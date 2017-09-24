DHA YURT BÜLTENİ - 13

Mersin\'de karton fabrikasında yangın



MERSİN\'de bir karton fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta maddi zarara neden oldu.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (MTSOB) bir karton fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ylaklaşık 2 saat süren uzun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Uzman itfaiye erleri, büyük çapta maddi zararar neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu kamesından yangın

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

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(EK GÖRÜNTÜ)

fabrikadan yükselen dumanlar

itfaiyenin soğutma çalışmaları

Haber-Kamera: MERSİN,(DHA)

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Tokat\'ta derbi maçı sonrası kavga



TOKAT\'ta, bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyananan derbi maçın ardından iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Süper Lig\'in 6’ncı haftasında oynanan, evsahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle biten Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe taraftarları, galibiyeti kutlamak için Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde toplandı. Burada iki takımın taraftarları karşı karşıya gelince, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada bölgede önlem alan polis ekipleri, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerinin araya girmesi ile birlikte kavga büyümeden önlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taraftarlar arasındaki gerginlik

-Polisin müdahalesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

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Düğün çıkışı otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı



ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısında geçmek isteyen Aybüke Kulaksız\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kulaksız, ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kulaksız, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Kulaksız\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aybüke Kulaksız\'ın sevk edilişi

-Hastane önünden detaylar

-Kaza yeri

Süre: (2.24) - Boyut: (258 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

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Zonguldak\'ta işadamının ince bağırsağından kürdan çıktı



ZONGULDAK\'ta karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser şüphesiyle tetkikleri yapılan işadamı, 61 yaşındaki Lokman Gül\'ün ince bağırsağında saptanan kürdan operasyonla çıkarıldı.

Lokman Gül, önceki gün karın ve mide ağrısı şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Röntgen çekilen ve tahlilleri yapılan Gül\'e teşhis konulamadı. Kanser şüphesiyle daha ileri tetkik yapılan Gül\'ün çekilen detaylı ultrasonunda ince bağırsağında kürdan bulunduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Gül\'ün bağırsağındaki kürdan, alındı. Lokman Gül, hayatında hiç kürdan kullanmadığını, bunun kapalı meyve suyu içerken midesine girmiş olabileceğini öne sürdü. Gül, şöyle dedi:

\"Perşembe günü karnımda şiddetli ağrılar hissettim. Arkadaşım olan başhekimi aradım ve durumu anlattım. Acile gelmemi istedi. Gitmedim. Hastaneye gitmeyi seven bir insan değilim. Son ana kadar gitmem. Ancak, akşam duramayacak kadar ağrılarım artınca hastaneye gittim. Doktorlar bir şey bulamadı. Kanser olduğumu düşünmeye başladım. Yapılan tetkikler de o yöndeydi. Sonra ultrasonda ince bağırsağımda kürdan çıktı. Doktor kürdan yuttuğumu söyledi. Ben hayatımda hiç kürdan kullanmadım. Meyve suyuyla girdiğini düşünüyorum. Eğer hastaneye zamanında gelmeseydim belki de hayatta olmayacaktım. Doktorlara teşekkür ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Lokman Gül ile röp.

-Çıkarılan kürdan

-Lokman Gül\'den detaylar

Süre: (5.18) Boyut :(341 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

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Otomobilin çarptığı kadın öldü



KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 61 yaşındaki Keziban Sarıkaya, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Azerbaycan Caddesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Günindi yönetimindeki 42 BZC 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Keziban Sarıkaya\'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Keziban Sarıkaya\'nın eşi İsmail Sarıkaya ile birlikte, 30 yaşındaki çocuklarının engelli maaşını çekmek için bankamatiğe gittikleri öğrenildi.

Kaza sonrası kaçan Hüseyin Günindi, polis merkezine giderek teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detay

- Kazaya karışan araç detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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Otomobilin çarptığı kadın öldü



KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 61 yaşındaki Keziban Sarıkaya, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Azerbaycan Caddesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Günindi yönetimindeki 42 BZC 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Keziban Sarıkaya\'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Keziban Sarıkaya\'nın eşi İsmail Sarıkaya ile birlikte, 30 yaşındaki çocuklarının engelli maaşını çekmek için bankamatiğe gittikleri öğrenildi.

Kaza sonrası kaçan Hüseyin Günindi, polis merkezine giderek teslim oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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