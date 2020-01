DHA YURT BÜLTENİ - 14

Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (3)

ZİRAİ İLAÇLARDAN ZEHİRLENDİLER

Şanlıurfa\'da, tarlada istiflenen pamuk yığınları arasında cansız bedenleri bulunan 2\'si kardeş 3 çocuğun otopsileri, tamamlandı. Otopside çocukların, tarlada yapılan zirai ilaçları soluyarak, zehirlendiği ve solunum yetmezliğinden öldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen 3 çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Ulucanlar Mahallesi\'ne götürüldü.

Öğretmenin halı sahada kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

ADIYAMAN\'da, 49 yaşındaki Sinan Ercan\'ın halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirdiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Yeni Mahalle İlkokulu\'nda 3 gün önce görev başlayan sınıf öğretmeni 3 çocuk babası Sinan Ercan, meslektaşlarıyla halı sahada maç yaparken, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Meslektaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ercan, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sinan Ercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede otopsisi yapılan Ercan\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesi\'ne götürüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Sinan Ercan\'ın kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sinan Ercan, koşarken aniden yavaşlayıp, yere yığılıyor. Sonrasında ise çağırılan sağlık ekiplerinin Ercan\'a müdahalesi görülüyor.

Boşanmak isteyen eşini bıçakladı

BOLU\'da oturan 35 yaşındaki Umut Tekin, boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Sevim Tekin\'i, sokakta bıçaklayarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sümer Mahallesi Saka Sokak\'ta meydana geldi. Sevim Tekin, eşinden şiddet gördüğünü belirterek için bir süre önce boşanma davası açtı. Berber Umut Tekin, evine giderken önünü kestiği eşine barışma teklif etti. Sevim Tekin, kabul etmeyince tartışma çıktı. Umut Tekin, tartışma sırasında bıçağı çıkararak eşini bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Sevim Tekin, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan 1 çocuk annesi Sevim Tekin\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaçan Umut Tekin, daha sonra İzzet Baysal Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

Turizm Kongresinde Milletvekili ve Rektör arasında Bakan polemiği yaşandı

MARDİN Artuklu Üniversitesi\'nin organizasyonunu üstlendiği 18\'inci Ulusal Turizm Kongresie Kültür ve Turizm Bakanı\'nın niçin katılmadığı konusunda, Artuklu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı arasında polemik yaşandı. Prof. Dr. Ağırakça, bir yıl önce bilgi vermelerine rağmen Bakan ve bakan yardımcılarının kongreye katılmamasına tepki gösterince AK Partili Bölünmez, \"Sayın Rektörümüz bir yıl önce programın organize edildiğini ve sayın Bakana haber verildiğini söyledi. Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş beyefendi 4 ay önce göreve geldi\" diye cevap verdi.

Her yıl bir üniversitenin organize ettiği Ulusal Turizm Festivali\'nin 18\'incisine Mardin\'deki Artuklu Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bir otelde yapılan Kongrenin açılış konuşmasını yapan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kongreye katılmamasını eleştirdi. Bir yıl önce festival hakkında Bakana bilgi verilmesine rağmen bakanlık ve yardımcısı düzeyinde kimsenin katılmamasına atıfta bulunan Ağırakça, \"Bir eksiğimiz kaldı. Onu da ifade etmeden geçmek istemiyorum açıkça. Kültür Bakanlığı\'nın burada temsil edilmemesi büyük bir eksiklik. Bakanımıza buradan arz ediyorum. Sayın Bakanımız\'ın burada olması gerekiyordu. En azından bakan yardımcımızın burada olmasını bekliyorduk. Ben bu sabaha kadar sayın bakan yardımcımızın, Hüseyin beyin geleceğini biliyordum ve kendisini bekliyordum. Müsteşar seviyesinde de temsil edilebilirdi. Müsteşar yardımcısı seviyesinde de temsil edilebilirdi. Ama olmadı, gerçekten üzüntülerimi arz ediyorum. Sayın bakan ve bakan yardımcıları da benim arkadaşlarımdır. Ama burada olmaları gerekirdi. Bu program bir yıl önceden belliydi, biz bu programı bir yıl evvelinden kendilerine bilgi verdik, arz ettik ve bu programa göre kendilerini ayarlayabilirlerdi\" dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Ağırakça\'ya cevap vererek, Bakan Kurtulmuş adına programa katıldığını söyledi. Rektörün Bakan Kurtulmuş\'u bir yıl öncesinden bilgilendirdikleri yönündeki sözüne atıfta bulunan Çankırı, \"Öncelikle şunu hatırlatayım, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş beyefendi yoğun programlarından dolayı aramızda olamadı. Sayın Rektörümüz bir yıl önce bu programın organize edildiğini ve kendisine bilgi verildiğini söyledi. Ancak, kendisi 4 ay önce değişen bakanlar kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı oldu. AK Parti Mardin Milletvekili olarak kendisinin buradan sizlere selamlarını getirdim. Onların temsilcisi olarak buradayım. Tekrar onun adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum\" diye konuştu.

Kongrede konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman da, ulusal turizm kongresinin Mardin’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Bereketli Mezopotamya Ovası’na hakim olan Mardin, asırlardır bu ovanın bekçiliğini yapmaktadır. Mardin bugün binlerce yıllık tarihin ve kültürel birikiminin üzerine oturmaktadır. Farklı diller, farklı kültürler asırlar boyu bir araya gelmiş, dünyada eşine az rastlanır zengin bir miras ortaya çıkmıştır. Taşların konuştuğu şehir olarak bilinen Mardin’i gezerken işçiliğin inceliği başınızı döndürecektir. Binalar sizlere bir şeyler fısıldamak ister ve Mardin bir şehirden daha fazlasıdır\"dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise, turizm potansiyelinin artması için Mardin Kalesi’nin hizmete açılması gerektiğine değinerek, \"Mardin ve turizm demişken şu kaleye bakıyoruz kale bize bakıyor. Kalenin turizme açılması için bir çabanın içindeyiz tabi, ancak bir gelişme yok. Kimsenin yorumlayamadığı ve tahmin edemediği müphem sebepler yüzünden bugüne kadar geç kalınmış. Hem Kültür ve Turizm Bakanı hem de Savunma Bakanımız ile defalarca bu konuyu konuştuk ama şunu gördüm ki kalenin turizme ve halka açılması önünde ciddi bir engel ve sebep olmamasına rağmen sanki zimmi bir mutabakat var. Bu mutabakat kalenin açılmaması yönünde tecelli etmeye devam ediyor. Bu keşif olmadan biz bu şehirde turizm dinamiklerini harekete geçiremeyiz\"diye konuştu.

Uygulamada tabanca ile yakalandı, polise direndi

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan \'Mobil Park Polisi\' ilk denetimde Aykut Ö.\'nün üzerinde ruhsatsız tabanca buldu. Polisleri tehdit ederek direnen şüpheli ve yanındaki kimliği tespit edilemeyen kişi, çıkan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların parklarda rahat oturabilmesi, spor yapabilmesi ve çocukların rahat oyun oynayabilmeleri amacıyla oluşturulan \'Mobil Park Polisi Projesi\' hayata geçirildi. İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de toplam 3 ekip halinde hizmet veren ekipler, bugün ilk uygulamasını gerçekleştirdi. İlk olarak İlkadım İlçesi\'nde bulunan Anıt Park\'ta uygulama yapan polislere çevik kuvvet, motorlu yunus ve asayiş ekip polisleri destek oldu. Parklarda şüpheliler üzerinde uygulama yaparak GBT sorgulaması yapan polisler, vatandaşları da yaptıkları görevle ilgili bilgilendirdi. Uygulamada üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan Aykut Ö., polislerden kaçmak istedi. Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, polisleri tehdit ederek direnmesi üzerine 15 dakika süren arbedenin ardından yanında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen kişiyle beraber gözaltına alınarak polis aracıyla Gazi Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Kurulan ekip ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, \'Mobil Park Polisi\' projesi uygulaması ilimizde bugün itibariyle İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de toplam 3 ekip halinde faaliyete geçirilmiştir\" dedi.

Otomobilde 20 kilo eroin ile yakalanan çift gözaltında

BOLU’da, TEM’de durdurulan otomobilde 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi, sürücü ile yanındaki eşi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, doğu illerinden İstanbul\'a giden otomobil, TEM\'in Bolu kesiminde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 40 paket halinde 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi. Sürücü 29 yaşındaki A.T. ve yanında bulunan eşi 25 yaşındaki S.T. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

Kaçamadan yakalandılar

ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'ne bağlı Dalyan Köyü\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçış hazırlığında oldukları belirlenen 42 Suriyeli, jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan Köyü\'nden, Suriyeli bir grubun yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine bugün öğlende bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişiyi yakaladı. Yakalanan Suriyeliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Rusya\'ya domates tepkisi

TÜRKİYE\'nin örtüaltı sebze üretim merkezi Antalya\'da yeni üretim ve ihracat sezonu açılırken, sektör temsilcileri bir araya geldi. Domates ihracatı yasağıyla ilgili Rusya\'da her 10 günde bir yapılan açıklamalardan yorulduklarını belirten sektör temsilcileri, “Ne yapacağımızı şaşırdık\" diye tepki gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), \'Yaş Meyve Sebze Sektörü Sezona Başlarken\' başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıya Tarım İl Müdürlüğü, Karantina Müdürlüğü, ziraat odaları, Antalya ve ilçe ticaret borsaları, Hal Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, tüccarlar, komisyoncular, pazarcılar oda ve derneklerinden temsilciler katıldı.

12 MİLYON TON DOMATESİN YÜZDE 4\'Ü İHRAÇ EDİLİYOR

Sektör temsilcileriyle yeni sezon öncesi sorunların ele alındığı toplantıyı değerlendiren ATB Başkanı Ali Çandır, Rusya\'nın geçen yıl başlattığı ve halen devam eden domates yasağı nedeniyle bu yıl üretimde yüzde 10-15\'lik düşüş yaşandığını açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye\'de yılda 12 milyon ton domates üretimi yapıldığını belirten Çandır, bunun sadece yüzde 4\'ü, yani 480 bin tonunun ihraç edilebildiğini söyledi.

50 BİN TON SINIRI SAĞLIKLI DEĞİL

Rusya\'nın 50 bin ton domates alımı ve dört firma sınırıyla ilgili yeni açıklamalarını değerlendiren Çandır, “Bunlar modern seralarda üretim yapan firmalar. Rus tarafının kontrollü üretim yapıldığı ürün talebiyle örtüşüyor. Ama biz bunun sağlıklı rekabet koşullarına uygun olmadığını düşünüyoruz. Bizim hemen hemen bütün ürettiğimiz ürünler ihracata gidebilecek kapasitede\" dedi.

KABAK VE NAR YASAĞI SÜRÜYOR

Domates dışında nar ve kabakta da Rusya\'nın uyguladığı yasağın kalkmadığını vurgulayan Çandır, “Bir an önce kalkmasını bekliyoruz. Tıkalı olan her yol bizim için sıkıntı doğuracaktır. Geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerde bu yasakların tamamen kalkacağı konusunda hemfikirdik. Üretici de o doğrultuda üretimini yaptı, pazarlamacı ve ihracatçı da aynı çalışmayı yaptı. Şu an bu yasakların hala devam ediyor olması ticaretimizin önünde önemli bir engel\" dedi.

\'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK\'

Tarım sektöründe yaşanan başlıca sorunların nedeni olarak bakanlığın sektör temsilcileriyle kopukluğunu gösteren Antalya Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, “Bakanlık kanun çıkarırken, düzenlemeler yaparken sektör temsilcilerine sormuyor. Sektörün görüşlerini alarak hareket etse bu sıkıntılar kesinlikle olmaz. Ayrıca Rusya pazarı için her 10 günde bir basın açıklaması, haberler yapılıyor ve biz bu işlerden yorulduk. Yarın ne yapacağımızı şaşırdık. Şu an ürün az olduğu, yeni başladığından suni rakamlar var ama ürün bollaştığında daha beter olaylar başımıza gelebilir. Geçen sene domates üreticisi 11-12 ayda domates satamadı, salçaya domates döktük. Her sene şamar oğlanı gibi öteye, beriye koş şeklinde ekim yapıyoruz\" dedi.

ALLAH\'TAN SURİYELİLER VAR

2013\'te narenciyenin dalında kaldığı, 5 kuruşa dahi satılmadığını hatırlatan Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, 2016 yılı fiyatları da düşüktü. Fakat bu yıl nar, elma ve narenciye 1- 1.5 TL civarında ve çiftçiyi bir nebze rahatlattı. Ama Finike\'de geçen sene 150 bin ton civarı olan üretim bu yıl 200 bin ton üzerinde bekleniyor. Diğer bölgelerde de benzer artışlar var. Eğer ihracat açılmazsa 2013\'te yaşanan sorunları tekrar yaşabiliriz. Ayrıca 10 yıl sonra tarımı bekleyen büyük bir tehlike, çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Şu anda Allah\'tan Suriyeliler var. Doğru düzgün toplamasalar da topluyorlar ama yevmiyeleri 80 liraya kadar çıktı\" dedi.

DOMATES İHRACATI ORTADOĞU\'YA YÖNELDİ

Rusya\'nın uyguladığı yasak nedeniyle geçen yıldan itibaren ihracatçılar ve bakanlığın çalışmalarıyla yeni pazarlar oluşturulduğunu anlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mehmet Şen, “Önceki yıl ihracat 468 milyon dolarken geçen yıl 371 milyon dolara düşmüş. Bunun önemli sebebi de Rusya pazarında yaşanan sorunlar. Dikkat çekmek istediğim asıl nokta Asya ve Ortadoğu ülkeleri payı yüzde 2-3 iken geçen yıldan itibaren ciddi bir hareketlenme olmuştur\" dedi.

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)