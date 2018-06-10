DHA YURT BÜLTENİ - 13

Yıldırım\'dan İnce\'ye: Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü?



Başbakan Binali Yıldırım, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Selahattin Demirtaş\'ı tutuklu bulunduğu Edirne\'deki cezaevinde ziyaretine tepki göstererek, \"Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi?\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Edirne ve Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde sürdürdü. Edirne Selimiye Camii Meydanı\'nda halka seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Türkiye\'ye 16 yılda 3 kat büyüttüklerini söyleyen Yıldırım, \"İhracat rekorları kırdık, geçtiğimiz yıllarda 10 yıl içerisinde neredeyse 8 milyon vatandaşımızı yeni iş aş imkanı yarattık. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının oluşturduğu istihdam sayısından daha fazla. Eğitimde dev yatırımlar yaptık. 284 bin derslik yaptık, evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Edirne\'ye 400 yataklı güzel bir hastane yaptık mı? Bütün ilçelerine hastane yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin ambulans aldık. Yurdun her yerinde 383 kilometre uzunlukta 258 tane tünel açtık. Bakın Ak Parti iktidarından önceki iktidarlar 30 yılda 3 bin metrelik Bolu Tüneli\'ni açamadı. Ak Parti iktidarı 400 kilometreye yakın tüneli 15 yıla sığdırdı. Dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli de önümüzdeki çarşamba günü açılacak. Kardeşlerim, biz kendimizi bu ülkeye ait gören insanlarımız ve daima milletimizin hizmetindeyiz.\"

\'ESNAFIMIZA MÜJDE VERİYORUM\'

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiyi verme kararı aldıklarını belirterek, \"Onu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. Yok az verecek , çok verecek, vermeyecek diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Adılar mı emeklileriniz? Güle, güle kullansınlar. Daha fazlasına layık emeklilerimiz. İnşallah imkanlarımız daha fazla gelişirse, daha fazla imkan sağlayacağız. Bu arada esnafımızı da bir müjde verelim buradan, Edirne\'den esnafımıza müjde veriyorum. Evet şimdi Türkiye\'nin her tarafında 750 bin tane esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018\'de bu esnafımızdan 9 bin bira altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir de çok önemli bir iş yaptık bu ara imar barışı. İmar barışı büyük bir reformdur bugün Türkiye\'de 13 milyon bina, işyeri, gece kondu, ruhsatsız yapı var. Yani en az 13 milyon hane nüfus sayısını sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle, belediyelerle sorun var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Dedik ki, devlet, milletle kavgalı olmaz. Devletin işi millete hizmet etmektir onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz cuma günü başladı müracaatlar. Çok müthiş bir ilgi var. İl müdürlüklerimizden, internet üzerinden, evinde elektriği, suyu olmayan, imarı olmayan, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan, imara aykırılıkları olan herkes bütün vatandaşlarımız bu tarihi fırsatı değerlendirsinler istiyoruz\" dedi.

\'EKONOMİ ÜZERİNDEN AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR\'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin geliştiğini ve büyüdüğünü anlatarak, \"Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, ekonomi üzerinden seçim üzeri ayar vermeye çalışıyorlar. Maksat Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın. Edirne ne diyorsunuz? Güçleri yetebilir mi? Milletin adamını engelleye birler mi? Bunlar sadece, sadece dışarıda değil, bunların içerine şak şakçıları da var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye\'nin önünü kesemezler. Bakın gururla izliyoruz. Türkiye\'nin en iyi markalarından biri Türk Hava Yolları. Bugün dünyada 8\'inci, Avrupa\'da 2\'inci hava yolu seçildi. Yüzde 81 dolulukla dünyanın 307 noktasına uçuş yapıyor. Yine Türkiye\'nin enerji güvenliğini sağlayacak Türk akımı bu yıl sonu tamamlanıyoruz. TANAP projesini açılışın sayın cumhurbaşkanımız 12\'sinde Eskişehir\'den yapacak. İlk gaz inşallah bu yıl içerisinde geliyor\" dedi.

\'ASIL İLKELLİK YERLİ OTOMOBİLE KARŞI ÇIKMAKTIR\'

Yerli otomobilin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Yıldırım, \"Kendini yerli ve milli olarak tanıtan Muharrem İnce de diyor ki, yerli otomobil yapmak ilkelliktir. Asıl ilkellik yerli otomobile karşı çıkmaktır. Yerli otomobil fabrikasında 200 bin araç üretilecek, binlerce kardeşimiz iş sahibi olacak. Yerli otomobil senin bildiğin otomobil değil, sürücüsü olmadan da gidecek bu otomobil. Bu otomobil akıllı otomobil ilkel değil Muharrem İnce. İlkel değil akıllısını yapıyoruz akıllısını. Aklını başına alda yerli ve milli girişimlere karşı çıkma. Yoksa Edirneliler sana hesabını sorar\" dedi.

İNCE\'YE ZİYARET TEPKİSİ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk işinin Edirne\'ye gelerek cezaevinde bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmek olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Sizinle görüşmeye mi geldi? Yok. Orada cezaevindeki PKK\'ya arka çıkan, \'PKK\'lıların cenazesine gitmezseniz sizin hesabınızı görerim\' diyenlere, orada 6-7 Ekim olaylarını, insanları sokağa çağırarak, 53 tane masum insanımızın kanına girenlerin cezaevinde ziyaretine gidiyor. Ona moral veriyor. Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Böylece Türkiye\'yi temsil edemezsin. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi? Kardeşlerim Alparslan da bizim, Fatih de bizim Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye\'yiz.\"

\'PKK, FETÖ, TERÖR KARDEŞLİĞİ YAPIYOR\'

Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı seçimlerin de iki söylemin ön plana çıktığını belirterek, şunları söyledi: \"Aslında iki zihniyetin yarışı var. Biri Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesin de çıkarmaya çalışan, bunun sözünü veren Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Öte yandan Ak Parti\'nin 16 yıldır Türkiye\'ye kazandırdıkların durduracağını, iptal edeceğini ve yapmayacağını söyleyen bir ekip. Bunlar kim? Bunlar yıkım ekibi, yıkım. Ak Parti yapar, bunlar yıkar. Bir yandan terörle mücadele, beka meselesi diyen, memleket meselesi diyen Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan terörü ülkemiz üzerinde yapılan terörün ülkemiz üzerinde yaptığı planları görmezden gelen ekip. Bakın değerli kardeşlerim. Yakalanan PKK\'lı terörist ne diyor? İfadesinde, \'YPG, PKK, HDP\'nin başlattığı hendek kalkışmasında ve 15 Temmuz darbe girişimde FETÖ ile PKK biz birlikte çalıştık.\' Görüyorsunuz biz boşuna terör demedik. Bunların ipi aynı yerde, bunlar aynı merkezden yönetiliyorlar, bunlar proje örgütleri. Efendileri ne derse onu yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu tam bir terör kardeşliğidir. PKK, FETÖ terör kardeşliği yapıyor. FETÖ ile PKK\'nın aynı kaynaktan beslendiğini milletimiz 15 Temmuz\'da gördü. Bayrakları, amblemleri farklı olabilir ancak ruhları bir, kirli emelleri birdir. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için sahaya çıkan adayların cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç terörle ilgili bir şey söyleyenini duydunuz mu? Türkiye\'nin terör problemini nasıl çözeceklerine şahit oldunuz mu? Olamazsınız çünkü, el altından işbirliği halindeler. El altından teröre destek veren HDP ile işbirliği yapıyorlar.\"

\'TERÖRİSTLER YURT İÇİNDEN DIŞINA KAÇIYOR\'

Terörle mücadeleye değinen Başbakan Binali Yıldırım, yerli ve milli insansız hava araçlarının teröre göz açtırmadığını belirterek, terörle mücadelede çok başarılar sağlandığını söyledi. İnsanlıktan takati olmayan terör örgütünün takatinin tükendiğini söyleyin Yıldırım, \"Burandan açıklıyorum. Şimdi yurt içinden yurtdışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin, Kandil\'e gidersiniz orada da bulacağız, Fizan\'a giderseniz orada da bulacağız. Bu milletin, bu memleketin başına bela olmaktan kurtaracağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, kökününüz topunu kazıyacağız. Son terörist yok olana kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Efendim çözüm ne çözümü kardeşim vatandaşı katleden, masum insanları hayatına giren, ülkenin birliğini, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm PKK sorununun tamamıyla yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye\'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik. Millet biliyor ki, yaparsa Ak Parti yapar. Edirne 24 Haziran\'da bütün terör örgütlerine iyi bir Osmanlı tokadı vuralım mı? Cumhur ittifakı ile şer odaklarına hak ettiği cevabı verelim mi? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için birlikte yürümeye var mısın? Harikasın Edirne, muhteşemsin Edirne. Sizin bu desteğiniz oldukça bizim sırtımız yere gelmez\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Edirne\'ye yaptıkları hizmetleri de anlatarak, Edirne-İstanbul arasındaki hızlı tren için bu yıl çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Görüntü dökümü

Başbakanın konuşması

-Detaylar

Gurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN / EDİRNE - YURT

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Dairede mahsur kalan kızı, itfaiye ve polis kurtardı



Kahramanmaraş\'ta bir arkadaşıyla gittiği dairede mahsur kalan S.A. isimli kız çocuğu, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bu sabaha karşı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı\'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda S.A.nın yardım istediğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, kapının kilitli dairesini açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, 18 yaşından küçük olan kızı, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen S.A., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Apartmanın bulunduğu bulvar

- Apartman

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

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Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (2)

\'HELALE, HARAM KARIŞTIRMAYACAĞIM\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir\'deki Bergama mitinginin ardından Manisa\'ya geldi. Saat 15.00\'te başlaması planlanan miting, 1 saat sarkınca partililer, sıcaktan korunmak için gölgeliklere sığındı. Kentin girişinde partililerin oluşturduğu konvoyla karşılanan Akşener, Cumhuriyet Meydanı\'nda Manisalılarla buluştu. Miting alanında \'Çiftçinin umudu Meral Akşener\' yazılı pankart açıldı. Mitinge katılanlar da ellerinde \'Şehzadeler şehrine hoş geldin Cumhurbaşkanım\', \'Bakan çocukları değil vatan çocukları\', \'Kurtar bizi Meral abla\', \'Ayy resmen devrim\' yazılı pankartlar taşıdı. Meydanda kendisini coşkuyla karşılayan partilileri selamlayan Akşener\'e, kürsüde 86 yaşındaki bir kadın bileziğini verdi. Akşener, \"Ben de bu bileziği alıyorum, seçim kampanyamda kullanacağım. Sizlerin karşısında söz veriyorum; bu bileziğe haram katmayacağım. Bugün öyle bir haldeyim ki biraz evvel Bergama\'da 75 liraya işçi olarak çalışan bir kardeşim 50 lirasını bana getirdi. Allah, beni onlara karşı utandırmasın. Helale, haram karıştırmayacağım. Böyle bir şey olursa Allah, bana hiçbir şey nasip etmesin. Ablam hakkını helal et\" dedi.

\'HALEP\'TE İFTAR YAPACAĞIZ\'

Sıcak havaya rağmen meydana gelen Manisalılara teşekkür eden Akşener, yola milletin desteği ile çıktığını belirterek, cumhurbaşkanı olduğunda ilk işinin, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve adaleti yeniden tesis etmek olacağını söyledi. Akşener, \"İşsiz kalan gençlerin, mezara gömülen köylünün yeniden ayağa kaldırılması için gereken tedbirleri alacağım. Dış politikada herkesle kavgalı Türkiye\'yi, yeniden komşularıyla iyi ilişkiler kuran bir ülke haline getireceğim. Suriye politikasını düzelteceğim. Bu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi, mutlu olacak şekilde memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Şam\'daki Emevi Camii\'nde namaz kılamadı; ama biz 2019 Ramazan\'ında Suriyeli kardeşlerimizle Halep\'te iftar yapacağız. 453 milyar dolar borç alındı, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar hepimizin cebinden alınan vergilerle para toplandı. 2,5 trilyon dolar 16 yılda bu arkadaşların eline geldi. Bu 2,5 trilyon dolardan Manisa\'ya bir şey yapıldı mı?\" diye konuştu.

\'DİREKSİYONDA YORGUN ŞOFÖR VAR\'

Konuşmasına Türkiye\'yi otobüse benzeterek devam eden Akşener, \"Bir otobüs düşünün. İçinde Türk milleti. Direksiyonda yorgun bir şoför var. Biz yorgun şoförü arabadan indirip, evine dinlenmeye göndermek için yola çıktık. Bunu başaracağız. Siz, \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' dedikçe birilerinin asabını bozuyorsunuz. Dış politikada önüne gelenle kavga edip, kapı arkasında barışma modelini bitiriyoruz. Burada hepinizin huzurunda cumhurbaşkanı olduğumda ilk işim, şeker fabrikalarını satın alanların anlaşmalarını iptal etmek olacak. Şeker fabrikaları tekrar milletin olacak\" dedi.

\'BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZ ARTIK\'

Konuşmasında \'Kanal İstanbul\' projesine yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, kendisine projeleri için kaynak sorulduğunu hatırlatıp, şöyle konuştu: \"2,5 trilyon dolardan devlete ait yatırım yapılmadı. Bütün bunların hepsini gözden geçireceğim. O kadar satılan fabrikanın yerine hiçbir şey yapılmadı. \'Bu 2,5 trilyon dolar nereye gitti?\' Bunun hesabını soracağım. Dış politikada gerçekten şeffaf, akıllı, sağduyulu, komşularıyla ilişkileri düzgün bir ülke haline geleceğiz. \'Oğlum, kızım cebinde kaç para var?\' diye halka sorduğumda çok sinirleri bozuluyor. Ben de \'Bakan çocuklarının cebinde trilyoncuk var\' diyorum. Biz \'Bakan çocukları yerine vatan çocuklarının yanında olacağız\' deyince sinirleri çok bozuluyor. 65 milyar dolara \'Kanal İstanbul\' yapılıyor. Bu 65 milyar dolar nereden bulunuyor? Manisa bundan hangi kazancı elde edecek? Bu soruyu kime sorduysam cevap vermiyor; ama bana herkes gence vereceğim maaş için kaynak soruyor. \'Fabrika yapacağım\' diyorum, kaynak soruyorlar. Çok çılgın bir proje daha yaptı. Kahvehane projesi. Gariban kahvehanecilerin kazancına göz diktiler. Devlet kahvehane yapar mı? Koy öğrencinin cebine parayı istediği yerde kahve içsin; ama yok, 2 orta kahve, 1 kek bedava. Bu da \'çılgın\' proje. Bu şoför, hem yorgun hem geveze. Bu ülkeyi yönetemez artık.\"

Meral Akşener, onuşmasının ardından İYİ Parti\'nin Manisa\'daki 10 milletvekili adayını sahneye çağırdı. Akşener, partisinin Manisa\'daki 8\'inci sıra milletvekili adayı Ömer Geriter\'in 50 günlük oğlunu kucağına alarak, sevdi. Akşener, milletvekili adaylarıyla birlikte partilileri selamlayıp, Manisa\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mitingden genel görüntüler

(KJ Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)



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Bahçeli: Bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir hain sağ kalamayacaktır



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ\'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir\'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum: Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilkini Sivas\'ta gerçekleştirdiği bölge istişare toplantılarının sonuncusunu İzmir\'de yaptı. \'24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl\' teması ile Kültürpark Fuar alanı 3 No\'lu Holde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra; Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve milletvekili adayları da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı içerisinde yer almalarının gerekçelerini sıralayarak şunları söyledi: \"Aklını milletten alan Cumhur İttifakı\'yla cumhuriyetin kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendimize kılavuz yaparak geleceğe yürüyoruz. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz. Tıpkı, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi, tıpkı, Konak Meydanındaki hükümet konağına al bayrağımızı çeken Yüzbaşı Şerafettin gibi. Tıpkı, Milli Mücadele\'yi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları gibi, heyecan doluyuz, iman doluyuz, cesaretle meydan okuyoruz. Bu nedenle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu nedenle Millet Aklı\'yla hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye\'nin Teminatı, Elbette TBMM\'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi. Eğer nereye gittiğimizi bilmiyorsak sonunda bir yere varamayız. Hangi limana yelken açtığımızın farkında değilsek hiçbir rüzgârın faydasını göremeyiz. Ne yaptığımızın bilincinde değilsek her çaba boşuna, her gayret beyhudedir. Bilmenizi isterim ki, hayat ve siyaset, haysiyet ve hedefi olan, yüksek ülküleri ruh ve aklında taşıyan mücadeleci dava insanları için anlamlı ve bereketlidir. Hem duygularımızla, hem aklımızla, hem de stratejik bakışımızla geleceğin şifrelerini çözmeli, geleceğin rotasını ve çerçevesini çizmeliyiz. Akıl susarsa düşünce duracaktır. Bunu kabullenemeyiz. Düşünce durursa hareket sönecektir. Buna tahammül edemeyiz. Hareket sönerse çürüme başlayacaktır. Buna izin veremeyiz. Aklımızın imkânlarını kullanarak, vicdanımızın seslenişini duyarak, ecdadımızın miras ve emanetlerini kalben okuyarak zorlukları yeneceğiz, zoru kolaya çevireceğiz. Aklımızın kaynağı millettir. Bunu unutmayacağız.\"

\'CUMHUR İTTİFAKI\'NA SAHİP ÇIKILMALI\'

Cumhur İttifakı\'nın, gücünü millet aklından aldığını savunan Bahçeli, \"Ufkunu istikbalin aydınlığıyla aralayan tarihi bir uzlaşma, milli bir anlaşmadır. Türkiye çok cepheli saldırı ve tahriklerle boğuşurken, tesis ve temin edilmiş Cumhur İttifakı milli istiklalin güvencesi, milli iradenin ümit çeşmesi, kucaklaşma zeminidir. Buna sahip çıkılmalıdır. Cumhurun ittifak onuru ihtimam ve itinayla korunmalıdır. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimiz ne zaman bozulduysa yıkım kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekmeğimizi bölüşeceğiz, hem doyacağız, hem de doyuracağız. Muhabbet ve hürmetimizi bölüşeceğiz, dik duracağız, diri olacağız. Ancak vatanımızı asla böldürmeyeceğiz. Milletimizi bölücülere kurban ettirmeyeceğiz. Küresel vahşiliğe, emperyalizmin şiddet ve senaryolarına teslim olmayacağız. Milli Mücadele, pusuya yatmış hain ve işbirlikçileri cumhurun ittifak ruhunu pusula yaparak hezimete uğrattı. Milli mukavemet cumhurun ittifak duruşuyla canlandı, cesaret kazandı. İttifak, iradenin mahsulüdür. İrade ise Türk milletidir, Türkiye\'nin tarihi haklarıdır\" diye konuştu.

\'BAŞARAMAZSAK BATIŞIMIZ MUKADDERDİR\'

Cumhur İttifakı\'nın 24 Haziran\'da başarısı için mücadele ettiklerini vurgulayan Bahçeli, \"Başaramazsak batışımız mukadderdir\" diye konuştu. Cumhur İttifakı\'nın seçimleri kazanamaması halinde yaşayacakları sorunları açıklayan Bahçeli, şunları söyledi: \"Bekamızı koruyamazsak bitişimiz kaçınılmazdır. Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır. Sevr lobisi faal, ihanet kulisi yoğundur. Türkiye kuşatma altındadır. Türk milletinden intikam almak, geçmişteki mağlubiyetlerin acısını çıkarmak için kuyruğa giren iç ve dış düşmanlar zaaf ve zayıf bir anımızı kollamaya çoktan başlamışlardır. Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık hesaplar yapılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizmin kiralık cinayet tetikçileri olarak kullanılmaktadır.\"

\'YEDİKLERİNİ İÇTİKLERİNİ BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ\'

Devlet Bahçeli açıklamasında ilginç bir iddia da ortaya attı. FETÖ\'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğine dair iddiaların olduğunu savunan Bahçeli, şöyle konuştu: \"FETÖ ise 15 Temmuz 2016\'da darbe ve işgale teşebbüs etmiştir. PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. Bu hain terör örgütleri bir madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir. Türk ve İslam düşmanları etnik hassasiyet ve dini inançları istismar ederek istila ve ihanet çeteleri kurmuşlardır. Peşinden de Anadolu\'ya sürmüşler, Türk milletinin üstüne salmışlardır. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ\'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir\'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum; Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir\'de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz.\"

HEM MHP HEM ERDOĞAN İÇİN OY İSTEDİ

Konuşmasında, salonda bulunanlara seslenen Devlet Bahçeli, \"Milletimize, geleceğe, vatana, millete, bayrağa sahip çıkmaya hazır mısınız\" diye sordu. Salondakilerden \'Evet\' yanıtını alan Bahçeli, şunları söyledi: \"O halde bunun yolu, tam iki hafta sonra, tertemiz vicdanlarınızla sandıkta Üç Hilale vuracağınız \'Evet\' mühründen geçmektedir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Bunun yanısıra, TBMM\'de çok güçlü bir MHP grubunun tesis ve tecellisi ise yürütmenin denge ve denetimi için hayati önem ve değere sahiptir. Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran\'da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalı, iradesini göstermelidir. Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir. Sandığa gideceğiz, Türkiye\'nin geleceğine oy vereceğiz. Sandığa gideceğiz, Cumhur İttifakı\'na destek vereceğiz. Sandığa gideceğiz, çözülmemizi bekleyen, düşmemizi gözleyen, birbirimize girmemizi projelendiren husumet yuvalarına, haysiyet yoksunlarına tarihi bir ders vereceğiz. Meclis\'in güçlü olması için MHP\'yi yükselteceğiz. Türk milletinin rahat bir nefes alması için MHP\'yi hak ettiği mevki ve zirvelere taşıyacağız.\"

MİLLET İTTİFAKI\'NI ELEŞTİRDİ

Konuşmasında, Millet İttifakı\'nı eleştiren Bahçeli, \"Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir. Ne dedikleri belli değildir. İlkeleri belirsizdir. Siyasi ahlakları silik ve sönüktür. Hepsi birden Türkiye\'nin aleyhine çalışmaktadır. FETÖ\'ye itirazları yoktur. PKK\'yla ilgili tepki ve kaygıları duyulmamıştır. Hepsi birden ağız birliği etmişçesine terörist Demirtaş\'ın hayranı kesilmişlerdir. Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır. Türkiye düşmanlarının taşeron ve temsilciliğine talip olmuşlardır. Milli değiller. Dürüst değiller. İradeli değiller. Adam gibi adam olmaktan da çok uzaklar. Bu itibarla bunların ittifakı millet değil zillettir. 24 Haziran\'da zillet kaybedecek, hak ettiği demokratik cezayla tanışacaktır. Kim kiminle beraber, kim hangi değerleri savunuyor, kim milletin ve devletin yanında kim değil artık bellidir. Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya\'ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur. Zillet ittifakı ahlaki açıkta, samimiyet noksanlığında, sadakat ve vatana sevgi zafiyetinde rakipsizdir. Açıldıkça açılıyorlar, dikiş ve yama tutmuyorlar. Buna karşılık milli kurumları kapatmak için de çağrı ve vaatte bulunuyorlar. TİKA\'yı kapatacaklarmış. TRT\'yi satacaklarmış. Yerli otomobil üretilmesine izin vermeyeceklermiş. Hızlı treni kaldıracaklarmış. Biz istikrar diyoruz. Güçlü gelecek diyoruz. Çağın standartlarının üzerinde biz Türkiye istiyoruz\" dedi.

\'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE\'NİN TEMİNATIDIR\'

2023\'ün lider ülkesinin Türkiye olması inancıyla yürüdüklerini savunan Bahçeli, şunları söyledi. \"Bunlar; kapatılan, geleceği karartılan, milli değerleri dağıtılıp savrulan Türkiye hayaliyle yaşıyorlar. Biz; sınır güvenliğini sağlamış, terör tehdidini bertaraf etmiş, toplumsal huzur ve refahı sağlamış beka içinde bir Türkiye\'ye doğru yürüyelim diyoruz. Bunlar; El-Bab\'da ne işiniz var, Afrin\'e girmeyin, Menbiç\'e yanaşmayın, Kandil\'e dokunmayın diyorlar. Biz; şehidin şühedanın hakkı var, onların kanına girenlerden soracak bir hesabımız var diyoruz. Zillete bulaşanlar; Edirne Kapalı Cezaevi\'ni tavaf edip, özgürlük ve tahliye nutukları atıyorlar. Aziz milletimiz bu kirli fail ve hesapları görüyor. Ülkesinin içine düşürülmek istendiği karanlık hesapları fark ediyor. İşte bu yüzden devletine sahip çıkıyor, milli beka diyor, Cumhur İttifakında karar kılıyor. Çünkü Türk milleti biliyor ki, Cumhur İttifakı Türkiye\'nin teminatıdır. Fakat Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyor. Siyaseti kullanıyorlar. İşbirlikçilerini tembihliyorlar. Ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Küresel baskı ve dayatmalarla sonuca gitmeyi umuyorlar.Toplumsal kutuplaşma ve çatışma ortamı üzerinden hedeflerine ulaşmayı arzuluyorlar. Ancak unuttukları bir şey var; Türk milleti kahramanlığına kahramanlık ekleyecek günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyor. IŞİD\'in arkasında mevzilenip saldırdılar. Fırat Kalkanı Harekatı\'yla darmadağın ettik. PYD/YPG\'yi kalkan yapıp üzerimize saldırdılar. Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'yla silindir gibi ezdik geçtik. Ümit ve inancım odur ki, teröristlerin kökü kurutuluncaya kadar terörle mücadele devam edecektir ve bu Türk devletinin namus borcudur.\"

\'MHP\'NİN BARAJ SORUNU YOK\'

2007 milletvekili genel seçimlerine giderken MHP\'nin barajı aşamayacağı propagandasının yapıldığını kaydeden Bahçeli, \"Kiralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için sıraya girmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM\'de 70 milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız kumpaslara maruz kaldık. Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezviratlarla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler. Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM\'ye 53 MHP milletvekilini gönderdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum vardı. O da şimdilerde tedavülde tutulan dip dalga lafının sık sık telaffuz edilmesiydi. 7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM\'de yerini aldı. Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP\'nin baraj sorunu yoktu. Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran\'da bütün itham ve iftiraları yıkacağız. Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi başaracak, şeytani kurgu ve tuzakları alt üst edecek\" dedi.

SALON PANKARTLARLA DONATILDI

Bölge İstişare Toplantısının yapıldığı salon, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti bayrakları ile donatıldı. Salonun giriş kapısının üzerinde, MHP\'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Devlet Bahçeli\'nin dev posterleri asıldı. Salonda, üzerinde Bahçeli\'nin fotoğraflarının yer aldığı ve Cumhur İttifakı\'na destek veren pankartlar da yer aldı. Pankartlarda, \"İstikrarlı yönetimin teminatı, \"Bin yıllık kardeşliğin teminatıö ifadeleri yer aldı. Salonda baygınlık geçiren bir kişiye, ilk müdahaleyi Ak Parti\'den aday adayı olan doktor Mehmet Bayındır yaptı. Şeker hastası olan yaşlı adam daha sonra 112 sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Bayındır, kamuoyunda, kanser hastalarına moral vermek için şarkı söyleyerek zeybek oynaması ile tanınıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantının yapıldığı salon içerisinden görüntü

-Bayılan kişiye AK Partili vekil adayı doktor Mehmet Bayındır’ın müdahale etmesi

-Salondan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Davut CAN/ İZMİR, (DHA)



