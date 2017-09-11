DHA YURT BÜLTENİ - 14

Üniversite hastanesinde yangın, hastalar tahliye edildi (2)



AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenmemesi için üç hasta başka bölüme nakledildi.

Yangın, akşam saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servis\'teki ameliyathane bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, ameliyathane bölümündeki cihazların bakımı sırasında elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Acil serviste bulunan üç hasta çıkan dumandan etkilenmemeleri için başka bir bölüme nakledilirken, cihazların bakımını yapan bir personel de kolundan yaralandı. Yanmaya başlayan kablolardan çıkan dumanlar ameliyathanenin bir kısmını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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Dikili\'de 52 Suriyeli göçmen yakalandı

İZMİR\'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 52 Suriyeli göçmen yakalandı.

Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında Dikili\'nin 2 mil açıklarında, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan Suriyeli göçmen grubu tespit etti. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 Suriyeli göçmeni yakaladı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirilen göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Komutanlıktan görüntü

- Göçmenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ(İzmir),(DHA)

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İzmir\'deki yangında 30 dönümlük zeytinlik alan kül oldu



İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, plajın arkasındaki alana park edilmiş aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 30 dönümlük zeytinlik alan kül oldu.

Yangın, bugün gündüz saatlerinde Bademli Mahallesi Killik Koyu Mevkii\'nde çıktı. İddialara göre, aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarılan yangına ilk olarak o sırada denize giren vatandaşlar hortumlarla ve kovalarla müdahale etti. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Söndürme çalışmalarına destek veren yaşlı bir vatandaş kolundan yaralanırken, bir evin de zarar gördüğü belirtildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 30 dönümlük zeytinlik alan alevlerden etkilendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alanda tutuşan çalı ve ağaçlardan görüntü

- Söndürmeye çalışan vatandaşların cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ(İzmir),(DHA)

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Bakan Arslan: Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma sahip çıkıyor (2)

TÜRKİYE MİLLİ TRENİ\'Nİ ÜRETECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adapazarı\'ndaki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş\'nin (TÜVASAŞ) üretim sahasında incelemelerde bulundu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile birlikte vagonları gezen Bakan Arslan, bir trenin makinist bölümüne girerek gazetecilere poz verdi. Bakan Ahmet Arslan, Türkiye\'nin üretim için devam eden inşaat çalışmaları tamamlandığında Milli Tren\'i üretecek duruma geleceğini belirterek, \"Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek. Bu tek başıan bir şey ifade etmiyor, yapacağımız bu çalışmalarla birlikte ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte dışarıya ihracat yapabilir hale gelmiş olacağız. İşte o zaman çok daha anlamlı bir hale gelecek. 1951\'de kurulmuş olan bu fabrikamızın da son dönemdeki seferberlik kapsamında çok daha modern, çok daha güzel demiryolu araçları üretmesi konusunda aldığı mesafe bizim için memnuniyet verici ama bununla yetinmeyeceğiz. Hem fabrikanın çok daha geliştirilmesi, modernize edilmesi için çalışmalar sürecek\" dedi.

Bakan Arslan üretimin kısa süre içinde tamamen yerli hale getirilerek ihracata başlanacağını kaydederek şöyle konuştu:

\"Almamız gereken çok mesafe var, demiryolu seferberliği kapsamında ülkenin her yerini demir ağlarla birbirine bağlarken ve ülkenin demiryolu taşımacılığına çok daha fazla pay alması adına çalışmalar yaparken aynı zamanda demiryolu araçlarının da hem modernize edilmesi hem günümüz teknolojisine uygun, gerek Türkiye içi, gerekse Türkiye dışı için demiryolu araçları imal etmekle ilgili buradaki fabrikamızda Sivas\'taki fabrikamızda ve Eskişehir\'deki fabrikamızda çok ciddi üretimler yapıyoruz. Bugün de sizinle birlikte bölgesel taşımacılığa hizmet edecek 4\'lü ve 3\'lü setler halindeki demiryolu araçlarımızı inceledik. Arkadaşlar işe başladıktan yaklaşık 1 ay sonra 1 seti bitirmiş oluyorlar. Şu anda 35 set, 4\'lü araç olarak düşünürseniz 140 aracı TCDD taşımacılığa teslim etmiş durumdalar. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle bu üretimi tamamlayacaklar. Şu ana kadar yüzde 30 olan yerli katkı payı önümüzdeki yıl sonu itibariyle lisansını da almak şartıyla artık tamamen Türkiye\'de yapılabilir hale getirilecek. Buradan yurt dışına zaman zaman ihraçlarımız oldu ama daha fazla ihracat yapabilir hale geleceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakanın fabrikayı gezmesi

Bakanın açıklamaları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bir dünya rekoru kırdık

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyon 500 bin olan üyelerinin 6 ayda 1 milyon 600 bin kişiye iş istihdamı sağladığını belirterek, \"Kim aldı bunları? Sizler aldınız, özel sektör aldı. Bu dünya çapında bir rekor. Dünya çapında özel sektörün yazdığı bir başarı hikayesi\" dedi.

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası\'nın yeni hizmet binasının açılışı ve vergi ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FETÖ\'nün 15 darbe girişimine değinerek, şöyle dedi:

\"Aklımızda belki kalan darbeye teşebbüs olabilir. Ama sadece darbeye teşebbüs değil de onun dışında bir sürü terör hadiselerini beraber yaşadık. Bu bir başka ülkenin başına gelseydi yıkılır giderlerdi, ekonomileri çökerdi. Allah\'a binlerce kez şükür biz dimdik ayaktayız. Tabi bu ekonomi bizi etkiledi mi? Etkiledi. Oda ve borsalar ne yaptı? Benim 365 odam ve borsa ne yaptı. Derhal sizlerin sıkıntısını bana ilettiler. Bizzat bana bu kapsamda bize iletilen sıkıntıların başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ilgili bakanlarımızla bir araya gelerek onlara aktardık. Neydi bu sıkıntılar? Bunların hangileri çözüldü? Baktığımız zaman bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki yükler. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz. Şubat ayında odalar birliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi şurasında sayın Cumhurbaşkanımıza dedik ki, istihdam üzerindeki vergi yüklerinden çok şikayetçiyiz. En yüksek bizde, bize yardımcı olun dedik. \'Tamam yardımcı olayım. Sizde bana yardımcı olun.\' dedi. Nasıl yardımcı olacağız. \'Her üye bir adam işe alacak, bir yıl boyunca\' dedi. Solandan alkış koptu. Söz dedik, 1 milyon 500 bin kişi işe alacağız bir yılda . Nasıl alacağız napacağız belli değil. İkinci ayda söz verdik altıncı ayın sonu itibariyle Cumhurbaşkanımızın açıklaması toplam üye sayımız 1 milyon 500 bin işe başlayan kişi sayısı 1 milyon 600 bin kişi. Kim aldı bunları? Sizler aldınız, özel sektör aldı. Bu dünya çapında bir rekor. Dünya çapında özel sektörün yazdığı bir başarı hikayesi. Karşılığında da bize hükümetimiz ne verdi? Yeni işe başlayan kişilere üç ay boyunca maaşını devlet ödüyor. Şimdi de yeni bir adam işe al. Üç ay boyunca maaşını da, sigortasını da vergisini de devlet ödüyor. Daha sonrasını da 9 ay yine devlet ödemeye devam ediyor. Bize bu teşvik verildi, bizde karşılığını verdik. Kredi çekemiyorduk, kredi maliyetleri artıyordu. Faiz kredi diye başkanlar bana geldiler. Bende dedim ki, önce iğneyi kendinize batıracaksınız. 365 oda başkanımız kaynaklarımızı ortaya koyduk TOBB kredisi 9,90 ile üyemize kredi verdik.\"

Daha 7 ay önce piyasaların kıpırdamadığını belirten Hisarcıklıoğlu, \"Hatırlayın 7 ay önceyi, hiç piyasa dönmüyor. Rakamlardan belli KDV ödemelerinden belli. Sinek kanadını kıpırdatmıyor. Gittik hükümete başkanlardan şikayet geldi. Hükümetimize dedik ki, iç piyasayı canlandırmak lazım. \'Ne istiyorsun\' dediler. Beyaz eşyada, mobilyada, otomobilde, KDV, ÖTV indirimi istiyoruz. Sağ olsunlar onu yaptılar. 7 aylık beyaz eşya, mobilyadaki satışlarımız bir önceki yılla baktığımız zaman yüzde 30 artış gösterdi. Sizlerin cirosu yüzde 30 daha arttı. İnşaatta satışlar yüzde 10 daha arttı geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre\" dedi.

İşverenlerin en büyük şikayetlerinden birinin işçisiyle mahkemelik olduğunda yüzde 90 mahkemeyi kaybetmek olduğunu anlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"İçinizde mahkemeyi kazanan var mı? İş mahkemesine gidip te kazananınız var mı içiniz de? Yok, binde sekiz Türkiye\'de. Dünyada böyle bir şey yok. Hep mi iş veren haksız olur. Bununla ilgili biliyorsunuz artık direk mahkemeye gidilemiyor. Önce ara buluculuk müessesine, önce arabulucuya gideceksin . Arabulucu uzlaştırmaya çalışacak seni. Eğer uzlaşamazsanız o zaman mahkemeye gideceksiniz. Son olarak bizleri son derece ilgilendiren bir reformu da odalarımızda yaptı. Bakınız ne yaptık. Eskiden modern hizmet binasına ne yakışır dedik. Üye odadan alacağı hizmetler için odaya gelmek mecburiyetindeydi. Şuan itibariyle Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamız online belge düzenine geçti. Yani bizin her hangi bir işiniz varsa odanızda ofisinizde evinizde odayla ilgili olarak her türlü işlemi yapabileceksiniz. İhaleye gireceksin unuttun, gece aklına geldi evinden bilgisayarından gir, kredi kartı ile bedelini öde belgeni al. İşte hizmet böyle oluyor artık\" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası\'nın açılış ve vergi ödül törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Gönül, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ticaret odasından detaylar

-Hisarcıklıoğlu\'nun gelişi

-Açılış

-Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

-Ödül töreni

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Çocuklar, çekirdeği en hızlı yiyebilmek için kıyasıya yarıştı

DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde bu yıl 21\'incisi düzenlenen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında yapılan \"çekirdek yeme\" yarışmasında çocuklar en kısa sürede en fazla çekirdeği yemek için kıyasıya yarıştı.

Geçen Cuma günü Çivril\'de başlayan 21\'inci Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde kurulan stantlarda, ilçeye özgü ürünler ve tarım aletleri beğeniye sunuldu. Festivalin son gününde Cumhuriyet Meydanı\'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalara, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Tanıtım Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı da katıldı.

Türkiye\'deki sofralık çekirdek üretiminin yüzde 30\'unu sağlayan ilçede festival kapsamında, çekirdek yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılan 18 çocuk, 3 dakikalık süre içerisinde kendilerine verilen 75 gram çekirdeği bitirmeye çalıştı. Yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Toplamda 17 gram çekirdek yiyen Furkan Acar birinci, Mustafa Nas 16 gramla ikinci, Berkin Serin ise 14 gramla üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi Furkan Acar, çeyrek altın ödülünün de sahibi oldu.

Festivalde en güzel Elmalı Pasta yarışması da düzenlendi. Elma üretimiyle tanınan ilçede yarışmaya katılan kadın yarışmacılar, birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından birinci, İpek Koç oldu. Koç\'a Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven tarafından birincilik ödülü olan çeyrek altın verildi.

Öte yandan, festival kapsamında \'Elma Güzeli\' yarışması da düzenlendi. Yerel kıyafetlerini giyen genç kızlar, ellerindeki elmalarla podyuma çıkarak, tamamı kadınlardan oluşan jüriden en fazla puanı almaya çalıştı. Yarışmanın birincisi, Berna Ünal seçilirken, Gülşen Özen ikinci, Burcu Çengil ise üçüncü oldu.

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, festival alanında yaptığı açıklamada renkli organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, \"Elma üretimiyle ön planda olan bir ilçeyiz. Türkiye\'nin sofralık ayçekirdeği üretiminin yüzde 30\'unu karşılıyoruz. Yarışmalarımızı da bu doğrultuda düzenledik. Çocuklar, en hızlı çekirdek yeme yarışmasına katıldı. Elma güzelimizi seçtik. Önümüzdeki yıl yine eğlenceli etkinlikler düzenleyeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Festival alanından görüntü

- Çekirdek yeme yarışmasından görüntü

- Çekirdek yeme yarışması birincisi Furkan Acar ile röp.

- Elma güzeli yarışmasından görüntü

- Podyumda yürümelerinden görüntü

- Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

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