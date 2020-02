DHA YURT BÜLTENİ - 13

1 - Başbakan Binali Yıldırım Gümüşhane mitinginde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt mitinginin ardından helikopterle geldiği Gümüşhane\'de Atatürk Caddesinde vatandaşlara seslendi. 16 yıl boyunca bu memleketi kalkındırmak için büyük mücadele verdiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, \"AK Parti\'ye kutlu yürüyüşe sahip çıktığınız için size minnettarız. 15 Temmuz\'da Türkiye\'nin istiklaline kast eden FETÖ\'ye karşı bir olduk beraber olduk sizler bu meydanda ezanı indirmediniz, ay yıldızlı bayrağı indirmediniz. Cumhurbaşkanınıza, Hükümetinize ve Başbakanınıza sahip çıktınız. Hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye\'nin önün kesmek isteyenlere fırsat vermediniz ama Türkiye\'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmedi. Başka başka yeni planlarla karanlık planlarla Türkiye\'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar\" dedi ve \'24 Haziran\'da Gümüşhane bu oyunu bozmaya hazır mı?\' diye sordu.

\'SİZİN YAKIP YIKMAK İSTEDİĞİN ŞEY TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİDİR\'

Cumhur İttifakı\'nın karşısında yer alanların bu ülkenin, bu milletin faydasına bir laf ağızlarında çıkmadığını söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bunların derdi size hizmet etmek mi? Gümüşhane çevre yolunu göster deseniz gösteremezler. Çünkü yarısı tünel yarısı viyadük helal olsun Gümüşhane\'ye. Bu arada Gümüşhane çevre yolunu da temmuzda açıyoruz. Hayırlı olsun. Bunların derdi Türkiye değil, eğer bunların derdi Türkiye olsaydı ortaya bir proje koyarlardı. Memleketin hiçbir şehrinde biz de şunu yaptık diyecekleri bir şey var mı? Gümüşhane de eserleri var mı? Dikili ağaçları var mı? Bunların hayali de yok, projeleri de yok, ufukları dersen hiç yok. Cumhurbaşkanlığı külliyesi var değil mi, yıkacağım diyor. Kanal İstanbul yapacağız diyoruz, yaptırmam diyor, Nükleer Santral yapacağız diyoruz yaptırmam diyor, yerli otomobil ilkelliktir yaptırmayacağım diyor. Kardeşim ne istiyorsun ? Yapılanı yok etmek, işleyeni durdurmak mı istiyorsunuz? Biz söylemiyor, kendileri söylüyor. Bu ülkeden AK Parti\'nin izlerini sileceklermiş, hadi oradan. Silemezler çünkü AK Parti demek millet demektir. AK Parti demek hizmet demektir. Sizin yakıp yıkmak istediğiniz şey Türkiye\'nin geleceğidir, gençlerimizin geleceğidir. Yedirir mi millet bunca yılın emeğini size?\"

Türkiye\'nin büyük projeleri hayata geçirdiğini anlatan Yıldırım, \"Marmaray, Avrasya tünelini, Osman gazi köprüsünü, Yavuz Sultan Selim köprüsünü, dünyanın en büyük havalimanını AK Parti bu ülkeye kazandırdı. Bunları ne yapacaksınız ? Bunlar sıkılmadan okulları ücretsiz yapacağız diyorlar, yapılandan da haberleri yok, gençlere sosyal güvenlik hizmetini ücretsiz yapacağız diyor, uyan da balığa gidelim. AK Parti bunu 15 yıldır veriyor. İlkokul 1\'den lise sona kadar kitapları ücretsiz veriyor. Bunlar ne konuştuğunun farkında değil, ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor\" diye konuştu.

2 - Bakan Yılmaz: Türkiye\'nin önceliği yıllar önce terördü, şimdi ekonomi



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'nin öncelikli konusunun değiştiğini ifade ederek, \"Yıllar önce Türkiye\'nin önceliği veya herkesin konuştuğu birinci konu terördü ama şimdi önceliğimiz ekonomi\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas\'ta eksantrik mili üreten ESTAŞ\'ta istihdam edilecek personel ile buluşma toplantısına katıldı. Halk Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen toplantıya Bakan İsmet Yılmaz\'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş ile istihdam edilecek personel katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada Türkiye\'nin önceliğinin ekonomi olduğunu söyledi. Yıllar önce Türkiye\'nin önceliği veya herkesin konuştuğu birinci konunun terör olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz \"Terörle mücadelede gerçekten kararlı, dirayetli bir mücadele sonucunda, sadece ülke sınırları içerisinde değil ülke sınırlarının ötesinde de yapılan mücadeleye ve yedi düvelin de bu terör örgütlerinin arkasında durmasına rağmen büyük başarılar kazanıldı. Bugün sokaktaki her vatandaşa sorun, \'nedir öncelik\' dendiğinde ekonomiye kayar, işsizliğe kayar. Çözümü nedir bunun, Türkiye\'yi büyütmek. Türkiye\'yi büyütürseniz, bize yansıyan tarafı işsizliği azaltmak demek, istihdam kapılarının oluşması demek, üretimin artması demek, ihracatın artması demek, milli gelirin artması demek, insanlarımızın refahının artması demek. İhracat, ekonomide hangi noktaya geldiğinizin önemli göstergesidir. Çünkü dışarıdaki yabancı insan senin kara kaşına kara gözüne bakarak malını almaz. Öyle bir malzeme üreteceksiniz ki, öyle kaliteli ürün üreteceksin ki, hem onlardan daha kaliteli yapacaksın, kalite bakımından rekabet edeceksin hem de onlardan daha ucuz yapacaksın ki adam diğerini bıraksın senden alsın\" dedi.

Tüm olumsuz propagandaya rağmen Türkiye\'nin ihracatta 36 milyar dolardan 160 milyar doların üzerine çıktığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Yılmaz, \"Daha hedefimiz büyük. Türkiye büyümekte, güçlenmekte. İstihdam, büyümenin sosyal refaha yansıyan temel alanıdır. Nüfusumuz genç, bu yüzden artan iş gücüne nitelikli iş gücü sağlamayı ve istihdam dostu büyümeyi esas alıyoruz. İstihdam varsa orada gerçek büyüme vardır\" diye konuştu.

\'İŞSİZLİĞİ KALICI ŞEKİLDE ÇÖZMEYİ AMAÇLIYORUZ\'

İşsizlikle mücadeleye önem verdiklerini belirten Yılmaz, bu sorunu kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti. Yılmaz, şunları söyledi:

\"Teknolojik gelişmelere uygun şekilde, iş gücü arzı ve talebini en kısa ve en doğru şekilde eşleştirmesini sağlayacağız. Organize sanayi bölgelerinde görüyoruz, her yerde yazıyor \'işçi aranıyor\' diye. Sokağa çıkıyoruz, gelen kardeşim de \'iş arıyorum\' diyor. İş arayan ile işçi arayanı bir şekilde uzlaştıracağız. Ne yapacağız? İşte bu eğitim kurumları ile yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu işin içerisinde varız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Dolayısıyla yeter ki bizim insanımız \'ben şu alanda eğitim almak istiyorum\' desin, iki bakanlık olarak her türlü eğitim vermeye hazırız. 2002\'den bugüne kadar işgücüne katılım oranı arttı. Eskiden bizim toplumumuzda erkekler iş gücüne katılırken, şimdi hanımlar da, kız kardeşlerimiz de katılıyor. Siz de görüyorsunuz. Sadece çalışan siz değilsiniz, komşunun kızı da iş arıyor. Dolayısıyla o da işe giriyor. Kriz sonrası, yani 2008\'den sonra her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye iş sağladık. Dünyada böyle bir iş kapısı sağlayan hiçbir ülke olmadı. Önümüzdeki dönemde her yıl en az 1 milyon istihdam daha oluşturacağız. Önümüzdeki yıldan her yıl birer milyon istihdam, 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100\'üncü yılına kadar her yıl 1 milyon olmak üzere 5 yılda 5 milyon daha istihdam oluşturacağız. Her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ay iken gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlarımız için teşvik süresi 18 aydır. İnanıyoruz ki Türkiye\'nin bugünü gerçekten her bakımdan çok daha iyi.\"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi\'ndeki programın ardından seçim çalışmaları kapsamında Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Bakan Yılmaz daha sonra Vahder Derneği, Birlik Vakfı ve İslam Derneği\'ni ziyaret etti. Bakan İsmet Yılmaz daha sonra kara yolu ile Erzincan\'a hareket etti.

3 - İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu\'daki mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eleştirilerine yanıt vererek, \"Diyarbakır mitingini istihbarata sormuş, alana gelen herkes HDP\'liymiş. Nereden biliyorsun, herkesi fişledin mi? Sen yanındaki 5 yaveri bile doğru düzgün seçememişsin, yaverin bile FETÖ\'cü çıktı. Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu Cumhuriyet Meydanı\'nda vatandaşlara seslendi. Yoğun kalabalığa dikkat çeken İnce, \"Miting alanına giremeyenler sizden daha fazla, böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Şu anda bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu, her taraf. Bu milletin ayaklanışını, hep birlikte şahlanışını emin olun. Allah\'ın izniyle kimse durduramaz\" dedi.

Ordu\'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenen İnce, \"Yalova\'dan aradılar \'Her taraf kesildi\' diye. Erdoğan gelecekmiş. Erdoğan\'a Ordu\'dan sesleniyorum; Ya bu kadar korkmana gerek yok. Yalovalılara kefilim ben, merak etme. Milletinden korkan bir Cumhurbaşkanı olmaz\" diye konuştu.

DÜNYA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM İÇİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisiyle ilgili eleştirilerine de yanıt veren İnce, \"Yepyeni bir teknoloji geliyor. Dünya büyük bir değişim içinde. Dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. Muharrem İnce Ordu\'dan miting yapıyor, 5 sene sonra Cumhurbaşkanlığının sonunda yeniden aday olduğunda bu görüntüyü alacaklar 3 boyutlu bir şekilde, İstanbul\'da Muharrem İnce\'yi üç boyutlu izleyebileceksiniz. Teknoloji korkunç ilerliyor. Ben \'Gelecek\' diyorum, arkadaş \'Kıraathane\' diyor. Neymiş projesi? 3 projesi var. Park yapacakmış, stat yapacakmış, kıraathane açacakmış. Yani diyor ki \'Gençler siz işsizsiniz, işsiz kalmaya devam edeceksiniz. Ama sizi keklemek için bir kıraathaneye gelin, kek beleş.\' Dün kekin yanına çorba da ilave etti\" diye konuştu.

\'FINDIK 15 LİRA OLACAK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Ordu\'ya defalarca geldiğini ve fındığı konuşmadığını da iddia eden İnce, \"Kaç kere geldi Ordu\'da miting yaptı. Size bir kez olsun \'Fındık\' dedi mi? Emin olun bu sefer diyecek. Cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak. Dünyadaki fındığın yüzde 75\'ini biz üretiyoruz, fiyatını biz belirleyemiyoruz. Dünyadaki fındığın yüzde 75\'ini üret, başkaları söz sahibi olsun. Buraya gelip bir kez \'Fındık\' diyemedin, 8 milyon insan bundan ekmek yiyor\" dedi.

\'YAVERİN BİLE FETÖ\'CÜ ÇIKTI\'

Diyarbakır mitingine yönelik eleştirilere de görüntüleriyle cevap veren İnce, şöyle konuştu:

\"Size hiç yalan söylemeyeceğim. Erdoğan gibi yapmayacağım, Diyarbakır mitinginde \'Kimsenin elinde Türk bayrağı yok\' diyor. Allah\'tan korkmaz, kuldan utanmaz, sen nasıl bir yalancısın ya. Bu ne? İstihbarata sormuş alana gelen herkes HDP\'liymiş. M, İ, T. MİT; bu Muharrem\'i İzleme Teşkilatı, bu işe mi yarıyor? Sana o MİT doğru cevap vermemiş, o meydanda AK Parti\'li kardeşlerim vardı. Bu nasıl bir mantık? MİT\'in görevi mi bu? Nereden biliyorsun sen, herkesi Türkiye\'de fişledin mi? Nereden biliyorsun HDP\'ye oy verdiğini? Fişli mi onlar? Bu ülkenin istihbaratı benim mitinglerimi mi takip ediyor? Sen yanındaki 5 tane yaveri bile doğru düzgün seçememişsin, yaverin bile FETÖ\'cü çıktı, bana istihbarattan bahsediyorsun. Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez. Bana bunları söylemez\" ifadelerini kullandı.

KAÇAK GÜREŞME, KAÇMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'Bay Muharrem\' sözünü de hatırlatan İnce, \"Bir şey daha demiş dün. \'Bay Muharrem\' diyor bana. Bay bay bay Recep, bay bay. Dün \'Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan siyaseti bırakır mısın?\' diyor. \'Bay Kemal de rahatlasın\' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu rahat, rahatsız olan sensin. Daha maça yeni başladık. Bırakırım bay bay Recep ama bir şartla. Benim karşıma bir televizyona çık, tartışalım. O zaman söz. Kaçak güreşme, kaçma. Bak her yerde \'Ben ustayım\' diyorsun. Bana da \'Çırak\' diyorsun. Sen nasıl çakma ustasın ki çıraktan kaçıyorsun?\" dedi.

İnce, \"Ben \'Fabrika açacağım\' diyorum, sen \'Kıraathane açacağım\' diyorsun. Türkiye batıyor batıyor. Sıkı durun bir şey söyleyeceğim. Bugün çok ilginç bir şey oldu. 2,5 milyon daha Suriyeli Türkiye\'ye gelebilir. 4 milyon Suriyeli\'ye 40 milyar dolar harcadık. Eğer bu seçimi Erdoğan bir daha kazanırsa yandık. Dolar 8-10 TL olur, 2.5 milyon Suriyeli daha gelir, karanlık günler bekler Türkiye\'yi. Bu zor durumdan çıkabilmesi için yorgun adama değil taze kana ihtiyaç var\" diye konuştu.

İSRAİL İLE GİZLİ ANLAŞMA İMZALADINIZ MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İsrail politikalarıyla ilgili açıklamalarını da hatırlatarak, miting alanındaki vatandaşlara ekranda video izleten İnce, \"Dış politikaya bakın kavga etmediği insan yok. Rusya ile kavga etti, Rus turistler gelmedi. Antalya\'da turizmci çöktü. Domatesleri almadı, tarımcı, çiftçi çöktü. Almanya ile kavga etti, barışmak için yenilebilir enerji ihalesini verdi. Petrol Ofisi\'ni Hollandalılara sattı. Amerikalılarla kavga etti, 11 milyar dolarlık uçak aldık. Herkesle kavgalıyız, hepsinin bedelini ödedik. \'İsrail politikan ne, açıkla\' diyor bana. Erdoğan sana söylüyorum Trabzon\'dasın yakındasın. İsrail ile gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. Petrol taşımacılığı devam ediyor mu? İsrail\'den tohum almaya devam ediyor musun? \'İsrail mallarını boykot etme\' diye okul müdürlüklerine yazı gönderdiniz mi? İsrail politikasını tartışmak için gel karşıma televizyona. Niye korkuyorsun? Sizce gelebilir mi? Bence gelecek\" diye konuştu.

48 SAAT İÇİNDE OHAL\'İ KALDIRACAĞIZ

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olunca OHAL\'in 48 saat içinde kaldırılacağını, her mahalleye kreş açacağını, hiçbir sınavdan ücret alınmayacağını, en büyük 3 projesinin olduğunu da belirterek, \"Benim en büyük 3 projem; huzur, barış, mutluluk. Başı açık kapalı yok, sağcı- solcu yok. Türk- Kürt yok. Alevi- Sünni yok, 81 milyonu barıştıracağız. Ben televizyonlara tek çıkmayacağım. Çıktığım zaman Ordu Üniversitesi\'nin gençleri gelsin onlarla tartışacağız. Mesela fındık üreticileriyle birlikte çıkacağım. Bir akşam besicilerle çıkacağım. Milletin huzurunda çanak soru sormak yok. Türkiye\'yi bu korku, bu güvensizlik, bu gelecek korkusunu atacağız bir kenara\" dedi.

Muharrem İnce, Cumhuriyet\'in Karadeniz\'e bir borcu olduğunu, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Samsun-Sarp demiryolunu yaparak Cumhuriyet\'in borcunu da ödeyeceğini sözlerine ekledi.

İnce, mitingin ardından otobüsle Giresun\'a hareket etti.

4 - 48 otomobilden hırsızlık yapan kameradaki şüpheli yakalandı

GAZİANTEP\'te, parke taşı ve cam kesme aparatıyla 48 ayrı otomobilden hırsızlık yapan M.K., polisin operasyonuyla yakalandı. M.K.\'nın son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il genelinde 48 ayrı otomobilden hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerden M.K.\'yı gözaltına alırken, evinde yapılan aramada ele geçirilen 3 altın bilezik ve üzerinde bulunan bin 500 liraya ile hırsızlıkta kullanılan cam kırma aparatına el konuldu. Emniyetteki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.K., adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin hırsızlık yaptığı otomobilin camını parke taşıyla kırıp tekmelediği anlar görülüyor.

5 - Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yusuf (74) ve Havva Kocaoğlu (58) çifti ile çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu (13) öldü, 1\'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya- Konya karayolu Manavgat ilçesi Taşkesiği mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kocaoğlu yönetimindeki 07 B 1804 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özkan Çetin yönetimindeki 06 GC 7286 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Kocaoğlu ile eşi Havva Kocaoğlu olay yerinde, çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu ise Manavgat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Özkan Çetin ile beraberindeki Cansu Demirkaya, Asiye Özkan ve Betül Asu Özkan ise ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

6 - Parti broşürünü yırtan kahveciye, polislerden darp iddiası



AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde kahve işleten D.D. (33), AK Parti\'nin dağıttığı seçim broşürünü yırtıp yere attığı için iki sivil polis memuru tarafından darp edildiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Park halindeki otomobiline de 4 bin 36 TL\'lik ceza yazıldığını ileri süren D.D., avukat tutup, hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi. İncirliova İlçe Emniyet Müdürülüğü yetkilileri, olay sırasında D.D.\'nin 2.0 promil alkollü olduğunu ve polise mukavemette bulunduğunu belirtti.

Sınırteke Mahallesi\'nde kahve işleten D.D., iddiaya göre, geçen 2 Haziran\'da İncirliova Sanayi Sitesi\'nde, AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı tarafından seçim çalışmaları kapsamında kendisine verilen broşürü yırtıp, yere attı. Bu sırada yanına iki sivil polisin geldiğini belirten D.D., şunları anlattı:

\"Sigara almak için bir büfenin önünde durdum. AK Parti teşkilatı seçim çalışması yapıyordu. Yanımdan geçerken bana da seçim çalışmaları ile ilgili bir parti broşürü uzattılar. Broşürü aldım. Broşürü veren kişilere, siyasetle hiçbir bağımın olmadığını, siyasetin bana bugüne kadar hiçbir şey kazandırmadığını söyledim. Ardından da broşürü yırtıp, attım. Daha sonra yanıma polis olduğunu söyleyen iki sivil yaklaştı. Beni kenara çekip, \'Broşürü neden yırtıp yere attın?\' diye sordular. Siyasetle ilgilenmediğimi söyledim. Bunun üzerine bana, \'vatan hainliği ve terör yandaşlığı\' iddiasıyla hakkımda tutanak tutacaklarını söylediler. Kimliğimi sordular. Ama nüfus cüzdanım yanımda değildi. TC kimlik numaramı söyleyebileceğimi belirttim. Aramızda tartışma çıktı. İki sivil polis, beni darp etti.\"

Yaşananların güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiğini ileri süren D.D., \"Bana küfür edip, tehditte bulundukları kayıtlarda var. Beni polis merkezine götürüp, orada da darp etmek istediler. Şikayetçi oldum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Soruşturma başlatıldı. Avukat tutup, konunun üzerine gideceğim ve hakkımı arayacağım. Sanayi esnafının yanında hiçbir suçum yokken, mağdur olarak yere yatırıldım ve kelepçelenerek karakola götürüldüm. Kolumda ve yüzümde darp var. Darp raporu aldım, savcılığa sundum. Otomobilim park halindeyken, alkollü olduğum ve sürücü belgem olmadığı gerekçesiyle toplam 4 bin 36 TL trafik cezası yazıldı\" dedi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise broşürü yırtıp yere atan D.D.\'nin olay sırasında 2.0 promil alkollü olduğunu ve sivil polislere mukavemette bulunduğunu belirtti. Polis yetkilileri, \"Bu nedenle kendisinin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesine başvurulup, serbest bırakıldı\" açıklaması yaptı.

7 - Eskişehir\'de yapay plaj sezonu açıldı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nce, 10 yıl önce Porsuk Çayı üzerinde yaptırılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda, sezon açıldı. Tatilciler, plajda suya girip serinledi.

CHP\'li belediyenin, Kent Park içinde Porsuk Çayı üzerinde 400 ton kum getirerek yaptırdığı plajda yeni sezon açıldı. \'Aile\' ve \'Erkekler\' olmak üzere 2 bölümden oluşan, bünyesinde 50 metrelik olimpik havuz da bulunan yapay plaj, ilk gün ilgi gördü. Tatilciler, hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte serinlemek için plajı tercih etti. Tatilcilerin kimisi suya girerken kimisi de güneşlendi. Çevre il ve ilçelerden kente gelen tatilciler de plajda vakit geçirdi. 25 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğunda, 15 bin ton su bulunan plajda boğulma olaylarına karşı 8 cankurtaran ile 1 hemşire görev yapıyor.

Plajın işletmeciliğini üstlenen şirketin sorumlusu Osman Çırak, sezonu açtıkları ilk gün yaklaşık 200 ziyaretçinin geldiğini söyledi. Ramazandan sonra bu sayının çok daha artmasını beklediklerini belirten Çırak, şöyle konuştu:

\"Biz bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak bu yıl da sezonu açtık. İlk gün 200 civarında kişi geldi. Bu sayı artacaktır. Aileler ve erkekler ayrı bölümlerde rahatlıkla suya girip serinleyebiliyor. Ankara, İstanbul, Bursa’dan gelenler var. 2 gündür telefon yağmuruna tutulduk. Plajın açılıp açılmadığını soranlar oldu. Ramazandan sonra yoğunluk çok daha artacaktır.\"

İstanbul\'dan ailesiyle gelen bir kadın, \"Sadece burayı değil Eskişehir\'i çok beğendim. Plajın da ilk günüymüş, şanslıyım. İstanbul’da böyle bir yer yok. İlk kez geliyorum, bayıldım, harika. Büyükerşen’e çok teşekkür ediyoruz, çok güzel yapmış. Bu bir mucize. Kumu getirmesi, tertemiz\" dedi.

Eylül ayının sonlarına kadar açık kalacak plaja giriş 15 TL.

8 - CHP\'li Demirtaş\'tan \'Reise oy verebilirsiniz\' açıklaması

ZONGULDAK,(DHA) - CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları sırasında girdiği iş yerinde \"Cumhurbaşkanlığında reise oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz\" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak, \"Katı Ak Partili ise ve kemikleşmiş bir durumu var ise ona Ereğli\'den başka bir aday olmadığını, seçilebilir bir sıradan başka bir aday olmadığını ve bundan dolayı da bizlere destek olmalarını istiyoruz\" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili ve 1\'inci sıra milletvekili adayı Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları kapsamında Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında girdiği bir iş yerinde, \"Cumhurbaşkanlığında reise oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli\'den çıkan bir arkadaşınıza destek verin. Çok sağ olun\" dediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Demirtaş, CHP Ereğli İlçe Başkanlığı\'nda konuyla ilgili açıklamada bulundu. Her gittiği yerde Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce\'ye destek istediğini ifade eden Demirtaş, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Sosyal medya hesabındaki birçok videoda bunun görüldüğünü belirten Demirtaş, şöyle dedi:

\"Seçim çalışmaları kapsamında iki muhtar derneğimizi ziyaret ettik. İki muhtar derneğinde de Sayın Muharrem İnce\'ye açık ve net olarak oy istedik. Her gittiğimiz yerde de aynısını yapıyoruz. Hem Muharrem İnce\'ye hem de partimize oy istiyoruz. Yine zaman zaman esnaf gezilerimizde vatandaşlarımızın kararlı olduğunu görüyoruz. Bazı esnaflarımız kesin kararını verdiklerini söylüyor. Kent merkezinde büyük bir çoğunluğu Muharrem İnce\'ye oy vereceklerini söylüyor. Ama bazen bazı arkadaşlarımız da başka partilere yöneldiklerini ifade ediyorlar. Ereğli il düzeyinde bir ilçe. Çok fazla da esnaf var. Dolayısıyla da onlarla fazla zaman geçiremiyoruz. Ne yapıyoruz. Kısa cümlelerle yerellikte katarak onlardan oy istiyoruz. Esnaflarımız arasında partili olup olmaması önemli değil. Ayırt etmeden ziyaret ediyoruz. Ancak saha çalışmalarında gördüğümüz tek tük de olsa \'Ben Erdoğan\'a oy vereceğim\' diyor. Dolayısıyla bizde orada arkadaşları ikna edecek zamanımız olmadığından dolayı çok fazla üzerinde durmadan işin açıkçası kendi tercihine bırakıyoruz. Ama gerekirse yine Muharrem İnce\'ye oy istiyoruz. Ama katı Ak Partili ise ve kemikleşmiş bir durumu var ise ona da Ereğli\'den başka bir aday olmadığını, seçilebilir bir sıradan başka bir aday olmadığını ve bundan dolayı da bizlere destek olmalarını istiyoruz. Bundan daha doğal da bir şey ben göremiyorum işin açıkçası.\"

Demirtaş, ziyaretler sırasında Muharrem İnce\'ye destek istediği görüntüleri de basın mensuplarına dağıttı.

9 - Otopark ücretini isteyen görevliyi dövdüler

ŞANLIURFA\'da, caddeye park edilen aracın otopark ücretini isteyen park görevlisi, sürücü ile yanındaki 4 kişi tarafından tekme- tokat dövüldü. Yaralanan görevli, hastaneye kaldırılırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde görevli, ismi öğrenilemeyen park görevlisi ile aracını caddeye park eden sürücü arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ücreti ödemek istememesi nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü ile yanındaki 4 kişi, park görevlisine saldırdı. Tekme- tokat dövülen görevli, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan park görevlisi ise sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

