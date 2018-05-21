DHA YURT BÜLTENİ - 14

Anne ve babasını öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi



GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Uçar (27), tartıştığı annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar\'ı (61) boğazlarından bıçaklayarak öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi.

Olay, dün sahur vakti ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi\'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul\'da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce eve gelen Mehmet Uçar, çiftçilikle uğraşan babası ve annesiyle sahur saatinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Uçar, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Babasını oturma odasında, annesini ise mutfakta sahur hazırlığı yaparken boğazlarından bıçaklayan Uçar, daha sonra anne ve babasının cesedini halıya sararak geceyi evde cesetlerle geçirdi. İftar saatinde yemek getiren komşuları, evin bahçesinde gördükleri Uçar\'a anne ve babasını hiç görmediklerini sordu. Uçar\'ın \"Onlar çok iyi bir yerde\" diye cevap vermesi üzerine şüphelenen komşuları, Ali Uçar\'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar\'a durumu haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Uçar, babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Uçar\'ın ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde cesetlerle karşılaştı. Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçar ise Jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Cinayetin işlendiği ev ile içerisi

- Komşunun olayı anlatması

- İslahiye Devlet hastanesi

- Cesetlerin morga konması

- Anne ve babanın sağlık fotoları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK /GAZİANTEP,(DHA)

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Gelibolu Mevlevihanesi\'nde 3 bin kişilik iftar



ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde bulunan dünyanın en büyük Mevlevihanesinin bahçesinde verilen iftar yemeğinde, 3 bin kişi oruç açtı. Ardından Mevlevihane içerisinde mesneviler okundu, sema gösterisi gerçekleştirildi.

Tasavvuf Vakfı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu, Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından, Gelibolu Mevlevihanesi\'nde bu yıl 10\'uncu kez iftar programı düzenlendi. Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Evreşe Belde Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı.

İftardan önce konuşma yapan Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ, 10\'uncu kez bu mutluluğu yaşamanın, bu aşkı ve muhabbeti görmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirtti. Özbağ, \"Allah, ilelebet bu vatanımızda devamlı eylesin, göstersin. Bizden sonra gelecek çocuklarımız da bu mutluluğu, bu tadı, bu hazzı, bu birliği, bu beraberliği, bu şuuru yaşasın inşallah\" dedi.

Mevlevihane bahçesinde toplanan vatandaşlar için iftar saatine kadar ney ve enstrümantal ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı ve iftar yapıldı. İftar ve ikramların ardından Mevlevihane içerisinde devam eden programda, Mesnevi okumaları ve sema gösterisi gerçekleştirildi. Program, dua yapılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mevlevihane bahçesinde yemeğe katılan protokolden ve vatandaşlardan görüntü

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ\'ın konuşması

Mevlevihane içerisinde Mesnevi okuması ve sema gösterisinden görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU(Çanakkale),(DHA)

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İnce\'den \'sesim kısıldı\' açıklaması



CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın yapılacağı duyurulan Bartın ve Zonguldak mitinglerini sesi kısıldığı gerekçesiyle erteleyebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, yarın saat 14.00\'de Bartın\'da, saat 17.00\'da ise Zonguldak\'ta miting yapacaktı. İnce, twitter hesabından \"Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz\" paylaşımında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber: ZONGULDAK,(DHA)

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CHP Milletvekili aday listesi belirlendi



CHP\'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. Genel merkez tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken partili bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2\'inci bölgeden birinci sıra adayı oldu. İzmir 1\'inci bölgede Murat Bakan yer alırken, eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya\'da birinci sırada bulunuyor.

İstanbul\'da 1\'inci bölgede Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi ve Onursal Adıgüzel ilk üç sırayı paylaşırken, 2\'inci bölgede tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu ve Tuncay Özkan\'ın isimleri yer aldı. 3\'üncü bölge ise Engin Altay, Erdoğan Toprak ve Mehmet Bekaroğlu şeklinde oluştu.

Ankara\'da 1\'inci bölgede; Tekin Bingöl ilk sırada, Levent Gök ikinci sırada, Ali Haydar Hakverdi ise üçüncü sırada bulunuyor. 2\'inci bölge ilk üç sıra; Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Semra Dinçer şeklinde sıralanırken, 3\'üncü bölgede ise sıralama Haluk Koç, Murat Emir ve Ahmet Ersen Özsoy olarak belirlendi.

CHP listesindeki en dikkat çekici adaylardan biri ise eski bakan Abdüllatif Şener oldu. Şener, Konya’dan aday gösterildi.

Bu arada tüm genel başkan yardımcılarının listelerde ön sıralarda bulunduğu kaydedilirken, İYİ Parti’ye geçtikten sonra yeniden CHP’ye dönen 15 milletvekilinin de listelerde yer aldığı öğrenildi.

CHP\'nin listesi bugün parti kurmayları tarafından Yüksek Seçim Kurulu\'na teslim edilecek.

Haber: ANKARA,(DHA)

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