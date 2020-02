DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Eroğlu\'ndan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye eleştiri

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin seçim vaatlerini eleştiren Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, \"Biz eskiden böyle çok atana \'Atma kardeşim din kardeşiyiz\' derdik. Şimdi onu da söyleme şeyimiz yok. Yani atma atma ile ilgili vatandaşlar, \'Atma atma kardeşim atma, Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et\' diyor\" ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmaları için memleketi Afyonkarahisar\'a geldi. Ziyareti kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Eroğlu, milletvekili adayları ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı. Seçime 29 gün kaldığını belirten Bakan Eroğlu, kapı kapı dolaşıp yapılan hizmetlerin halka anlatılmasını istedi. Bakan Eroğlu, \"Lütfen hemen buradan çıktıktan sonra en azından herkesin gönlünü almaya çalışalım. Yaptığımızı, yapacaklarımızı anlatalım. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini ilan etti. 360 sayfalık bir kitap. Onlar ne yapacak, ne diyebilir? Onların söyledikleri hava cıva şeyler. Yani onların işi yıkmaktır, bozmaktır. Ama bizim işimiz gönül almak. Bizim işimiz yapmaktır. Onlar konuşur Ak Parti yapar, farkı bu. Ama konuşmaya devam etsin\" diye konuştu.

\'ATMA KARDEŞİM ATMA MUHARREM ATMA\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin vaatlerini de eleştiren Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

\"Biz eskiden böyle çok atana \'Atma kardeşim din kardeşiyiz\' derdik. Şimdi onu da söyleme şeyimiz yok. Yani atma atma ile ilgili vatandaşlar, \'Atma, atma kardeşim atma, Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et\' diyor. Ama biz bisiklete 5 yaşında biniyorduk. Yeni öğreniyorsun, öğrenmeye devam et.\"

\'GEL MUHARREM\'

Muharrem İnce\'nin, \'Türkiye\'nin ekonomisini düzelteceğiz\' açıklamasını da değerlendiren Bakan Veysel Eroğlu, \"Gülmekten başka bir şey diyemeyeceğim. Muharrem İnce\'ye tavsiyem, zaten onu saf dışı yapmak için bir oyun yaptılar biliyorsunuz \'Gel Muharrem\' diye, gel Muharrem sana Afyonkarahisar\'da bir tavuk çiftliği kuralım. Burada tavuk üretmeye, yumurta üretmeye başla\" diye konuştu.

\'ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin, \'2001 yılında Bülent Ecevit\'e yapılanların aynısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yapılıyor. Burada senaryo aynı, hedef farklı\' sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Maksat Türkiye\'nin önünü kesmek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, tecrübeli ve büyük bir lider. Önüne bir sürü engel koydular ama aşmasını bildi. Neticede hedef Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Bu yüzden bu seçimde her türlü hileyi yapıp, Ak Parti\'yi ve Recep Tayyip Erdoğan\'ı saf dışı yapalım da Türkiye\'nin önünü keselim düşüncesi var. Bu hedefler gerçekleşemez. Çünkü Türkiye, şimdiden çok olmaya başladı. 2023 yılında ne olacak diye ortada büyük bir endişe var. Çünkü biz yükselişteyiz. Onlar inişte bak. Bunu unutmayın. Onlar inişte şu anda. Tarihin kaderi değişiyor bu milletle. Çünkü bu millet sadece kendisini düşünmüyor. Gönül coğrafyamızı da düşünüyor. Orta Asya bize bakıyor ve dua ediyor. Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Arakan ve Afrika\'daki mazlum milletler ve insanlar bize bakıyor. Dolayısıyla bu seçim sadece bu milletin seçimi değil, gönül coğrafyamızın geleceği açısından da bir seçimdir. Bu yüzden Türkiye\'nin önünü kesmek için yapılan birtakım planlardır. Ama onların planları varsa, Allah\'ın da bir planı var. İnşallah onların planları altüst olacak.\"

\'SEÇİMLERE KİMSE DİL UZATAMAZ, DİLLERİNİ KESERİZ\'

CHP\'nin \'OHAL döneminde seçim istemiyoruz\' açıklamasının sorulması üzerine Veysel Eroğlu, yurt dışında birçok seçim gördüğünü, Türkiye\'deki katılımın pek çok ülkeden fazla olduğunu ifade etti.

\"Amerika ve Avrupa\'ya baksınlar\" diyen Bakan Eroğlu, \"Pek çok ülkede seçimlere katılım yüzde 30, 40, 50 ve 60\'ı geçmez. Ama bizde yüzde 80-85\'lere ulaşıyor. Bizde seçimler çok ciddi yapılıyor. Çünkü seçimlerde bütün partilerin temsilcileri var. Dolayısıyla Türkiye\'deki seçimlere kimse dil uzatamaz. Uzatırlarsa da onların dillerini keseriz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Bakan Eroğlu\'nun parti gelişi

-Bakan Eroğlu\'nun partililer tarafından karşılanması

-Bakan Eroğlu toplantı salonuna girişi

-Toplantı salonundan detay

-Bakan konuşması

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

==============================================================

Öğrenci servisine kamyonet çarptı: 5 yaralı

KONYA\'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 13 öğrenci bulunan İsa Yalman idaresindeki 42C 1027 plakalı öğrenci servisine sokak içerisinden caddeye çıkan Bülent Yıldız idaresindeki 42 FCV 04 plakalı kamyonet çarptı. Servis çarpmanın etkisiyle devrilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 öğrenci ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrenci servisi sürücüsü İsa Yalman ve kazayı yara almadan atlatan Bülent Yıldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza yerinden detay

- Öğrencilerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

======================================

Turgutlu sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağmura, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Alçak kesimlerdeki bazı ev ve işyerlerini su basarken, İzmir- Ankara Karayolu\'nda ulaşım aksadı.

Aniden bastıran sağanak yağmurun etkili olduğu Turgutlu şehir merkezinde, bazı noktalarda oluşan su birikintilerinden dolayı zaman zaman hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Saat 14.00\'te başlayan ve aralıksız 1 saat yağan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yer yer sokaklar ve caddelerde su birikintileri oluştu. Sabah evden tedbirsiz çıkan kimi vatandaşlar, Atatürk Bulvarı\'nda yağmur altında ıslanırken, kimi vatandaşlar da ıslanmamak için çareyi saçak altlarına ve tentelerin altına sığınmakta buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ve itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve su baskınlarının tahliyesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sağanak yağmurdan görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

====================================================

Çavuşoğlu\'ndan esnaf ziyareti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla çalışmalarını Antalya\'da başlattı. Sabah Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından Muratpaşa Cami\'nde cuma namazını kıldı. Çavuşoğlu, sonrasında Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve diğer parti yetkilileriyle Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi\'nde esnafı ziyaret etti. Esnafa \'hayırlı işler\' dileyen Çavuşoğlu, kadınlara karanfil verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekili aday listesinde birinci sırada yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun esnaf ziyaretinden detay,

- Çavuşoğlu\'nun fotoğraf çektirmesi

- Esnafla sohbet

Haber-: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

====================================================

Avukat Önder: İnsanlar 8 senede çocuk büyütürken ben Sezgi Kırıt dosyasını büyüttüm

ANTALYA\'da tecavüz edildikten sonra öldürülen Sezgi Kırıt\'ın (16) duruşması öncesinde konuşan ailenin avukatı Sibel Önder, “8 yıl Sezgi Kırıt dosyası ile yol aldım. İnsanlar 8 senede çocuk büyütürken ben bu dosyayı büyüttüm. Bu dosya içerisinde yapılan tüm haksızlıklara, tüm hukuksuzluklara boyun eğmeden mücadele ettim\" dedi.

Antalya\'da Sezgi Kırıt\'ın, 2009\'da tecavüze uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davaya, istinaf mahkemesinde devam edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi\'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya müşteki avukatı Sibel Önder\'in yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan istenen raporun beklemesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Duruşma öncesinde aralarında avukatların da bulunduğu KADEM üyeleri, adliye dışında \'Sezgi için adalet\' yazılı pankart açarak, basın açıklaması yaptı. KADEM avukatı Gaye Şentürk, Türkiye\'de cezaların artırılmasının yanında yargılamanın hızlı, tereddütsüz olması gerektiğini, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti. Yüreklerine ve gözlerine acı oturmuş ailelerin yangınını hiçbir şeyin söndüremeyeceğini belirten Gaye Şentürk, “Ancak adalet, bu yangına su serper. Bu nedenle bizler KADEM olarak, katillerin hak ettikleri en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kamuoyunun beklentisinin de hiçbir zanlıya indirim uygulanmadan, suçlulara ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesi olduğunu biliyoruz\" dedi.

Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder ise 8 yıldır Sezgi Kırıt dosyası ile yol aldığını belirterek, “İnsanlar 8 senede çocuk büyütürken ben bu dosyayı büyüttüm. Bu dosya içerisinde yapılan tüm haksızlıklara, tüm hukuksuzluklara boyun eğmeden mücadele ettim. Bu mücadelenin içerisinde birçok dernekten destek gördüm\" dedi.

Geçen hafta Mersin\'de 81 yaşındaki bir adamın karısının kafasına çekiçle vurup öldürdüğünü belirterek, “Adam gerekçe olarak kıskançlığı gösteriyor. Neden böyle savunuyor? Çünkü indirim almak istiyor. Şu an Sezgi Kırıt 15 yaşında ve hep 15 yaşında kalacak bir insan. Ne kıskançlığa, ne ihanete kurban gitti. İnsanların adi duyguları sebebiyle hunharca katledildi. Sanıkların indirim alması için savunmalar yapılmaktadır. İstedikleri kadar önlerini iliklesinler, kravat taksınlar hiçbir şekilde indirim almamaları için gereken mücadeleyi göstereceğiz. Her zaman söylediğim gibi ölünün dili yok. Ama bizim var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Avukat Gaye Şentürk\'ün konuşması

- Avukat Sibel Önder\'in konuşması

- Pankart tutan avukat ve KADEM yöneticilerinin görüntüsü

- Adliye dış plan

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=======================================================

Çankırı\'da dolu yağışı etkili oldu

ÇANKIRI\'da 15 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çankırı’da bugün saat 15.00 sıralarında sağanak ve ardından dolu etkili oldu. Kent merkezine 15 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken dolu yağışı da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Etkili olan dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem alırken temizlik çalışmaları başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dolu ve yağmur yağması

-Genel detaylar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

====================================================