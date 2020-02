DHA YURT BÜLTENİ - 14

(YENİDEN)AKŞENER: EKONOMİNİN PATRONU GÜVENDİR



İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dolar kurundaki artışa dikkat çekerek, \"Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye\'yi batırırsınız. \'24 Haziran\'da kazanırsam, doları, faizi düşüreceğim\' diyorsun, hadi oradan\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9\'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel\'in memleketi Isparta\'da, miting alanında vatandaşlara seslendi. Akşener konuşmasına, Demirel\'i kastederek \"Babamın şehri Isparta\" diye başladı. Isparta\'da emanet oyları geri almaya geldiklerini belirten Akşener, babanın kızını Ispartalılar\'a emanet etmeye geldiğini söyledi. Bambaşka bir konuşma hazırladığını, ancak sabah kalktığında doları gördüğünü dile getiren Akşener, \"Her tarafta endişe var. Ekonominin alarm verdiği, gençlerin yarınla ilgili çok büyük endişe taşıdığı, sanayicilerin endişe taşıdığı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye\'yi batırırsınız. \'24 Haziran\'dan kazanırsam, doları, faizi düşüreceğim\' diyorsun, hadi oradan\"diye konuştu.

\'BABAYA DÜŞMANLAR\'

İsrafın had safhada olduğunu savunan Akşener, iktidarın 1100 odalı saray yaptığını söyledi. Erdoğan\'dan OHAL\'i kaldırıp, Merkez Bankası\'nı sakin, dürüst, ciddi çalışması için serbest bırakmasını isteyen Akşener, \"Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Dolar toto oynuyoruz, benzininden mazotuna giyim eşyasına her konuda zam yiyeceğiz. Çiftçi can çekişiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi\'ni (SDÜ) bölmeye çalıştılar. Atatürk\'e düşmandılar biliyorduk, anladık ki babaya da düşmanlar\" diye konuştu.

\'ISPARTA, PARİS VE MADRİD İLE YARIŞACAK\'

Isparta\'ya yatırım gelmediğini ileri süren Meral Akşener, Isparta\'nın dünyanın en önemli endemik bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi. Isparta\'nın kozmetik üzerine dünyanın bir numarası olabileceğini belirten Akşener, \"Süleyman Demirel\'in memleketine hizmet etmek bize nasip olacak. Seçildikten sonra 1 Kasım\'da burada en az 1000 işçinin çalışacağı, araştırmaların yapılacağı bir fabrika ve ARGE merkezi yapacağız. İspanya ve Fransa bu işin kaymağını yerken, Isparta dışarıda kalıyorsa bu bizim ayıbımızdır. Isparta, Paris\'le Madrid\'le yarışacak\" dedi.

\'RÜŞVETE UZANAN ELLER YANACAK\'

1100 odalı sarayda bir defa bile yatmayacağını dile getiren Akşener, çiftlik haline getirilmiş kurumlar olduğunu, bunları gözden geçirip son vereceklerini söyledi. Hukuk ve adaletin olmadığı yerde ekonomi olamayacağını dile getiren Akşener, \"Eğer bu israfı, rüşveti Türkiye sürdürmeye devam ederse batar. Rüşvet, israf ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Öyle yasalar hazırlayacağız ki; rüşvete uzananların eli yanacak\" dedi.

MÜSLÜM GÜRSES\'İN SÖZÜYLE ÇIKIŞTI

Bir tarafta namusuyla evine ekmek götürmeye çalışan aile reisleri olduğunu belirten Akşener, diğer tarafta da \'İtibardan tasarruf olmaz\' diyen kibirliler olduğunu kaydetti. Bu kişilere Müslüm Gürses\'in sözüyle seslenmek istediğini belirten Akşener, \"Bu ülkeyi sen bölemedin. PKK bölemedi. Ama bu ülkeyi birbirine düşürecek olan, yolsuzluklarla ekmek peşinde koşanlar arasındaki problemdir. Yani bu ülkeyi yakarsa garipler yakar\" diye konuştu.

ERDOĞAN BANA \'EYT\' DİYEMİYOR

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dünyaya \'eyt\' diye seslendiğini, ancak gariban Akşener\'e seslenemediğini söyledi. Akşener, \"Çünkü eyt derse vatandaşın bilgisi olur. Rakiplerini kendi seçti, bir farklı rakip çıktı, korkudan uykusu kaçıyor. Bu rakip hem Başbuğ Alparslan Türkeş\'in, hem de Demirel\'in çırağı. İkinci turda o yüzden Akşener\'i istemez\" dedi.

MHP\'YE DE YÜKLENDİ

Meral Akşener, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi de eleştirdi. Akşener, şöyle konuştu:

\"Bu arkadaşlar milli ise nasıl olur da milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla yan yana gelir? \'Türk milliyetçileri vampir gibi kandan besleniyor\' diyenlerle nasıl yan yana geldiler. 29 Ekim\'de Peşmergenin davul zurna ile geçişi oldu. Buna yol verenler, lahmacun paralarını ödeyenler, hendekler kazılırken, oradaki vali ve emniyet müdürlerine \'Kafanı çevir\' diyenler yerli ve milli, biz gayri milliyiz öyle mi? Hadi oradan. Önüne gelen FETÖ\'cüymüş bu memlekette. Önce sağına ve soluna, sonra aynaya bak. Bütün gördüklerin FETÖ ve gayri millidir. Bu ülkenin parasının değerini yerle bir edenler gayri milli. Genelkurmay Başkanını terör örgütü suçlamasıyla hapse atanlar gayri millidir. Bütün askeri liseleri kapatanlar gayri millidir. Polis akademilerini kapatanlar gayri millidir.\"

Mitingin ardından Akşener, Süleyman Demirel\'in memleketi İslamköy\'deki inşaat halindeki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.

Hasan DEMİRBAŞ/ISPARTA, (DHA)-

HDP\'Lİ BULDAN: KÜRTLERİN STATÜ TALEBİ, BÖLÜCÜLÜK DEĞİL, TOPLUMSAL BARIŞ VE ORTAK YAŞAMDIR

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde partisinin Kürt sorunu özelinde hazırladığı bildirgeyi açıkladı. Buldan, Kürt sorunun bir statü sorunu olduğuna yer verdiklerini ifade ederek, \"Kürt sorunu çözülmeden Türkiye\'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Kürtlerin statü talebi, bölücülük değil, toplumsal barış ve ortak yaşam için gerekli ve kaçınılmazdır\"dedi. 24 Haziran\'da yapılacak partlamento ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde HDP\'nin Kürt sorunu özelinde hazırlanan bildirge Diyarbakır\'da açıklandı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda Eş Genel Başkan Pervin Buldun ve bazı milletvekillerinin katımıyla yapılan toplantıda açıklanan bildirgede, Kürt sorununda yaşanan problemler ve çözüm önerileri yer aldı. Bildirgenin açıklanmasından önce bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tüm Kürtlerin ittifakının sağlaması çağrısında bulunarak, \"Biz Kürtler, zayıf olduğumuz için değil, parçalı olduğumuz için özgürlüğe uzağız. Kürt halkı, Kerkük ile Afrin, Şırnak ile Mahabat\'ın kaderinin bir olduğunun farkına varmıştır. Ve bu kaderin birbirine yürekten bağlı olduğunu da bu son dönemde yaşamıştır ve görmüştür. Tüm kardeşlerimize bir kez daha çağrı yapıyoruz, gün birleşme ve halkımızın demokratik Kürdistan itifakını sağlama günüdür diyoruz\"dedi.

\'KÜRT SORUNU DERİNLEŞTİKÇE SİSTEM TIKANMIŞ, KAOS HALİ YAŞANMAYA BAŞLAMIŞTIR\'

Açılış konuşmasının ardından Buldan, partisinin Kürt sorunu özelinde hazırlanan bildirgeyi okuyan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Türkiye ve Ortadoğu\'da politika ve siyaset yapıp da, Kürt sorununa ilişkin söyleyecek sözü, tutumu olmayan hiç bir siyasi oluşum ve organizasyon olmadığını söyledi. Buldan, \"Kürt sorununu besleyen tarihsel nedenler elbette vardır. Ancak, günümüzde sorunun çözümsüzlüğünün nedeni; tekçi, inkarcı yaklaşımlar ve savaş politikalarıdır. Günümüzde yaşadığımız anti-demokratik sistemin genetik kodları Kürt inkarından beslenmektedir. Sistemi bu haliyle yürütmek isteyen her iktidarın başvurduğu tek yol, Kürt sorununu derinleştirmekten geçmiştir. Bu yönelim ve tercih kendi açmazını da yaratmıştır. Kürt sorunu derinleştikçe sistem tıkanmış, kaos hali yaşanmaya başlamıştır. Varlığını Kürt inkarı üzerinden bina eden her siyasi düşünce de eninde sonunda siyaset sahnesinde yok olmuştur. Bunun Türkiye siyasi tarihinde sayısız örneği bulunmaktadır\" diye konuştu. HDP Eş Başkanı Pervin buldan, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye\'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği anlatan Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\'KÜRTLERİN STATÜ TALEBİ BÖLÜCÜLÜK DEĞİL, TOPLUMSAL BARIŞ VE ORTAK YAŞAMDIR\'

\"Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır. İktidarlar, her türlü hak talebini Kürt sorunun varlığını gerekçe göstererek şiddetle bastırma seçeneğini elde tutmak için sorunu çözümsüzlüğe terk etmeyi tercih etmektedir. HDP, demokratik bir ülke yaratmak için Kürt sorununun çözümünü olmazsa olmaz kabilinde görmektedir. Tarihten günümüze kadar devam eden Kürt sorunu bir statü sorunudur. Kürtlerin statü talebi bölücülük değil, toplumsal barış ve ortak yaşam için gerekli ve kaçınılmazdır. Talep edilen; üniter devlet yapısı içinde, Kürtlerin kendi karar mekanizmalarını oluşturmasıdır. Yerel ve yerinden yönetim talebi bu anlamda sorunu çözecek temel ve başat taleplerden biridir. Demokratik anayasanın verdiği güvence ile yerel demokratik yönetimler tüm Türkiye\'de demokratik bir idari yapının teminatı olacaktır. Demokratik anayasa ile güvence altına alınmış yerel demokrasiye dayalı Demokratik Cumhuriyet, tekçiliğin değil çoğulculuğun, otoriterliğin değil demokrasinin, ayrışmanın değil bir arada yaşamanın çatısı olacaktır.\"

\'BÜTÜN KAMUSAL HİZMETLERDE ANADİL HAKKI GARANTİ ALTINA ALINACAKTIR\'

Buldan, Kürtlerin dil, kültür ve kimlik talepleri halk olmaktan kaynaklanan temel haklar olduğuna da vurgu yaparak, anadil, kimlik ve kültür kabulünün ve gerçekleşmesinin ön koşul olduğunu söyledi. Buldan, \"Partimiz, ülkenin resmi dilinin yanı sıra, kamusal ve sivil alanda çok dilli eğitim, çok dilli yaşam ve çok dilli kamusal hizmeti esas alır. Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Anadil kullanımına karşı geliştirilen politikaların tamamı iptal edilecek, yer isimlerinin iadesinden, coğrafi tanımların orijinal isimleri ile kullanılmasına kadar gasp edilmiş haklar iade edilecektir. Kürdistan ismi tarihsel bir hakikattir ve tarihi coğrafyayı tanımlamak için de kullanılmaktadır. Geçmişte bu realiteyi dile getirmesine rağmen, AKP-MHP iktidarının yine aynı realiteyi yasaklı hale getirmesi mücadele gerekçelerimizdendir. HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder\" dedi.

\'KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ MUHATAPLARIYLA MÜMKÜNDÜR\'

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Kürt sorunun çözümünün ancak muhataplarıyla olacağını da ifade ederek, \"HDP, çatışmasız ve savaşsız bir dünya tahayyülüyle hareket etmektedir ve mücadelesi savaşsız bir yaşam yaratmaya yöneliktir. Baskıcı iktidarların elindeki şiddet tekelinin meşrulaştırılması, birçok hak ve özgürlüğün önündeki en büyük engel olduğu gibi çatışmaların da kaynağıdır. HDP, yaşanan çatışmalı sürecin Kürt sorunda yaşanan çözümsüzlüğün bir sonucu olduğunu tespitinden hareket eder ve sorunun çözümünün müzakerelerden geçtiğine inanır. Dünya deneyimlerinden de ortaya çıktığı gibi, her türlü çatışma süreci ancak diyalog, müzakere ile çözülebilir. Sorunun tarafları ve muhatapları belidir. Bu sorun ancak muhatapların iradesiyle çözülebilir. Yeni ve suni muhataplar aramak çözümsüzlük politikasında ısrardır. Sorunun çözümünde çatışan güçler meselenin doğal tarafıdır. PKK lideri Abdullah Öcalan, 2013-2015 yılları arasında yürütülen diyalog sürecinde bir aktör olarak sorunu çözebilecek güçlü bir muhatap olduğunu göstermiştir. Üstelik bu dönemde Türkiye toplumu da büyük oranda sayın Öcalan\'ın muhataplığını kabul etmiş ve gelen her mesajını ciddiyetle ele alıp değerlendirmiştir. Çözüm sürecinin bitirilmesi ve AKP iktidarı tarafından masanın devrilmesi, toplumun karşı çıkmasından değil, iktidarın beklentilerinin karşılanmamasından kaynaklanmıştır. Partimiz, siyasi hesaplara kurban edilen bu sürecin, bütün toplumsal dinamikleri dahil ederek yeniden başlatılması için Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen gayri ahlaki ve hiç bir hukuki zemini bulunmayan katı tecrit uygulamasının kaldırılmasının gerekli olduğunu her zaman vurgulamaktadır\"diye konuştu.

HDP\'li Baluken\'in 9 yıl 2 aylık hapis cezası onandı



DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçlarından tutuklu yargılandığı davada, yerel mahkemece verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Baluken, 24 Haziran seçimleri için Batman\'dan 1\'inci sıradan aday gösterilmişti.

HDP\'li İdris Baluken, Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılandığı davada, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay; 4 kez \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 4 yıl 7 ay; 4 kez de \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçundan 4 yıl 7 ay hapis ceza aldı. İdris Baluken\'in avukatları, karara itiraz etti.

İdris Baluken\'in avukatlarının itirazını değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi, kararını açıkladı. Ceza Dairesi, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Ceza Dairesi ayrıca, sanık avukatlarının tahliye talebini de reddederek, Baluken\'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Böylelikle İdris Baluken\'e, \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçlarından verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

HDP, İdris Baluken\'i, 24 Haziran seçimleri için Batman\'dan 1\'inci sıra adayı göstermişti.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır / Merkez - DİYARBAKIR,(DHA)-

YANGIN SÖNDÜRMEDE FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir fırının önünde bulunan odunların yanmasıyla çıkan yangına müdehale eden bir itfaiye eri, yangını söndürme çalışması esnasında elektrik telinin koptuğunu fark ederekm suyu kesmesiyle elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu. Nusaybin ilçesinde İsmail Irmak Bulvarı\'nda bulunan bir fırının önünde bırakılan odunlar dün gece belirlenemeyen bir neden ile tutuşunca yangın çıktı. Odunların yandığını fark eden çevredekiler olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Nusaybin Belediyesi\'ne bağlı itfaiye erleri, fırının önünde alev alan odunları söndürme çalışması başlattı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında elektrik telli koptu. Yangını söndüren bir itfaiye eri, elektrik telinin koptuğunu fark edince yangın söndürmek için kullandığı suyu keserek elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

HDP’li genç aday çifte sınava hazırlanıyor

İZMİR’de en genç milletvekili adayı Halkların Demokratik Partisi (HDP) listesinden siyasete girme kararı alan 23 yaşındaki Mervan Sincar oldu. Üniversite sınavlarına hazırlanırken, alınan erken seçim kararı ile hayatının rotasını farklı bir yöne kıran Sincar, siyasete hızlı bir giriş yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oturumlarını izlediğini ve annesine ‘Ben de Meclis’te yer almak istiyorum’ dediğinde ciddiye alınmadığını ifade eden Mervan Sincar, parlamentoya girmesi halinde, öğrencilerin sınav sistemine dair yaşadığı sorunları çözmek için çalışacağını belirtti. Sincar, 24 Haziran’da ilk sınavını sandıkta, ikinci sınavını ise 30 Haziran’da üniversite için okul sıralarında verecek.

HDP İzmir milletvekili listesine 1’nci bölge 6’ncı sıradan giren Mervan Sincar, 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan üniversite sınavına hazırlanıyordu. 27’nci milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı tarihe konulması üzerine, milletvekili adayı olma kararı aldı. Aslen Mardinli olan, İzmir doğumlu Mervan Sincar, aynı zamanda İzmir’deki en genç milletvekili adayı. Seçilip de Meclis’e gitmesi halinde ilk işinin, öğrencilerin sınav sistemine dair yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalar yapmak olduğunu söyleyen Sincar, ailesinin de HDP içerisinde olduğunu belirtti. Bütün ailesinin HDP’ye gönül verdiği halde hiç birinin şimdiye kadar bu partiden aday olmadığını söyleyen Mervan Sincar, ilk kez kendisinin HDP’den aday olduğunu kaydetti. Sincar, \"3 kez üniversite sınavına girdim ama olmadı. Kendimi geliştirdim, uğraştım fakat istediğim sonucu alamadım. Ailem de beni şartlar el vermediği için İzmir dışında başka bir üniversiteye göndermek istemedi. Açıkçası ben de il dışını istemiyordum. İzmir’deki üniversitelerin puanları da çok yüksekti\" diye konuştu.



Sınava hazırlanırken erken seçim kararı alındığını ve aday olmaya karar verdiğini belirten Mervan Sincar, seçilirse öğrenciler hakkında proje üretecek. Öğrencilerin istemedikleri bölümlerde okumak zorunda kaldığına, istemedikleri işlerde çalıştıklarına dikkat çeken Sincar,

\"Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki oturumları takip ediyordum. Anneme ‘Bir gün ben de orada olacağım’ diyordum. Ama onlar bana inanmadı, dalga geçtiler. Aday olup olma konusunda önce biraz tereddüt ettim. Daha sonra ailem de benim adaylığımı destekledi\" dedi.

Torunları, gelini tarafından öldürülen dede: Cinayetin nedeni cehalet (3)

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN ANNE ADLİYE’YE SEVK EDİLDİ

ANKARA\'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren ve 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını öldüren anne Lütfiye Alver (27) adliyeye sevk edildi.

Keçiören ilçesinde dün gece cinnet getirip iki kızını öldüren Lütfiye Alver, emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Alver, basın mensuplarının “Çocuklarınızı neden öldürdünüz” soruna cevap vermedi.

