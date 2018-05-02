DHA YURT BÜLTENİ - 14

Yunan askeri, tampon bölgede Türk kepçe operatörünü gözaltına aldı

EDİRNE\'de Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda su hattı çalışması sırasında tampon bölgeden dönmek isteyen kepçe operatörü, Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne\'den Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda bulunan su hattı çalışması için Edirne Belediyesi\'ne ait bir kepçeyle, bugün bölgede çalışma başlatıldı. Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Yunan askerlerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Belediyemizi ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı\'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüz bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor\" dedi.

YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pazarkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye\'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevini konulmuştu.

görüntü dökümü:

- sınır kapısı

- iş makinesi

- genel ve detay

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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Sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

DÜZCE\'nin Gölyaka ilçesinde, çimleri sulayan sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza öğleden sonra Gölyaka Yeşil Mahalle\'de meydana geldi. Eyüp Yirmibeş idaresindeki motosiklet, çimleri sulayan Gölyaka Belediyesi’ne ait sulama tankerine arkadan çarptı. Tankerin altına giren motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eyüp Yirmibeş tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Motosiklet sürücüsü hastaneye getirilirken görüntü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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FETÖ\'nün askeri yapılanmasına operasyonda 14 tutuklama

MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 14\'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 19 Nisan\'da polisler tarafından Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis\'te 18 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14\'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sanıkların adliyeden çıkarılışları

- Polislerin sanıkları minibüse bindirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Hakkari kırsalında PKK cephaneliği bulundu

HAKKARİ kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütünün kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Oğul köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK\'nın kullandığı 2 sığınağın tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

\"Sığınaklarda yapılan aramalarda 9 anti-tank roketatar mühimmatı,1 anti-personel roketatar mühimmatı,10 roketatar sevk fişeği, 9 el bombası,1.800 bixi mühimmatı, 750 doçka mühimmatı, 1 doçka namlusu, 2 akü, 500 metre kablo, 3 hilti, 10 hilti ucu, 25 metre havalandırma borusu, 1 aspiratör, 15 ampul, 3 mutfak tüpü, 1000 kilogram pirinç, 4 bin kilogram un, 200 kilogram nohut, 200 kilogram mercimek, 200 kilogram kuru fasulye,100 kilogram tuz ve 60 kilogram çay ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler uzman ekipler tarafından usulüne uygun bir şekilde imha edilmiştir.\"

HAKKARİ, (DHA)

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İntihara kalkışan genci polisler ikna etti

MALATYA\'da, iş bulamamaktan şikayet ederek 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden genç, polis tarafından ikna edildi.

Olay, bugün öğleden sonra Salköprü Mahallesi\'nde meydana geldi. Uzun süredir yaptığı başvurulara rağmen iş bulamayan İlhami Aykut K., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çatıdaki genci görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de çatıya çıktı. Çatıya çıkan polisler, yarım saat süren çalışmanın ardından İlhami Aykut K.\'yı ikna ederek aşağı indirdi. İş bulmasına yardımcı olunacağı belirtilen İlhami Aykut K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisler ve itfaiye ekipleri

- Olay yerindeki kalabalık

- Gencin ambulansa konuluşu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Yunan adalarına Marmaris\'ten kapı vizesi başladı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinden Yunan adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. Kapı vizesi olarak adlandırılan sisteme ilk günden yoğun ilgi oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması bugün itibariyle başladı. Yunanistan\'ın Rodos, Sakız, Sömbeki (Simi), Mikonos, İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adaları için 4 gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları 60 Euro karşılığında online işlemle kısa sürede kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesabı, pasaport ve 60 Euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabiliyor. Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak başvuruda bulunanların sayısının ilk günden 600\'e ulaştığı bildirildi. Marmaris\'te faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, \"Bütün Yunan adalarına Türkiye\'den çıkışlı bilet satıyoruz. Kapı vizesi ve Schengen vizesi yapıyoruz. Kapı vizesi Ege şehirlerinden tek giriş-çıkışlı sistemdir. 4 iş günü öncesinden daha az evrakla kısa sürede çıkış sağlanmaktadır. Geçen sene kapı vizesi nisan- ekim arasında idi ve 2- 3 bin kişi sadece Marmaris\'ten çıkış yaptı. Bu yıl 30 Eylül\'e kadar kapı vizesi uygulaması sürecek. Vatandaşlarımızdan talep çok fazla. Online sistemle başvuru alarak kısa sürede sonuca ulaşılıyor. Geçen sene kapı vizesi ile günü birlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bir haftaya düşürüldü. Bu yıl geçen seneki rakamları ikiye katlayacak gibi görünüyor. Kapı vizesi ile Yunan adalarına gidiş olacağını düşünüyorum. Özellikle bayram tatillerinde daha çok talep olacaktır. Kapı vizesinin yeni başlamasına rağmen arayarak bilgi alanlar nedeniyle telefonlarımız adeta kilitlendi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kapı vizesi işlemlerini yapan Rota Adalar Turizm Şirketi sahibi Sinem Dursun ile röp.

-Marmaris Gümrüğü önündeki vatandaş ve turistlerden fotoğraf (arşiv)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Van Valisi Zorluoğlu: Huzur ortamına herkes sahip çıkmalı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentte sağlanan huzur ortamına tüm Vanlıların sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte Gevdan aşireti lideri Mehmet Aslan\'ın Hacıbekir Mahallesi\'ndeki evinde verdiği yemeğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Daha önce sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen ilçedeki mahallede incelemelerde bulunup, vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Zorluoğlu, kentte sağlanan huzur ortamına bütün Vanlıların sahip çıkması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bir yerde huzur yoksa, vatandaş orada geleceğini güvenli bir şekilde göremiyorsa, orada yatırım da yapılmaz. Hatta olan yatırım başka yerlere gidiyor. Van\'da, geçmişte bu durumu çok yaşadık. Van\'da son birkaç yıldır artan huzura herkesin sahip çıkması lazım. Sağlanan bu huzur ortamı daha iyi bir noktada. Bunun sürekli hale getirilmesi gerekir. Burada güvenlik kuvvetlerimizin üzerine düşen görev ne ise gayretle yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın da sağlanan bu huzur ortamına mutlaka sahip çıkması lazım. Huzur ortamı geldikten sonra Van\'da ne oldu? Ben son 1 yılına şahidim. Sizler daha eskisini de biliyorsunuz. Sağlanan huzur ortamı ile Van ilimiz hareketlendi. Geçtiğimiz yıl Van\'ın caddeleri, sokakları, deniz kenarları cıvıl cıvıl oldu. İnsanlar gece geç saatlere kadar caddelerde alışveriş yaptı. Yerli, yabancı turist Van\'a akın etti. Geçen sene sadece İran\'dan 500 binin üzerinde turistimizi ağırladık.\"

Van\'ın Türkiye\'nin en yaşanılabilir 10 şehrinden birine aday bir il olduğunu dikkat çeken Vali Zorluoğlu, \"Beraber çalışacağız ve bu şehrin kazandığı ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağız. Şehirde, şu an bir umut var. Şehir, ileriye doğru bir adım attı. Bu adımları artıracağız. Bu sayede Van çok daha kalkınmış bir şehir haline gelecek. Avantajlarımız var. Coğrafi ve doğal güzellik açısından, tarihi eserler bakımından çok zengin bir şehir. Turizm bizim çok önemli bir gelişme. Tarım ve hayvancılık bakımından özellikle küçükbaş hayvancılık bakımından adeta Allah\'ın lütufta bulunduğu bir merkez. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıyla, güvenlik kuvvetlerimizle istişare ettik, yayları ve meraları serbest bıraktık. Van\'da şu anda yasaklanmış yayla, mera yok. Sadece özel güvenlik bölgesi olan birkaç alan var o kadar. Hayvancılık buranın ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Turizm, hayvancılık, sanayi yatırımları ve devletin yeni yapacağı yatırımlarla bu şehir Türkiye\'de ilk 10\'a girmeye aday bir şehirdir. Terörün bütünüyle ortadan kaldırılması halinde bu bahsettiğimiz şeyler çok güzel hedeflerdir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri

- Vali Zorluoğlu\'nun katıldığı yemekten detaylar

- Vali Zorluoğlu\'nun mahalleyi ziyareti

- Detaylar

- Vali Zorluoğlu ve öğrencilerin oyun oynaması

- Vali Zorluoğlu\'nun konuşması

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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GENTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman toprağa verildi

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu yaşamını yitiren GENTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 68 yaşındaki Ahmet Kahraman, memleketi Bolu\'nun Gerede ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren GENTAŞ\'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bugün Bolu\'nun Gerede ilçesine bağlı Yenecik köyündeki cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, bürokratlar, iş adamları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kentin sevilen iş adamlarından Kahraman, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan kalabalık

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi

-Yüksel Coşkunyürek ile röportaj

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)