DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bolu\'daki orman yangını söndürüldü (4)

VALİ: 150 HEKTAR ALAN TAHRİP OLDU

Vali Aydın Baruş, dün başlayan ve gece kontrol altına alındıktan sonra bugün öğle saatlerinde yeniden alevlenen orman yangınında şimdiye kadar 150 hektar kadar alanın tahrip olduğunu açıkladı. Vali Baruş, \"Şu anda yangın kontrol altında diyebiliriz\" dedi.

Vali Aydın Baruş, Bolu\'nun Göynük İlçesi İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde sarıçam ağaçlarıyla kaplı alanda etkili olan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı, inceleme yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Baruş, yangının dün itibariyle geniş bir alanı kapsamadığını söyleyerek, \"Dün gece saatlerinde de tehlikeli olmaktan çıkarılmış gibiydi. Buradaki arazi, orman yapısı çok yanmaya müsait. Kozalaklar tutuştuğu zaman rüzgarla birlikte kontrol altında olan bölgelere sıçradı. Şu anda maalesef tahmin ettiğimiz kadarıyla 150 hektar kadar bir alan tahrip oldu. Bölgede yoğun çalışmalar devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri akşam olması nedeniyle çalışamıyor. Şu anda yangın kontrol altında diyebiliriz. Ama rüzgar durumundan başka alanlara sıçrayabilir. Bu nedenle soğutma çalışmaları devam edecek\" dedi.

\'GÜNLERCE SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRECEKTİR\'

Vali Baruş, 40 itfaiye ve arazözün yanında 11 civarında iş makinesi ile yangına müdahale edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bu gece ümidimiz olumsuz bir gelişme olmaması. Günlerce soğutma çalışmaları sürecektir. Burada çevrede yerleşim yerleri de var. Şimdiye kadar herhangi bir eve ya da kümes hayvancılığı tesislerine yangın sıçramadan önlendi. Umarım vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu yangın olayını atlatırız. Bu geceki duruma göre yangının sıçrama ihtimali belirirse sabah itibariyle Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı uçaklardan yardım alacağız. Bütün amacımız burada yangının 150 hektar alanın dışına taşmaması.\"

YANGIN NEDENİ SİGARA İZMARİTİ

Yoldan geçen bir vatandaşın attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirten Vali Baruş, \"Maalesef gördüğünüz gibi ufak bir ihmalkarlık nelere mal oluyor. Kesinlikle arazide yanıcı bir madde bırakmamamız gerekiyor. Bir ihmalkarlık katillikle sonuçlanan bir olay doğuruyor. Bu bir katilliktir. Buranın içerisinde bu kadar emek var. Yetiştirilen ağaçlar kül oluyor ve bu kadar alanda yabani hayat da yok oluyor.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valinin incelemeleri

-Vali ile röportaj

-Detaylar

Süre: 04.35 - Boyut: 149 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / GÖYNÜK(Bolu),(DHA)

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Tokat’ta orman yangını



TOKAT’ın Niksar ilçesinde Kelkik Çayı yamacında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan kül oldu.

Niksar-Reşadiye ilçesi arasındaki Yeşilçam mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Niksar ve Reşadiye Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çıkan yangını 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. Yaklaşık 10 dönümlük alan yangında zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın görüntüleri

Haber-Kamera: TOKAT,(DHA)

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Tekirdağ\'da tatilcilerin trafikte gece yoğunluğu

TEKİRDAĞ\'da Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle özellikle İstanbul\'a dönüş için son günü terci edenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyılarında 10 günlük Kurban Bayramı tatillerine geçirenler özellikle İstanbul\'a dönüşe geçerken Tekirdağ\'da gece yarısı uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Tekirdağ-İstanbul D-110 karayolu, Malkara Tekirdağ girişi ve Çevre yolunda yoğunluk yaşandı. Dönüş nedeni ile oluşan yoğunluk devam ederken, Tekirdağ-İstanbul karayolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu trafiği durma noktasına getirdi. Öte yandan zaman zaman maddi ve hafif yaralanmalı kazalar da meydana geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürdüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gece yaşanan araç kuyrukları

-Trafikte ağır ilerleyen araçlar

-Yoğunluktan detaylar

-Zaman zaman trafiğin durması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

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Bursa\'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



BURSA\'nın Orhaneli İlçesinde karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan motosiklet devrelirek metreler ce sürüklendi. Kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan Fehmi Altın hayatını kaybederken, her iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Altıntaş köyünden Dündar köyü istikametine giden 21 yaşındaki Emre Songur\'un, yönetimindeki 16 AR 846 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Şenol Aydın yönetimindeki 10 VD 102 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Songur ile arkasında bulunan 20 yaşındaki Fehmi Altın karayolunda metrelerce sürüklendi. Kazada Fehmi Altın hayatını kaybederken, Emre Songur ve otomobil sürücüsü Şenol Aydın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, Songur\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Altın\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: İsmail Kaya / ORHANELİ(Bursa),(DHA)

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Sağlık Bakanlığı koordinatöründen hastalara ziyaret



SAĞLIK Bakanlığı Saha Koordinatörü Doktor Hüseyin Şen, Gaziantep\'in Nizip İlçesi\'nde hastanede tedavileri süren hastaları ziyaret edip bayramlaştı.

Doktor Hüseyin Şen, Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzman Doktor Ömer Aykut ve Nizip Devlet Hastanesi Müdürü Abdulkadir Erdoğan ile birlikte Nizip Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hüseyin Şen, Sağlık Bakanı adına hem personellerin, hem de hastaların bayramını kutladı. Ziyaret sırasında hastane çalışanlarıyla yakından ilgilenen Şen, hastanede herhangi bir eksikliğin olup olmadığını sorarak onlarla bir süre sohbet etti, hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletip taleplerini dinledi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Metin İLİKSOY / NİZİP(Gaziantep),(DHA)

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Sevdiği kadını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihar etti



SAMSUN\'un Terme İlçesi\'nde 47 yaşındaki İsmet Kır, sevdiği kadını, ailesinin vermemesi üzerine dehşet saçtı. Kır, 45 yaşındaki Emine Günay\'ı ve annesi 78 yaşındaki Narin Yıldız\'ı tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Günay hayatını kaybederken, annesi ise ağır yaralandı.

Olay, bu akşam Samsun\'un Terme İlçesi Evci Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan Emine Günay\'ı ailesinden isteyen İsmet Kır, olumsuz yanıt aldı. Bu akşam tekrar görüşmek için Günay\'ın evine giden Kır, burada çıkan tartışmanın ardından dehşet saçtı. İsmet Kır, belinden çıkardığı tabanca ile ilk önce Emine Günay\'a, ardından annesi Narin Yıldız\'a ateş açtı. Günay ve Kır, kanlar içerisinde yere yığılırken, tabancayı şakağına dayayan Kır, ateşleyerek intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Günay ve İsmet Kır\'ın hayatını kaybettiğini tesbit etti. Narin Yıldız ise ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Emine Günay ve İsmet Kır\'ın cansız bedenleri Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)

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Bingöl\'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi



BİNGÖL\'de güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda 5 ayrı sığınakta el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve jandarma tarafından terörle mücadele kapsamında; 4 Eylül 2017 günü Genç ilçesi Dikpınar köyü mülki sınırlarında gerçekleştirilen Şehit Piyade Onbaşı Miktad Sümer-63 operasyonu neticesinde 5 ayrı sığınakta arama yapılmıştır. Aramalarda 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlanmış büyük tüp, 10 kilogram Amonyum Nitrat, 1 adet gazlı fırın, 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: BİNGÖL,(DHA)

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Evrensel Gazetesi muhabiri gözaltına alındı



EVRENSEL Gazetesi Tunceli Muhabiri ve Doğa Fotoğrafçısı Kemal Özer, bugün akşam saatlerinde il merkezinde gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Evrensel Gazetesi Muhabiri Kemal Özer, akşam saatlerinde Ovacık ilçesinden döndüğü sırada, il merkezi girişindeki polis noktasında durduruldu. Kimlik tesbiti yapıldıktan sonra gözaltına alınan Özer\'in evinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama yapılırken, evde bulunan kamera, fotoğraf makinası ve dijital materyallere el konuldu. Özer, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: TUNCELİ,(DHA)

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