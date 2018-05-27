DHA YURT BÜLTENİ - 14

MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALANDI

ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi, işçi Nurullah Keserci (44) yaralandı.

Göçük, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğancılar mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan maden işçisi Nurullah Keserci, üretim esnasında tavan göçmesi sonucu göçük altında kaldı. Nurullah Keserci, diğer işçilerin yardımıyla kısa sürede göçükten çıkartıldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Nurullah Keserci\'ye, ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Keserci, daha sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Belinden yaralanan Nurullah Keserci\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı madencinin hastaneye getirilişi

- Ambulanstan detaylar

- Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/Aytaç ÖZTÜRK-ZONGULDAK-(DHA)

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28 ŞUBAT MAHKUMLARI İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İNSAN Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri, Adıyaman ve Malatya şubeleri üyeleri, 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması için Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde bir araya geldi.

Cezaevi önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup adına açıklamalarda bulunan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, aylardır 28 Şubat mazlumları, Sivas davası mahkumları ve haksız yere cezaevinde yatan tüm mahkumlar için özgürlük talebini dile getirdiklerini söyledi. Taş, brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesini talep ettiklerini dile getirerek, \"Af değil, tahliye ve yeniden yargılanma istiyoruz. Birçok Ramazan ayını ve bayramı içeride geçiren 28 Şubat mahkumları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişmiş ama mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ne yazık ki hiçbir şey değişmemiştir. Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat\'ın çaldığı hayatların hesabının sorulmamış olduğunu, 20 yılı aşan sürelerle cezaevinde tutulan 600\'e yakın mahkum ve bu mahkumların aileleri için darbenin devam ettiğini haykırmak için buradayız. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı, bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. Kendilerini tutuklayanlar, tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereklerini yerine getirmek başta yargı, hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere herkesin üzerine düşen vazgeçilmez bir görevdir\" diye konuştu. Açıklamanın ardından dua edildi.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Açıklama ve dua edilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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MAZLUMDER ÜYELERİNDEN, BOLU F TİPİ CEZAEVİ ÖNÜNDE 28 ŞUBAT PROTESTOSU

BOLU\'da, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından (MAZLUMDER), 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle düzenlenen \'İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı\' programı kapsamında Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen MAZLUMDER üyeleri, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı. Katılımcılar, \'Siyasi yargı kararları iptal edilsin\', \'Yeter artık\', \'İçeriden dışarı özgürlük iftarı\' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Dernek üyeleri, \'İçeriden dışarı özgürlük iftarı\' adını verdikleri etkinlik kapsamında cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Başkanı Ali Öner, 28 Şubat sürecinin Türkiye\'de unutulduğunu, unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, \"İçeride bulunan her bir mahkumun çeyrek asırlık bir ömrü dört duvar arasında geçti. Bu az bir zaman dilimi değil. Baba olanlar dede oldular, hala torunları ile kucaklaşmadılar. Nişanlı olanlar evlenemediler. Kimi annesini, babasını, abisini kaybetti. Kimi suçlandığı yerde dahi bulunmadı. Ama orada gösterildi.\" dedi.

Öner, MAZLUMDER olarak başlattıkları bu eylemi her ayın 28\'inde unutturmama adına devam ettireceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Bu genç bedenlerin artık yaşlanmaya yüz tutan bu yüzleri biran önce tekrar yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Geç kalan adaletin adalet olmadığını dillendiriyoruz. Devlet yetkililerinden biran önce bu meseleye eğilmelerini talep ediyoruz. Bunun daha fazla sürdürülmemesi gerekiyor. Bu zulüm devam ettirilmemelidir. Zulüm ile abat olunmaz. Zulüm ile bir yere kadar gelinebilir. Biz bu kardeşlerimizin artık görmezlikten gelinmemesini dillendiriyoruz. İktidardakilere diyoruz ki, eğer 28 Şubat sürecinin bittiğine inanıyorsanız, yargının ve çete mantığı ile hareket eden emniyet mensuplarının işkenceleri sonucu yargılanan ve hayat boyu hapishane duvarları arasında çürütmeye yüz tutan bu kardeşlerimiz yeniden yargılansın. Yargı en azından adil olduğunu göstersin. 28 Şubat sürecinin bittiğini hepimize göstersin.\" Grup, daha sonra cezaevi önünde iftar yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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IŞIK: YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ ÇÖPE ATACAĞIM DİYEN KAFAYI MİLLET ÇÖPE ATACAK

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin yerli otomobil projesini durduracağını söylemesiyle ilgili olarak, \"Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen, durduracağım diyen kafayı asıl millet çöpe atacak\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde AK Parti milletvekili adaylarının tanıtımına katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı konuşmada, Muharrem İnce\'yi eleştirerek, \"İzliyorsunuz şu günlerde CHP\'nin kendi genel başkanlığına layık görmediği cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Kanal İstanbul\'u durduracağım, Külliye\'yi kapatacağım, yerli otomobil projesini çöpe atacağım. Bunu Kocaeli\'den ifade ediyorum; Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen, durduracağım diyen kafayı, asıl millet çöpe atacak. Bu kafa tek parti kafasıdır, bu kafa Recep Peker kafasıdır. Bu kafa Vecihi Hürkuş\'u açlığa mahkum eden kafadır. Bu kafa Nuri Demirağ\'ı batıran kafadır. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Bu kafa Türkiye\'deki girişimciliğe darbe vuran kafadır\" diye konuştu.

\'DEVLET FABRİKA YAPMAZ, FABRİKA YAPTIRIR\'

Dünyada devletlerin fabrika yapmayıp, yaptırdığına dikkat çeken Işık, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin bu konudaki sözlerine cevaben, \"Ne diyor, siz diyor fabrika mı yaptınız? Siz Tüpraş mı yaptınız? Siz Petkim mi yaptınız? Sayın İnce, bu devirde devlet fabrika yapmaz, fabrika yaptırır ama Kocaeli\'den söylüyorum, AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yapmadı ama AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yaptırdı. TÜPRAŞ özelleştikten sonra, işte şurada 20 kilometre ötemizde TÜPRAŞ 3 milyar dolarlık yatırımı yaptı ve Türkiye\'nin mazot ihtiyacının önemli bir kısmına hem de siyah üründen, kalitesiz üründen mazot üreten tesisi yaparak Türkiye\'nin ithalat bağımlılığını azalttı. Bunu kim yaptırdı? AK Parti yaptırdı. Yahu senin genel başkanın İzmir Milletvekili, AK Parti Petkim mi yaptı diyor, Sayın İnce yahu sen orada İzmir\'de Aliağa\'da yepyeni bir rafinerinin, Star Rafinerisinin yapıldığını bilmiyor musun? Burada bu kadar önemli 3 milyar doların üzerinde toplamda 6 milyar doların üzerinde yeni bir yatırımdan haberin yok mu? Türkiye\'nin en büyük sanayi yatırımından haberi olmayan bir kişinin, bu ülkeye cumhurbaşkanı olması mümkün mü? Dünyadan haberi yok adamın. Evet bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. AK Parti iktidarında başta Kocaeli olmak üzere bütün Türkiye\'de binlerce fabrikayı yaptıran, bir cumhurbaşkanı ve bir hükümet var. Sen bunu görmek istemezsen bizim yapacağımız bir şey yok.\"

Işık, İnce\'nin yerli otomobili sabote etme çabası içine girdiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şimdi özellikle otomobil konusuna biraz değinmek isterim. Şu kafayı herkesin çok iyi anlaması lazım. Diyor ki, geçen gün BMW fabrikasını gezdim ve çok etkilendim, eğer Devrim otomobilini sabote etmeseydiniz bir Türk fabrikasını gezer belki çok daha fazla gururlanırdınız ama nasıl uçak fabrikalarını sabote ettiyseniz, nasıl otomobil fabrikalarını sabote ettiyseniz şimdi yerli otomobili sabote etme çabası içerisine girmişsiniz. O dönemde kimlerle işbirliği yaptığınız biliyoruz, şimdi de kimlerle işbirliği yaptığınız ifşa oluyor.\"

EN GENÇ ADAY

Ayrıca toplantıda konuşan AK Parti\'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Nur Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gençlere her daim inandığını ifade ederek, \"Onun biz gençlere vermiş olduğu güven ve inanç sayesinde hiç şüpheniz olmasın ki 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize var gücümüzle koşacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Salona gelen partililerden görüntü

-Elif Nur Bayram\'ın konuşması

-Fikri Işık\'ın konuşması

-Detay

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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BAKAN ÖZLÜ: İNCE\'NİN YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ DURDURMA VAADİ İBRET VERİCİ(3)

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ ANMA ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu\'nun Göynük ilçesinde Akşemseddin Hazretlerini Anma etkinliklerine katıldı. Anma etkinliklerinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 5 bin kişilik iftar da düzenlendi. İftar yemeği öncesi konuşan Bakan Özlü, \"Ulaştırmada, sosyal dayanışmada, savunmada, enerjide ve sağlıkta sayısız projelere imza atıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek aynı çizgimizde devam ediyoruz. Tüm bunları elbette sizlerden aldığımız ve destekle yapıyoruz. Sizlerin desteğiyle güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz\" dedi.

Bakan Özlü iftarın ardından Akşemseddin Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Anma etkinlikleri, ilahi konseri ve semazen gösterisi ile devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Bakanın konuşması

-İftardan görüntüler

-Semazen gösterisi

-Detaylar

Haber:Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)

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