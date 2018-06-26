DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kilis\'te çocuklara bisiklet

KİLİS\'te, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından ailelerine sigara bıraktırmak sözü alan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Bisiklet dağıtımı 7 Aralık Stadyumu\'nda gerçekleştirildi. Bisiklet dağıtımına milletvekilleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile çocuklar ve aileleri katıldı. Bisiklet dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, hedeflerinin 15 bin çocuğa ulaşmak olduğunu ifade ederek, “Eğer bisiklete yazılımlarda hata olursa, küçük veya büyük bisiklet gelirse değiştirebiliriz. Bir evde bir çocuk aldığı zaman diğer çocuklar problem yapıyor. Gönül istiyorki bütün çocuklara verelim, buna imkanımız yok, ama her eve bir bisiklet verip, kardeşlerin bu bisikletleri kardeşçe kullanmasını ailelerin öğretmesi gerekiyor. Bize destek veren bizim yanımızda yer alan, bize destek vermeyen, çok değerli Kilis halkına teşekkür ediyorum. Bu seçimde Kilis’in Türkiye’nin istikrarına, güçlü cumhurbaşkanına, güçlü meclise destek verdikleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

Bisiklet dağıtımından sonra protokol üyeleri, çocuklarla stadyumda bisiklet sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dağılacak bisikletlerden görüntüler

- Bisiklet sürenler

- Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

- Belediye başkanı ve Milletvekilleriyle Bisiklet sürenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

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Dolu yağışına karşı araçlarını korudular

SAKARYA\'da, dolu yağışına karşı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan ve battaniyeleri sererek önlem aldı.

Sakarya\'da dolu yağışına karşı uyarıda bulunulmasının ardından vatandaşlar önlemler aldı. Vatandaşlar battaniye ve yorganları ve eski halılarını araçlarının üzerine serdi. Halı, yorgan ve battaniyelerin araçların üzerinden uçmaması için iplerle bağlanırken, kimileri ise araçlarının üzerine serdikleri eşyaların üstüne taşlar koydu. Kent merkezinden öğleden sonra yağmur yağışı aralıklarla etkili oldu.

Mustafa Kurşun sigorta şirketinden aldığı mesaj sonrasında aracını muhafaza etmeye çalıştığını belirterek, \"Sigorta şirketinden mesaj geldi. Biz de her türlü önlemimizi alıyoruz. Arabada kasko yok, hasar karşılamaz. Mala zarar gelmesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Üzerine battaniye, halı ve yorgan serilen araçlardan görüntü

Battaniye serilmesi

Röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Şarkıcı Hozan Cane, adliyeye sevk edildi



EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan \'Hozan Cane\' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç(47), adliyeye sevk edildi.

Alman vatandaşı olan ve \'Hozan Cane\' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen cumartesi günü HDP\'lilerle Edirne\'nin Enez ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Erzurum doğumlu olan İnaç, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saide İnaç, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İnaç\'ın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Saide İnaç\'ın araçtan inişi

Polis tarafından adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

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Çocuklar, parkta oynayarak yangın izledi

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk parkının karşısındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocuklar çalışmaları oyun oynayarak izledi.

Çerkezköy\'ün Kızılpınar mahallesinde 3 katlı müstakil binanın üst katında Sait Doğru\'ya ait evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri de önlem alırken, çocuk parkının hemen karşısında bulunan evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı. Ancak daire kullanılamaz hale geldi. Parkta oyun oynayan çocuklar ise söndürme çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı çocuklar ise çalışmalara aldırmadan oynamaya devam etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dumanlar yükselen bina

Yangına müdahale edilmesi

Parkta oynayan çocuklar

Yangını izleyen çocuklar

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Çevrede toplanan kalabalık

Çocuk parkı ve söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

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ÇOMÜ\'de mezuniyet coşkusu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bine yakın öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu\'ndaki mezuniyet törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile protokol üyeleri ve öğrenci yakınları katıldı. Tören, öğrencilerin geçit töreniyle aileleri selamlaması ile başladı. Komik paylaşımların yer aldığı pankartlarla hem protokolü hem de aileleri güldüren öğrenciler, son dev Türk bayrağı açarak geçişlerini tamamladı. Ardından program Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı\'nın okunması, Halk Oyunları gösterisi, mezun olan öğrenciler adına konuşma ile devam etti.

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, \"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 25 yılı önce kurulmuş, 50 binden fazla öğrencisi ve 1600’den fazla akademisyeni ile bugün Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi haline geldi. Üniversitemiz, hem eğitimde hem de bilimsel araştırmada, akademik kaliteyi önceliği yapmış ve bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık bir devlet üniversitesidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğrencilerinin gelişmeleri takip eden, girişimci, yenilikçi fikirler üreten, temel değerlerine bağlı bireyler olmasını gözeten bir üniversitedir. Böyle bir Üniversite, bu yıl, yaklaşık 9 bin pırıl pırıl genci mezun ediyor. Bu sene kuruluşundan bu yana 100 binden fazlaöğrenciyi mezun edebildi\" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildi. Kep atma töreni mini konser, diplomaların dağıtımı ve 9 bine yakın öğrencinin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ÇOMÜ Mezuniyet töreninden genel ve detay görüntü

-Mezun olan öğrencilerin yürümesinden görüntü

-ÇOMÜ Rektörü Yücel Acer konuşma görüntüsü

2 DK 54 SN / 322 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

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Serumu çıkarmak isteyen hemşir, bebeğin parmağını kesti

ŞANLIURFA\'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 1,5 aylık Zeliha Ç.\'nin elindeki serum kelebeğini çıkarmak isteyen hemşir, iddiaya göre makasla yanlışlıkla bebeğin baş parmağını kesti. Aile suç duyurusunda bulunurken, bebek ameliyat için Adana\'ya sevk edildi.

Olay öğle, saatlerinde Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde meydana geldi. Burcu ile Yusuf Ç. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha Ç., yüksek ateş şikayetiyle geçen pazar akşamı hastaneye getirildi. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı. Bugün yapılan son kontörlerinde ise çocuk bebek taburcu edildi. Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen Ömer ismindeki hemşir, iddiaya göre makasla bebeğin sağ baş parmağını kesti. Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana\'ya sevk edildi.

Bebeğinin parmağı kesilmesi nedeniyle gözyaşlarına boğulan Burcu Ç., yaşananlara tepki göstererek, \"Bugün kızımı iyileşti diye eve götürecektim. Ancak sorumsuzlar yüzünden şimdi parmağı kesildi\" diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Acil serviste müdahalesi yapılan bebek

- Parmağı kesilen bebeğin annesi gözyaşlarına boğulması

- Parmağı kesilen bebeğin görüntülerini cep telefonuyla çeken yakınları

- Olayın yaşandığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin genel görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

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