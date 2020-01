DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Fakıbaba, Van\'da (2)

\'HASTANEYE GİTMEYEN HEKİMİ BEN NE YAPAYIM?\'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, \"Soruyorlar. Ziraat mühendisi, veteriner hekim alacak mısınız? Veteriner hekimin üzeri, gübre kokacak. Hekim, olamaz yoksa. Hastaneye gitmeyen hekimi ben ne yapayım? Veterinerlerin ve mühendislerin yeri, hastane ve ağıllardır. \'Ağıla gitmeyeceğim, masa başında öğrenci yetiştireceğim\', böyle olmaz. Masa başında olmaz. Türkiye’de gördüğüm bu\" dedi.

Bakan Fakıbaba, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve üniversitedeki öğretim üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Prof. Dr. Battal, Fakıbaba’ya üniversitenin yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Burada konuşan Bakan Fakıbaba, Van’ın tarıma elverişli bir bölge olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Üniversitesi kampüsleri, yavaş yavaş şehrin içine kaydırılmalı. Birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Ben özellikle Gıda Mühendisliği, Veteriner ve Ziraat fakülteleriyle görüşüyorum. Bizim, projelerimize sahip çıkmanız lazım. Toprağı, suyla çiftçiyi, bilgiyle buluşturacağız. Tarımdaki arkadaşlarım, üniversitelerin her konferansına katılmalı. Bu ülke, bizim bayrak, bizim bayrağımız. O kadar güzel bir ülkedeyiz, zenginliğimizi fakirliğe çevirmek istiyorlar; ama başaramayacaklar. Biz, el ele verdiğimiz müddetçe çok güzel şeyler yapabiliriz. En büyük ihtiyacımız eğitim, para değil. Ziraat ile veterineriyle su ürünleriyle hepsiyle bizim beraber hareket etmemiz lazım. Burası sadece öğrenci yetiştirme yeri değil. Sanayide, tarımda nereye gidiyoruz? Hasıla ne durumda? Artırdık mı? Artırmadıysak burada üniversitenin rolü nedir? Soruyorlar. Ziraat mühendisi, veteriner hekim alacak mısınız? Bunlar sayı olarak az maalesef. Veteriner hekimin üzeri gübre kokacak. Hekim olamaz yoksa. Hastaneye gitmeyen hekimi ben ne yapayım? Veterinerlerin ve mühendislerin yeri hastane ve ağıllardır. Hayvan hastaneleri yok mu? \'Ağıla gitmeyeceğim, masa başında öğrenci yetiştireceğim\', böyle olmaz. Ben, genel cerrahi uzmanıyım. Masa başında olmaz. Türkiye’de gördüğüm bu.\"

ET KOMBİNASININ TEMELİ ATILDI

Bakan Fakıbaba, buradaki toplantının ardından Van’ın Tuşba İlçesi\'ne bağlı Alaköy’de, 200 dönüm arazi üzerinde yapılacak Van Et Kombinası’nın temel atma törenine katıldı. Bakan Fakıbaba’ya AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile Van Valisi Murat Zorluoğlu ve partililer de eşlik etti. Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin asıldığı temel atma törenine gelen Fakıbaba, burada törene katılan yüzlerce Vanlı tarafından karşılandı.

Açılış konuşmasını yapan Van Valisi Zorluoğlu, Van Et ve Süt Kombinası’nın 55 milyon TL’ye mal olacağını söyledi. Ardından konuşan Bakan Fakıbaba ise Van’ın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu, kendisini de bir Vanlı olarak gördüğünü söyledi. Fakıbaba, şunları söyledi:

\"2011 depreminde ben, belediye başkanıydım. İlk yardıma koşanlardan biri, bendim. Bugün çarşıdaydım. Hayranlıkla izledim. İnsanlar, gerçekten mutlu. Gittiğim bütün illerde şunu görüyoruz. Allah, düşmanlara fırsat vermesin. Akıl var, para var, kıskananlar da var. Bizi bölmek isteyenler var; ama böldürmeyeceğiz. Birlikte Van, Urfa, Şırnak; Türkiye olacağız. Bazıları, bunu istemiyor. Başka vatanımız yok bizim. Bizim tek vatanımız, tek bayrağımız var. Üreticimizi, kısa bir zamanda, mağdur etmeden fakirin fukaranın yiyeceği bir et kazandıralım. Sözüm, sözdür. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Tefecinin karşısındayız. Cumhurbaşkanı\'mızın dediği şudur. Fakir insanlar, protein alacak. 100 liraya et alan alsın, mağdur da alsın. Hep birlikte olacağız. Bir kere gelip, gidecek insan değilim; çok geleceğim yanınıza.\"

Bakan Fakıbaba, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte tesisin temelini attı. Bakan Fakıbaba daha sonra Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki kongre salonunda gerçekleştirilen Kitap Fuarı\'nın açılışına katıldı.

Otobüste bayılan genç kız korkuttu

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki Turgutlu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir halk otobüsünde aniden bayılan genç kız, otobüsün güzergahı değiştirilerek hastaneye yetiştirildi.

Şehzadeler İlçesi\'nde Turgutlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 45 D 0128 plakalı halk otobüsünde dün (perşembe) öğle saatlerinde kısa süreli panik yaşandı. Halk otobüsü seyir halindeyken içinde bulunan genç bir kız fenalaşarak bayıldı. Genç kızı bir anda yerde baygın bir halde bulan yolcular genç kıza ilk müdahaleyi yaparken, otobüsü de durdurması için şoföre seslendi. Genç kızı baygın halde gören otobüs şoförü vakit kaybetmeden güzergah değiştirip baygın haldeki kızı Manisa Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Otobüs içerisindeki yolcuların yardımıyla taşınarak sedyeye bindirilen kıza Acil Servis\'te müdahale edildi. Bayılan genç kızın hastaneye yetiştirilme çabası bir yolcu tarafından da cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası halk otobüsü şoförü Cavit Bayrak, \"İnsan hayatı işten daha önemlidir. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı\" dedi. Hastaneye yetiştirilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

50 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi sözde nişanlı kız yakalandı (2)

SERBET BIRAKILDI

Afyonkarahisarlı Tahsin Gökhasan\'ı evlilik vaadiyle 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Şanlıurfa\'da gözaltına alınan \'Nur Demir\' takma ismini kullanan sözde nişanlı 20 yaşındaki İlknur Üçok, Şanlıurfa\'da sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. İlknur Üçok, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, (DHA)

Marmaris CHP\'den o yasa için imza kampanyası

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde CHP Kadın Kolları, müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı imza kampanyası başlattı. Beş gün sürecek kampanyanın ilk saatlerinde çoğunluğu erkeklerden oluşan yaklaşık 300 imza toplandı.

Marmaris CHP İlçe Kadın Kolları, müftülere resmi nikah yetkisi verilmesine tepki gösterdi. Partili kadınlar, bugün Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı önünde stant açtı. İl ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı başlatılan kampanyaya, 1 saat içinde çoğunluğu erkeklerden oluşan yaklaşık 300 kişi imza attı. Kampanyayla ilgili basın açıklaması yapan CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, \"Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Ben söyledim oldubitti diyerek kadınlar yok sayılamaz. Müftülüklere verilen evlendirme yetkisi, laik hukuk devleti düzenlemesine aykırıdır. Evlilik şartlarının oluşup, oluşturulmadığı mutlaka resmi olarak yapılmalıdır. Laiklik ilkesini ortadan kaldıramaya yönelik adım adım atılan bu girişimler toplumu ayrıştırmaya yöneltecektir. Kadınlara sorulmadan böyle bir yasanın çıkarılmasını protesto ediyoruz\" dedi.

Beş gün süreyle saat 10.00- 18.30\'a kadar devam edecek imza kampanyası, çarşamba günü bitecek. Toplanan imzalar önce CHP Muğla İl Başkanlığı\'na ardından partinin genel merkezine gönderilecek.

Belediye Başkanı\'nın boynuna \'at nalı nazarlık\' astı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak et kombina tesislerinin temeli atılırken, Hayrabolu İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Fehmi Altayoğlu, Malkara Belediye Başkanı CHP\'li Ulaş Yurdakul\'a \"Nazar değmesin\" diyerek at nalı şeklinde nazarlığı boynuna astı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara İlçesi\'nde yapılacak olan et kombina tesisinin temeli atıldı. Programa CHP Tekirdağ milletvekilleri Emre Köprülü, Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ve davetliler katıldı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türkiye’nin ikinci büyük et kombina tesisinin ilçelerine yapılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, \"Bugün biz burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Seçimlerde verdiğimiz sözlerin hepsini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu tesis Türkiye’nin en büyük tesisi yapılacak. Malkara Tekirdağ tarımdaki başkenti olacağını belirtmiştik. Malkara artık tarım ve hayvancılıkta Tekirdağ başkenti olmuştur. Buraya gelerek bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Yurdakul\'un konuşmasının ardından platforma çıkan Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul\'u başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, \"Nazar değmesin\" diye at nalı şeklindeki nazarlığı boynuna astı. Programı izleyenler alkışlarıyla destek verirken, at nalı nazarlık gülüşmelere de neden oldu.

Boğaçayı Projesi\'nde ilk etap çalışmaları başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin \'çılgın projesi\' olarak nitelendirilen Boğaçayı Projesi\'nin ilk etabı başladı. İlk olarak Boğaçayı\'nın sel ve taşkınlara karşı güvenli olması için çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı Projesi\'nin tanıtımı kapsamında gazetecilerle Konyaaltı Sahili yanındaki Boğaçayı Köprüsü\'nde bir araya geldi. Projede ilk etapta Boğaçayı yatağının taşkınlara karşı güvenli hale getirileceğini belirten Türel, Boğaçayı Projesi\'nin uzun yıllardan beri üstünde çalışıldığını söyledi.

Projeyle Konyaaltı Sahili\'ne yeni bir pırlanta gerdanlık sağlayacaklarını belirten Türel, projenin çeşitli etaplardan oluştuğuna dikkati çekti. İlk çalışmaların Boğaçayı\'nda taşkın önleme alanı oluşturmaya yönelik olduğunu aktaran Türel, \"Daha önce buradaki köprü, kibrit kutusu gibi denize dökülmüştü. Bu nedenle öncelikle yapılması gereken husus altyapıdır. Bugün başlayan da tam da budur. Bu çalışma yapılmasa ciddi bir yağışta bölge sel riski ve tehdidi altında olacaktır. Bu çalışma bitince bunun önüne geçilmesi kuvvetle ihtimaldir. Köprü, 2300 debide denize akmıştı. Bizim projemiz ile burayı 4600 debiye bile dayanıklı hale getireceğiz. Öncelikle bölgeyi sel tehdidinden kurtarmış oluyoruz\" diye konuştu.

İLK BÖLÜM GELECEK SEZONA YETİŞECEK

Türel, projenin halka bir yaşam alanı ve turizm cazibesi de sağlayacağını söyledi. Boğaçayı\'nın şu anda bataklık görünümünde olduğunu kaydeden Türel, \"Bu durum pırlanta gerdanlığa hiç yakışmıyor. Boğaçayı\'nı Antalyalıların yaşam alanı haline getiriyoruz. Burayı kartpostalları süsleyecek hale getireceğiz. Peyzaj ve rekreasyon alanı düzenlenecek. Spor imkanı sağlayacağız. Önümüzdeki turizm sezonuna kadar, ikinci köprüye kadar olan kısım tamamlanacak\" dedi.

HAYALLERİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRECEKLER

Başkan Menderes Türel, projeyi ilk ortaya koyduklarında, bazı kişilerin Antalyalıların kandırıldığı yorumunu ortaya attığını söyledi. Türel, şöyle devam etti:

\"Kimileri \'Türel hayal görüyor, bu proje yapılamaz\' diyordu. Bize hayal görüyor diyenler gelip burada hayalin nasıl gerçekleştiğini görsünler. Biz hayal etmekten korkmuyoruz. Hayallere ulaşmak için çok çalışıyoruz. Bu projede birçok kamu kurumu yer alıyor. Mülkiyet satışı konusunda bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye\'de ilk defa hazine mülkiyetini gelir paylaşımı ile proje esaslı yapmak şartıyla satışa sunabiliyoruz. Bunu Bakanlar Kurulu ile yapıyoruz. Boğaçayı Projesi kapsamında büyük limanın arkasında bir yat limanı yapacağız. Onun arkasında bir yaşam merkezi Antalyaların olacak. Şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak. Dere kenarında turizme hizmet edecek bir cazibe merkezi olacak. Dördüncü etapta sinema salonları ve temalı park olacak. Yanında açık hayvanat bahçesi olacak. Detaylar tamamlanınca bu dönem içinde başlatılmasını öngörüyoruz. Projenin 1500 metrelik bölümünü bu dönem tamamlamayı planlıyoruz. Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır.\"

\'TEŞEKKÜR BEKLEMEK HAKKIMIZDIR\'

Projeyle, 30 yıldır Antalya\'nın kanayan yarası olan taş ve kum ocakları meselesinin tarihte kalacağını kaydeden Türel, \"Taş ocaklarının belediyeye devri kararı bakanlıklardan çıktı. Tebligatlar taş ocaklarına gitti. Bir bedel ödemek kaydıyla taş ocaklarını belediye olarak devralıyoruz. Belediye olarak bu taş ocaklarının kökünü kazıyarak çevre hassasiyetimizi göstermiş oluyoruz. Bu konuda teşekkür beklemek hakkımız\" dedi.

