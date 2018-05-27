DHA YURT BÜLTENİ - 13

Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez- Yeniden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete, bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışması kapsamında, 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in memleketi Isparta\'da halka hitap etti. Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, sıcak hava ve oruç nedeniyle sıkıntı yaşadı. Bu kişiler, alanda bulunan sağlık ekiplerince sedyelerle sağlık çadırına taşındı. Miting öncesi \'güller şehri\' Isparta\'da, kalabalığın üzerine gül suyu döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, mitinginde Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da eşlik etti. Ispartalılar, miting alanına saat 15.30\'da gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı coşkuyla karşıladı. Konuşmasına \"Güllerin şehri Isparta, gül kokulu şehir\" diyerek, başlayan Erdoğan, Isparta için övgü dolu sözler söyledi. Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, kabına sığmayan bir Isparta gördüğünü dile getirdi. 16 yıldır Türkiye\'nin kalkınması için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, çalışmaktan yorulmadıklarını vurguladı. Aşk ile koşanın yorulmayacağını kaydeden Erdoğan, vatana hizmet etmekten yüksünmediklerini belirtti.

\'AFRİN\'DE 4 BİN 480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİK\'

16 yıl önce iktidara gelirken, nasıl heyecanlılarsa bugün de aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:\"81 vilayetimize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz. 16 yılda pek çok reforma imza attık. Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik. İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen birlik ve beraberlikten taviz vermedik. Dosta güven verirken hasımların da yüreklerine korku sardık. Şimdi size son rakamı vereceğim. Afrin\'de en son olarak geldiğimiz nokta; şu anda 4 bin 480\'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak\'ta 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa Mehmetçik orada. Bu ülkenin huzurunu kimse bozamaz. Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş kürekle mürekle olmaz. Bunlar \'Afrin\'de ne işiniz var?\' diyordu değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz. Üzerine gideriz. Türkiye\'nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için dua ediyor. Dünyadaki fakir fukara ülkelere elini uzatan birinci ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Amerika birinci gözüküyor; ama gayri safi milli hasılaya göre bir numara Türkiye.\"

\'KURLA MURLA BİZİ VURAMAZSINIZ\'

Döviz kuru ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, \"Çıkmış birileri, \'Kurmuş, şuymuş, buymuş\'. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor ki \'Biz Kanal İstanbul\'u yaptırmayacağız\'. Öbürü diyor ki \'Yatırımları durduracağız\', \'Senin bütçen boş\' diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek, bu yatırımları biz yaptık biz. Bunlar ne derse desin, biz yatırımlara devam edeceğiz\" dedi.

\'HER ŞEYİN BÜTÇEDEKİ PARAYLA YAPILMAYACAĞINI BİLEN İKTİDARIZ\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin 4\'üncü köprüye yönelik sözlerini de eleştiren Erdoğan, \"Diyor ki \'Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü yaptı. Ben de 4\'üncüyü yaptırırım\'. Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan \'Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam\' diyeceksin. Öbür taraftan \'Ben de 4\'üncüyü yaptırırım\' diyor. \'Milli bütçede para yok\' diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20\'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20\'de. Çıkmış bir tanesi diyor ki \'Cebinde paran var mı?\' Ya Ispartalıya sor, \'Isparta Şehir Hastanesi\'nde hayat nasıl\' diye bir sor. Ey bay Kemal, sen SSK\'nın genel müdürü olduğun zaman o hastanelerin durumu neydi be? Gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta\'ya gel. Mersin\'e gel. Yozgat\'a gel. Hastane görmek istiyorsan Kayseri\'ye gel. Gel de gel\" diye konuştu.

\'24 HAZİRAN BUNLARA HADDİNİ BİLDİRME GÜNÜ OLACAK\'

İnce ile Kılıçdaroğlu\'nun bir dönem birbiriyle zıtlaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Genel Başkan ile aday önce bir zıtlaştılar. Bir ara ne diyordu? O zaman adaydı (İnce), henüz seçilmemişti. \'1 girdin kaybettin, 2 girdin kaybettin, 3 girdin kaybettin, 4 girdin kaybettin, 5 girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin\' öyle mi? Ama şimdi enteresan. Tamam, o güzel de o ne diyor şimdi? Ona böyle bir görevlendirme yaparken de \'Gel bakalım Muharrem\' diyor. Bakın ne hale geldiler. İşte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır\" dedi. Muhalefetin bir fidanının dahi olmadığını kaydeden Erdoğan, \"Ülkemizdeki muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Şahıslar çıkıyor, Türkiye\'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine, önemsiz göstermek için çaba gösteriyor. Çok daha iyisini taahhüt etmek yerine yatırımları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Zaten hayatlarınız boyunca böyle geldiniz. Projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Güzel bir sözümüz var, \'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış\'. Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları olmadığı için yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var?\" diye konuştu.

\'ÇAPSIZ MUHALEFET ANLAYIŞIYLA GÜÇLÜ TÜRKİYE İNŞA EDİLMEZ\'

Muhalefetin kafayı Türkiye\'nin prestij projelerine taktığını savunan Erdoğan, \"Daha şimdiden FETÖ\'yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına soyunan birisinden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Sağlık hizmetinin, doğum öncesinden ölüme kadar zaten ücretsiz olduğundan dahi habersiz birine sağlık teslim edilir mi? Bunları zaten biz ücretsiz yaptırıyoruz. Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez\" diye konuştu.

\'BEN DEĞİL, BİZ ANLAYIŞI İLE ÇALIŞTIK\'

Türkiye\'de asırlardır hayali kurulan hedeflere kavuşturma siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, \"Biz yıkmaktan değil, ülkemize yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Biz el birliği içinde Türkiye\'yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz. Son 16 yılda diğer şehirlerimizle beraber Isparta\'mıza çok önemli eserler kazandırdık. Isparta\'ya yaptığımız yatırımların toplam tutarı 11 katrilyon. Birileri \'laf, laf, laf\'. Biz \'iş, iş, iş\'. Farkımız bu. Ekibimizle çok güzel bir kolektif oyun ortaya koyduk. Biz \'ben\' anlayışıyla çalışmadık, \'biz\' anlayışıyla çalıştık\" dedi.

\'YIKIM İTTİFAKI\' BENZETMESİ

Muhalefetin fırsat bulsa şehir hastanelerini de yıkacağını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinden şikayetçi olduklarını savunarak, şunları söyledi:\"Onlara tavsiyem; bay Kemal\'in SSK müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri bir daha inceleyin bakalım. İnşallah önümüzdeki dönemde açacağımız 27 yeni şehir hastaneleriyle bunlara rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz. \'Yıkım ittifakı\'nın bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şimdi yepyeni bir döneme hazırlanıyoruz. Bu dönem Türkiye\'nin şahlanış dönemidir. 24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakacağız ya da IMF kapılarında para dilenen eski Türkiye\'ye döneceğiz. Biliyorum, siz buna müsaade etmezsiniz. Kasası boş Merkez Bankası istemezsiniz.\"

DAVOS\'TAKİ ANISINI PAYLAŞTI

Davos\'a gittiği bir dönemde IMF Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:\"IMF\'nin başında bir Fransız vardı, şimdiki Fransız değil. Oturduk konuşuyoruz. Dedim ki \'Siz IMF\'nin başındasınız ben de Türkiye\'nin başındayım. Sen paranı alıyor musun? Taksitlerini alıyorsun. \'Siz bizi siyaseten yönetemezsiniz. Benim yaptığımı yapıp, bizi yönetmeye çalışırsan kapıdan geri dönersin\' dedim. Şaşırdı. Dedi ki \'Biz hesabımızı yapıyoruz\'. Bütün borcunu ödedik, bitti. Ondan sonra onlar bizden borç istedi. 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlar sordu \'Verelim mi?\', \'Verin\' dedim. \'Bugün borç alan, yarın emir alır\' dedim, \'Verin\'. Şimdi ortaya çıkanlar; el, kol, pençe, divan; bunların huzurunda böyle dururlar. Ama biz bu ahlakla yetişmedik. Bizim yetişme tarzımız farklı. Allah\'ın izniyle bunlara hiç fırsat vermeden, Isparta\'nın bugüne kadar olduğu gibi yine kalkınmadan, demokrasiden yana tavır alacağına inanıyorum.\" Isparta\'dan rekor oy beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneden kalabalığa hediyeler ulaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kürsü üstünde ve cami minaresindeki polislerin görüntüsü

- MOBESE aracının görüntüsü

- Alanda vatandaşlara gül suyu sıkılması

- Vatandaşların görüntüsü

- Rabia ve bozkurt işareti yapan küçük çocuğun görüntüsü

- Sıcaktan şemsiye ve parti bayrakları ile korunmaya çalışanların görüntüsü

- Rahatsızlananlara sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Cumhurbaşkanını cep telefonuna çekenlerin görüntüsü

- Cumhurbaşkanı vatandaşlara satranç takımı atması

- Detaylar

307 MB /// 02.47\" (HD)

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ISPARTA,(DHA)

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Bakan Gül: 24 Haziran\'da Türkiye\'nin geleceğini oylayacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \"24 Haziran\'da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran\'da Türkiye\'nin geleceğini oylayacağız\" dedi.

Adalet Bakanı Gül, HDP ve SP\'den AK Parti\'ye katılanlar için Gaziantep\'te düzenlenen programa katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz\'ın da katıldığı törende konuşan Bakan Gül, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. 24 Haziran\'da Türkiye\'nin geleceğinin oylanacağını belirten Gül, şunları söyledi: \"24 Haziran\'da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran\'da Türkiye\'nin geleceğini oylayacağız. 24 Haziran\'da Türkiye büyüsün mü? Kalkınsın mı? Yoksa eski günlere gitsin mi? Bunun tercihini yapacağız. Muhalefetin tek dediği şey, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin istiyorlar. Onlar, \'Biz eskiye götüreceğiz\' diyorlar. Biz diyoruz ki \'Cebimizdeki kişi başı 11 bin dolar olan geliri 25 bin dolar yapacağız\'. Türkiye\'yi ekonomik olarak daha büyüteceğiz, diyoruz. Soframızdaki 5 ekmeği, 15 ekmek yapacağız. \'Cebimizdeki 200 lirayı, 2 bin lira yapacağız\' diyoruz. Öbürleri \'Bozacağız, kaos yapacağız. Siz gidin de ülke ne olursa olsun\' diyorlar. Bu millet buna izin vermeyecek. Bu seçimde 2 oy kullanacağız. Birinci oyda cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oyumuzu bastık. İkinci pusula geliyor. Burada ampul var. Milletin adamını görüyorsunuz, ikisinde de Recep Tayyip Erdoğan\'a oy vereceğiz. Başarılı olmasını, seçilmesini istiyorsanız hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliği seçiminde ampule, AK Parti\'ye vermemiz lazım. Recep Tayyip Erdoğan\'ı seviyorsak bu oyuna gelmeyeceğiz. İki tane pusula, ikisinde de Recep Tayyip Erdoğan\'a oy vereceğiz.\" 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Gül, \"Türkiye\'de çok acı bir tarih yaşandı. Milletin oylarıyla seçilmiş, sandıktan seçilmiş bir başbakanı, bu ülkede darbe yapanlar, idam sehpasına götürdüler. Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşları milletin oyuna rağmen idam sehpasına götürüldü. Türkiye\'de ne zaman \'Bu ülkenin sorunları çözeceğim\' diyenlere engeller çıkarmışlar? Menderes çıktı idam ettiler, Turgut Özal çıktı engellediler, Necmettin Erbakan çıktı 28 Şubatlar yapıldı. Ne zaman \'Faize değil, bu millete hizmet edeceğim, milletin cebine paraları aktaracağım\' diyen olduysa hep önünü kestiler. Bu millete hizmet eden kişileri vesayetçiler, darbeciler ki bunların uzantısı dışarıda hep önünü kestiler. Rahmetli Menderes için neler söylediler. \'Yolsuzluk yapıyor\' dediler. Asıl mesele, Menderes\'in Türkçe ezanı Arapça\'ya kendi aslına çevirmesinden birileri rahatsız oldu. ‘Tanrı uludur\'dan, ‘Allahuekber\'e çevirdi; diye birileri rahatsız oldu. Bu ülkeyi kalkındırdı, diye rahatsız oldu. Ekonomiyi büyüttü, diye rahatsız oldular. İdam ettiler. İdam ettikleri ipin parasını da ailesinden isteme cüretinde bulundular. Biz o darbecileri şiddetle nefretle kınıyoruz. AK Parti ailesine katılarak, bu coşkuyu beraber yaşadığımız çok kıymetli ailelerimiz var.\" Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Gül, partiye katılanlara rozetlerini takıp, ardından Güvenevler Mahallesi\'ndeki pazarda esnafı ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılanlar

- Abdulhamit Gül’ün konuşması

- Rozetlerin takılması

- Esnaf ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 410 MB

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Bozdağ: Seçim beyannamelerini açıkladılar teröre ilişkin tek bir cümle yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Fetullahçı terör örgütüyle en etkin kararlı mücadeleyi yapan yegane hükümet AK Parti hükümetidir. Biz bu mücadeleyi yaparken milletimizin ve devletimizin bekasından başka hesap yapmadık bundan sonrada da yapmayacağız. Bakın seçim beyannamelerini açıkladılar teröre ilişkin tek bir cümle yok” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ AK Parti Yozgat Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Bozdağ, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, İnce’nin televizyon konuşmasında farklı, sosyal medyada farklı konuştuğunu söyledi. Bozdağ, şöyle devam etti:“Şimdi konuşuyorlar. Büyük elçilerle konuşmuşlar. Televizyonda kendi söylüyor sayın İnce. Orada soruyor gazeteciler, ‘Erdoğan’ı yargılayacak mısınız. Veya büyük elçiler size böyle bir şey sordu mu?’ Önce ‘hayır’ diyor. Sonra diyor ki ‘evetsordular.’ Bir gün sonrada twitter hesabında ‘böyle bir şey demedim’ diye yalanlıyor. Canlı yayında söylemişsin, söylediğini bu milletin hepsi büyük elçiler bana bunu sordu diye anlamış. Belli ki zırvalamışsın ama zırva tevil götürmez. Ama maalesef kalktı ertesi gün twitterda yalanladı. Hani eskiden bir laf vardı ya, ‘karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar.’ Şimdi bunlar televizyonda doğru söylüyorlar twitterde şaşıyorlar. Sen büyük elçi ile oturmuşsun, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanını yargılayacak mısın? Diye soruyorlar, sen de onlara, Türkiye’nin cumhurbaşkanını nasıl yargılayacağını anlatıyorsun. Nerede senin bağımsızlığın nerede senin yerli, milli. Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz.”

‘TERÖRLE EN ETKİN MÜCADELEYİ AK PARTİ YAPIYOR’

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, ABD’den FETÖ elebaşı sının iadesi talepleri konusundaki eleştirilerine de cevap veren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Fetullahçı terör örgütüyle en etkin kararlı mücadeleyi yapan yegane hükümet AK Parti hükümetidir. Biz bu mücadeleyi yaparken milletimizin ve devletimizin bekasından başka hesap yapmadık bundan sonrada da yapmayacağız. Bakın seçim beyannamelerini açıkladılar teröre ilişkin tek bir cümle yok. Ben soruyorum Türkiye’nin bölücü terör, PKK, YPG, FETÖ diye bir sorunu yok mu? Türkiye’de DHKP-C veya başkaca terör örgütü yok mu? Ama terörle mücadeleye dair doğru dürüşt bir şey söylemiyorlar. Terör kanununu mücadeleyi zayıflatacak terörün elini güçlendirecek şekilde değiştireceklerini söylüyorlar.”

‘SİZE NE TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDEN’

Almanya’nın PKK yandaşlarına miting yapma yetkisi verdiğini hatırlatan Bozdağ, “Dün Almanya PKK’lıların seçime dönük miting yapmasına izin verdi. Türkiye’yi engellemek için mevzuat değişikliğine gittiler. Başka ülkelerin Almanya’da seçim propagandası yapmalarına izin vermeyen düzenlemeler yaptılar. Ama amaç Türkiye’yi engellemekti. Dün ne oldu. PKK’lılara miting yapma imkanı verdiler. Türkiye’ye karşı adil, objektif değiller, adil ve objektif görünme ihtiyacı dahi duymuyorlar. Türkiye’nin seçiminde tarafız diyorlar. Biz, Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirecek kim varsa, ona her türlü desteği tereddütsüz vermeye hazırız ve bakın veriyoruz diyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Biz Almanya’ya, Amerika’ya, Fransa’ya, İsrail’e veya başkaca bir ülkeye Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları, başka bir ülkenin cumhurbaşkanı için oy kullanmıyorlar. Size ne, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı seçiminden. Size ne, Türkiye’nin parlamento seçiminden. Sizi ne ilgilendirir” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bozdağ\'ın salona girişi

-Bozdağ\'ın konuşması

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Van\'da öğrenci ve veliler için İngilizce tiyatro oyunu

Van\'da öğrenci ve velilere, İngilizce’nin sevdirilmesi için \'Sanat Yoluyla İngilizce Öğretimi\' (English Through Art) projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 3\'ü engelli 30 öğrenci ve veliden oluşan tiyatro topluluğu tarafından İngilizce olarak \'a Travel to Fairylands\' (Masallar Diyarına Yolculuk) adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Edremit ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu\'nca veli, öğrenci ve öğretmenlere İngilizce’nin sevdirilmesi, değerlerin öğretilmesi ve çocukların tiyatroya olan ilgisinin artırılması için 2 yıl önce \'Sanat Yoluyla İngilizce Öğretimi\' (English Through Art) projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 3\'ü engelli 30 veli ve öğrenciden tiyatro topluluğu oluşturuldu. Tiyatro üzerine eğitim gören topluluk üyeleri, \'a Travel to Fairylands\' (Masallar Diyarına Yolculuk) adlı tiyatro gösterisini sahneledi. Van Devlet Tiyatroları Müdürlüğü Salonu\'nda İngilizce olarak sahnelenen tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Tiyatro topluluğunu oluşturan Yunus Emre Ortaokulu\'nun İngilizce öğretmeni Sibel Tartut, projeyle öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerinde ilerleme olduğunu belirtti. Tartut, \"\'Sanat Yoluyla İngilizce Öğretimi\'nin amacı, sanatın çeşitli alanlarıyla veli, öğrenci ve öğretmenlerimize İngilizce’yi sevdirmek ve değerleri öğretmekti. Bu proje kapsamında \'Masallar Diyarına Yolculuk\' adlı bir oyun hazırladık. Bu oyunumuzda özel eğitim öğrencilerimiz, işitme engelli okul personelimiz, velilerimiz ve onların çocukları rol aldı. 2 yıllık projede, yaklaşık 1 yıldır İngilizce olarak tiyatroya çalışıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Daha önce akademik anlamda başarısız olan öğrencilerin özellikle konuşma ve dinleme becerilerinde büyük ilerleme oldu. Umarım, bu proje farklı illerde de uygulanır\" diye konuştu. \'Cadı\' karakterini canlandıran öğrenci Sinem Zihan, oyunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, \"Oyun için hazırlandım. Bu oyun için çok heyecanlandım. İlk başlarda heyecanım yoktu, küçük bir şey olacağını sandım. Daha sonra hocamızın yardımıyla büyüdü, oyunu yukarılara taşıdık. Devlet Tiyatrosu müdiresine teşekkür ediyoruz, bize kapılarını açtı. Umarım bütün velilerimiz de oyunu beğenmiştir. \'Cadı\' karakterini canlandırdım. İyi bir roldü bence; çünkü tutku olması lazım bunun için ben de bu role girdim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Van Devlet Tiyatrosu önünden detaylar

- Tiyatro salonundan detaylar

- Oyundan detaylar

- Öğrenci Sinem Zihan ile röportaj

05 dakika 13 saniye

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)



