DHA YURT BÜLTENİ - 13

Genelkurmay Başkanı Elazığ ve Tunceli\'de

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kuvvet Komutanlarıyla birlikte, Elazığ ve Tunceli\'de birlikleri denetlemelerde bulundu. Genelkurmay başkanı Orgeneral Akar ve beraberindekiler her iki ilin valilelerinide ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz önce Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı Akar, Valilik makamında Vali Kaldırım ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Elazığ\'daki temaslarının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar Tunceli\'ye geçti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'i ziyaret eden Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları burada yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında bilgi alışverişinde bulundu. Valilik çıkışında gazetecilerin bölgede yürütülen terörle mücadele çalışmaları ile ilgili sorusu üzerine Genelkurmay başkanı Orgeneral Hulusi Akar, \"Her şey çok güzel olacak. Huzur olacak, güven olacak, rahat olun her şey güzel olacak\"dedi.

Bir gazetecinin Orgeneral Akar\'a daha önce görev yaptığı Tunceli\'yi nasıl bulduğunu sorması üzerine Orgeneral Akar, \"Tunceli çok güzel olmuş, çok gelişmiş, gelişmiş gördüm. Dahada güzel olacağını biliyoruz.Sayın Vali burada güzel işler yapmış. Halk ile birk bütünleşme var. Herşey daha güzel olacak\"dedi.

Genelkurmkay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Valilik ziyaretinden sonra bölgedeki askeri birlikleri denetimlerine devam etti.

Görüntü Dökümü:

-Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Elazığ Valiliğini ziyaret etmesi

-Valilikten çıkışları

-Orgeneral Akar\'ın Tunceli Valiliğine gelişi

-Tunceli Valiliğinden çıkışı ve kısa açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-Erkan BAY/ELAZIĞ-TUNCELİ, (DHA)-

==================================

Bakan Soylu, şehit korucuların cenazesine katılmak için Hakkari\'de (3)

BAKAN, O BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin\'in cenaze törenine katılmak için Şemdinli\'nin Derecik beldesine bağlı Toklu köyüne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 8 şehidin verildiği Ortaklar bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Abdullah KAYA / HAKKARİ, (DHA)

==============================

Nusaybin\'den Suriye\'ye uzanan tünel bulundu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile Mardin\'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmayla, Nusaybin İlçesi\'nden Suriye\'nin Kamışlı kentine uzanan tünel bulundu.

Mardin Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere, diğer terör örgütlerinin kentteki faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir süredir Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı\'nın birlikte yürüttüğü çalışmalarla Nusaybin\'den Suriye\'ye uzanan tünel bulunduğu belirtilerek, \"31 Ekim 2017 Nusaybin Zeynelabidin Mahallesi sınıra yakın noktasında Suriye ülkesi Kamışlı kentine uzanan tünel olduğu yönünde teyide muhtaç bilgi edinilmesi üzerine; yer tespiti çalışmalarına başlanılmış, yapılan çalışmalar sonucu; 3 Kasım 2017 günü Zeynelabidin Sokak ile Tokay Sokak arasında kalan yerde yapılan kazı çalışmasında yerin 6 metre aşağısında Suriye ülkesi Kamışlı kentine uzanan 12,5 metresine kadar buradan sonrası tıkalı olan tünel bulunmuştur. Geçmişte yapılan çalışmalara rağmen bulunamayan tünel ekiplerimizin ısrarlı çalışmaları sonucu bulunmuştur. Tünelin bulunduğu yerin Atmaca-7 operasyon bölgesinde ve operasyon sonrası buradaki evlerin yıkılan ve boş bir alanındadır. Tünelin başlangıç noktasında bulunan işyeri ve ikametin tespitine başlanılmıştır. Ayrıca tespit edilen tıkalı yerde kazı çalışmalarına başlanılmıştır.\"denildi.

Tünelin bulunmasının ardından Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, bölgeye giderek incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Tünelin bulunduğu alan

-Tünelden görüntü

-Güvenlik önemleri

-Mardin Emniyet Müdürü Onar\'ın telefonla tüneli görüntülemesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) -

====================================================

Akçakale\'de sığınmacı kampında kalan 3 DEAŞ\'lı yakalandı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, sığınmacı kampında kaldıkları belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye\'nin Der Er Zor kentinde DEAŞ terör örgütü adına bombalı eylem yapan ve bu sırada meydana gelen patlamada bir ayağını kaybeden Kasım El Hıdır\'ın, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Yapılan araştırmada, DEAŞ\'lı Hıdır\'ın kendisini sığınmacı gibi tanıtarak Akçakale\'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisleri\'nde kaldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kampa giden jandarma, Kasım El Hıdır ve yanında kalan Abdulhamit El Havas ve Musa Hammadi\'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen 3 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Akçakale Adliyesi

- Alınan güvenlik önlemleri

- Şüphelilerin getirilmesi

- Koltuk değnekli şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

============================

\'Dur\' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu (2)

TRABZON\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane\'de karayolunda kontrol noktası oluşturan polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü M.K.\'nin otomobiliyle çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden trafik polisi 47 yaşındaki Olgun Gülay için memleketi Trabzon\'un Şalpazarı ilçesinde tören düzenlendi. İlçeye bağlı Geyikli Mahallesi\'ndeki cenaze törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, şehidin ailesi, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümüşhane\'de geçen yıl göreve başlayan ve evli 3 çocuk babası olan şehit polis memuru Gülay, ikindi namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenazeden genel görüntüler

Cenaze ve dua edilişi

HABER KAMERA: TRABZON- (DHA)

==========================================

Şadırvandaki hırsızlık güvenlik kamerasında

KARABÜK\'te, kimliği belirsiz bir kişi, abdest alma bahanesiyle girdiği cami şadırvanında Serdar Güzelgöz\'ün askıdaki montundan 5 TL\'yi alarak kaçtı. Polis, parayı alırken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallede bulunan Pazaryeri Camii\'nde meydana geldi. Esnaf Serdar Güzelgöz, arkadaşına borcunu vermeden önce şadırvanda abdest aldıktan sonra Cuma namazını kılmak için camiye girdi. Güzelgöz, namazdan sonra camiden çıktığında arkadaşına vermek için hazırladığı montunun cebindeki 5 bin TL\'nin olmadığını fark etti. Cami imamı ile birlikte güvenlik kamerasını inceleyen Güzelgöz, şadırvanda abdest alırken askıya astığı montundan bir kişinin parayı aldığını gördü. Görüntüde, abdest alma bahanesiyle şadırvana giren kimliği belirsiz kişinin, abdest alan kişilerin askıdaki montlarının ceplerini karıştırdığı, bu sırada Güzelgöz\'ün parasını aldığı görüldü. Haber verilmesiyle gelen polis ekibi, görüntülerden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Şüphelinin abdest almaya gelen vatandaşları beklemesi

-Şüphelinin askıdaki elbiselerin ceplerini karıştırması

-Şüphelinin şadırvandan ayrılması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

======================================

Anamur İskelesi için ilk kazık çakıldı

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde yapımı planlanan 352 metre uzunluğundaki 49.5 metre genişliğindeki Anamur İskelesi için ilk kazık çakıldı.

Mevcut İskelenin hemen yanında bulunan meydanda yapılan temel atma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Anamur Liman Başkanı İsmail Ak, Ak Parti İlçe Başkanı M Feyzulah Yılmaz, Ulaştırma Bakanlığı Adana Bölge Müdürlüğü Kontrolörü Serkan Özkanlı, Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Ziraat Odası Başkanı A. Şeref Gümüş ve firma yetkilileri katıldı. Tören İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar\'ın yaptığı dua ve kurban kesimiyle başladı.

İskelenin Anamur\'un yeni silüeti olacağını kaydeden Anamur Liman Başkanı İsmail Ak, \"İskele, yolcu teknelerinin, yatların, feribotların yanaşacağı bir iskele olacak. Ayrıca deniz turizmi açısından çok önemli gördüğümüz deniz uçağının yanaşmasına imkan verecek bir iskele olacak\" dedi.

Projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2016 aralık ayında ihalesinin yapıldığını kaydeden Bakanlık kontrolörü Serkan Özkanlı ise mart ayında yapılan yer teslimine rağmen Anamur\'un Caretta Caretta üreme bölgesi olması nedeni ile çalışmalara ekim ayında başlandığını söyledi. Özkanlı proje kapsamında denize 515 kazık çakılacağını ve nisan ayına kadar çakılmasını planladıkları kazıkların bugün ilkini çakmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

150 MİLYON MAL OLACAK

40 milyon lira yapım bedeli ile Ulaştırma Bakanlığının 2016-2019 yatırım planına dahil edilen Anamur İskelesi 2017 yılı yapım ödeneği için 150 milyon TL ayrıldı. 1 Mayıs.-30 Eylül tarihleri arasında Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme mevsiminde çalışma yasağı getirilen inşaatın 11 Nisan 2019 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Anamur İskelesini kullanacak ana sektörün, yolcu ve araç taşıyan deniz otobüsleri ve feribotlar olacağı belirtilirken, iskelenin deniz otobüsü ve feribotları, iskeleye bağlanacak küçük tekneler ve deniz uçağı yanaşma platformu olarak hizmet vereceği kaydedildi. Anamur iskelesinin yapımı tamamlandığı zaman işletilmesi için Anamur Kaymakamlığına veya Belediyesine devredilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İnşaat alanı ve vinçler genel görüntü

- Kurban kesimi

- Kazık çakımı Genel ve yakın plan

- AKP İlçe Başkanı, Ticaret Odası Başaknı, Kontrolör, Belediye Başkanı ve Liman Başkanı ile röpler.

- İskele deniz kısmından görüntüler

Haber-Kamera.Mithat ÜNAL/Mersin/ANAMUR(DHA)

=============================

Bülent Ecevit anısına helva dağıtıldı

İZMİT\'te, merhum Başbakan Bülent Ecevit\'in ölüm yıldönümünde helva dağıtıldı.

İzmit\'te merhum başbakan Bülent Ecevit\'in ölüm yıldönümü nedeniyle Fevziye Camii önünde helva dağıtıldı. DSP İl Başkanlığı\'nın organize ettiği anma etkinliğe DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik katıldı. Cuma namazından çıkan vatandaşlara helva ikram edildi.

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu yaptığı açıklamada, \"Partimiz Demokratik Sol Parti\'nin kurucusu Sayın Bülent Ecevit\'in bugün 11\'inci ölüm yıldönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Bülent Ecevit, bir dava insanıydı. İyi bir gazeteci ve iyi bir yazardı. İyi bir devlet adamıydı, iyi bir vatanseverdi. Bu ülkeye Atatürk\'ten sonra toprak kazandıran tek liderdir. Bunların dışında bu ülkede 1957 yılından itibaren bu ülkede en uzun süre siyaset yapan sayılı kişilerden biridir. Kendisi defalarca başbakanlık yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni yönetti. Kendisi ülkesini seven iyi bir vatanseverdi. Kendisini rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Helva dağıtımından görüntü

-Dua edilmesi

Halim Dedeoğlu ile röp.

-Zekeriya Özak ve Aydın Ünlü ile röp.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -