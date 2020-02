DHA YURT BÜLTENİ - 13

Muharrem İnce: Türkiye\'yi bir yılda düze çıkaracağız/EK

İNCE: MEĞER KEK USTASIYMIŞ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmit Milli İrade Meydanı\'nda halka seslendi. Muharrem İnce\'nin sıcaktan etkilendiğini gören bir kişi üzerinde \'İnce dayı çözer\' yazılı şapka verdi. Muharrem İnce şapkayı takarak konuşmasına devam etti. 16 yılın sonunda Erdoğan\'ın ustalığının anlaşıldığını söyleyen İnce, \"Sana meydan okuyorum çakma dünya lideri. Bana ikide bir çırak diyorsun, madem sen ustasın niye korkuyorsun çıraktan. Gel istediğin kanala ekonomi, dış politika tartışalım, ben fabrika, sanayi, üretim diyorum, yatırım diyorum sen kıraathane diyorsun. 16 yılın sonunda geldiğin nokta şu; Diyor ki atanamayan öğretmenler sizi atamayacağım, iktisadi ve idari bilimler mezunları size iş veremeyeceğim, ziraat mühendisleri size iş bulamayacağım diyor. Ne diyor biliyor musunuz ? Lise mezunu gençler size iş veremem ben size bir kıraathane açarım, kekleri de veririm, çayları da veririm gelin diyor. Önce dedi ben çırağım, sonra dedi ben kalfayım, sonra dedi ben ustayım. Meğer kek ustasıymış, kek ustası. 16 yılın sonunda ustalığı anlaşıldı kek ustasıymış, milleti de kekleyeceğini zannediyor. Türkiye\'yi ikiye bölelim. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan\'a oy versin, fabrikalarda iş isteyenler bana oy versin.\" dedi.

\'İLK İŞİMİZ SANAYİDEKİ KALİTESİZLİĞİ AŞMAK OLACAK\'

Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde ilk işinin sanayideki kalitesizliği aşmak olduğunu söyleyen İnce, \"Eğitimi Balıkesir\'de konuştum, çünkü diplomamı oradan aldım. İkide bir diplomayı sormayın, olan var olmayan var, canı çeker. Sanayiyi nerede konuşacağım? Kocaeli\'nde. Türkiye\'de meralarımız atıldır, tarım alanları atıldır, genç nüfusumuz atıldır, insan kaynağımız atıldır, denizlerimiz atıldır ,sanayimizin 4\'te 1\'i atıldır. Enerji maliyeti çok yüksektir sanayide. Sanayileşme büyük bir malzeme hareketidir, bir takım faaliyetidir. Sanayileşmenin içinde akıl, bilgi, teknik organizasyon vardır. Türkiye\'deki sanayide ne yazık ki bir kalitesizlik vardır. İlk işimiz sanayideki kalitesizliği aşmak olacaktır. Türkiye\'nin milli gelirinin yüzde 15 sanayidedir. Gelişmiş ülkeler ise bizim bugün yakalamakta zorlandığımız döviz kurlarıyla birlikte 10 bin dolardan 7 bin 800 dolarlara düşen milli gelirimizi ne yazık ki 1950\'ler de yakalamışlardır. 1950\'lerde 10 bin dolar yakaladı onlar, biz 2018 de bile 10 bin dolarda değiliz. Borçla bu hale geldik. 453 milyar dolar borcumuz var bunun 323 milyar dolarını Recep Erdoğan yaptı. Son 15 yılda üretim yerine ne yazık ki ithalatı tercih seçtik. Sanayi terk edip sanayicileri inşaatçı yaptık. Sanayide yüzde 35 düşük teknoloji ne yazık yüzde 1 yüksek teknoloji. İnşaat, beton Türkiye\'nin büyümesi, zenginleşmesi değildir. İnşaat dünyayı zenginleştirseydi, bin 500 yıl önce dünyanın en büyük inşaatını Çinliler Çin Seddi\'ni yaptı. İstanbul surlarına baktığınızda o da yüzyıllar öncesinin en büyük inşaatıdır\" diye konuştu.

\'GELİŞME İNŞAATLA DEĞİL, FABRİKAYLA, YATIRIMLA OLUR\'

İnce, Türkiye\'nin çıkışının sanayileşme ile olacağını belirterek, \"Sanayileşme, gelişme, inşaatla değil, fabrikayla olur, yatırımla olur. Son 1 yılda faizler yüzde 22 arttı. Ne yazık ki Erdoğan dünyayı bin sene geriden takip ediyor. Türkiye\'nin bu noktadan çıkışı sanayileşmeyle olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız. Son bir yılda faizler yüzde 22 arttı. Recep Erdoğan kiminle kavga ettiyse o artı. Faizlerle kavga etti faizler arttı, dövizle kavga etti döviz arttı. İnce\'yle kavga etti İnce\'nin oyu arttı. Sanayimiz ekonomimiz bir kısır döngü içersindedir. Sanayicinin iki temel sorunu vardır. Birincisi artan faizler ikincisi döviz kurladır. Döviz kuru niye arttı. Recep Erdoğan mali disiplini bozdu, kamu harcamaları 2002\'de 68 milyardan 690 milyar dolara çıktı. Güven ortamını bozdu. Yabancılar güvenmiyor ama yerli yatırımcılar da güvenmiyor. Ülkeyi terk ediyorlar. Türkiye\'de sanayi üretiminde katma değer üretemiyoruz. Şuanda katma değer yüzde 3.5\'larda. Yüzde 15\'inde altında olursa zenginleşemeyiz. 3.5 dan yüzde 15\'e çıkmak zorundayız.\" dedi.

\'TÜRKİYE BİR KARANLIĞA DOĞRU GİDİYOR\'

Türkiye\'nin karanlığa doğru gittiğini ifade eden İnce, \"Benim Cumhurbaşkanlığımda Halk Bank yandaşlara kredi veren bir banka olmayacak KOBİ\'lere kredi verecek. Eximbank verdiği krediler 6 aylık bunların vadelerini uzatacağız, Kalkınma Bankası Türkiye\'de ilk kez girişimcileri destekleyecek. Ziraat Bankası medya patronlarına kredi vermeyecek tarımda faaliyet gösterenlere verecek. Erdoğan dolar, faiz lobisi olduğunu söylüyor. Ruble ne oldu? Putin ile aran çok iyi. 1 TL 25 rubleydi, bugün 1 TL 13 rubleye düştü. Türkiye bir karanlığa doğru gidiyor. Ama bu karanlığa doğru giderken meydanlarda ne söylediğini bilmeyen bir cumhurbaşkanı var. Medya patronlarına sesleniyorum, o çalışan emekçilere değil. Allah\'ın izni milletimizin isteğiyle bu iş oldu, ben bunu görüyorum. Benim dönemimde özgür olacaksınız, istediğiniz haberi yapacaksınız ama Vakıflar, Ziraat, Halk Bankası\'nın genel müdürlerini hemen değiştireceğim. O kredileri nasıl aldığınızı inceleyeceğim, gerisini siz anlamışsınızdır. Haberiniz olsun. Sen ister yaz ister gösterme millet geliyor millet. Bu bir dip dalgası millet geliyor millet.\"

Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (3)

GİRESUN\'DA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Trabzon\'daki mitingin ardından geldiği Giresun\'da Atatürk Meydanı\'ndaki mitingde seçmenlere seslendi. Şehit ailesi ziyaretinden ötürü alana geç geldiği belirterek konuşmasına başlayan Akşener, bölgenin önemli gelir ürünü olan fındık fiyatlarına ilişkin verilen fiyatlara tepki gösterdi. Akşener, \"Giresun\'da bir yılda 270 esnaf kepenk kapattı. Fındık mezara gömüldü. Fındık stratejik öneme sahip, milletin doyduğu, göçü önleyen önemli üründür. Ne oldu da mezara gömüldü. Önce Berlusconi ile dost oldular. Bu sebeple fındığı pazarlayan, fiyatını belirleyen şirketi Berlusconi\'ye hediye etti. Başlangıcı budur. Fiskobirlik devreden çıktı mı? Çıktı. Üstüne üstlük bu varlık fonu içine koydular mı? Eğer oradan satış olduğu takdirde Karadenizlinin artık fındıkla ilgili ağzından tek bir kelime çıkmayacağı da doğru mu? Çıkamayacağı doğru mu? Peki, olağanüstü hal sebebiyle fındıkla ilgili ağzını açanın tutuklanabileceği doğru mu? İşte 24 Haziran\'da bunun için bir karar vereceksiniz. Bende diyorum ki; Fındığa uzanan eller kırılır. Fındık sadece kent ve bölge için değil Türkiye\'nin stratejik ürünüyse ona gereken önemi vermeliyiz. Mezara gömmek yerine baş üstünde taşınmalıdır. İnşallah seçildiğimde buradan ilan ediyorum: Devlet fındık için 15 lira fiyat açıklayacak\" dedi.

\'AĞABEYİLER HOPLADI\'

Ülkede ilk sorunun genç işsizliği olduğunu belirten Akşener, \"Gençlerimiz işsiz. 16 yılda 2 buçuk trilyon dolarla sadece bölünmüş yol yapıldı. Bu para savruldu, üfürüldü gitti. Bütün köprüler, tüp geçitler yandaşların elinde milletin değil. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğinde; gençlere iş vermek devletin bir görevidir. Dolayısıyla her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağım, gençlerimiz için fabrikalar açılacak, onlar çalışacak. Çalışıncaya kadar da her gençliğimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağım diyorum. Ağabeyiler hopladı. Kaynak sorudular. Ceplerinizden bulacağım. Çaldıklarınızı, aldıklarını geri alacağım.\" diye konuştu.

\'MİLLETİN PARASINI ÇAR-ÇUR ETTİRMEYECEĞİM\'

Elinde gösterdiği zarfı açarak içerisinde 20 lirayı kalabalığa göstererek konuşmasını sürdüren Akşener, \"O kadar mutlu oldum ki, bunu gönderen genç bir kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Huzurunuzda söz veriyorum, ant olsun, şart olsun ki, ben diğeri gibi elinde bir yüzükle çıkıp \'Bu yüzükten başka bir şeyim yok. Bir gün zengin olmuş derlerse, Tayyip Bey hırsızlık yapmış dersiniz\' demeyeceğim. Adam haklı bir yüzükle yola çıkıp gemicik filosu kurarsanız adı hırsızlıktır. Söz veriyorum, şu 20 lirayı veren kalbi ve eli ant olsun ki utandırmayacağım. Şahit olun ki \'Akşener zengin oldu\' demeyeceksiniz. Bu milletin parasını çar-çur ettirmeyeceğim\" Akşener, seçilmeleri halinde ülkede atanama bekleyen öğretmenin kalmayacağını ve bu sorunu ortadan kaldıracaklarını da ekledi.

Bahçeli: Cumhur İttifakı, Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa\'da partisinin Bölge İstişare Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, \"Cumhur İttifakı, Cumhuriyet\'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzini alıyor. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olarak tarihimizin en stratejik ve isabetli kararlarından birisi olarak milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. Diyorum ki, Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin teminatı, elbette TBMM\'de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Bursa Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı\'nda konuştu. Konuşmasına \"Kuruluşumuzun aziz hatıralarını ruhunda barındıran, her köşesinde tarihin silinmez izlerini taşıyan Bursa\'da sizlerle birlikte olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimin her evladını hasretle, şükran hislerimle selamlıyorum\" diyerek başlayan Devlet Bahçeli, şunları söyledi:\"24 Haziran 2018\'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri\'ne iki haftalık bir süre kalmıştır. Bursa yeni bir zafer için hazırdır. Balıkesir yeni bir diriliş için heyecanlıdır. Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir tarihi bir başarı için kararını vermiştir. Bir obadan başlayarak muazzam bir devlet çıkaran yüksek meziyetler, silinmez hasletler asil ve tertemiz Bursalı kardeşlerimde hâlâ yaşamaya devam ediyor. Ne kadar övünsek yetersizdir. Sizler, bu topraklara tutunup cihat ve gaza ruhuyla devamlı ilerleyen, ilerledikçe cihana Türk milletinin ismini ve izlerini kazıyan aziz ecdadımızın ülkü ve özlemlerini temsil ediyorsunuz. Hepinizi kucaklıyorum, hepinize güveniyorum. Diyorum ki, Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin teminatı, elbette TBMM\'de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.\"Tarihteki başarılarımızın sırrı birlik ve beraberliğimizi diri tutmamızdır. Bir ve bütün olduk, kıtalarla buluştuk. Kutlu bir irade, kutsal bir ittifakla cihana damga vurduk\" sözleriyle konuşmasını sürdüren Bahçeli, şöyle dedi: \"Her adımımızı bir sonraki tamamladı. Her mücadelemizi bir diğeri izledi. Her başarımız bir başka zaferi müjdeledi. Saflarımızı kimseye bozdurmadık. Aramıza kimseyi sokmadık, sokturmadık. Biz hep birlikte büyük Türk milleti olduk. Zulmeti dayattılar, milli imanla dağıttık. Zulmü reva gördüler, milli onur ve direnişle reddettik. Dünden bugüne hep el ele, her zaman gönül gönüle, bir ve beraber olduk. Esasen Cumhur İttifakı işte böyle doğdu. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet\'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzini alıyor. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olarak tarihimizin en stratejik ve isabetli kararlarından birisi olarak milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. İttifak yerine ihtilaf diyenler, imana dudak büküp ihanete el sallayanlar, cumhur yerine curcuna, cumhur yerine cümbüş, yükseklik yerine çukurluğu tercih edenler, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar, cumhurun ittifak ruhunun amaç ve kapsamını göremezler, görseler de hazmedemezler. Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir, Cumhuriyet\'in kader çizgisidir. Zalimlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Teröristlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Hainlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki, Cumhur İttifakı\'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı\'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki, Türkiye\'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaktır. Cumhur İttifakı, millidir, yerlidir, cesurdur, dik duruşludur, sabırdır, akıldır, sorumluluktur. Bu kavramlara yabancılık çekenler ne ittifakı ne de cumhuru bilirler. Türkiye\'nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret cumhurun müttefiklik anlayışıdır.\"

\'BİR DAHA SÖYLÜYORUM; ADAYIMIZ ERDOĞAN\'DIR\'

24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:\"Bir kez daha diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Sayın Erdoğan kazanırsa \'dolar 10 lira olur\' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran\'da kâbusu yaşatacaktır. Bu kervana, ne yazık ki CHP\'nin adayı İnce de eklenmiştir. İnce\'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil, önce adaletmiş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür. Ama aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının \'apoletlerini sökeceğim\' diyor. Nasılsa söküp takmaya alışmış. Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP\'linin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır. PKK\'ya umut veren birisinin Cumhurbaşkanı olması mümkün değildir. FETÖ\'ye tek kelime laf etmeyen birisinin Cumhurbaşkanı olması ham hayaldir. Daha vahimi; İP\'in adayı, tıpkı CHP\'nin adayı gibi, PKK\'lı Demirtaş\'ın serbest bırakılmasını istiyor, sözde Kürt sorunu çerçevesinde İRA modeli öneriyor. Bunlarda ne ilkeli duruş var, ne ülke kaygısı. Bunlar da ne erdem kalmış, ne de siyasi ahlak ve adamlık. CHP, gayri milli çevrelerin ümit kapısıdır.\" Bahçeli, \"Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, ardından da TBMM\'de çok etkin, sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP grubunun oluşmasını Allah\'ın izniyle başaracağız\" diyerek şöyle devam etti:

\"Soruyorum sizlere; başaracak mısınız? 24 Haziran\'a çok az süre kala gece gündüz çalışacak mısınız? MHP\'yi TBMM\'de zirveye çıkaracak mısınız? Cumhur İttifakı\'na destek olacak mısınız? İşte Bursa\'dan duyulan güçlü nefes, işte Milliyetçi Hareket Partisi\'ne gönül verenlerden duyulan güçlü ses, işte kabaran umut, işte parlayan milli ufuk. \'Allah hepinizden razı olsun\' diyorum. Hep var olun, hep sağ olun.\"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin gelecek yüzyılların teminatı olduğunu söyleyen Bahçeli, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir. Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir\" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını \"Ne mutlu Türk\'üm\" diyerek tamamladı.

Kapıkule\'de 15 kilometre TIR kuyruğu

Edirne\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR\'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, yoğunluğun Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş yapmasından kaynaklandığını söyledi.

Avrupa\'ya ihracat yükü taşıyan TIR\'lar Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu. Sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından yakındı.

Polonya\'ya ihraç yükünü götürmek için dün 13 kilometreden kuyruğa girip saatlerce beklediğini anlatan TIR sürücüsü Vahit Kaplan, \"Ben 30 yıldır bu yollarda direksiyon sallıyorum. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kuyruk 30 yıldır hep var. Burada temel ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için hiçbir tesis yok. Güvenlikte yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Sırada günlerce bekliyoruz. Yazık değil mi bize. Yetkililer neden bu kuyruğa çare bulmuyor?\" dedi. Fransa\'ya ihraç yükü götürmek için 2 gün önceden kuyruğa girip sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen TIR sürücüsü Muhammet Canlı, \"Burada beklemekten bıktık usandık. Biz ihraç yükü taşıyoruz, bizimle neden ilgilenmiyorlar? Tüm gümrük çalışanları suçu Bulgaristan gümrüğüne atıyor. Sorduğumuzda bize düzgün cevap bile vermiyorlar. Mazot kuyruğu, gümrük kuyruğu, tesislerin olmaması, aracımıza mültecilerin binmesi korkusuyla uykusuzluğumuz ile bu çileyi hep çekiyoruz. Artık biri bu sorunla ilgilenip çözsün\" diye konuştu.Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, yoğunluğun Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş yapmasından kaynaklandığını söyledi. Bu arada, Bulgaristan tarafından Türkiye\'ye giriş yapmak için bekleyen TIR\'ların da 10 kilometreden uzun kuyruk oluşturduğu belirtildi.



Antalya\'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı (4)

AYNI TABUTTA TAŞINDILAR, AYNI MEZARA DEFNEDİLDİLER

Antalya\'daki kazada yaşamını yitiren ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan erkek bebeğinin cenazeleri aynı tabutta toprağa verileceği Uncalı Mezarlığı\'na getirildi. Anne ve bebeği için burada ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Murat Ulucan, Ezgi Görkem Şahin\'in eşi Emrah Şahin, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

EŞİNİN VE BEBEĞİNİN ÖLDÜĞÜNE ZOR İKNA EDİLDİ

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şahin\'in annesi Hayal Ateş, \"Kızım kalk ordan uyuma\" diye feryat ederken, kocası Emrah Şahin ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Emrah Şahin\'in, uzun süre eşinin ve bebeğinin öldüğüne inanmadığı, ailesinin zor ikna ederek cenazeye getirdiği kaydedildi.

Kılınan cenaze namazının ardından aynı tabutta taşınan Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri ayrı kefenlere sarılarak aynı mezara defnedildi.

İKİSİ DE ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞI

Ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve jeoloji mühendisi eşi Emrah Şahin\'in Çanakkale 18 Mart Üniversitesi\'nde birlikte okuduğu belirtildi. Üniversitede birbirine aşık olan ve mezun olduktan sonra evlenen Şahin çiftinin daha önce de bir bebeklerini kaybettiği öğrenildi. Yakınları, yakın zamanda doğacak erkek bebek için hediye hazırladığı, çiftin ise bebekleri için isim arayışında olduğu kaydedildi. Ezgi Görkem Şahin\'in Antalya merkezde yaşarken Korkuteli\'nde görev yaptığı, müdürünü çok sevdiği için tayin istemediği belirtildi.

Halat koptu; 5\'inci kattan düşen temizlik işçisi öldü

Adıyaman\'da, özel bir hastanenin 5\'inci katında cam temizlerken halatın kopmasıyla zemine düşen işçi Mehmet Akdağ (24), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Akdağ, bir özel hastanenin 5\'inci katında camları temizlerken, beline bağladığı halatın kopmasıyla beton zemine düştü. Akdağ, hastane personeli tarafından acil servise götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Akdağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Akdağ\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

