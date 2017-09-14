DHA YURT BÜLTENİ - 14

DEÜ Rektörü Kasman görevden alındı

İZMİR\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından \'soruşturmanın selameti açısından\' görevden alındı.

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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Hakkari\'de PKK\'nın hain tuzağı imha edildi



HAKKARİ- Çukurca karayolunda, PKK\'lı teröristlerin yol kenarına tuzakladığı 3 anti tank roketi, 10 kilogram amonyum nitrat ve 13 anahtar düzeneği imha edildi.

Hakkari Valiliği,Hakkari-Çukurca karayolunun 26\'ncı kilometresinde yol kenarına tuzaklanan anti-tank roketi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;14.09.2017 günü İlimiz Çukurca-Hakkari karayolunun 26\'ıncı kilometresinde Zap Suyu kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış vaziyette;3 adet anti tank roketi,10 kg amonyum nitrat (yağ bidonlarına tuzaklanmış), 200 metre bakır kablo üzerine 10’ar metre aralıklarla yerleştirilmiş 13 adet anahtar düzeneği tespit edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

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Hatun Tuğluk\'un cenazesi Tunceli\'de toprağa verildi

ANKARA\'da dün yaşamını yitiren ve bir grubun tepkisi nedeniyle İncek Mezarlığı\'na defnedilmesinden vazgeçilerek Tunceli\'ye getirilen tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesi, memleketi Tunceli\'de toprağa verildi.

Cenaze cemevine getirilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Aysel Tuğluk\'un ağabeyini arayarak olaya duyduğu tepkiyi dile getirdi ve başsağlığı dileğinde bulundu. Cenazeye katılan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, \"Aysel Tuğluk arkadaşımız, şu anda Ankara\'da Hatun ana ile birlikte oturduğu evde. Annesinin cenazesine gelmesine bile izin vermediler\" dedi. Ankara İncek Mezarlığı\'nda dün gece toprağa verilen ve defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grubun saldırısı üzerine yakınları tarafından mezarlıktan çıkarılan tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Tunceli\'ye getirildi. Cenaze konvoyunu Tunceli\'ye 8 kilometre mesafede bulunan Akbuluk Köyü\'nde aralarında, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Alican Önlü\'nün de bulunduğu 5 milletvekili ile bir grup vatandaş karşıladı. Cenaze daha sonra Tunceli cemevine götürülerek burada Alevi inancına göre tören yapıldı. Cenaze namazı sırasında bir Alevi dedesi Hatun Tuğluk\'un Ankara\'da gömülmesine izin verilmemesini yüksek sesle Zazaca yaptığı konuşmada kınadığını, yapılanların \'vahşet\' olduğunu dile getirdi. Hatun Tuğluk\'un cenazesi cemevine getirilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk\'un ağabeyi AIlaattin Tuğluk\'u telefonla arayarak, \"Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil, böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum\" dedi.

BEŞTAŞ: BİZE DERSİM VE MADIMAK KATLİAMINI TEKRAR YAŞATTILAR

Dini tören bittikten sonra HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş bir konuşma yaptı. HDP\'li Beştaş, dün gece yaşananları anlatırken, \"Bize Dersim katliamını, Madımak katliamını tekrar yaşattılar. Acımız büyük, Hatun anamızı kaybettik. Ama acımızı kat ve kat arttıran başka bir olay da oldu. Dün Ankara İncek\'te bu topraklarda yeni bir vahşet yaşadık. 1938 Dersim Katliamını, Sivas katliamındaki Madımak\'ı, 1915\'i dün Ankara\'da bize tekrar yaşattılar. Bunu yapanları, buna izin verenleri, göz yumanları Dersim\'den lanetliyoruz, kınıyoruz. Adım adım bu ülkede halkları bir birine düşürdüler. İnançları birbirlerine düşürdüler. Kutuplaştırdılar. Artık cenazeye saygı diye bas bas bağıranlar, bugün cenazelerimize en büyük saygısızlığı yapıyorlar\" dedi. Konuşmasında İçişleri Bakanı\'nı da suçlayarak Meral Danış Beştaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Her gün cenazelerimize, mezarlıklarımıza saldırılarından tanıyoruz onları. Çünkü, onlar ırkçı bir zihniyetle ölülerimize bile artık saygı duymuyorlar. Dün de Hatun anaya bunu yaptılar. Hatun anamızı her gün evinin penceresinden, balkonundan gördüğü İncek\'deki mezarlığa gömülmesine izin vermediler. Bu sıradan bir olay değil. Bu vasat bir olay değil. Bu, Valinin söylediği gibi bir \'sataşma\' değil. Büyük de bir utanmazlık içindeler. Bakan Soylu bugün açıklamış. Demiş ki ben mezarlığa gittim. Tekrar defnetmelerini istedim. Hayır gelmedin. Önce o ırkçı grubun, o güruhun örgütlenen eyleminin ortaya konulmasını izlediniz. Göz yumdunuz, desteklediniz. 3 kişinin basın açıklaması yaptığı yere yüzlerce polis akrap ve TOMA ile gelenler Aysel Tuğluk arkadaşımızın annesinin cenazesinin defnedilmesinde hiç bir güvenlik önlemi almayarak bunu teşvik etmiştir.\" HDP\'li Beştaş, konuşmasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın konu ile ilgili sözlerini de gündeme getirerek, \"Bekir Bozdağ, bu sabah çıkıp demiş ki \'Bu olayları lanetliyorum\'. Günaydın sayın Bozdağ. Bu toplumu bu hale getiren sizin iktidarınızdır\" iddiasında bulundu.

\'AYSEL TUĞLUK\'UN GELMESİNE İZİN VERMEDİLER, ANKARA\'DA ANNESİNİN EVİNDE\'

Beştaş\'ın konuşmasının sonunda Aysel Tuğluk\'un neden cenaze törenine gelmediğini de \"Aysel Tuğluk arkadaşımız, Eş Genel Başkan Yardımcımız şu anda Ankara\'da Hatun ana ile birlikte oturduğu evde. Onu düzmece iddianameler ile cezaevine gönderenler, soyut haksız düzmeceler ile cezaevinde tutanlar bugün annesinin cenazesine gelmesine bile izin vermediler. Aysel Tuğluk arkadaşımız gelemedi başı sağolsun yüreğimiz onunla birliktedir\" dedi. Cemavinde törenin bitmesinden sonra Hatun Tuğluk\'un cenazesi HDP kadın milletvekilleri ve cenaze törenine katılan diğer kadın milletvekillerinin omuzunda cenaze arabasına bindirilerek Atatürk Mahallesi\'ndeki Asri Mezarlığa götürülerek toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder ve çok sayıda kişi katılırken, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, cenaze törenine çelenk gönderdi.



Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin karşılanması

-Cenazenin Cemevine getirilmesi

-Meral Danış Beştaş\'ın konuşması

-Cenazenin mezarlığa getirilmesi

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Genel ve detay görünütüler

Haber-Kemera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

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Almanya\'da ölen Furkan\'ın babasından tepki

ALMANYA\'da 9 Eylül\'de evinde ölü bulunan 14 yaşındaki Furkan Şen\'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı İlçesi\'nde toprağa verildi.

Oğlunun \'Mavi Balina\' oyunu nedeniyle intihar ettiği iddialarına tepki gösteren Mikail Şen, \"İntihar etmesine veya kendisini öldürmesine hiçbir neden yoktu. Biz hiç kimseye ne \'mavi balina\' dedik ne de röportaj verdik. Bizi yakan şey yalan haberle 14 yaşındaki bir çocuğun yüzünün açık bir şekilde televizyonlara yansıtılması\" dedi. Almanya\'nın Baden Württemberg Eyaleti Gaggenau kenti Hörten semtinde ailesiyle birlikte yaşayan Furkan Şen, 5 gün önce ailesi tarafından elbise dolabı önünde ölü bulundu. Furkan Şen\'in cenazesi uçakla Almanya\'dan Antalya\'ya oradan da karayoluyla getirildiği memleketi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı İlçesi\'ne bağlı Karadirek Köyü\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

\"ÖZEL EKİP GELDİ\"

Cenaze sonrası taziyeleri kabul eden baba Mikail Şen, oğlunun intihar etmediğini belirterek, çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Mikail Şen, \"Beraber kahvaltı yapardık, araba tamir ederdik. Bu benim oğlum değil arkadaşımdı. Bu çocuk benim her şeyimdi. Aynı gün akşam annesi, ben, küçük kız kardeşi oturma odasında şakalaştık. Aynı gece saat 01.00- 01.30\'a kadar ablası ile şakalaştı. Ertesi gün sabah kız kardeşi bizi uyandırdı. \'Baba gelin bir şey var\' dedi. Biz çocuğu tanıyamadık. O kadar güzellik vardı ki ben \'Oğlum bu kim? Bunu nereden getirdin\' diye bağırdım. Sonra bacaklarından oğlum olduğunu anladım. Polisi çağırdım, geldi. Özel ekip geldi. 28 senedir bu işle uğraşan ekip geldi. Dedi ki \'Bu çocuk intihar etmemiş. Bu çocuk ölüme teşebbüs etmemiş. Bu çocuk oyun oynarken, oyun anında bir kaza ile ölmüş\' dedi. \'En küçük bir kazadan ölmüş\' dedi. Benim çocuğuma otopsi yapılmayacaktı. Çıkan bu yalan haberden dolayı çocuğuma otopsi yapıldı\" dedi.

\"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM\"

Yalan haber yüzünden çocuğuna otopsi yapıldığını ve 3 gün cenazeyi alamadığını anlatan Mikail Şen, \"Bütün arkadaşlarım telefon açarak oğlumun televizyonlarda videosunun oynadığını söyledi. Bakıyoruz hepsi yalan haber. İlgisi, alakası yok. Telefonu incelemede, savcılıktan otopsi çıkmamış, ölüm sebebi belli değil. Hiçbir şey belli değil. Zaten bunlar geldiğinde ben açıklama yaparım. Bizim kimseden çekindiğimiz bir şey yok. Biz böyle bir evladın atası olmaktan gurur duyan insanız. Benim oğlum Allah\'ını, kitabını bilen, dini bütün bir insandı. Bunu çevresine sorabilirsiniz. Benim oğlumun en küçük maddi ve manevi bir problemi yoktu. İntihar etmesine veya kendisini öldürmesine hiçbir neden yoktu. Biz hiç kimseye ne \'mavi balına\' dedik ne de röportaj verdik. Bizi yakan şey yalan haberle 14 yaşındaki bir çocuğun yüzünün açık bir şekilde televizyonlara yansıtılması. Her zaman işadamları, öne gelen insanların yüzü perdelenirken 14 yaşındaki bir çocuğun yüzü açık haber yapmak insanlık mı? Bu haber çıkan kanalların hepsine tazminat davası açacağım. Tazminat davasından gelen geliri de yetim çocuklara ve şehit ailelerine vereceğim. Teyit edilmeden yapılan bir haberdi\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karadirek Köy girişinden köy isim levhası

- Cenaze evi önünden

- Baba Mikail Şen baş sağlığı dileklerini kabul ederken

- RÖP: Mikail Şen(Ölen Furkan Şen\'in Babası)

139 MB /// 04.21\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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Köylüler, karayolunu kapatıp eylem yaptı

AKSARAY\'da İncesu Köyü halkı, köy girişinde çok sayıda ölümlü trafik kazalarının olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirterek Aksaray- Adana karayolunu ulaşıma kapadı.

Aksaray- Adana karayolunun 17\'inci kilometresinde bulunan İncesu Köyü yolu, karayoluyla kontrolsüz bir kavşakta bağlanıyor. Kavşakta dün iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından bugün saat 16.00 sıralarında yaklaşık 150 kişiden oluşan köy halkı kavşakla biraraya gelip, karayolunun Adana istikatemini traktör ve ellerinde dövüzlerle kapattı. Yolun ulaşıma kapanması üzerine bekleyen araç kuyruğu oluşu. Bunun üzerine bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. 2017 yılı içinde 6 kişinin kaza sonucu öldüğünü belirten köylüler, önlem alınmasını istedi. Jandarma ve polis, güçlükle köylüleri ikna edip,yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerin yolu kapatması

- Yolda bekleyen araçlar

- Polis ve jandarmanın ikna etme çalışması

- Yolun ulaşıma açılması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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Hırsızlık şüphelilerini papağan görüntüsü yakalattı

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde 3 hırsızlık şüphelisi bir oto galeriden otomobil ve papağan çaldı. Hırsızlardan birinin papağanı emanet ettiği kişi sosyal medyadan görüntülerini yayınladı. Görüntüleri fark eden galeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis de takipte olduğu 3 şüpheliyi papağanın görüntüleri sayesinde yakaladı.

Küçükhasbahçe Mahallesi, Keykubat Bulvarı üzerindeki bir oto galeriye 5 Eylül saat 04.30 sıralarında giren hırsızlar 07 UN 213 plakalı otomobil ve \'Jako\' cinsi papağanı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan papağının sosyal medyada konuşma görüntülerinin paylaşıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu hesabı takibe alan polis, hırsızlık şüphelisi Mehmet K.\'nin papağanı komşusuna emanet ettiği ve komşunun da sosyal medyada görüntüleri paylaştığını belirledi. Komşuya ulaşan polis, oto galerideki hırsızlık şüphelilerinin Mehmet K., Burak G. (33) ve Ahmet C. (41) olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüpheliler polis tarafından Dinek mevkiinde plakası öğrenilemeyen kiralık bir otomobille seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Gözaltındaki şüphelilerin ilçenin farklı yerlerindeki 10 ayrı işyerinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL civarında olan çok sayıda televizyon, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ile çok sayıda kozmetik malzeme çaldığı da ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen eşyalara el konulurken, çalıntı otomobil de Manavgat İlçesi\'nde terk edilmiş halde bulundu. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

\"TAKİBE ALDILAR\"

Oto galerinin sahibi Erdem Şıhali, çalınan otomobili ve papağına kavuştu. Polisten aracı ve Yakup adlı papağanını teslim alan Erdem Şıhali, papağanın geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Şıhali, \"İşyerimize giren hırsızlar bir araç, televizyonlarımızı ve Jako cinsi papağımızı çaldı. Sosyal medyada çalınan kuşumuzun konuşma görüntülerinin paylaşıldığını fark ettik. Biz de inceleme yaptığımızda kuşun konuşmasından bizim olduğunu anladık. Polise durumu izah ettik. Sonrasında takibe aldılar\" dedi.

PAPAĞANIN KONUŞMASINDAN TANIDILAR

Papağanın görüntülerinin yayınlandığı sosyal medya hesabının sahibine ulaştıklarını söyleyen Erdem Şıhali, \"Hesabın sahibi hayvanın bir arkadaşı tarafından ona emanet bıraktığını söyledi. Daha sonra polis takibe aldı. Bizim bir aracımızla kuşumuzu çalmışlardı. Kuşumuz sayesinde sosyal medyada bir paylaşım yapılıyor. Kuş ismini olan \'Yakup\' kelimesini ona öğretimiz şekilde vurgulayarak söylüyor. Konuşmasından zaten bizim olduğunu anladık. Kuşumuzu bulduk, kuşumuzdan sonra hırsızları bulduk ve arabamızı bulduk. Şu anda rahatız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Papağanın sosyal medyadaki görüntüsü

- Papağandan genel ve detay görüntüler

- İşyeri görüntüsü

- Erdem Şıhali konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Sinop\'ta anız yangını

SİNOP\'ta çıkan anız yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Sinop\'un Adabaşı mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 3 dönümlük alan zarar gördü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)