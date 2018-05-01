DHA YURT BÜLTENİ - 14

Denizli\'de yağmur 1 Mayıs İşçi Bayramı\'na katılımı azalttı

DENİZLİ\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partilerin katımıyla kutlandı.

Denizli\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün öğle saatlerinde başladı. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partiler, kurumlarına ait bayrakları ve ellerinde dövizlerle ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda toplandı. Meydandaki toplanmanın ardından gruplar, İstiklal Caddesi\'nden kutlamanın yapılacağı Ulus Caddesi\'ne kadar yürüdü. Kutlamanın merkezi olan Ulus Caddesi, emniyet müdürlüğü tarafından bariyerlerle çevrildi. Meydana girmek isteyenlerin üzerleri, didik didik arandı. Polis ekipleri, yürüyüş sırasında ve kutlamanın yapılacağı meydanda 2 ayrı drone ile havadan da izleme yaptı. Kutlamanın yapıldığı alanda toplam 1200 polisle, geniş güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 2500 kişinin katıldığı etkinlikteki yoğunluk, aniden başlayan rüzgar ve yağmurla birlikte azaldı. Birçok vatandaş, alanı terk etti. Kutlamayı sürdüren vatandaşlar ise iktidar aleyhine slogan attı, özgürlük çağrısı yaptı. Topluluk, meydanda çalan müzikler eşliğinde halaylar çekti. Yapılan konuşmaların ardından kutlama saat 15.00\'te sona erdi. Vatandaşlar sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydana girişte yapılan aramalardan

- Havadan drone ile izlenmesi

- Yürüyüşten görüntü

- Meydandaki rüzgar ve yağmurdan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Tekirdağ’da Suavi\'li 1 Mayıs kutlaması

TEKİRDAĞ\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sahilde dolgu sahadaki Suavi konseriyle kutlandı. Sahile yürüyerek gelen kalabalık konser sırasında işçi bayramını gönüllerince eğlenerek kutladı.

1 Mayıs kutlamaları için Köprübaşı mevkiinde toplanan işçiler, sendika üyeleri, siyasi parti temsilcileri sahil dolgu sahaya kadar ellerinde afiş ve pankartlarla yürüdü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nün geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından ünlü şarkıcı Suavi konser verdi. İşçiler konserde 1 Mayıs\'ı gönüllerince eğlenerek kutladı.

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşe katılanlar

-Pankartlar

-Atılan Sloganlar

-Klarnet ve davul eşliğinde oynayan vatandaşlar

-Polisin güvenlik önlemleri

-Polis araması

-Suavi konseri

-Genel görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Zonguldak\'ta 1 Mayıs coşkusu (2)

SAADET PARTİSİ\'NİN ANARŞİZM SEMBOLLÜ PANKARTI

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı, Zonguldak\'ta 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Saadet Partisi üyelerinin kortejde açtığı anarşizm sembollü \'İşçiyi Yaşat ki Devlet Yaşasın\' pankartı dikkat çekti. Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını söyledi. Bu yıl daha geniş bir katılım gösterdiklerini ve pankartlarının çok ilgi çektiğini ifade eden Püren, şöyle dedi:

\"Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs\'a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki \'A\'yı aykırılığın \'A\'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski Başbakanımız Sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi.\"

HALUK LEVENT KONSER VERDİ

Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında konser verdi. Madenci Anıtı önünde konuşmaların ardından sahneye çıkan Haluk Levent, ilk olarak 1 Mayıs şarkısını söyledi. Zonguldak\'ta ve maden işçileriyle bir arada olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Konser ile birlikte Madenci Anıtı önündeki 1 Mayıs kutlamaları sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Madenci anıtından detaylar

-Haluk Levent\'in konseri

-Saadet partisinin açtığı pankart

-Mehmet Püren ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Aydın\'da 36 derece sıcakta 1 Mayıs kutlandı

AYDIN\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Aydın\'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı\'nda, bazı işçi sendikaları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı. Hava sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle bayrama katılanlar zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Genç bir kadın, sıcaktan baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.

Aydın\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu İşçileri Konfederasyonu\'nun (Birleşik Kamu-İş) öncülüğünde düzenlenen kutlamalarda işçiler, sloganlarıyla Atatürk Kent Meydanı\'na geldi. Polis, meydana gelen vatandaşları geniş güvenlik önlemleri altında kontrol ederek içeriye aldı. Meydanı dolduran yaklaşık 1000 kişi, çeşitli sloganlar attı. Sendikalara bağlı işçilere destek için CHP Aydın milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız, Efeler İlçe Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan ve partililer de katıldı. Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman, \"OHAL kararlılığıyla yapılan sermaye dostluğu ve emek düşmanı düzende en temel haklarımız tek tek yok ediliyor. Yoksulluk ve güvencesizlik girdabının içine çekiliyoruz. Aynı işi yapmamıza rağmen, farklı istisnam çeşidiyle bölünüyoruz. kadrolu güvenceli istihdam ortadan kaldırılarak sözleşmeli, geçici, taşeron ve güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor. Hükümetin rekor büyüme nutuklarına rağmen, bizim ne gelirimiz nede refahımız artıyor\" dedi.

Hava sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle bayrama katılanlar zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Genç bir kadın, sıcaktan baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kent meydanında yığılan kalabalıktan görüntü

- Polisin vatandaşları alana alırken aramasından görüntü

- Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı konuşması

- Bayılan genç kadından görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Şanlıurfa\'da 1 Mayıs kutlandı

ŞANLIURFA\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikle halaylarla kutlandı.

Öğle saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Ahmet Bahçıvan iş merkezi önünde toplanarak önlem aldı. Kutlamalara çeşitli sendikalar ile siyasi partilerin üyeleri katıldı. Halayların çekildiği etkinlikte kalabalığa konuşmalar yapıldı ve işçilerin yaşam standartlarının artırılması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan işçiler

- Sendika ve siyasi parti temsilcileri

- CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir\'in konuşması

- Halay çekenler ve slogan atmaları

- Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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