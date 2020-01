DHA YURT BÜLTENİ - 14

Trump\'ın ABD\'li danışmanı Malloch, Gülen konusunda ülkesini eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump\'ın siyasi kampanya danışmanlığını yapan Theodore Roosevelt Malloch, ABD\'nin Türkiye\'nin makul talebi olan terör örgütü lideri Fettullah Gülen\'in iadesini yerine getirmekte başarısız olduğunu söyledi. Malloch, \"Türkiye, ABD\'nin yasal bir şekilde seçilmiş başkanını devirmek isteyen bir kişiye ev sahipliği yapsaydı biz onun kellesini isterdik\" dedi.

Polis Akademisi ve Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2\'nci Güvenlik Sempozyumu \'Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ\' sloganıyla Kundu\'daki Aska Lara Otel\'de başladı. Sempozyumun açılış konuşmacıları arasında yer alan ABD Başkanı Donald Trump\'ın siyasi kampanya danışmanı Theodore Roosevelt Malloch, FETÖ\'nun uluslararası terör örgütü olduğunu söyledi. Türkiye ile ABD\'nin uzun süredir dost ülkeler olduğunu belirten Malloch, iki ülkenin ilişkilerinde sağduyuya ihtiyaç olduğunu aktardı. Özellikle terörizmle mücadele ederken uzun vadede sağlam ilişkileri oluşturmak gerektiğine vurgu yapan Malloch, \"İlişkinin bozulmadan bunun yapılması gerekiyor. Bu ilişki bozulmasının getireceği sonuçlar iki taraf için büyük olacaktır ve teröristlere fayda sağlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı\'nın sonundan beri Türkiye ABD\'nin yanında olmuştur. ABD- Türkiye ilişkilerinin temelinde bunu devam ettirmek istiyoruz. Soğuk savaş boyunca Türkiye NATO\'da büyük bir rol üstlendi. Kendi coğrafyasında nükleer tehditle karşı karşıya kaldı. Bu ilişkinin eşsizliğini vurgulamamız gerekiyor. ABD ve Türkiye ilişkisi dünya istikrarı ekonomi işbirliği ve gelişim açısından çok önemlidir\" dedi.

\'KELLESİNİ İSTERDİK\'

Türkiye\'nin daima güvenliğin merkezinde yer alan bir ülke olduğunu anlatan Malloch, Türkiye\'nin Trump yıllarında da müttefiki olacağını söyledi. Son haftalarda Erdoğan ile Trump\'ın çok güçlü kişisel ilişkiler kurmaya başladığını kaydeden Malloch, şöyle devam etti: \"Böyle bir ilişki kurmaları bazı engellemelere rağmen doğru yönde ilerlediğini söyleyebilirim. Şu ana kadar en yakın ilişkilere sahibiz. Erdoğan daha yüksek bir şekilde bizimle ilişki kurmaya hazır. İki ülke sonuç olarak birbirine ihtiyaç duyuyor. Bunlara rağmen ABD Türkiye\'nin makul talebini yerine getirmekte başarısız oldu. Bu talep FETÖ olarak bilinen terör örgütü lideri Fettullah Gülen\'in geri gönderilmesidir. Fakat ABD\'nin adalet ve dışişleri bakanlıkları yavaş hareket ediyor. Türkiye\'nin ABD ile anlaşması var. Birçok suçluyu Türkiye geri gönderdi. Türkiye, ABD\'nin yasal bir şekilde seçilmiş başkanını devirmek isteyen bir kişiye ev sahipliği yapsaydı biz onun kellesini isterdik. Buradaki sorun derin devlet ve Gülen\'in yardım kampanyalardır. Trump ve politikalarına bağlı olmayan ABD\'nin önceki Ankara Büyükelçisi John Bass, ilişkilere zarar verdi. 70 yıl boyunca kurduğumuz ilişkilere zarar vermiştir. Bu dönemde çok kötü bir süreç yaşadık. Erdoğan bizim çok iyi bir ortağımız.\"

\'GÜLEN\'İN İADE EDİLMESİ GEREKİYOR\'

Son dönem yaşanan krizlerin Türkiye\'yi Rusya ve İran\'a yakınlaştırdığını belirten Theodore Roosevelt Malloch, derin devletin ajanlarının durumu değiştirmeye çalıştığını söyledi. Gülen ve terör örgütünün ABD\'de kendilerini korumaya çalıştığını vurgulayan Malloch, \"FETÖ İslami bir örgüt değil terör örgütüdür. ABD\'deki seçim kampanyalarına sponsorluk yapmış ve kendilerine koruma sağlamıştır. ABD\'de yaptığı yatırımlar sayesinde yaşıyor. Derin devleti yeniden sorgulamaya başladık. Trump\'ın bu sorunu çözmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı bunu yapmıyor. Gülen\'in çok yakın zaman içinde ve yasal şekilde Türkiye\'ye geri gönderilmesi konusunda çalışmalıyız. Vize sorununun çözülmesi gerekiyor. Türkiye\'nin Rusya\'dan askeri malzeme almaması konusunda uyarmalıdır. Başkan bunları yaparsa bunları engelleyecektir. Batı\'da olan bazı kişiler Türkiye\'den nefret etmeye başladı. AB\'de de Türkiye\'ye karşı kampanyalar düzenlenmeye başladı. Bu insanlar hatalı\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'YE ÖNERİLER

Türkiye\'nin daha demokratik ve refah ülkesi olarak yıldızının yükseldiğini kaydeden Malloch, Türkiye\'nin bu trendini artırması için 4 öneride bulundu, Malloch, \"Türkiye tamamı ile film fiyaskosunu reddetmelidir. Türkiye hukuk çerçevesinde hareket edeceğini söylemesi gerekiyor. Türkiye ABD\'deki kalibrasyonunu değiştirmeli, ilişkilerini güncellemesi gerekiyor. Türkiye\'nin yenilenmiş bir stratejiye ihtiyacı var. Türkiye\'nin yeni bir oyun planına gerek var. Cesur ve taze oyun planına ihtiyacı var. Türkiye\'yi yeniden markalaştırmaya ihtiyacı var. Osmanlı İmparatorluğu gibi değil, ılımlı bir İslam dünyası olarak markalaşmasına gerek var. Herkesin ziyaret etmesi ve yatırım yapması gerektiği bir ülke olmanız gerekiyor\" dedi.

FETÖ ULUSLARARASI TEHDİT

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise FETÖ\'nün dini motifli, etnik/ideolojik ve mezhep radikalleşmesinden farklı olarak analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Bu örgütün en önemli özelliği olan gizlilik ile kendine yeni yaşam alanları bulmaya çalıştığını belirten Çolak, \"Bugün örgüt sadece Türkiye\'de gerçekleştirdiği silahlı ve siyasi eylemlerle değil, ulaştığı ekonomik ve diplomatik kapasite nedeniyle uluslararası bir tehdit haline gelmiştir. Bu örgüt Haşhaşiler gibi elemanlarına suikast ve terör eylemi emri vermektedir. Yalan propagandayı küresel ölçekte yayarak ülkeleri iç ve dış politikada yıpratmaktadır\" diye konuştu. Sempozyum oturumlarla 25 Kasım\'a kadar devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Salondan detay görüntü

-Katılımcılardan detay görüntü

-Mehmet ŞAHİN nin konuşması

-Yılmaz ÇOLAK ın konuşması

-Theodore Roosevelt Malloch Donald Trump ın danışmanı nın konuşması

- Theodore Roosevelt Malloch a hediye taktimi



422 mb/////6.11sn

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

===========================================================

Kılıçdaroğlu toplu açılış töreni için Antalya\'da



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesi\'nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılacak. Cumartesi saat 13.30\'da Ziya Gökalp Kent Parkı\'nda gerçekleştirilecek törende, sanatçı Koray Avcı sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi, son dönem çalışmalarını cumartesi düzenleyeceği toplu açılış töreniyle Antalyalılara buluşturuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun katılımıyla gerçekleştirilecek tören, Antalya\'nın Akdeniz\'e uzanan en uç noktası Ziya Gökalp Kent Parkı\'nda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri\'nin de temel atımının da gerçekleştirileceği tören saat 13.30\'de Koray Avcı konseriyle başlayacak. Konserin ardından Başkan Uysal ve sonrasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından Muratpaşa Belediyesi\'nin yapımını tamamladığı 5 yeni parkla birlikte 35 bin 500 metrekarelik Ziya Gökalp Kent Parkı, Memurevleri Mahallesi Eğitim ve Bilgi Merkezi, Doğuyaka Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, 75\'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu\'nun açılışlarıyla Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri temel atma töreni gerçekleştirilecek.



Haber: ANTALYA, (DHA)

=====================================================

Bir böbreğini kızına verdi, tek böbrekle kendini öğrencilerine adadı

Kahramanmaraş\'ta Sultan Beyazıt İlkokulu\'nda görev yapan İrfan Kazancı (61), böbrekleri iflas eden işitme engelli kızı Didem Yılmaz\'a (31)böbreğini vererek kızına ikinci kez hayat verdi. 41 yıllık öğretmen İrfan Kazancı, diğer böbreğiyle de hayatını öğrencilerine adadığını söyledi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sultan Bayazıt İlkokulu\'nda görev yapan sınıf öğretmeni İrfan Kazancı, 1994 yılında 8 aylık hamile olan anasınıfı öğretmeni eşi Nuran Kazancı\'yı kaybetti. Ailedeki kalıtsal böbrek hastalığı olan Alport Sendromu nedeniyle Nuran Kazancı\'nın iki ablası ve bir yeğeni de böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Bir başka yeğeni de diyalize girerken, aynı hastalık İrfan Kazancı\'nın kızı Didem\'de de baş gösterdi. Eşi gibi kızının da böbrek yetmezliğine kurban vermek istemeyen Kazancı, 16 Mayıs\'ta bir böbreğini kızına verdi.

\'TEK BÖBREĞİMLE HAYATIMI ÖĞRENCİLERİME ADADIM\'

23 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle eşini, karnındaki bebeğiyle birlikte toprağa verdiğini belirten Kazancı, kızına böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Böbreğimi verdim ama ben gayet sağlıklıyım. Yani bir böbrekle hayatını çok sağlıklı bir şekilde sürdüren insanlar var. Eğer ben çocuğuma böbreğimi vermeseydim, ömür boyu diyalize girecekti haftada 3 defa. Diyalize girmek demek yani yaşayan bir ölü olacaktı. Onun için ben çocuğuma yeni baştan bir hayat verdim. Diğer böbreğimle de hayatımı çocuklarıma, öğrencilerime adadım. 40 yıllık bir öğretmenim ve öğretmenlik mesleğini seçtiğim için çok gururluyum.\" İşitme engelli Didem Yılmaz ise, babası İrfan kazancı sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ameliyattan sonra bir tekstil fabrikasında çalışan Dursun Yılmaz ile hayatını birleştirdiğini ifade eden Yılmaz, \"Önce iyi değildim. Babam böbrek verdi çok güzel oldu. 6 ay önce ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim. Babama çok teşekkür ederim. Şimdi evliyim ve çok mutluyum\" diye konuştu. Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KABODER) Başkanı Hüseyin Çöplü de, kızına ikinci defa hayat veren ve tek böbreğiyle okulda öğrenci yetiştirmeye devam eden İrfan Kazancı\'yı ziyaret edip 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Çöplü\'ye teşekkür eden Kazancı, herkesi organ bağışına davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Okul binası

- Okul tabelası

- Öğretmen İrfan Kazancı çocuklara ders anlatırken

- Kazancı\'nın tahtaya yazı yazması

- Kazancı\'nın öğrencilerle ilgilenmesinden detaylar

- Hüseyin Çöplü\'nün sınıfa girmesi

- Çöplü\'nün Kazancı\'ya çiçek vermesi

- Kazancı ile röp.

- Sınıftan detaylar

- Didem Yılmaz\'ın evinden detaylar

- Didem yılmaz ile röp.

- Didem Yılmaz\'ın düğün fotoğraflarını göstermesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 390 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

=====================================================

Kars\'ta kaza yaparak yaralanan mühendis, donarak öldü/EK



CENAZESİ, OTOPSİNİN ARDINDAN YAKINLARIAN TESLİM EDİLECEK

Kars\'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanıp, donarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Selçuk Vural\'ın İstanbul doğumlu olduğu öğrenildi. Vural\'ın donmuş cenazesinin ambulansla kaldırıldığı Digor Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından Kars\'a gelecek olan yakınlarına teslim edileceği bildirildi. Vural\'ın Kars\'a neden geldiği ise henüz belirlenemedi.

Haber: KARS,(DHA)

=======================================================

Domates yasağı kalkalı 23 gün oldu, Antalya\'dan siftah yok



RUSYA\'nın Türk domatesine 2016\'nın başından itibaren uyguladığı yasağın kaldırılmasının üzerinden 23 gün geçti. İhracat izni verilen 1\'i İzmir, 2\'si Antalya\'dan üç firmadan sadece İzmir firması, bu süreçte 140 ton domates gönderdi.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 2015\'in Kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Türk domatesinin ithalatı yasaklandı. İki ülke liderinin görüşmeleri neticesinde Eylül 2016\'dan itibaren turizm, ithalat ve ihracatta ilişkilerin düzeltilmeye başlandığı Rusya ile masadaki en önemli başlıklardan birini de domates oluşturdu. 2015 yılında sadece Antalya\'dan yaklaşık 115 milyon dolarlık domates ithalatı yapan Rusya, hem geçen sene, hem de bu yılın 10 aylık döneminde sıfır çekti. Yasak döneminde özellikle Antalya\'da yüzde 20\'leri aşan domates üreticisi, domatesten vazgeçerek başka ürünlere yöneldi.

ANTALYA\'DAN HENÜZ İHRACAT YOK

1 Kasım 2017 tarihi itibariyle yeniden açılan domates ihracatı, sadece 3 firma ve 50 bin ton domatesle sınırlandırıldı. Rusya\'da domates üretim sezonunun sonuna denk gelen bu dönemde sadece Antalya\'dan Özaltın Sera ve Süral Tarım ile İzmir\'den Agrobay Seracılık firmaları ihracat yapabilecekti. Ancak 2 yıldır en çok konuşulan başlıklardan biri olmasına karşın Antalya bölgesinden henüz ihracat yapılamadı. İzmir\'deki Agrobay Seracılık ise 23 günlük süreçte toplam 140 tona yakın domates ihraç etti.

ÜRÜNLER YENİ ÇIKIYOR

Agrobay Seracılık Finansman ve İhracat Sorumlusu İzzet Ekiz, ihracatın yavaş seyrediyor olmasının nedenini Türkiye\'deki örtüaltı domates üretimdeki ürünlerin yeni çıkıyor olmasına bağladı. Rusya\'daki üretim sezonunun sona erdiğini belirten Ekiz, Rusya\'nın ağırlıklı olarak Fas\'tan ürün aldığını ve önümüzdeki günlerde ürünlerin bollaşmasıyla birlikte ihracatın da hızlanacağını dile getirdi.

TOPLAM İHRACAT TEK BAŞINA RUSYA\'YI YAKALAYAMADI

Antalya\'dan 1- 22 Kasım tarihleri arasındaki toplam domates ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış göstererek, 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde yapılan domates ihracatı 76 milyon dolardı. Antalya\'nın domates ihracatı 2014 yılında 182 milyon dolar, 2015 yılında 167 milyon dolara kadar yükseldi. Geçen yıla göre domates ihracatı artsa da 2014 ve 2015 yıllarına göre ciddi ölçüde kayıp gerçekleşti. Antalya\'nın bu yılki toplam domates ihracatından fazlası, 2015 yılında yaklaşık 115 milyon dolarla tek başına Rusya\'ya yapılmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

===============================================

Eşini yüzünden bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki

KONYA\'da, tartıştığı eşi Rukiye T.\'yi (30) kendisini aldattığı iddasıyla yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı işareti atan Musa T.’nin (35) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ve ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'Sonunda özgürüm. Allahım her şeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun\' yazısını paylaşması tepkilere yol açtı.

Konya Barosu Yönetim Kurulu üyesi Süheyla Şahin, yaşanan bu tür olaylarda cezaların daha da ağırlaştırılması gerektiğini söyledi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat ise Türkiye’de ve dünyada kadına olan şiddet günden güne artığını belirterek, \"Bir eş bir eşini yüzünden bıçakla yaralayabiliyor. Bu kişi maalesef, bir kadın hakim tarafından adli kontrolle serbest kaldı. Bu kadın şimdi köyünde tek başına. Bu demek oluyor ki bu şahıs bu kadına gidip istediğini yapabilir\" dedi. Olay, geçen pazartesi günü saat 10.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sözbir sokakta meydana geldi. Dekorasyon ve mobilya işleri yapan Musa T., evde eşi Rukiye T. ile aldattığı iddiası ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Musa T., eşini yüzünden bıçakladı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T.\'nin yardımına komşuları koştu. Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Evden kaçan Musa T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Musa T. ilk ifadesinde, \'namus meselesi\' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Musa T., çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde ‘Emniyetteki savunmam doğrudur. Eşimin beni aldattığını öğrendim. Yanına gidip bunu bana neden yaptığını sordum. O da kabul etti. Ben de bunun üzerine onu yaraladım. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Olay anında çocuğum da yanımdaydı. Olay nedeniyle pişmanım.’’ diyerek kendisini savundu. Mahkemece Musa T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Musa T.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \"Sonunda özgürüm. Allahım her şeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun\" diye yazdığı görüldü. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Rukiye T. hastanede gerçekleştirilen tedavinin ardından taburcu oldu ve ailesinin yanına sığındı.

‘ZARAR VERME KABUL EDİLEMEZ’

Tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayan Musa T.’nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ve ardından sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı tepkilere neden oldu. Yaşanan olaya tepki gösteren, Konya Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Kadın Hakları Merkezi eski Başkanı avukat Süheyla Şahin, hiç kimsenin bir başkasına zarar verme hakkının bulunmadığını söyledi. Olayın içerisinde haksız tahrik de olsa yine de böyle bir şey kabul edilemeyeceğini belirten Şahin, \"Bu durum her ne olursa olsun hafifletici sebep olamaz. Hukukta da bu kabul edilemez\" dedi.

‘CEZALAR AĞIRLAŞTIRILMALI’

Özellikle bu tür olaylarda cezaların daha da ağırlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:

\"Yargıtay da bu tür olayların üzerinde daha çok duruyor. Ulusa mal olmuş olaylarda daha hassas davranıyor. Bu tür olaylarda ceza oranı arttığı zaman emsal teşkil edebilir. Adli kontrol kararı verilmesi bu kişinin tamamen serbest olduğu anlamına gelmez. Kişi yine de devlet kontrolündedir. Bu kişi mahkemeye kendisinin haksız tahriğe uğradığını gösteren bazı delillerde sunmuş olabilir. Tabi bu deliller kişiye adli kontrol de verse incelenecektir. Bu kişinin 2 gün sonra gözaltına alınabilir ve tutuklanabilir.\"

\'KADINA ŞİDDETİ ENGELLEYEMİYORUZ\'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat ise Türkiye’de ve dünyada kadına olan şiddet günden güne artığını belirterek, \"Maalesef bunu engelleyemiyoruz. Bu vakada da bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bir eş bir eşini yüzünden bıçakla yaralayabiliyor. Bu kişi maalesef bir kadın hakim tarafından adli kontrolle serbest kaldı. Bu kadın da şimdi köyünde tek başına. Bu demek oluyor ki bu şahıs bu kadına gidip istediğini yapabilir. Erkekler zaten kadınlara göre güçlü. Siz bir de ceza vermediğiniz zaman onları daha güçlü hale getiriyorsunuz\" dedi.

\'ŞİDDET İÇİN BAHANE ÜRETİYORLAR\'

Erkeklerin kadınlara farklı bahanelerle şiddet uyguladığını ifade eden Onat şunları söyledi: \"Erkekler kadınlara şiddet uygularken namus, ekonomik sıkıntılar ve kadınların kadınlığını yapamadıkları gibi iddialar öne sürüyorlar. Ama bunlar zarar vermek için gerekçe olamaz. Kadınlar haklarını çok rahatlıkla arayabilmeli ve bunun için korkmamalı.\"

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yaralı kadının hastaneye getirilmesi

-Şüpheli kocanın hastanede sağlık kontolünde görüntüsü

-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat ile röp

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

===============================================

Sera işçisinden erken emeklilik talebi için 10 bin imza

Mersin’in Anamur İlçesi’nde Ziraat Odası’nın yaklaşık bir ay önce, seraların içerisinde çalışan işçilerin 5 yıl erken emeklilik talebi ile ilgili başlattığı imza kampanyasına 10 bin kişi katıldı.

Kampanyaya gönülden destek verdiklerini kaydeden üreticiler ise Ziraat Odası önünde kurulan standa gelerek imza kampanyasına katılıyor. \'Üretimden gelen bu hakkımızı alana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz\' diyen örtü altı tarım çalışanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını isteyerek, bir an önce sonuca gitmek istiyor. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bu çalışmada örtü altı tarım çalışanlarının risk kapsamına alınarak erken emekli olmasını istediklerini belirterek, \"Nasıl ki maden işçisi risk kapsamında erken emekli oluyor ise, hastanedeki çalışan röntgen teknisyeni erken emekli oluyorsa, örtü altı tarım yapan üreticilerimizin de erken emekli olmasını istiyoruz. Bunun, bizim doğal bir hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 45-50 derece sıcaklık altında, naylonun vermiş olduğu gazdan etkilenen üreticilerimiz 60 yaşında emekli olduğunda, zaten hayatı bitmiş oluyor. Bunun için örtü altı tarım yapan üreticilerimizin, en az 5 yıl erken emekli olmasını istiyoruz. Bununla ilgili oda olarak bir ay önce Tarım ve Gıda Fuarı’nda bir imza kampanyasına başlattık. Bu kampanyamız önümüzdeki günlerde Antalya Tarım Fuarında devam edecek\" dedi. Gümüş, Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere sahil şeridinde üreticinin bu hakkını aramaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

- Ziraat Odası Tabelası

- İmzatmaya gelenler sera işçileri

- İşçiler imza atarken

- Genel ve detay görüntüler

- Röpler

- Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ile röp

SÜRE: 3\'24\" BOYUT: 80 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR (Mersin), (DHA)