DHA YURT BÜLTENİ - 14

Devamsızlık yapmayan liselilere çeyrek altın

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, devamsızlık yapmayan lise öğrencileri, çeyrek altınla ödüllendirildi.

Okul idarecileri tarafından 2017- 2018 eğitim yılı başında, Siverek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrencilerin devamsızlık yapmaması için çeyrek altın uygulaması başlatıldı. Eğitim- öğretimin son dönemlerinde yapılan kontrollerde, yıl içinde okulda devamsızlık yapmayan 5 öğrenciye, düzenlenen programda çeyrek altın hediye edildi.

Okul müdürü Mehmet Ali Baturalp, geçen yıl öğrencilerde devamsızlık oranının çok fazla olduğunu belirterek, \"2017- 2018 eğitim öğretim yılı başında okul idaresi ve velilerimizle birlikte çeyrek altınla ödüllendirme kararı aldık. Bunu öğrencilerimize duyurduk ve eğitim öğretim yılı içerisinde okula devamsızlık oranlarında yüzde kırklık bir azalma oldu. Eğitim- öğretim yılında projemiz sayesinde çok olumlu sonuçlar aldık,. Projeyi ilk kez okulumuzda uyguladık ve başarı sağladıkö dedi.

Çeyrek altın alan öğrenciler de projenin tüm okullarda uygulamaya geçmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Salon ve öğrenciler

- Okul idaresinin öğrencilere ödül vermesi

- Çeyrek altın alan öğrenciler

- Okul Müdürünün konuşması

- Öğrencilerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

=============================================

Kazada ölen uzman çavuşun eşi gelinlikle cenazaye katıldı

ISPARTA\'dan izin dönüşü, görev yeri Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesi girişinde otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya (27), memleketi Isparta\'nın Eğirdir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelinlikle katılan eşi Durana Kaya, mezara kapanıp, feryat etti.

Isparta\'dan izin dönüşü, görev yeri Suruç\'a giden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya\'nın kullandığı otomobil, dün sabah ilçe girişinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki Kaya, yaşamını yitirdi. Kaya\'nın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Isparta\'ya gönderildi.

Mehmet Kaya için Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti düzenlenen askeri törene Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaya\'nın eşi Durana Kaya ise cenaze törenine gelinlikle katıldı. Törenin ardından eşinin mezarına kapanan Durana Kaya\'nın feryatları yürek yaktı.

Mehmet ile Durana Kaya\'nın, geçen yılın Haziran ayında nikahlandığı, Ramazan Bayramı sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Cenazenin getirilmesi

- Törene katılanlar

- Gelinliğiyle ağlayan eşinin görüntüsü

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

==============================================

Ev hanımlarından dolgu bebek kursuna yoğun ilgi

NİĞDE Belediye Başkanlığı tarafından ev hanımlarına yönelik açılan \'Dolgu Bebek Kursu\' ile kadınlar el işi becerilerini keşfediyor.

Niğde Belediyesi tarafından mahallelerde oluşturulmaya başlanan semt konakları ile vatandaşların daha sosyal bir ortamda vakit geçirmelerinin amaçlanırken, İnönü Mahallesi Semt Konağı’nda başlatılan Dolgu Bebek Kursu ile kadınlar el işi becerilerini keşfediyor. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan tarafından başlatılan kurslarla, yeteneklerini keşfederek topluma faydalı birer birey ve sosyal hayata dahil olmaları adına ev hanımlarına yönelik açılan çeşitli kurslarda eğitimler sürerken, kadınlar geçtiğimiz hafta başladıkları kursta, el becerileriyle yaptıkları bebekleri tamamladı. Kurslarda güzel vakitler geçirdiklerini anlatan kursiyerler, ürettikleri ürünleri çocuklarına hediye olarak bırakacaklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Tamamlanan bebeklerden görüntü

-Kadınların dolgu bebek yaparken görüntüsü

-Kadınlar ile röportaj

-Detay görüntüler

Süre: 02\'07\" Boyut: 401 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

============================================

AK Parti, Bursa milletvekili adaylarını tanıttı

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa\'da yaptığı konuşmada aday listesinin tüm Bursa\'yı kucaklayacak bir liste olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği milletvekilleri aday tanıtım toplantısına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, içişleri eski bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, miiletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti\'de makam ve mevkilerin birer araç olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Bizlerde makam ve mevkiler Türkiye\'yi büyütmenin ve millete hizmetkar olmanın bir aracıdır amaç değildir. Her süreçte partimizin ilkesel yaklaşımı olan süreklilik içerisinde değişim prensibini buradan çok net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz dönem görev yapan arkadaşlarımızın bir kısmı devam ettiği gibi milletimizin değişim talebine de uygun olarak yeni arkadaşlarımız listelerdeki yerini almışlardır. Yine listelerinde yer alan isimlere baktığımız zaman Bursa\'daki tüm toplumsal kesimleri kucaklayacak isimlerde oluştuğunu görürsünüz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan detaylar

-Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu\'nun konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

=======================================

Fethiye açıklarında balina görüntülendi

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesi açıklarında, balıkçılar tarafından yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir balina görüntülendi.

Balıkçı Arif Arıkan, Muğla\'nın Fethiye ilçesi Kızıl Ada açıklarında bir balina olduğunu farketti. Tekneyle yaklaştığı balinayı bir süre takip eden Arıkan, cep telefonuyla da kaydetti. Daha önce de yılın bu aylarında bölgede balina gördüklerini belirten balıkçı Arif Arıkan, \"Ancak, ilk kez kıyıya bu kadar yakın bir balinaya rastladık. Açık denizde tatbikat var. Savaş gemileri nedeniyle balinanın bu kadar kıyıya yaklaştığını tahmin ediyoruz. Balinanın boyu yaklaşık 10 metre vardı. Bizimle birlikte uzun süre seyretti. Daldığı sırada fotoğrafını çekmek isterken uzaklaştı\" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, görüntülerdeki balinanın \'kaşalot\' ya da \'ispermeçet\' olarak bilindiğini belirterek \"Akdeniz\'de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulması sevindirici\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balinanın balıkçılar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü

Haber: Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA)

===========================================