DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bakan Soylu, Diyarbakırlı annelere seslendi: Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır\'da annelere seslenerek, \"Çok ızdırap çektiniz. Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin. Anneler, sizlere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı teröre alıştıranlara inat, onlara kalemi, bilgiyi, geleceği, kardeşliği alıştırmaya çalışın\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır\'da merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı\'nda vatandaşlar iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte vatandaşlarla iftar yapan Bakan Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

\'BU TOPRAKLARIN PROJESİNDE KAOS YOKTUR, KARDEŞLİK VARDIR\'

Bakan Soylu, birilerinin projesinin bu ülkede tutmadığını, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanların olduğunu belirteerek, \"Dışarıda pişen ve Türkiye\'de uygulanmaya çalışılan, sürekli siyasal dayatmalarla, \'ancak böyle yaparsınız\' diyen bir proje tutmadı. Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların gelmesini, okullara öğretmenlerin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Allah\'a hamd olsun, projeleri tutmadı. Bu toprakların projesinde kaos yoktur, kardeşlik vardır. 3 yıl önceyi siz benden daha iyi hatırlıyorsunuz. Neler yaptıklarını, neler yapmak istediklerini, kardeşi kardeşe düşürmek istediklerini, başka taraftan sipariş ettikleri bir projesi bize uygulamak istediklerini hepimiz biliyoruz. Evlerimizi yaktılar, ziyan ettiler. Ama birbirlerimize o kadar bir muhabetle bağlıyız ki, ne yaparlarsa yapsınlar. Evleri yaktılar daha iyisini yaptık\"dedi.

\'BİZİM ÇOCUKLARIMIZI TERÖRİST YAPAMAYACAKLAR\'

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında Diyarbakırlı annelere de seslenerek, huzura sahip çıkmlarını istedi. Terör örgütleri çocukları terörist yapamayacaklarını dile getiren Bakan Soylu, \"Buradaki annelere sesleniyorum, çok ızdırap çektiniz. Burada ikindi namazından sonra sokağa çıkılmayan günler çok uzak değildi bu memleketlerde. Acaba evladım eve gelecek mi, gelemeyecek mi, dizimin dibinde oturup acaba başını okşayabilecek miyim? diyerek, yüreğinde dert olan annelere sesleniyorum, bugün Doğu ve Güneydoğu bölgesinde huzur var. Ne olursunuz bu huzura sahip çıkın. Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin. Anneler, sizlere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı teröre alıştıranlara inat, onlara kalemi, bilgiyi, geleceği, kardeşliği alıştırmaya çalışın. Bizim çocuklarımızı terörist yapamayacaklar. Allah izniyle biz onları doktor, mühendis, avukat yapacağız ve onları bu ülkenin yarınlarına hazırlayacağız. Bizi bizden ayıramadıkça çatlıyorlar, kıskanıyorlar\" diye konuştu. Bölgede kayyum atanan belediyelerin yaptığı çalışmalara da değinen İçişleri Bakanı Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

\'DEVR ALDIĞIMIZ BELEDİYELERDE 2.9 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK\'

\"Devletin kaynaklarını maalesef çarçur eden, yatırım yapmayan bu anlayışa hadi bakalım, istediğini yap mı demeliydik. Yoksa milletimizi hizmetle mi buluşturmalıydık. Devr aldığımız belediyelerde 2.9 katrilyon yatırım yaptık. Sizlere ayrılan parayı sizlerle buluşturduk. Bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Biz sizin hizmetinizdeyiz ama sizden tek bir şey istiyoruz, terörün son kırıntıları kaldı. Özellikle annelerden rica ediyorum, ne olursunuz, huzurumuzu bizden almaya müsaade etmeyin. Elimizden geleni yaptık. Teröre gereken dersi verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Şimdi istiyoruz ki, fabrikalar kurulsun ama kaosta hiç biri olmaz. Ne olursunuz, birilerinin iştahını kabartmayın. Yıllarca yüzlerine maske çekerek, bizi aldatmaya çalışanlar, bizi zayıf yerimizde yakalamaya çalışanlara fırsat vermeyin. Biz sizi yalnız bırakmayın, siz de bizi yalnız bırakmayın.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu\'nun iftar masasına oturması

-İftara katılanlar

-Bakan Soylu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN / DİYARBAKIR,(DHA)

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Nusaybin\'de kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı

MARDİN\'in Nusaybin ilçesine bağlı 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir oğlak, itfaye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak sahbine teslim edildi.

Nusaybin ilçesine bağlı Yazyurdu köyünde bir vatandaşa ait bir oğlak köyün içindeki ağzı açık olan ve kurumuş olan yaklaşık 6 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Kuyu yanından geçen bir vatandaş kuzunun sesini duyması ile köylüler önce kendi imkanları ile kuyudan oğlağı çıkarmaya çalıştı. Köylüler, kurtarma çalışmasında başarılı olamayınca Nusaybin İtfaiyesi\'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin arama ve kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma ile oğlak\'ı bulunduğu kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti. İtfaiye ekipleri, kuyunun kapatılması için köylüleri uyardılar.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

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-Oğlak\'ın kuyudan çıkarılması

-İtfaiye ekiplerinin çalıması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN,(DHA)

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Hareket halindeki otomobilde yılan paniği

ADIYAMAN\'da, hareket halindeki otomobilin içinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Sürücünün park ederek içerisindekilerin terk ettiği otomobildeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Olay, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 02 FA 513 plakalı otomobil ile hareket halindeyken, araç içerisinde boyu 1 metreden daha büyük bir yılan olduğu görüldü. Otomobilde bulunanlar panik içerisinde bağırışırken, sürücünün yol kenarına park ettiği araçtakiler hızla inerek uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yılanı yakaladı. Otomobilden çıkarılan yılan doğaya salınmak üzere götürüldü. Yılanın çıkarılmasıyla rahat nefes alan araçtakiler, yola devam ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri yılanı çıkartması

- Yılanı kafese koyması

Yılan tekerleğe sarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

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Ağrı Şehitleri memleketlerine uğurlandı

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, 12\'nci Mekanize, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna erzak götüren askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK’lılarca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Muş\'un Hasköy ilçesi Dağdibi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Asteğmen Cengiz Uslu (30) şehit olurken, patlamada ağır yaralanan Tokatlı Er Recep Yıldırım kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit 2 asker için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Ambulanslardan silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak törenin yapıldığı alana getirilen şehitlerin okunan özgeçmişinin, ardından dualar edildi. Şehit Piyade Er Asteğmen Cengiz Uslu’nun naaşı memleketi Muş’a, şehit er Recep Yıldırım’ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Tokat\'ın Erbaa ilçesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehitleri Uğurlama Töreni

(Süre:3.25 DK/ 575 MB)

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,(DHA)

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Manisa\'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 Yaralı



MANİSA\'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen traktörde yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Fadime Öztürk hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Konurca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula\'dan Alaşehir yönüne giden Süleyman Öztürk (65) idaresindeki 66 FC 496 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde traktörde yolcu olarak bulunan Fadime Öztürk\'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı traktör sürücüsünü ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu operasyonu



KAHRAMANMARAŞ\'ta bir eve operasyon düzenleyen polis, çiçek saksısında ve evin bahçesinde bin 500 kök hintkeneviri ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis, çiçek saksılarında ve bahçeye ekili uyuşturucu yapımında kullanılan hintkenevirleriyle karşılaştı. Toplam bin 500 kök hintkeneviri polis tarafından toplanarak imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çilingirin kapıyı açması

- Polisin içeri girmesi

- Hint kenevirleri

- Polislerin kenevirleri toplaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Yıldırım isabet eden uçak, Trabzon\'a acil iniş yaptı



İSTANBUL Sabiha Gökçen- Erzurum seferini yapan Anadolu Jet Havayolları\'na ait yolcu uçağı havada isabet eden yıldırım sonucu Trabzon Havalimanı\'na acil iniş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan akşam saatlerinde Erzurum\'a gitmek üzere kalkış yapan Anadolu Jet Havayolları\'na ait yolcu uçağına havada yıldırım isabet etti. Yolcularda korku ve paniğe neden olan olay sonrası uçak, Trabzon Havalimanı\'na saat 19.55\'te acil iniş yaptı. Uçağın havalimanında yapılan kontrollerinde herhangi bir teknik arıza oluşmadığı belirlendi. Uçak yakıt ikmali yaptıktan bir süre sonra yeniden havalanarak Erzurum Havalimanı\'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

Bu arada çoğunluğu Bursa\'daki karşılaşmadan dönen Erzurumspor taraftarlarının yer aldığı uçakta yaşanan panik nedeniyle, 2 yolcunun karayolu ile seyehatini tamamlamak üzere Trabzon Havalimanı\'nda indiği öğrenildi.



Haber: TRABZON,(DHA)

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AYDIN\'DA ORMAN YANGINI (EK)

Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde, ormanlıkta iki ayrı noktada birden çıkan ve yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 20 hektar çam ormanı ve tarımsal alanın alevlerden zarar gördüğü belirlenirken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Haber: KUYUCAK(Aydın),(DHA)

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