DHA YURT BÜLTENİ - 13

Trump\'ın ABD\'li danışmanı Malloch\'tan ülkesine \'Gülen\' eleştirisi: Kellesini isterdik /EK

FETÖ\'NÜN ANALİZ RAPORU OLUŞTURULDU

Polis Akademisi ve Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2\'nci Güvenlik Sempozyumu\'nda \'Yeni Nesil Terör: FETÖ\'nün analizi\' raporu açıklandı. Şubat ayında düzenlenen çalıştay sonrası derlenen raporun sonuçlarını Polis Akademisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz açıkladı. FETÖ\'nün en temel hakimiyet alanını psikolojik alan olarak belirten Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, örgütün militanlarını geri planda tuttuğunu, yeri geldiğinde gizli hücrelerin aktif hale getirildiğini söyledi. Örgütte \'biz ve onlar\' vurgusu olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, \"Bizden değilsen başın belada gibi yüksek bir tehdit algısı var. Bireyin tek başına olduğu değerler \'biz\' vurgusu içinde örgütte yok ediliyor. FETÖ\'de üyeler örgüte girdikten sonra radikalleşme başlıyor. Diğer örgütlerde radikalleşen bireyler örgüte katılıyor. Normalda 3-12 ay süren radikalleşme, FETÖ\'de 30-40 yıl alabiliyor\" dedi.

F SERİSİ 1 DOLARI OLANLAR GÜLEN\'E DAHA YAKIN

Örgüt üyelerinin çift kişilikli hayatları olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, üyelerin hiçbirinin kendisi olmadığını aktardı. Örgütte dini bir yapılanma maskesi olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:\"Mehdilik yalanından kainat imamlığına bir süreç var. \'Rüyamda peygamber gördüm\' yalanı var. Örgüt evlerinde namaz için orada olmadığı halde Gülen için ayrı bir seccade seriliyor. Ruhunun gelip namaz kıldığı söyleniyor. Ağabey ve ablaların gül suyu kokusu taktiği var. Gizlice bu kokuyu eve yayarak eve Gülen\'in eve geldiği yalanı söyleniyor. Gizli haberleşmeye çok önem veriyor. Dergi kapaklarında darbe sinyalleri görülüyor. Örgüt içinde 1 dolar var. Statüye göre dolar var ceplerinde. F serisi dolarınız varsa Gülen\'e çok yakınsınız demektir. Futbolcu Hakan Şükür vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim\'in kaftanını ABD\'ye kaçırmaya çalıştılar. Eğer kaftan çalınsaydı Gülen bu kaftanı giyip Türkiye\'ye dönmesinin planı yapılıyordu.\"

KARARLARIN PEYGAMBER TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI

Gizli haberleşme ağları olarak \'ByLock ve eagle\'in kullanıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, \"Örgüt kendini meşrulaştırmak için dini kullanmış. Kendine Anadolu\'daki cemaatlerdenmiş gibi gösteriyor. Dini sıfatlar ön plana çıkıyor. İmam sıfatları veriliyor. FETÖ lideri, kararları kendisinin almadığını, kararların peygamber ve Allah tarafından geldiğini ifade ediyor\" dedi.

İNGİLİZLERİN SINAV MEKANİZMASINI DA ELE GEÇİRMİŞLER

Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz, FETÖ\'nün devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yaptığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, \"Örgüt tarafından 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS gibi ÖSYM kontrolünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır. FETÖ yapılanması bunlarla da yetinmeyerek İngiliz devletinin yaptığı IELTS sınav mekanizmasını da 2013-2014 yıllarında ele geçirmiştir\" dedi.

GÖRUNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay görüntü

- Katılımcılardan detay görüntü

- Yardımcı Doç. Dr. Levent YILMAZ ın konuşması

328 MB /// 5.23\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Elektrikler kesilince, yolcu treni yolda kaldı

ADANA-Malatya-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde yolda kaldı. Raylarda yaklaşık 45 dakika bekleyen tren, dizel lokomotif ile elektrik bulunan raylara kadar çekildikten sonra yoluna devam etti.

Adana-Malatya-Elazığ seferini yapan 61502 sefer sayılı elektrikli Fırat Ekspresi, İslahiye\'deki Fevzipaşa Garı\'nı geçtikten sonra ilçeye 16 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi\'nde, demiryolu hattında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle raylarda kaldı. İçerisinde 150 yolcusuyla 45 dakika bekleyen tren, dizel lokomotif tarafından elektrik akımının olduğu yere kadar çekildi. Tren, buradan yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kozdere Mahallesi

- Tren beklerken

- Yolcunun telefon konuşması

- Yolcularla röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)

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Siverek\'te göçerlerden koçlu eylem

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi’nde göçerlerin sorunlarının konuşulduğu salon önünde toplanan bazı göçerler, yanlarında getirdikleri koçla eylem yaptı.

Karacadağ bölgesinde hayvancılık yapan göçerlerin yerleşik hayata geçme istekleri ve yaşadıkları sorunların tespiti için Şanlıurfa Valiliği, Siverek Kaymakamlığı ve Güneydoğum Derneği tarafından panel organize edildi. Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen panele; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Adem Önal, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nden Yrd. Doç. Deniz Şireli, dernek yönetimi, Gıda Tarım ve Havyacılık İl Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda göçer katıldı. Bazı göçerler, yanlarında getirdikleri ve boynuna, üzerinde \'Bu koç devletten mera istiyor\' yazılı dövizler bulunan koçla eylem yaptı. Kapı önünde toplanan göçerler adına konuşan Cevat Atilla, hayvancılık yapabilecekleri yerleşik hayat istediklerini belirterek, şöyle dedi; \"Su, yem ve saman parayla, çobanlık parayla her şeyi parayla satın alıyoruz. Devlet orada bizlere gölet yapsa, 10 günde yapar. 4 asırdan beri Karacadağ\'da göçerlik yapıyoruz. Kış aylarında Ceylanpınar ovasına iniyoruz. Devletimizden talebimiz; hayvancılık yapabileceğimiz yerleşik bir hayat istiyoruz.\" Eylem ardından göçerlerin bazıları paneli izlerken, bazıları da koçla evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapıda toplanan göçerler

- Üzerinde yazılı döviz bulunan koç

- Göçerlerin konuşması

- Salon önünde duran çoban ve koç

- Panelden görüntüler

- İlçe kaymakamının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 368 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Hak-İş Genel Başkanı: Mültecileri kayıt dışı çalıştırmayın

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, mültecilerin kayıt dışı çalıştırılmaması gerektiğini belirterek, \"İşverenlerimizden Suriyelileri ve diğer mültecileri kayıt dışı çalıştırmamalarını istirham ediyoruz\" dedi.

Mahmut Arslan, Gaziantep\'te, \'Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu\' projesinin kapanış toplantısı ve ödül törenine katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sivil toplum örgütlerinin, göçmenlerin ve mültecilerin Türkiye\'de hangi şartlarda daha iyi yaşam sürebileceklerine yönelik devletin yürüttüğü faaliyetlere destek sunulması gerektiğini belirtti. İşverenlerin Suriyeli ve diğer mültecilerin kayıt dışı çalıştırmamaları gerektiğini ifade eden Arslan, şöyle dedi: \"Bu topraklarda 300 binin üzerinde Suriyeli bebek dünyaya geldi. Ülkemizde okul çağında 1 milyona yakın Suriyeli çocuk var. Bunlardan 400 bini maalesef okula gidemiyor. Bazı kesimler Suriyeli misafirleri kayıt dışı çalıştırıyor. Onca zorluklara, imkansızlıklara rağmen, dünyaya örnek bir tutum sergileyerek, Suriyelilere kucak açmasında dolayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Suriye\'de iç savaş bitip barış ortamı tesis edilene değin, Suriyeli misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlamak yönünde çabalamalıyız. Sivil toplum örgütleri olarak, Suriyeli misafirlerimizin, göçmenlerin ve mültecilerin bu topraklarda hangi şartlarda daha iyi yaşam sürebileceklerine yönelik olarak devletimizin yürüttüğü faaliyetlere destek sunmalıyız. Bu sosyal sorumluluklarımızın da bir gereğidir. İşverenlerimizden Suriyelileri ve diğer mültecileri kayıt dışı çalıştırmamalarını istirham ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan mülteci, göçmen, sığınmacı çalıştıran bölgelerde, şehirlerde, sektörlerde ve işyerlerinde denetimleri sıkılaştırmasını bekliyoruz. Devletimizden, milletimizden ve sivil toplum örgütlerimizden, Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye\'de yerel halk iç içe yaşamalarını sağlayacak yeni projeleri ve çabaları görmek istiyoruz.\" Arslan, taşeron işçilerin kadrolu işçi statüsünde istihdam edilmeleri gerektiğini de ifade ederek, \"Taşeron işçi pozisyonunda çalışan emekçi kardeşlerimizin taleplerimizin karşılanmasını, kamuda kadrolu işçi statüsünde istihdam edilmelerini istiyoruz. Taşeron işçilerinin sorunlarının konuşulacağı işçi örgütü, işçi sendikaları konfederasyonu, üyelerinin yarısından fazlası taşeron işçilerden oluşan ve sendika üyesi 390 bin taşeron işçisinin, 330 binini temsil eden Hak-İş\'tir. Masa başında konuşarak iletişim kurarak gerginlik yaşamadan çözülmesini umuyoruz\" diye konuşu. Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen ödüller verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Mahmut Arslan\'ın konuşması

- Ödül töreni

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361 MB, 253 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP,(DHA)

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Şehit, Necmettin öğretmen mezarı başında hüzünle anıldı

TUNCELİ’de 3 ay önce PKK’lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen 8 aylık öğretmen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Gümüşhane\'nin Torul İlçesi’ndeki mezarı başında anıldı.

Tunceli\'de PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için mezarı başında düzenlenen anma programına babası Hamit Yılmaz’ın yanı sıra Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Belediyesi’nden temsilciler ile ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Mezarının üzerindeki karlar temizlenen şehit öğretmen için Kuran-ı Kerim okutuldu.Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, baba Hamit Yılmaz’a taziyelerini sundu. Anma sırasında duygulu anlar yaşayan ve şehit oğlunun hasretine dayanamadığını anlatan baba Hamit Yılmaz, \"Evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim devletimizi, vatanımızı muhafaza etsin. Devletimiz var olsun.Askerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar var bizde varız, onlar yok bizde yokuz. Yüreklerimiz onlarla beraber. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Tüm öğretmenlerimizi yad ediyorum. Öğretmenlerimiz bundan sonraki nesilleri de vatan, bayrak ve millet sevgisi ile yetiştireceğine inanıyorum\" dedi. Torul Kaymakam’ı Ertuğrul Aslan da Öğretmenler Günü vesilesiyle şehit öğretmeni mezarı başında ziyaret ettiklerini belirterek \"Ailesine, Torul haklına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum.Şehidimize rahmet diliyorum Türkiye Cumhuriyeti terör belasını def etmek için çalışıyor. Bu uğurda çalışan herkese Allah’tan yardım diliyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezardan detaylar

-Anma detayları

-Baba Hamit Yılmaz\'ın konuşması

-Kaymakam Ertuğrul Aslan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO/GÜMÜŞHANE,(DHA)

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Sokak hayvanları, ısıtıcılarla soğuktan korunuyor

SİVAS\'ta hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında eksi derecelere düşmesiyle, Belediyeye ait hayvan barınağında kalan kedi ile köpek yavrularını korumak için elektrikli ısıtıcılarla önlem alındı.

Sivas\'ta havaların soğuması ile birlikte özellikle gece saatlerinde otomatik olarak devreye giren ısıtıcılar, yavru köpeklerin, kedilerin ve barınağa bırakılan yaralı yaban hayvanlarının üşümesini engelliyor. Barınakta kalan yaklaşık 920 civarındaki hayvanın bakımları yapılırken, soğuğa karşı dirençli olmaları için yem miktarlarında da artışa gidildi. Özellikle yavru hayvanların soğuktan daha fazla etkilenmesinden elektrikli ısıtıcılar devreye sokuldu. Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Şahin Alıcı hayvan barınağının kent merkezine göre biraz daha yüksekte olmasından dolayı özellikle geceleri sıcaklığın daha da düşük olduğunu söyledi. Alıcı \"Kış dolayısıyla buradaki hayvanların soğuktan en az etkilenmesi amacıyla biz burada ısıtıcıları kullanıyoruz. Hayvanlarımıza verdiğimiz yemek miktarlarını biraz daha artıyoruz ki soğuğa karşı dirençleri oluşsun. Hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi için elektrikleri sobalarını devreye soktuk. Bu sobalarla hayvanları soğuktan koruyoruz. Şu an itibariyle 920 civarında hayvanımız var. Biz bu hayvanların bakımlarını, beslenmelerini yapıyoruz. Tedaviye muhtaç olan hayvanların gerekli tedavilerini yapıyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Barınaktan görüntüler

-Havanların görüntüsü

-Barınaktaki elektrikli ısıtıcılar

-Veteriner hekimin konuşmaları

(172 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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SoloTürk\'ün provası bile mest etti

EDİRNE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yıl dönümü kutlamalarında kent semalarında yapılacak gösteri öncesinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği Solotürk, F-16 jet uçağıyla prova uçuşu yaptı. Solotürk\'ün prova uçuşu bile ilgiyle izlenirken, jet uçağının havadaki akrobasi hareketleri beğeniyle izlendi.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıl dönümü kutlamalarında gösteri yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği Solotürk, F-16 jetleriyle prova uçuşu yaptı. Selimiye Camii ve kent semalarında uçan jetlerin çıkardığı yüksek ses, kısa süreli paniğe neden olurken, jetin gösterileri halk tarafından ilgiyle izlendi. Gösteriyi izledikten sonra Türk askeriyle yeniden gurur duyduğunu ifade eden Esin Aktürk, \"Gösteri harikaydı, gurur ve onur verici. Türk halkı olarak askerimizle, polisimiz, emniyet güçlerimizle gurur duymalıyız. Ne Atatürk\'ü ne de şehitlerimizi asla unutmamalıyız\" dedi. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar provaların bile büyük hayranlık uyandırdığını ifade ederek, \"Ay yıldızlı bir kahraman geçti üzerimizden. Tabi ki prova ama 25 Kasım gerçek gösteri de biz heyecandan öleceğiz herhalde. Muhteşem bir prova uçuşu oldu. Gözümüz hep yukarda kaldı\" şeklinde konuştu. Sivas\'tan gezmek için Edirne\'ye gelen Mustafa Yıldızdal jetlerin uçtuğunu görenlerin önce korktuklarını ama gösteri uçuşu olduğunu öğrendikten sonra hayranlıkla izlediğini anlatarak, \"Gösteri çok güzeldi. Kadınlar ve çocuklar jetlerin seslerinde korktu. Hatta savaş mı çıktı diye endişe ettiler. Tehlikeli hareketler yaptıklar bir ara çok endişe ettik bir şey olacak diye. Ama Türk askerimiz gururumuz. Onları Allah korusun. Sivas\'tan ziyarete gelmiştik gösteriye de denk geldik\" şeklinde konuştu.

\"SAVAŞ ÇIKTI ZANNETTİK\"

Uçağın gösterisini çok beğendiğini anlatan Merve Utkun, \"Biz Tokat\'tan gezmeye geldik, içerde yemek yerken bir anda uçak sesleri gelince savaş çıktı diye korktuk. Sonra dışarı çıkıp jetin gösterisini izledik. Türk askerimizle gurur duyuyoruz, çok güzel hareketler yapıyorlar, çok heyecanlandık\" dedi. SoloTürk, yarında bir prova uçuşundan sonra 25 Kasım Edirne\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehirde gösteri uçuşu yapacak.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın uçuşları

-Selimiye Camii üzerinden geçişleri

-Uçakları izleyenler

-Röportajlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



