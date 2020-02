DHA YURT BÜLTENİ - 14

Afgan göçmenleri İstanbul diye Şanlıurfa\'ya bıraktılar

Türkiye\'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 5 göçmen, insan tacirleri tarafından \"Burası İstanbul\" denilerek Şanlıurfa\'da yol kenarına bırakıldı.

Afganistan\'dan kaçıp İran üzerinden yürüyerek Türkiye\'ye ulaşan 5 göçmen, İstanbul\'a gitmek üzere Van ve Tatvan\'dan otobüse bindi. İnsan tacirleri, kaçak göçmenleri \"Burası İstanbul\" diyerek Şanlıurfa\'da yol kenarına bıraktı. İddiaya göre, insan tacirleri kaçaklara, \"Sizi başka bir firma gelip alacak. Sakın bulunduğunuz yerden ayrılmayın\" uyarısında bulunarak uzaklaştı. Saatlerce bekleyen Afgan göçmenleri fark eden yol kenarındaki konaklama tesisi görevlileri, açlıktan perişan olan 5 kişiye yemek verip, geceleyin konaklamaları için yer ayarladı. Dolandırıldıklarını anlayan göçmenler, kendilerine sahip çıkan görevlilere teşekkür etti.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda da yine yol kenarında bekleyen bazı kaçak göçmenler jandarma ekiplerince yakalandı. Kentte son iki günde, güvenlik güçlerinin İstanbul\'a gitmeyi hayal eden ancak Şanlıurfa\'da indirilen 60 mülteciyi yakaladığı belirtildi. Güvenlik güçleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Sevgilisi barışma teklifini reddedince ölmek istedi

Antalya\'da demirci ustası M.Y. (48), barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisinin oturduğu apartmanın karşısındaki 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. M.Y., polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilerek, binadan indirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi\'ndeki bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise, kendisini terk eden sevgilisinin barışma teklifini kabul etmediğini söyleyen M.Y., intihar edeceğini belirtti. Sevgilisinin karşı binada oturduğunu aktaran M.Y., zaman zaman \'Hülya\' diye bağırdı. Polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilerek binadan indirilen M.Y., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde, 45 yaşındaki Günnar A.\'nın parmağına sıkışan yüzük itfaiyeci tarafından kesilerek çıkarıldı.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi\'nde oturan Günnar A. şişen parmağından yüzüğü çıkaramayınca akrabasının tavsiyesi üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne gitti. Günnar A.\'nın parmağındaki yüzük yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından testere ile kesilerek çıkarıldı. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, \"İtfaiye müdürlüğümüze gelen vatandaşımızın parmağına sıkışan, şişmesine ve morarmasına sebep olan yüzüğü demir testeresi ile hassas şekilde keserek çıkardık\" dedi. Günnar A. kesilen yüzüğünü alırken, itfaiyecilere teşekkür etti.

Alanya\'da İrem Derici rüzgarı

Alanya Belediyesi\'nin hizmete açtığı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı\'nın açılışında şarkıcı İrem Derici konser verdi.

İlçenin Tavşandamı Mevkii\'nde 50 bin metrekarelik alana inşa edilen yaşam alanı İrem Derici konseriyle açıldı. Günün erken saatlerinde çeşitli eğlence ve etkinliklerle başlayan açılış programında, etkinliğin sponsorlarından Radyo D alana kurduğu kabinden gün boyunca etkinliği canlı yayınla dinleyicilerine aktardı. Radyonun \'sarı şeker\' lakaplı DJ\'i Sema Eryiğit Emek canlı yayına konuklar alarak etkinliği tanıttı.

Gün boyu süren eğlencelerin ardından konser programına geçildi. Sarı şeker Sema\'nın sunduğu İrem Derici konseri öncesi açılış konuşması yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, \"6.5 milyon TL yatırımla Alanya\'mıza kazandırdığımız Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı, Alanya\'mızın değerine değer katacak yeni bir cazibe merkezidir. Alanya\'yı her zaman el üstünde tutan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli\'nin adını verdiğimiz sosyal yaşam alanımız, bugün Alanya\'ya çok yakışan yapısıyla tüm kente kapılarını açıyor. Sosyal yaşam alanımız, görsel zenginliği, manzarası ve sunduğu imkânlarla Antalya\'ya ve hatta Türkiye\'ye model oluşturabilecek örnek bir tesistir. Çocuklarımızın gönlünce eğleneceği, halkımızın en keyifli zamanlarını geçireceği, nezih bir mekân olarak yıllarca Alanya halkımıza hizmet verecektir\" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Adem Murat Yücel, Devlet Bahçeli Yaşam Alanı\'nın açılışını protokol üyeleriyle birlikte yaptı.

İREM DERİCİ\'DEN KONSER

Resmi açılışın ardından yapılan havai fişek gösterisinin sonlanmasıyla akşam pop müzik şarkıcısı İrem Derici sahneye çıktı. Sade siyah elbiseyle sahneye çıkan Derici konserine \'Dantel\' adlı şarkısıyla başladı. Alanı dolduran yaklaşık 10 bin kişiye kendi şarkılarının yanı sıra sevilen pop şarkılarını da seslendiren İrem Derici, kanserden hayata gözlerini yuman Harun Kolçak\'ı sahneden anarak, ölümünden kısa süre önce yapılan \'Çeyrek Asır\' adlı albümünde yaptıkları \'Gir Kanıma\' şarkısının düetinde seyircilerden eşlik etmelerini istedi. Şarkı arasında sahneleye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki yerleşik yabancı öğrenciler ve kardeş şehirlerden gelen yabancı öğrenciler \'Hayat Bayram Olsa\' şarkısını İrem Derici ile birlikte söyledi. Konser sonrasında ise Adem Murat Yücel, İrem Derici\'ye teşekkür plaketi ve üzerinde İrem Derici\'nin resmi bulunan su kabağı verdi.

