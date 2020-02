DHA YURT BÜLTENİ - 13

SURİYELİLER\'E, RAMAZAN AYINDA 15 MİLYON EKMEK

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı fırınlarından ramazan ayının ilk 20 gününde üretilen 15 milyon adet Suriye ekmeği savaş mağduru ailelere dağıtıldı.

Ramazan ayının başından bu yana, İHH İnsani Yardım Vakfı’na ait fırınlarda toplam 15 milyon adet Suriye ekmeği üretildi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ekmeklerin Suriyeli ailelerin damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanabilecek şekilde üretildiğini söyledi. Ramazan ayında da ekmek dağıtımlarının devam ettiğini belirten Tosun, \"Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’nın yanı sıra Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz fırınlarımızda üretilen günlük 750 bin adet ekmeği ramazan ayı içerisinde her gün iftar saatinden önce çadır kent ve köylerdeki ailelere ulaştırıyoruz. 20 günde toplam 15 milyon ekmek dağıttık. Ekmekler halkın damak tadına uygun olarak üretiliyor. Ekmekleri İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kentlerinin kırsal kesimlerindeki sivillere ulaştırıyoruz. Ramazan ayının son 10 gününde de ekmek dağıtımlarımız devam edecekö dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılının ilk 5 ayında ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ailelere toplam 115 milyon adet Suriye ekmeği gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İHH ekmek fırını

-Ekmek üretimi yapılırken

-İşçiler paketleme yaparken

-Selim Tosun açıklaması

-Ekmeklerin Suriye tarafında dağıtımı

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

=============================================

YAZILIM HATASINI BULDU 5 BİN DOLAR KAZANDI

HATAY\'ın İskederun ilçesinde, yazılımcı Onur Can Bıkmaz, Apple’ın uygulaması Siri\'de bulduğu açık sayesinde 5 bin dolar ödül kazandı.

Mustafa Kemal Üniversitesi mezunu yazılımcı Onur Can Bıkmaz, Apple\'da yazılım hatalarını bulmak için yaptığı çalışmada, Siri uygulamasında bir açık bulduğunu söyledi. Bıkmaz, bulduğu açığı tüm iPhone cihazlarında işlediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“iPhone ayarlarında Siri kapalı olarak ayarlansa veya kişisel veriler gizlense de \'bug bounty\' sayesinde Siri\'nin yetkilerini aşıp cihazda kilit ekranındayken kişi listesi ve kişisel verilere erişim sağlanıyor. Bulduğum bu açığı, gerekli rapor ve videolarıyla Apple şirketine göndererek karşılıklı yazıştık. Apple Product Security ekibi ile 2 aylık bir çalışma sonucunda açığı kapattık. Kullanıcılar iOS 11.4 güncellemesi ile bu açığı kapatabiliyorlar.ö

Bıkmaz, tespit ettiği açığı kapattıktan sonra Apple tarafından kendisine ödül olarak 5 bin dolar ödendiğini ve şu anda da iCloud ve Kernel açığı üzerine Apple’da görevli Harwardlı bir geliştirici arkadaşıyla çalıştığını anlattı.

AKILLI TELEFON KULLANICILARI TEDİRGİN

Özellikle iş dünyasından akıllı telefon kullanıcıların kendisine nasıl güvenlik önlemi alacaklarına ilişkin sorular sorduğunu söyleyen Onur Can Bıkmaz, “Konu güvenlik ise internete hiçbir zaman bağlanmamanız gerekiyor. Güvenlik arıyorsanız internete bağlı olmayan cihazlar daha güvenli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Onur Can Bıkmaz konu ile ilgili açıklaması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

==============================================

KAYIP GENÇ KIZIN CESEDİ, 20 KM UZAKLIKTAKİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde, ailesinin 2 Haziran\'da kayıp başvurusu yaptığı Meftune Oflaz\'ın (21) cansız bedeni, terliğinin görüldüğü yerden 20 kilometre uzakta bir sulama kanalında bulundu.

Kadirli\'ye bağlı Çınar köyünde ailesi ile birlikte yaşayan Meftune Oflaz\'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Köyde araştırma yapan jandarma ekipleri, Mefkune Oflaz\'ın son olarak köyün yakınlarından geçen DSİ\'ye ait sulama kanalının yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Genç kızın sulama kanalının kenarında terliğini bulan jandarma ekipleri, kanal içerisinde arama yapmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı su altı dalgıç polislerden yardım istedi. Sulama kanalının suyunun kesilmesinin ardından genç kızın cesedi, terliğinin bulunduğu yerden 20 kilometre uzakta, Kozan ilçesine bağlı Sıtır köyünde kanal içerisinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mefkune Oflaz\'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Kanalda arama çalışması yapılırken

- Cesedin kanaldan çıkarılması

- Kalabalığın görüntüsü

- Kanaldan görüntü

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)

============================================

SERİNLEMEK İÇİN DEREYE GİREN ÇOCUK BOĞULDU

BOLU’nun Gerede ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçıp, serinlemek için dereye giren ortaokul öğrencisi Kerim Eğri (13), boğularak yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi Kerim Eğri, 3 arkadaşı ile birlikte okula gitmeyip, piknik yapmak için büyüdüğü Salur köyüne gitti. Köyün yakınında bulunan Ulusu Deresi kenarında piknik yapan arkadaşlar, daha sonra havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için suya girdi. Derede yüzen 4 çocuktan Kerim Eğri, geri çıkmayınca arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil\'e haber verdi. Haberin duyulmasıyla köylüler ve çocuğun yakınları da dere kenarına geldi. Bölgeye sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler gecikince köylüler, suya girip çocuğu kendi aramak istedi. Jandarma, köylülere güvenlik nedeniyle izin vermedi. Köylüler ve jandarma arasında ufak çaplı tartışma çıktı. Bunun üzerine köylülerden 3 kişi suya girerek çocuğu aradı ancak bulamadı. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, 2 metre derinliğindeki suda Kerim Eğri’nin cesedini buldu. Çocuğun ölüm haberiyle yıkılan yakınlarını 112 Acil ekipleri, sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler, Kerim Eğri’nin olayın şokuyla fenalaşan arkadaşlarını da sakinleştirdi. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dereden görüntüler

-Köylülerle jandarmanın tartışması

-Köylülerin suya girip araması

-Yakınlarının ağlaması

-Cesedin çıkarılması, taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

==============================================

Muharrem İnce: Bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz (2)

MUHARREM İNCE, VAN\'DA KONUŞTU

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars\'tan uçakla geldiği Van\'da, Beşyol Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmaya başlamadan önce miting meydanındaki polis barikatlarının dışında kendisini dinlemeye gelenleri alana davet eden İnce, 24 Haziran\'dan sonra barikatları kaldıracağını söyledi. İnce, \"Baskı kurulduğunu biliyorum. Zaten çok kısa bir süre sonra o barikatları kaldıracağım. Barış gelecek, özgürlük gelecek. Cumhurbaşkanı, milletinden korkar mı? Bekliyorum hepinizi. Kars’tan geliyorum. Buradan Ankara\'ya gideceğim. Az önce uçakta gelince Van Gölü\'ne baktım. Ne güzel bir göl ama turizm sıfır. İşte bu ülkede turizm belli aylarda değil, 12 aya yayacağız. İç Anadolu\'ya, Kapadokya\'ya Doğu Anadolu Bölgesi\'nde de Van Gölü çevresine de tesis kuracağız. Türkiye\'ye yılda 60 milyon turist gelecek. Bunu nasıl yapacağız? Hırsızlık, yolsuzluk olmayacak. Kamu ihale kanunu değiştireceğiz. Bu kanun üzerinde değişiklik yapacağız. 6 milyon dolarlık sığır ithal ediyor. Yazık günah. Van\'daki, Kars\'taki kazanamasın; beyler Sırbistan\'dan et ithal etsin. Adıyaman\'daydım, çiftçi tütün yetiştiremiyor. Erdoğan gelmiş demiş ki; \'tütün zararlı\'. Bunu bilmeyen yok. Sen Türkiye\'de bunu yasaklıyorsun da Amerikan tütünlerini neden alıyorsun? Adıyamanlının yetiştirdiği tütün zararlı da onun yetiştirdiği tütünde vitamin mi var?\" dedi.

\'VEKİL OLARAK ONDAN KIDEMLİYİM\'

Muharrem İnce, konuşmasının devamında Türkiye\'de çok büyük problemlerin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

\"Korku duvarlarını yıkın. Memleketin başında olan \'Ali kıran, baş kesen mi?\' Öyle bir dip dalgası geliyor ki; bahar geldi, karlar eridi, kıştan kurtuldunuz. Evinizdeki mobilyalarda yenilikleri yaptınız. Bir araba aldınız, o yeni araba size daha güzel gelmez mi? Yeni elbise aldığınız gün kendinizi daha iyi hissetmez misiniz? 16 yıldır meydanlarda konuşan biri var. Onu değiştireceksiniz. Eski gidecek, yeni gelecek. Benim projem \'3 B\'. Erdoğan, bana diyor ki; gariban cumhurbaşkanı adayı. Ben 3 Kasım 2002\'de vekil oldum, o ise 5 ay sonra oldu. Askere gitseydik ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu, kıdemimden dolayı. Şimdi 16 yılda hemen hemen her yıl dolaşıyorum. Ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun? Aslında ben dünyanın en zengin adamıyım. Neden? Çünkü ben insanları Kürt-Türk diye, Alevi-Süni diye, sağcı-solcu diye, kadın-erkek diye ayırmam. Ben 81 milyonu seviyorum, Türkiye\'nin en zengin adamıyım.\"

Türkiye\'nin en büyük servetinin genç nüfusu olduğunu vurgulayan İnce, \"Bizde genç nüfus var, ova var, köy var, un var, şeker var ama usta kötü. Almanya\'nın yaş ortalaması 40, İsveç\'in 45, Türkiye\'nin yaş ortalaması 29. Bu bizim en büyük servetimiz. Ben Van\'ın müfettişiydim defalarca gidip geldim buraya. Burada genç nüfus var, gördüm. Bu çocukları iyi okullarda okutacağız. Doların yükselmemesi için, faizin düşmesi için, bir büyük değişiklik yapacağız. Yeni dönemde barışacağız. Bir gün çocuk babasına \'beni parka götür\' demiş. Babası çocuğun önüne Türkiye haritası koymuş \'birleştir\' demiş. Çocuk hemen birleştirmiş, baba şaşırmış. \'Nasıl hemen birleştirdin\' demiş? Çocuk, \'baba çok basit, haritanın arkasında insan var, birleştirince harita ortaya çıkıyor\' demiş\" diye konuştu.

\'KÜRT SORUNUNU CAMDAN DEĞİL, CANDAN KONUŞANLAR ÇÖZECEK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Kürt sorunu üzerinden eleştiren Muharrem İnce, Erdoğan\'ın konuşmalarını da prompter üzerinden yaptığını söyledi. Mitinge gelenlere Erdoğan\'ın bir konuşmasını izlettiren ve bu esnada prompter\'in arızalandığını hatırlatan İnce, sorunları camdan değil, candan konuşanların çözebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Kürt sorununu çözeceğini belirten İnce, şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin Kürt sorunu var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu bir demokratikleşme, özgürlük, kültür sorunudur. Her şeyden önce siyasi bir ahlak sorunudur. Bu şudur? Siyasetçi Van\'da, Diyarbakır\'da Kürtlerin hoşuna gidecek laflar etti. Sonra Trabzon\'da, Edirne\'de başka şeyler söyledi. Milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Böyle olmaz. Ben Cumhurbaşkanı olursam bu sorunu çözeceğim. Dokunulmazlıklar meselesi gündeme geldi. CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına \'evet\' diyeceğini söyledi. Ben \'hayır\' dedim. Bana dediler yanlış yapıyorsun. \'Hayır\' dedim, \'yanlış yapmıyorum. Türkiye\'de yargı yok ki; \'talimat\' var\' dedim. Dokunulmazlıklar konusunda partiyi dinlemedim, doğru yaptım. Olsa yine yaparım. Siyaset bir risk, cesaret işidir. Bunu yapacağız. Ne Türklere, ne Kürtlere yalan söyleyeceğiz. Çözüm yeri TBMM\'dir. Orada halkı temsil eden partilerin milletvekili sayısına bakmadan TRT\'nin bir kanalında sadece bu konuyu konuşacağız. 81 milyon ne yaptığımızı bilecek. Gizli kapaklı iş yok. Edirne de, Van da ne yaptığımız bilecek. Bu konuları toplumda samimiyetle çözemezsek, bunlardan kurtulamayız. Ben size yürekten konuşuyorum. Konuşma iki şekil yapılır; bir küçük notlar alınır, yazılır öyle yapılır, bir de canla yapılır. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez. Candan konuşanlar bu sorunu çözer. Çünkü TV\'lere bakın, TV\'lerin acizliğine bak. TV\'ler hemen canlı yayını kesiyorlar; aynısı bende olsa? Bu medyayı da kurtaracağım. Onlar da özgürleşecek.\"

ÇOBANLARIN SİGORTA PRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK

\"Bu dönemde çiftçinin borçlarının faizini sileceğiz, bunu herkes bilsin. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Emekli ve engellilerin önündeki bütün engelleri kaldıracağız\" diye vaatlerini sıralayan İnce, çocukluğunda çobanlık yaptığını anlatarak, insanlara, ilaçların bir kısmını devletin ücresiz verdiğini, kendisinin cumhurbaşkanı olması durumunda hayvanların ilacını da devletin bedava vereceğini söyledi. İnce, şunları kaydetti:

\"Çobanlık deyip geçme. Çobanlarımız olmazsa etimiz olmaz. Et olmazsa, Sırbistan\'dan et alırız. Onun için İstanbul, Ankara, İzmir\'dekiler et yiyemez. Çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek. Son 1 yılda İstanbul\'a gelenlerin içinde en çok Vanlılar var. Yani yapılan araştırmaya göre, şu anda Van birinci sırada. Peki, bana soruyorlar ekonomiyi nasıl düzelteceksin?Cumhurbaşkanlığı yemini ettiğimin 48 saat sonrası OHAL\'i kaldıracağım. Merkez Bankası\'nı bağımsız hale getireceğiz. Yani Merkez Bankası müdürü CHP Genel Merkezi\'ne çağrılmayacak, ne ayıp şey. Yargı düzenini hemen düzelteceğiz. Yargı ne FETÖ yargısı ne de Tayyip\'in askerleri olacak. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay\'ın toplantı salonuna girdiğinde, yargı mensupları ayağı kalkmayacak. 3 ayda mahkemeler bağımsız olacak. Buna Vanlı ve Edirneli kardeşim de inanacak. Bunlar inanırsa Almanya, Fransa da inanacak. Gençlerimizin birini kaymakam, birini genel müdür yapacağız. Birini kamuda yükselteceğiz. Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi, sağcı mı, solcu mu diye, kadın mı, erkek mi diye bakmayacağız. Bir şeye bakacağız; o da liyakat. Bir iş adamı yatırım yapacak, kurallar değişiyor. Kurallar değişmeyecek, net olacak. Türkiye\'nin 130 milyar dolar borcu vardı. Bu rakam şu an 450 milyar dolara yükseldi. Yani Erdoğan 320 milyar dolar borçlu oldu. Vanlı kardeşim, Erdoğan\'ın İstanbul\'da yaptığı köprüden geçtiniz mi? Geçmediğiniz halde parasını verdiniz. Nasıl biliyor musunuz? Erdoğan \'40 bin araç geçecek\' dedi. Ama 14 bin araç geçiyor. Ama Vanlı kardeşim para veriyor. İstanbul\'da 3 köprü var. \'Dördüncüsünü de Muharrem İnce yapacak\' diyorum. Bana kızıyor, \'yapamazsın\' diyor. Ben de diyorum ki; \'Sen para harcayarak o köprüyü yaptın, ben de gönüllerde köprü kuracağım\'. Bayramda İstanbul\'da Demirel\'in yaptığı köprüden bedava geçeceksin ama Erdoğan\'ın yaptığı köprü paralı. Demirel\'in yaptığı köprüden Asya\'dan Avrupa\'ya gidiş geliş iki tarafa da 11 TL. Erdoğan\'ın yaptığı köprüde gidiş geliş 228 TL. Ak Partili kardeşime sesleniyorum; Sen soygunun farkında mısın? Ben yolda gelirken bir kardeşim 4 parmak işareti yaptı, ben o kardeşime sesleniyorum \'onu 5 yap\'. Çünkü dolar 5 TL oldu.\"

Konuşmasının ardından Muharrem İnce, Van\'dan ayrıldı.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

====================================================

HORONLA KENDİNDEN GEÇTİ, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

KARADENİZ Bölgesinde kemençe eşliğinde folklor gösterisi yapan halk oyunları ekibine sıra dışı horonuyla eşlik eden kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Karadeniz Bölgesi\'nde bir çay alım tesisi önündeki alanda düzenlenen etkinlikte sahne alan halk oyunları ekibi kemençe eşliğinde folklor gösterisi sundu. Bu sırada bir kişi folklor ekibinin önüne gelerek oynanan horona eşlik etti. Çevredekiler sıra dışı horonuna tanık oldukları kişiyi cep telefonu kamera ile kayda aldı, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. İzleyenlerini gülümseten görüntüler için pek çok sosyal medya kullanıcısı \'Çılgın horoncu\', \'İşte horon dersi bu\', \'Horonun hocası bu olsa gerek\' yorumlarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Horon oynana kişinin görüntüleri

Haber: Fatih TURAN / TRABZON-DHA