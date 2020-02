DHA YURT BÜLTENİ - 12

1 - Erdoğan: Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefetin Millet Kıraathanesi ifadelerinden bir şey anlamadığını söyleyerek \"Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi, okuma yeri. Millet olunca da milletin okuma evi oluyor. Gençlerimizi biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. O kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı\'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Konuşmasına yöre şivesiyle Karadeniz türküsünün mısrasını seslendirerek başlayan Erdoğan kalabalığı selamladı.

Vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı\'nı tebrik eden Erdoğan, \"Trabzonlu adamın hasını iyi bilir. Trabzonlu siyasetçinin de hasını da iyi bilir. Bu şehir Trabzon\'u seçimden seçime hatırlayanları da iyi bilir. Biz Trabzon\'un karşısına Cumhur İttifakı ile geliyoruz. Peki, onlar kiminle karşınıza geliyor? Yanlarında, arkalarında, önlerinde kimler var? Milletvekili transferinden, seçmen dağıtmaya kadar yapmadık rezillik bırakmadılar. 15 tane milletvekilini bir yere gönderdiler mi? Gönderdiler. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler. Trabzon 24 Haziran’da bunlara milli iradeye nasıl sahip çıkılır gösterecek mi? Trabzon bir kez daha tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu? Biliyorsunuz bu seçimlerle MHP ile yani ülkücü arkadaşlarımızla ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti Alperenler de var. Vakit Trabzon vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?. İnşallah sizlerin desteği irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacakö dedi.

‘KIRAATHANE DEYİNCE BUNLAR KUMARHANE ANLIYOR’

Trabzon’da yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, alana kurulu ekrandan millet kıraathanesi projesi için hazırlattığı görüntüyü izletti. Çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ama hali bu, bitmemiş hali bu son değil. Şu anda proje üzerinde mimarlardan çalışma istedim daha da çalışıyorlar. İçersinde müzesi de var. Millet kıraathanesi. Devam yetmez daha çalışacağız, Trabzon\'a en yakışanı ne yapacağız. Çünkü önce ben beğenmem lazım. Çalışıyoruz fakat ana muhalefet benim kıraathane ifadenden hala bir şey anlamadı. Bunlar kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi, okuma yeri. Millet olunca da milletin okuma evi oluyor. Gençlerimizi biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. O kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Mesela burası Zeytinburnu, 17 bin kitap var. Kek var, çay var. Ya ben ‘Kek diyorum’ onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya burada öğrencilerimiz çalışıyor. 24 saat. Nasıl şu güzellik? Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için il ve ilçelere göre 100, 200, 300, 400, 600 ve gerekirse 800 metrekare illere göre bu tür millet kıraathaneleri yapacağız. Bunların adımlarını atacağızö

‘BAY KEMAL BUNDAN HABERİN VAR MI?’

Trabzon\'da şehit yakınlarına, gazilere, engellilere ve yaşlılarımıza 1 milyar 300 milyonluk destek verdiklerini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bay Kemal bundan haberin var mı? Bay Muharrem bundan haberin var mı? Biz işte bütün bu kaynaklarımızı buralarda harcıyoruz ve büyümeden de anlamıyor. Şu anda Türkiye büyümede Hindistan\'dan sonra G7, G20 ülkeleri arasında 2’inci sırada. 7,4 ile. OECD ülkeleri arasında ise 1 numara. Çıkmış geçen günü Malatya\'da bay Kemal diyor ki, ‘esnaf, çiftçi kardeşim bu 7,4 büyümeden cebinize bir şey girdiğimi’ diyor. Yahu şu engelli kardeşlerimize verdiğimiz destek nereden gidiyor? İşte bu büyümeden gidiyor. Hastaneler, köprüler, bu yollar neyle yapılıyor? Kasası güçlü olan bu milli bütçeden yapılıyor. Ama bizim milli bütçenin dışında da kaynaklarımız var ayrı, sen anlamazsın. 16 senedir biz bu kaynaklar öyle çeşitlendirdik, öyle buralara geldik. Trabzon\'da toplam 9 adet tüneli yapıp trafiğe açtık. Bay Kemal, işte bu büyüyen Türkiye\'nin alametidir. Bakın şimdi bırakamıyorum size maliyeti 4,2 katrilyon lira olan 20 adet yok projemizin de yapımı da devam ediyorö

Trabzon-Erzincan tren yolu projesini de hayata geçirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındıkla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekti, seçimin ardından üreticileri mağdur etmeyecek şekilde çözüm bulacaklarını ifade etti

“BUNLAR YIKIM EKİBİö

Geçen 16 yılda eser ve imzalarla aynı zamanda geleceğe de talip olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Bunun için kanal İstanbul, Türkiye’nin otomobili diyoruz. Kendi uçak, tank, helikopter motorumuzu üretecek adımlar atıyoruz. Bunun için kendi çiplerimizi geliştirmeye çalışıyoruz, kendi yazılımlarımıza öncelik veriyoruz, kendi araştırma geliştirme altyapımızı kuruyoruz. Bunun için kendi tasarımlarımızı teşvik ediyoruz. Üretime yönelik tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Lojistik merkezleri, limanlar, ulaşım hatları oluşturuyoruz. Bütün bunlar için vizyon, hazırlık, proje lazım. En önemlisi de hayata geçirecek irade ve güç lazım. Birileri meydan meydan gezip ‘turist sayısını şu kadar artıracağız’ diyor. Ama aynı kişiler havalimanlarının inşasına karşı çıkıyor. Bay Muharrem öyle, diğerleri de öyle. Aynı kişiler yeni yollar, tüneller, köprüler yapılmasına da karşı çıkıyor. Aynı kişiler inşaat sektörünün gelişmesine, yani oteller, tesisler yapılmasına da karşı çıkıyor. Bu nasıl iş. Ülkeye gelen turistleri dağlardan, bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız. Bunlar hala atla eşekle insanların gezdiği dönemleri yaşıyor. Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Gelen turistlere hangi standardı, hangi imkanı sunacaksınız. Bunlar şaşkın. Öyle şaşkınlar ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Biz latife olsun diye bir şey söylüyoruz. Onlar arkasına düşüp meydan meydan dolaşıyorlar. Çünkü kendilerinin söyleyecek sözü yok. Bunlar yıkım ekibi. Yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Eserleri olmadığı gibi hayalini bile kuramıyorlarö diye konuştu.

“100 KİŞİLİK SINIFLARIN OLDUĞU DÖNEMLERDEN HABERLERİ YOK MU?ö

Muhalefetin ağzına en çok sakız ettiği konulardan birinin de gençler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar gençler için bunlar ne yapmışlar. Biz çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim alsınlar diye 284 bin derslik yapmış, 585 bin yeni öğretmen atadık. Onlar velileri kitap kuyruğunda bekletmek dışında ne yapmışlar? Onların dönemini, kırtasiye dükkanının önünde bir hafta beklediğimiz günleri biliriz. Bunlar CHP’nin iktidarıydı. Okullarda teksir kağıtlarıyla üst sınıflardaki ağabeylerimizden onları bile satın alamazdık. Bugünleri yaşadık. Şimdi ücretsiz kitapları sıraların üzerine koyuyoruz. Kitaplarımızın kalitesini biliyorsunuz. Bunları getiren iktidar biziz. Gençlerimizi, yavrularımızı düşünen biziz. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 100 kişinin üzeride sınıflar da vardı. Şuan neredeyse 30’un üzerinde sınıf kalmadı, bu hale geldik. Bay Muharrem ‘öğretmenlik yaptım’ diyor. İnsaf, o dönemlerden haberin yok mu? Dürüst ol. Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti?ö

“CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞININ ŞARTLARI OLMASI GEREKİRö

Cumhurbaşkanı adaylığının şartlarının olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne’deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi ziyaret etti. Bunlar öyle ki 7 Haziran seçiminden sonra benim Kürt kardeşimi sokağa çağırıyor. Orada 53 kardeşimiz öldürüldü. Öldürenler yine Kürtler ama suç onların mıydı? Suç şuanda aday olan kişinin davetiydi. Bunlar davet ettiler. 15 yaşında Yasin’i bunlar öldürdü. Bunu nereye koyacaksın? Şimdi söylediği laf; ‘Cumhurbaşkanı adayı ya bırak.’ Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değil, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli. Bizim terör örgütleriyle yan yana, omuz omuza olanlara verecek oyumuz yok. Bu CHP Ankara’dan İstanbul’a Kandil’in destekledikleriyle yürümediler mi? Yürüdü. Bunlara şimdi gerekli ders verilmeyecek mi? Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta, demokratik. Buna göre adım atmamız lazım.ö

“100 BİN GENCE 3 AY ÇALIŞMA İMKANI GETİRİYORUZö

Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gence, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz açtığımız 584 yurt ve buralardaki 452 bin yatak kapasitesiyle üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözdük. Onlar geçmişte öğrencilerimizi binaların bodrum katlarındaki mekanlara, terör örgütlerinin güdümündeki evlere mahkum etme dışında ne yaptı? ‘Biz üniversiteyi bedava yapacağız’ diyor. Üniversite zaten bedava Bay Muharrem. Bundan da haberin yok. Biz göreve geldik, üniversite öğrencilerine 45 lira burs veriliyordu. Biz bunu şuanda 470 liraya çıkardık. Yüksek lisansa 940 lira, doktora öğrencisine bin 410 lira veriyoruz. Bunları veren biziz. Bay Muharrem güya sen öğretmenlikten geldin, bunları nasıl inkar ediyorsun. Bir günde bunları söyle. Ama söyleyemez. Onlar geçmişte öğrencilerimizi parasızlıktan dolayı okulunu bırakıp gözyaşlarıyla memleketlerine dönmeleri için neler yaptılar neler. Biz yaptığımız spor tesisleriyle, şehirlerimize kazandırdığımız stadyumlarla, sahalarla, spor salonlarıyla lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8.5 milyona yaklaştırmışız. Onlar çocuklarımızı sokaklarda tozun toprağın içinde spor yapmaktan başka ne yaptılar?. Biz geniş bant internet abonesi sayısını 3 binden 69 milyona çıkardık. Mobil telefon abonesine 23 milyondan 79 milyona çıkardık. Onlar sansürcü faşist, geçmişlerinin tezahürüyle farklı hiçbir görüşe tahammül etmemek dışında ne yaptılar? Biz ailesinin durumuna bakmaksızın 18 yaşına kadar her doğanı genel sağlık sigortasına tabi tuttuk. Türkiye’den haberleri olmadığı için onların aklı daha yeni başlarına gelmiş, aynı şeyi söylüyorlar. Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde, yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz. Yani bunların bursu biraz daha yükselmiş oluyor. Gençlerimiz ağaç dikmeden, üniversiteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından kodlama yazılım eğitimine kadar geniş bir alanda görev alacaklar. Her yıl tam 100 bin öğrencimiz bu şekilde eğitim öğretimini sürdürdüğü şehre katkıda bulunacak. Peki muhalefetin gençlerimiz için gerçekten dişe dokunur bir projesi vaadi var mı? Kesinlikle yokö diye konuştu.

EREN BÜLBÜL\'ÜN AİLESİNE EV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maçka ilçesinde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün annesi Ayşe Bülbül \'ü sahneye davet etti. Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesice yapılan ve üzerinde \'İyi varsın Eren\' yazılı kutudan çıkardığı evin anahtarını Ayşe Bülbül\'e teslim etti.

2 - Meral Akşener: Kardeşim dediği 3 gün yaşamıyor

Sivas\'tan otobüsle Tokat\'a gelen İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanındaki mitingde Tokatlılara seslendi. Akşener\'i meydanda karşılayan kadınlar kendisine Tokat Yazması hediye etti. 14 şeker fabrikasının satışıyla ilgili eleştirilerde bulunan Meral Akşener, \"Tokat\'ın ferasetli insanları Anadolunun irfanını içinde barındıran değerli kardeşlerim. Hatırlayın Şeker fabrikası meselesini gündeme getiren kişiyim ben. 14 şeker fabrikasını sattılar. Ve her meydanda şunu söyledim, \'pancar stratejik ürünümüzdür\'. Dedim ki \'şeker fabrikaları milli meseledir\'. Ve o şeker fabrikasını satın alanlara sesleniyorum \'Sakın işçilere el sürmeyin, sakın makinelere el sürmeyin.\"

\'AVM KURMAK İÇİN SATTILAR\'

Sahnede alandakilere şeker pancarını gösteren Akşener şöyle devam etti:

\"AVM kurmak için sattılar. Yandaşa peşkeş çekmek için sattılar. Ama en önemlisi Sarayın 13 günlük masrafı 14 şeker fabrikasının bir yıllık zararına eşit. 13 gün sarayda harcanan paranın karşılığı 1 yıllık şeker fabrikalarının tümünün zararı. Bu zarar nasıl oldu? Hatırlar mısınız? Yine sigara fabrikasının satılacağı zamanlardı. Buraya gelmiştim. yaptırmayalım sattırmayalım sonra zebun olacak dedim. Yapamadık satıldı. İşçiler ne yapıyor şimdi.\"

\'ŞEKER FABRİKASI İŞÇİLERİNİ BUGÜN İÇERİ ALMADILAR\'

Turhal Şeker Fabrikası işçilerini bugün fabrikaya almadıklarını iddia eden Akşener şunları söyledi:

\"Şimdi Turhal Şeker Fabrikasının işçilerini bugün içeri almadılar, biliyor musunuz? Buradan sesleniyorum bu fabrikaları satın alanlar ben cumhurbaşkanı seçildiğim gün ilk işim bu şeker fabrikalarının sözleşmelerini iptal etmek olacak. Bunlar ancak satıyor. 453 milyar dolar borç aldılar. 16 yılda. 70 milyar dolar işte sizin Tekel, sigara fabrikası, dahil olmak üzere, SEKA dahil olmak üzere ne vardıysa sattılar. 70 milyar dolar. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladılar. Toplayın bir araya 2,5 trilyon dolar ediyor. Tekeli sattılar yerine fabrika yaptılar mı? Şimdi şeker fabrikasını sattılar yerine fabrika yapacaklar mı? Hayır. Peki bu 2,5 trilyon dolar, cebinizden çıkan 2,5 trilyon dolar nereye gitti kardeşim. Tokatlıya fabrika geldi mi? Tokatlının gençlerine iş imkanı sunuldu mu.\"

\'KARDEŞİM DEDİĞİ 3 GÜN YAŞAMIYOR\'

Konuşması \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganlarıyla kesilen Akşener, \"Baba bak böyle bağırıyorsunuz, adamın insicamını bozdunuz. Kahve yapmaya başladı. Ondan sonra döndü çay ocaklarının gelirine de göz dikmiş durumda. Yani en son tatar böreği koyacakmış haberiniz var mı? Böyle bir şey olamaz. İnsicamını bozdunuz Cumhurbaşkanı Meral diyerek. Daha önce de bir Başbakan Meral dedi Tokatlılar. Davutoğlu uçtu gitti. Bir de Cumhurbaşkanı diyorsunuz Binali Bey uçtu. Adam kızdıkça birilerini gönderiyor. Allah\'tan bana kardeşim demiyor ha. Kardeşim dediği 3 gün yaşamıyor. Gidiyor hepsi. Bastığı yerde ot bitmiyor.\"

\'ARPALIK OLAN DEVLET KURULUŞLARINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİM\'

Başbakan Binali Yıldırım\'ın kendisi için TİKA\'yı kapatacağı yönündeki yaptığı eleştiriye yanıt veren Akşener şöyle dedi:

\"Sayın Binalı Yıldırım çıktı dedi ki Meral Akşener TİKA\'yı kapatacakmış. Ben Milliyetçiyim. Türk Milliyetçisiyim ya beni oradan vuracak arkadaş. Hadi oradan be. Siz milliyetçiliği ayaklarınızın altına almış insanlarsınız. Dünün yanisi olur mu kani. Dolayısıyla bir de üstüne üstlük iftira attı. Dedi ki FETÖ\'den talimat aldı. TİKA\'yı kapatıyor. Tövbe vallah benim TİKA ile ilgili böyle bir düşüncem yoktu. Ama arpalık olan tüm devlet kuruluşlarını gözden geçireceğim dedim ben. Bak onu dedim. Maaşlarından, bankamatikten alan abileri gözden geçireceğim dedim. Bunu diyorum Ama TİKA\'ya özel bir şey değildi. İyi ki de adam yalan konuşmuş diyorum. Her şerde bir hayır varmış. Neyi gördüm biliyor musunuz? TİKA yılda 8 milyar dolar para harcıyor. Nereye gittiği meçhul. 6,5 milyar dolar maliyeden verilen para, sizin cebinizden çıkan para. Şimdi demek ki çok önemli bir şeye de çomak sokuldu.\"

\'BENİ TUTUKLAT KARDEŞİM\'

Kendisiyle ilgili FETÖ\'cü olduğuna yönelik iddialarla ilgili de Başbakan\'a seslenen İYİ Parti Lideri Akşener şunları söyledi:

\"Sayın Binalı Yıldırım\'a sesleniyorum. Güzel kardeşim, sen Başbakansın. Ben eğer Pensilvanya\'dan talimat almışsam mutlaka elinizde belge, bilgi, karine vardır. Koskoca başbakansın, Adalet Bakanlığı sana bağlı. İçişleri sana bağlı. Ya bunun gereğini yapacaksın, ya da iftiracısın. Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. Ama ben şerbetlendim. 2,5 yıldır bana bunu söylüyorlar. Dokunulmazlığım yok, şimdi başbakansın. Madem ben böyleyim hemen beni tutuklat kardeşim. At beni içeri. Tokat\'ta milletin karşısındayım. Hadi bakayım derhal gereğini yap. Bana FETÖ\'cü deyip ispatlamayan herkes şerefsizdir, alçaktır\"

3 - Devrilen bottan Meriç nehrine düşen Iraklı kadın ve 2 çocuğu aranıyor

EDİRNE\'de Iraklı uyruklu 6\'sı çocuk 8 kişilik ailenin de içinde bulunduğu bot Yunanistan\'a geçmek istedikleri sırada Meriç Nehri\'nde alabora oldu. Bottan düşerek kaybolduğu iddia edilen Iraklı kadın ile 2 çocuğunun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Iraklı uyruklu Karaman ve Ajeel Tamo çifti yanlarına aldıkları 6 çocuğuyla birlikte, geçen ay Yunanistan\'a geçmek için Edirne\'ye geldi. Bir grup kaçakla birlikte Yunan sınırındaki Uzunköprü ilçesi Saçlımüssellim köyüne gelen Iraklı aile şişme botla karşıya geçmek istedi. Bot, nehrin ortasında alabora olurken, bottaki kadın Ajeel Tamo (40), çocukları Sherwan Kamaran Yousif (14) ve 6 aylık bebekleri Adam Kamaran Yousif nehre düşerek kayboldu. Kaçaklar, Kamara Yousif ile 4 çocuğu ise yüzerek Yunanistan\'a geçmeyi başardı.

Yunan polisi tarafından yakalanan Kamaran Yousif ile 4 çocuğu gözaltına alınırken, Yunan polisinin nehirde yaptığı incelemede kayıp olan Iraklı kadın ve 2 çocuğundan herhangi bir iz bulunamadı. Baba Kamaran Yousif, İstanbul\'daki yakınlarını arayıp yardım istedi. Kayıp olan genç kadının ağabeyi Shivan Ajeel Tamo, Edirne barosu avukatlarından Hakan Yalçıntuğ aracılığıyla İl Jandarma Komutanlığı\'na başvurarak arama talep etti. Edirne Jandarma Komutanlığı bilgi ve ihbar üzerine Edirne AFAD ekipleriyle birlikte Uzunköprü ilçesindeki Sığırcılı ve Saçlımüsellim köyleri arasında kalan Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri\'nde arama başlattı.

Avukat Hakan Yalçıntuğ, Iraklı ailenin geçen Yunanistan\'a geçebilmek için şişme botla Meriç nehrine açıldığını ifade ederek, \"Bot nehirde alabora olduktan sonra baba ve 4 çocuk yüzerek Yunanistan\'a geçmiş, ancak bottaki kadın ve biri 6 aylık bebek olan 2 çocuk ise nehirde kayboldu. Bunun üzerine Yunanistan\'a geçen Iraklı baba Kamaran Yousif, akrabalarına ulaşarak arama yapılmasını istedi. İstanbul\'daki yakınları da benim aracılığımla Jandarma\'ya dilekçe vererek aramalara başladık\" dedi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin Meriç Nehri\'ndeki arama çalışmaları sürüyor.

4 - Oğlu ve gelininin dövdüğünü iddia etti

KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan Safiye A.(66) kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü oğlu ve gelininden şikayetçi oldu.

Eskipazar ilçesinde yaşayan Safiye A. boşanma aşamasında olduğu kendisine şiddet uygulayan eşine verilen 2 ay evden uzaklaştırma cezası ve koruma kararının ardından evine gitti. Safiye A. evine gittiğinde oğlu İ.A. ve gelini D.A. tarafından darp edildiğini iddia ederek, jandarmayı ve küçük oğlu M.A.\'yı arayıp yardım istedi. Ambulansla hastaneye götürülen Safiye A. darp raporu aldıktan sonra oğlu ve gelininden şikayetçi oldu. Bacaklarında ve kollarında morarma bulunan Safiye A. küçük oğlu M.A.\'nın yanına yerleşti.

Oğlu ve gelini hakkında şikayetçi olan Safiye A., \"Eşime uzaklaştırma cezası sonrası hakim bana \'evine girebilirsin\' dedi. Bu eve emek verdim, bu evde yaşamak istiyorum. Ellerinde sopalarla bana giriştiler. Cankurtaran yok mu? diye bağırdım. Jandarmayı aradım. Daha sonra küçük oğlum M.A.\'yı aradım. Kollarımda ve bacaklarımda morarma var. Çok vurmuşlar. Devlet bana sahip çıksın. Yeter artık. Oğlum zor geçiniyor. Eşi, 2 çocuğu var. Nasıl baksın bana?\" dedi.

M.A. ise, \"Annem o eve girmeyecekmiş, o ev onlarınmış. Annemin hiçbir bağlantısı yokmuş. Babam boşanmış sözde. Boşanma davası devam ediyor.\" diye konuştu.

5 - İki otomobil alevlere teslim oldu

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, büyüyünce yanındaki diğer otomobile de sıçradı. İtfaiye ekipleri hasar gören iki otomobildeki yangını söndürürken, polis kundaklama şüphesi üzerine araştırma başlattı.

Akkonak Mahallesi 1659 Sokak\'ta, bugün saat 04.00 sıralarında, park halindeki 32 FH 473 plakalı bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce, alevler yanında park halinde bulunan 20 ASL 57 plakalı otomobile de sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, iki otomobilden yükselen alevleri kısa sürüde söndürdü. Ancak iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

6 - Borçları yüzünden bunalıma girince intihara kalkıştı

ANTALYA\'da çevreye borcunu ödeyemeyince bunalıma giren M.A. (30), tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan M.A. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde meydana geldi. Şarküteri işi yapan ve borçlarından dolayı bunalıma giren M.A., hafif ticari aracını yolun sağındaki bir marketin önüne çekti. Burada araçta kısa süre oturan A., ardından yanında taşıdığı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesinin geldiği araca koşan market sahipleri M.A.\'yı kan içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi aracın içinde yapılan M.A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. M.A.\'nın durumumun ağır olduğu belirtildi.

M.A.\'nın ticaretten doğan borçları yüzünden bunalıma girdiği, bu yüzden yaşamına son vermek istediği belirtildi.

