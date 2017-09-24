DHA YURT BÜLTENİ - 13

Barzani: Halkımız kararını verdi, kararından dönmeyecek



IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumuna saatler kala kabul ettiği BM Genel Sekreteri\'nin Irak özel temsilcisi Jan Kubis\'e, \"Halkımız kararını verdi ve kararından dönmeyecek. 25 Eylül\'de referendum yapılacak\" dedi.

Mesut Barzani, bugün Erbil\'in Pirmam ilçesindeki Başkanlık Konutu\'nda Bileşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis’i kabul etti. Irak bölgesel Kürt Yönetim Başkanlığından yapılan açıklamada, BM Temsilcisi Jan Kubis, Barzani’nin referendum, son gelişmeler ve referandumdan sonraki süreçle ilgili düşüncelerini öğrenmek istediğini belirtti. Başkan Barzani\'nin ise BM ve uluslarası toplumun referandumla ilgili tavrını eleştirerek, \"Evrensel ilkelere göre tutum sergilemediler. BM’nin temel prensibi olan halkların kendi kaderini tayin etme hakkına riayet etmeden, Kürt halkının kendi kaderini belirleme kararına karşı tavır alındı\"dedi. Referandumun en meşru ve demokratik hak oluğunu yineleyen Başkan Barzani\'nin görüşmede şunları söyledi: \"Halkımız kararını verdi ve kararından dönmeyecek. 25 Eylül’de (yarın) referendum yapılacak. Sonrasında da Bağdat’la sınır ve diğer tüm konuları, barışçıl bir şekilde ve karşılıklı anlayış esasına göre iki iyi komşu olmanın koşullarını görüşmek için diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi’ne gelen göçzedelere yönelik tavrımız aynen devam edecek. DEAŞ ile mücadelede üstlendiğimiz rolü oynamaya devam edeceğiz. Irak ordusu ile işbirliğimizi sürdüreceğiz.\"

Haber: ERBİL (Kuzey Irak), (DHA)

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Zeki Müren, Bodrum\'daki evinde dualarla anıldı

TÜRK Sanat Müziği\'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren için, ölümünün 21\'nci yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki evinde mevlit okutulup, dua edildi.

Bodrum\'da yaşamını sürdürürken 24 Eylül 1996 yılında İzmir TRT stüdyolarında katıldığı bir programda rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 21\'nci yılında, son senelerini yaşadığı ve 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evinde bugün öğle saatlerinde düzenlenen mevlitle anıldı. Mevlide TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal ve yaklaşık 200 kişi katıldı. Tepecik Cami İmamı Yüksel Kılınçarslan, Gündoğan Merkez Cami İmamı Mehmet Ayyıldız ve Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi İmamı Halil Sönmez tarafından Zeki Müren\'in anısına mevlit okundu ve dua edildi. Zeki Müren\'in 21\'nci ölüm yıldönümü nedeniyle mevlide gelenler öğle saatlerine kadar ücretsiz olarak ziyarete açılan Zeki Müren Sanat Müzesi\'ni gezdi.

\"ZEKİ MÜREN\'İN BAĞIŞI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMIŞTIR\"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Zeki Müren\'in mirasının bir bölümünü derneğe bağışlamış olmasının güç kattığını belirterek, \"Sanat güneşimiz Zeki Müren tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı\'na ve TSK Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamıştır. 1996 yılında yaptığı bu bağışla da gücümüze güç katmıştır. Mehmetçik Vakfı askerlik görevini yaparken şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz\'in ailelerine ve gazilerimize maddi manevi destek sağlıyor. Giden canlar geri gelmiyor ama onların bize bıraktığı emanetleri, çocuklarımıza, şehitlerimizin ve gazilerimizin çocuklarına üniversiteyi bitirinceye kadar her konuda destek veriyoruz. Burs veriyoruz okutuyoruz ve üniversiteyi bitirdikten sonra, meslek sahibi olarak hayata atıldıklarında da bizim yine gönül bağımız bitmiyor, ömür boyunca bu bağımız devam ediyor. Ayrıca her ay yaklaşık 8 bin gazimize bakım yardımı yapıyoruz. Onların da ömürlerinin bitimine kadar, bu yardıma devam ediyoruz. Zeki Müren de yaptığı bağışlarla bize hakikaten büyük oranda katkı sağlamıştır ve güç vermiştir. Bunu da en iyi şekilde değerlendirip bizim yardım yaptığımız kitleye aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de sanat güneşimizi dualarla andık, akşam da Emel Sayın\'ın sahne alacağı konserde şarkıları ile anacağız\" dedi.

\"GENÇLER ZEKİ MÜREN SAYESİNDE TÜRKİYE\'NİN GARANTİSİ OLACAKLAR\"

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay de, \"Sanat güneşimiz Zeki Müren\'i ölümünden bu yana her yıl içinde de Zeki Müren\'in oluşturulan fonları ile şimdiye kadar 2 bin 826 öğrencimiz burslu olarak eğitim aldı. Bunun dışında kendinin vasiyeti ile yaptırılan Bursa\'daki Güzel Sanatlar Lisesi\'nde de öğrenciler eğitim almaya devam ediyor. Şimdiye kadar 1826 öğrencimiz de mezun oldu. Daha fazla öğrencimiz de şu anda okumaya devam ediyor. Sanat güneşimiz eğitime verdiği değeri ve önemi artan fonları ile her yıl devam ettiriyoruz. Ölümünün 21. yılında da hem sevenleri hem de hatırlayanları giderek artıyor. Burada görüyorsunuz, gerçekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef tüm sevenlerini buraya sığdıramıyoruz. Sanat Güneşi\'ne ilgi hala çok büyük. Burs alan eğitim gören gençler, öğrenciler, Zeki Müren sayesinde aydınlık ve çağdaş bir Türkiye için eğitim alıp geleceğimizin garantisi olacaklar\" dedi. Anma etkinlikleri bu akşam saat 20.00\'de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde düzenlenecek ve ünlü sanatçı Emel Sayın\'ın sahne alacağı \"Zeki Müren Bodrum\'da Alkışlarla Yaşıyor\" konseri ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mevlide katılanlardan görüntü

-Müzeden görüntü,

-TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ile röp.

-TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal ile röp.

-Müzeyi gezenlerden genel detay görüntüler.

Haber: Hülya ELTEŞ , Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , (DHA)

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Ardanuç\'ta \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliği düzenlendi

ARTVİN’in Ardanuç İlçesi’nde bir araya gelen yaklaşık 100 dolayında kadın, şık kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği düzenledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlanan \'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\' dolayısıyla Artvin’in Ardanuç İlçesi’ndeki Engelsiz Yaşam parkında yaklaşık 100 kadının katılımı ile etkinlik düzenlendi. Şık kıyafetleriyle etkinliğe katılan kadınlar süslü bisikletleriyle pedal çevirdi. Bisikletli kadınlar polis eskort aracı eşliğinde ilçe merkezinden geçerek 5 kilometre yol aldıktan sonra Cehennem Kanyonu’na ulaştı. Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu sözcüsü Leman Albayrak, Türkiye çapında 55 şehirde eş zamanlı yapılan etkinlikle sağlıklı yaşama dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek kadınların yollarda daha fazla yer almasını amaçladıklarını söyledi. Albayrak, “Bisiklet sadece spor amaçlı kullanılmamalı. Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz` dedi. Pedal çeviren kadınlara destek veren Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir’de motorlu araçların kullanımının azaltılmasına destek olmak için düzenlenen etkinliğin hem sportif faaliyet hem kadınların dayanışmasının bir ürünü olduğunu söyledi. Başkan Demir, “ Bence daha güzel olanı ise bunu kadınların yapıyor olması. Çünkü son günlerde kadınlara yönelik küçümseyici hatta bazı belediyelerde otobüsleri kadın erkek şeklinde ayırarak destek olmaları doğru değil. Bu anlamda bizde belediyemiz olarak kadınların bu etkinliklerine destek oluyoruz` diyerek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bisiklet turuna katılanlar

-Turdan gdetaylar

-Leman Albayrak\'ın açıklaması

-Belediye Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)



