. İki kere kaybettim, onu düzelt. Şimdi de \'cumhurbaşkanı adayı\' demiş. Sen 1989 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı seçilebildin mi? Beyoğlu\'na belediye başkanı olamadın ama bak cumhurbaşkanı oldun. 1991\'de milletvekili olabildin mi? Demek ki milletvekili de olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. Abdullah Gül genel başkan olamadı ama başbakan oldu. Binali Yıldırım, İzmir\'e Büyükşehir Belediye Başkanı olamadı ama başbakan oldu. Demek ki siyasette bunlar olabiliyor. Ben de genel başkan olamadım ama cumhurbaşkanı olacağım. Bunda ne var? Bir de Sayın Genel Başkan demiş ki \'Muharrem buraya gel\' demiş. Yahu adam benden 15 yaş büyük, genel başkanımız, 15 yıldır birlikteyiz, \'Gel\' demiş ne var bunda. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak olan kardeşinin evinin bahçesine Genelkurmay Başkanı\'nı helikopterle göndermez. Sen belediye başkanlarına \'çekil bakim oradan\' diyorsun çekiliyor. Ne Kılıçdaroğlu \'gel bakim buraya\' der, zarif adamdır, ne de İnce bunu kendisine söyletir. Senin yola beraber çıktığın kimse şimdi yok yanında. Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok. Hepsi terk etti seni. Sen ona bak. Ben dedim ki \'birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı 4. köprüyü İnce gelir, yapar\' dedim. O da bana cevap vermiş \'köprü yapmak senin haddine mi düştü\' demiş. Demirden köprü yapmak kolay, basarsın parayı yaparsın. Ben gönül köprüsü kuruyorum senin bilmediğin şeyi yapıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bergama meydandan görüntü.

- Muharrem İnce\'nin konuşmasından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafam boşalmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerinde Konya\'daki tüm milletvekillerinin Ak Parti\'nin çıkarmasını isteyerek, \'\'Bakarsınız Konya\'da 24 Haziran\'da sıfıra karşı gider. Birlik içinde olur. Şimdi meclis başkanlarının tarafsızlığından bahsedilir. Ben meclisi idare ederken tarafsız olacağım. Elimde terazi, hak geçirmeyeceğiz. Ama meclis başkanı oldum diye kafamda boşalmadı. Bir fikrim var.\'\' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2 yıl önce faaliyete başlayan ve bugün resmi açılışı gerçekleştirilen Konya\'da Birlik Vakfı Konya Şubesi\'nin açılış törenine katıldı. Kahraman, konuşmasında Necmettin Erbakan\'ın, Konya\'dan bağımsız olarak milletvekili seçildiği daha sonra da Konya\'dan 3 milletvekili çıkardığını belirtti. 24 Haziran\'da da Konya\'daki tüm milletvekillerinin Ak Parti\'nin çıkarmasını isteyen Kahraman, şunları söyledi:\"Erbakan Konya\'dan 3 milletvekili çıkardı. Bakarsınız Konya\'da 24 Haziran\'da sıfıra karşı gider. Birlik içinde olur. Şimdi meclis başkanlarının tarafsızlığından bahsedilir. Ben meclisi idare ederken tarafsız olacağım. Elimde terazi, hak geçirmeyeceğiz. Ama meclis başkanı oldum diye kafamda boşalmadı. Bir fikrim var. Bu fikrimi her zaman müdafi etme hakkım var. Dolayısıyla sıfıra karşı falan diye sayın basın, bunu yarın konu etmeyin. Hislerimi ifade ediyorum. Olur mu olur. Diğer partiler arkadaşlarım alınmasın. Bazıları alınanlar olabilir. Onları zaten ben defterimde saymıyorum.\'\' 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kahraman, o gün meclisi bombalar altında açtıklarını ifade ederek, \'\'Kaptanlar ne yapar? Gemilerini terk etmezler. Çünkü kaptanlar fare değil. Gittim meclisi açtım. Bombalar altında\'\' dedi.Kahraman, açılışın ardından vakıf binasında incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü :

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- İsmail Kahraman\'ın gelişi

- Törenden detay

- Kahraman\'ın konuşması

- genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

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Kaçkarlar\'dan kayalıklara düşen dağcı öldü

Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipteki dağcı Mustafa Önder Sarıer (41), dönüş yolunda iniş yaparken kayalıklara düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağı\'nın zirveye yakın Kapı mevkisinde meydana geldi. 9 dağcı, geldikleri Mezovit Yaylası\'nda kamp kurdu. Dağcılardan 5\'i, daha sonra zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Kaçkar Dağı\'nın kuzey yamacından zirveye ulaşan dağcılardan Mustafa Önder Sarıer, dönüş yolunda iniş sırasında, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kayalıklara çakılan İncear, yaşamını yitirdi. Olayın haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri, bölgeye karadan ulaşmak için yola çıktı. Malatya 2\'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği\'nden de helikopter talep edildi. Bölgeye ulaşan askeri helikopterle Mezovit Yaylası mevkiinden alınan dağcının cesedi Rize Limanı\'na getirildi. Dağcının cesedi cenaze aracına konularak otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayda ölen dağcı Mustafa Önder Sarıer\'in 9 kişilik grupla cuma günü Kaçkar Dağı\'na çıktıkları ve kamp kurdukları öğrenildi. Dağcı grup bu sabah saatlerinde buzul tırmanışı yaptığı sırada düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Helikopterden cesedin indirilmesi

-AFAD Müdürünün açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

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Ayvalık\'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp/EK



TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazadan sağ kurtulan Mert Boysener\'in verdiği bilgiler doğrultusunda havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, batık teknenin yerini tespit etti. İzmir\'den gelen dalgıçlar, batık tekneye dalış yaparak, içinde kimse olup olmadığını araştıracak. Ancak yetkililer, kaza sırasında üstündeki 5 kişinin denize düştüğünü, bu nedenle teknede birilerinin bulunma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

\'SEN GİT YARDIM GETİR\' DEMİŞLER

Sağ kurtulan Mert Boysener\'in, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadede, \"Beş kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadalar, \'Sen git bize de yardım getir\' dedi. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Bir bot beni kıyıya yüzerken kurtardı\" dediği öğrenildi. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına Ankara Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin 3 bot ve 1 helikopterle katıldığı belirtildi.

KIYIDA UMUTLU BEKLEYİŞİ

Bu arada kayıp 4 kişinin yakınları, kıyıda bekleyişlerini sürdürüyor. Gün boyu kıyıdan ayrılmayan kayıpların yakınları, ekiplerden gelecek iyi haber bekliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:BALIKESİR,(DHA)