DHA YURT BÜLTENİ - 12

GAZİANTEP\'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM YOĞUNLUĞU

GAZİANTEP\'te, fıstık fiyatlarındaki artışı baklavaya yansıtmayan üreticiler, Ramazan Bayramı için yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirebilmek amacıyla yoğun çalışıyor.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep\'te baklava üreticileri, Ramazan Bayramı\'na sayılı günler kala yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışıyor. Bayram nedeniyle günde üretilen ortalama 50 ton baklavanın büyük bölümü, paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere ulaştırılıyor. Fıstıktaki fiyat artışını baklavaya yansıtmayan esnaf, kilosu 60 ile 80 lira arasında değişen baklavanın üretimi için kentteki tüm imalathanelerde yoğun mesai yapıyor.

Baklava firması sahibi Levent Aktaş da fıstıktaki artışını baklava fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi. Bayram dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını anlatan Aktaş, \"Baklavaseverlerin ağızlarını tatlandırmak için tam kadro çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla Gaziantep genelinde 50- 60 ton baklava yapılıyor. Fıstık fiyatları yakın zamanda 220 liraya yükselmişti. Biz o dönemde artışı baklavaya yansıtmadık. Şu anda fıstık fiyatları 170 liraya kadar düştü ve biz vatandaşlara zamsız baklava satmaya devam ediyoruz. Kaliteli baklava görüntüsüyle kendini belli eder. Bunun yanı sıra kullanılan malzemelerinde son derece kaliteli olması gerekmektedir. Bayram öncesi yoğunluğumuz var. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepleri karşılamak içi çalışıyoruz\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Baklava hamurunun açılması

- Tepsileme yapılması

- Dilimlenirek fıstık dökülmesi

- Fırında pişirilmesi

- Şerbetin dökülmesi

- Paket yapılması

- Levent Aktaş\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

================================================

\'ÇOCUK İŞÇİLİĞE HAYIR\' EYLEMİ

AFYONKARAHİSAR\'da 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Anıtpark önünde Çocuk Komitesi Üyeleri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ellerindeki dövizlerle \'Çocuk işçiliğe hayır\' diyen gruba Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Zekai İnan da katıldı.

Çocuk Komitesi Üyesi Gamze Koç, çalışan çocukların yeterli eğitimi alamadığını söyledi. Koç, \"Çocuğun çalışması çoğu zaman eğitimden yoksun kalmasına, ruhsal ve fiziksel gelişiminin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bunlar içinde en önemli nedenler ise yoksulluk, eğitim masraflarının yüksek olması ve bazı ailelerin eğitimi gereksiz görerek çocukları erken yaşta çalışma hayatına atılmalarını tercih etmeleridir\" dedi.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi açısından yapılması gerekenleri de sıralayan Gamze Koç, \"Yetişkinlerin aldıkları ücretler arttırılmalı, var olan sosyal güvenlik sistemi daha işlevsel hale getirilmelidir. Böylece diğer aile üyeleri çocukların çalışma hayatında yer almalarına gerek kalmayacaktır. Ailelerin çoğu aile bütçesine yapacağı ekonomik katkı ile ekonomiyi azaltacaktır. Çocuk işçiliğini azaltmak için hazırlanan mevzuatlarda cezai yaptırımlar daha da arttırılmalıdır. Örneğin idari para cezaları arttırılmalıdır. Gerekirse çocuğunu küçük yaşta çalıştıran anne ve babalara hapis cezası da uygulanmalıdır\" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Zekai İnan da 2018 ocak ayı itibariyle mobil ekip çalışmaları sonucu sokakta çalışan 38 çocuk tespit edildiğini vurguladı. İnan, şöyle dedi:

\"Bununla ilgili de ailelere sosyo- ekonomik destek, eğitim, sağlık ve danışmanlık tedbiri gibi önlemler alınmıştır. İlimizde tespit edilen ve sokakta çalıştırılan çocukların da çoğunluğu Suriyeli ailelerin çocukları olduğu tespit edilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Çocukların toplandığı yerden detay

- Çocuklardan detay

- Çocukların ellerindeki dövizlerden detay

- Gamze Koç konuşma

- Müdür vekili İnan konuşma

- Çocuklar fotoğraf çektirirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

==============================================

MUĞLA\'DA KORKUTAN ORMAN YANGIN

MUĞLA\'nın Ula ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ula\'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi\'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 4 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafede olması korkuttu. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Söndüme çalışmalarından görüntü

-Yanan ormanlık alandan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ULA (Muğla), (DHA)

==============================================

BOZDAĞ: KILIÇDAROĞLU\'NUN ERDEMLİ DURUŞUNU İNCE\'NİN DE GÖSTERMESİ GEREKİRDİ

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP heyetinin, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in ABD\'den iade talebi dosyalarını incelemesi konusunda, \"Sayın Kılıçdaroğlu, dünkü açıklamasıyla çok net bir şekilde, belgelerde tamlık olduğunu, ufak tefek bazı şeyler olduğunu ama bunun esasa müessir olmadığını çok açık bir şekilde ifade etti. Amerika\'nın bunu iade etmesi lazım geldiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce\'yi tekzip etmiş oldu. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun erdemli duruşunun bir benzerini Sayın İnce\'nin göstermesi gerekirdi\" dedi.

Memleketi Yozgat\'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu. CHP heyetinin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in ABD\'den iade dosyasını incelemesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuyla ilgili açıklamalarına değinen Bozdağ, şunları söyledi:

\"Adalet Bakanımız çağırdı, bakanlığa geldiler, incelediler ve 5 saatten fazla bir çalışma yaptılar. Bütün evrakı tek tek gördüler. Sorular sordular, cevap aldılar ve bilgilendirildiler. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun açıklamasından öğreniyoruz ki, 3 sayfalık da bir rapor sunmuşlar. Sayın Kılıçdaroğlu, dünkü açıklamasıyla çok net bir şekilde, belgelerde tamlık olduğunu, ufak tefek bazı şeyler olduğunu ama bunun esasa müessir olmadığını çok açık bir şekilde ifade etti. Eksiklik yok. Amerika\'nın bunu iade etmesi lazım geldiğini ifade etti. Bu şunu gösteriyor; CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce\'yi tekzip etmiş oldu. Çünkü aynı rapor, Sayın İnce\'ye de verildi. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun erdemli duruşunun bir benzerini Sayın İnce\'nin göstermesi gerekirdi. İnce, bunu yapmadı. 7 ay sonra falan gönderildiğine dair başka şeyler söyledi. Yahu; belgede eksiklik var mı, yok mu? Tercümesi var mı yok mu? Siz bunları iddia ettiniz. Bunlar var mı, yok mu? Bunların hepsi tamamsa, dürüst bir siyasetçiye düşen nedir? İncelettirdik, eksiklik yok. Dolayısıyla, \'ABD üzerine düşenleri yapmıyor\' demesi lazım. İnce bunu demedi, en son Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması bizim haklılığımızı ortaya koymuş oldu. Sayın İnce\'yi, Sayın Kılıçdaroğlu da yalanlamış oldu.\"

\'İNCE, TÜRKİYE\'DEN ÖZÜR DİLEMELİ\'

İnce\'nin özür dilemesi gerektiğini belirten Bozdağ, \"Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi çıkıp Türkiye\'den özür dilemeli \'ben yanlış yaptım\' diye. Adalet Bakanlığı\'ndan özür dilemelidir. \'Ben ülkemin gösterdiği belgelere, gerçeğe rağmen itiraz ettiğim için özür diliyorum\' demesi lazım. Bu dürüst bir siyasetçiye yakışan bir tutumdur. Umarım Sayın İnce Türk halkından özür diler, Adalet Bakanı\'ndan özür diler\" dedi.

\'HDP GÖRÜNMEZ MÜTTEFİK\'

CHP\'nin Diyarbakır mitingini eleştiren Bozdağ, CHP bayraklarıyla HDP bayraklarının yan yana ve birlikte dalgalandırıldığını söyleyip, şu ifadeleri kullandı:

\"Biz bunu defalarca söyledik; HDP, Millet İttifakı\'nın görünmez müttefikidir. Kare dışı müttefikidir. Aynı istikamette birlikte koşmaktadırlar. İttifakın içinde resmen yer verilmeyişinin nedeni, milliyetçi muhafazakâr seçmenden oy kaçışını engellemek içindir. Esasında HDP doğrudan doğruya, Millet İttifakı\'nın bir parçasıdır. CHP de onu öyle kabul etmektedir. Diğerleri de öyle kabul etmektedir. Çünkü hep beraber, Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinden çıkartılmasını talep etmektedirler. Hep beraber, HDP\'nin söylemlerine benzer söylemleri dile getirmekteler. En son Diyarbakır mitinginde gördük ki, CHP bayraklarıyla HDP bayrakları yan yana ve birlikte dalgalandırılıyor. Belli ki HDP mitinge çok büyük destek vermiş durumda. Bu bayrak olayı ve HDP\'nin mitinge vermiş olduğu destek, CHP, HDP ve Millet İttifakı arasındaki birlikteliği ve dayanışmayı gösteren somut bir örnektir.\"

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

=========================================================

YANGINDA MAHSUR KALAN 11 KİŞİ, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

KONYA\'da bir apartmanın 4\'üncü katında çıkan yangında binada mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılanlardan 2 kişi dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı. Alevler de itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi\'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4\'üncü katında meydana geldi. Mehmet Şimşek\'e ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların binayı sarması üzerine evlerinden dışarı çıkamayan 11 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekibi tarafından merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Kurtarılanlardan 2 kişi, dumandan etkilenmeleri sonucu ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Alevlerden detay

- Mahsur kalanlardan detay

- mahsur kalanların kurtarılması

- Ambulansa alınması

- İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

====================================================

32 DİŞİNİ KAYBEDEN KADININ AĞRILARI DİNMEYİNCE ÇENE SİNİR UÇLARI KESİLDİ

ANTALYA\'da, beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk\'ün (41) ağrıları dinmeyince, çeneye giden sinir uçları kesildi. Alanya ilçesinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel diş polikliniğine giden Öztürk\'ün üstten ve alttan 10\'ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk\'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk\'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk\'ün ağrıları yine kesilmedi.

1,5 AYDA 32 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine Sunay Öztürk, Antalya, Isparta ve Denizli\'de farklı doktorlara başvurdu. Öztürk, iddiaya, göre gittiği her diş doktorundan \"Ağrın bu kez dinecek\" yanıtını aldı. Çeşitli kanal tedavileri ile devam eden diş çekimlerinden de sonuç alamayan Öztürk, ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebildi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına da giderek, durumunu anlattı. Burada Öztürk\'e, \'trigeminal nevralji\' teşhisi koyuldu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk\'ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk\'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı kalp kapakçığı açılan Öztürk, hipertansiyon hastası oldu.

SİNİRLERİ UYUŞTURULDU

Sunay Öztürk, ağrılarından kurtulmak için son çare Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla Öztürk\'ün çeneye giden sinirleri uyuşturuldu. Çene ameliyatını gerçekleştiren Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Alper Sindel, \"Ağrıların olduğu bölgedeki sinir uçlarının bağlantısını kopardık. Hastanın ağrısını gidermeye çalıştık. Şu anda çok erken; ama ilk olarak hastanın eski ağrılardan ziyade sadece ameliyat ağrıları olduğunu görüyoruz. Henüz güçlü bir ağrı kesici başlamadık. Bu tespiti yaptıktan sonra ağrı kesici vererek, ameliyat ağrılarını da dindirip, hastayı rahata kavuşturacağız\" dedi.

ÇENE CERRAHİSİ İŞLEMİ YAPILDI

Ameliyatın diş yapma ya da diş yenileme operasyonu olmadığını kaydeden Dr. Alper Sindel, \"Bu operasyon tamamen çeneye giden hissiyat sinirlerinin, daha önce kafa kaidesi içerisinde yapılmış operasyonla çözülememesi nedeniyle gerçekleştirdiğimiz çene cerrahisi işlemidir. Yani diş ile çok alakası olan işlem değil. Daha sonra yapılabilecek protezin alt kısmında yer alacak diş kemiğinin düzeltilmesi işlemini de yaptık. Çünkü o kemiklerde de diş çekimine bağlı ciddi düzensizlik vardı. Sinir uçlarını ağrıyı tekrar geri getirmesinler, diye kestik. Hastanın ağrılarının 3 gün içinde azalmasını bekliyoruz. 1 hafta içinde de normale dönmesini bekliyoruz. Hastanın hissizlik adaptasyonunun da 1- 2 ay içinde geçeceğini öngörüyorum. Mimiklerde farklılaşma olmayacak\" diye konuştu.

\'AMELİYAT YÜZDE 70- 80 HASTADA BAŞARI SAĞLAR\'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Akyüz ise hastaya daha önce \'trigeminal nevralji\' tanısı koyulduğunu belirterek, şunları söyledi:\"Bu hastalığın ilk tedavisi, ilaç tedavisi. Bir süre sonra ilaç tedavisi ile tolere edilemeyince cerrahi prosedürü uygulanmak zorunda kalırsınız. Bunlardan en etkilisi, ağrının giderilmesi için sinirle damar arasındaki bası ilişkisini ortadan kaldırmak dediğimiz bu ameliyattır. Bu ameliyat yüzde 70- 80 hastalarda başarı sağlar. Bu hastanın da sinir uçları cerrahi prosedürle kesildi. Artık bundan sonra bu bölgede herhangi bir hissi, ağrı dokunma yüzey altı hissi olmayacak.\"

\'ACILARIMDAN KURTULMAK İSTİYORUM\'

Ağrılarının geçmesi için her tür operasyona razı olduğunu dile getiren Sunay Öztürk ise \"Acılarımdan kurtulmak istiyorum. Daha kötüye gitmek istemiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) -

======================================================

2 GENCİN GEÇİMLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN İZLEDİKLERİ YÖNTEM HEM ÜZDÜ HEM GÜLDÜRDÜ

BOLU\'da, karton ve kağıt toplayan 2 gencin belediyenin yer altındaki geri dönüşüm konteynerinin içine girip karton araması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. İsimleri öğrenilemeyen 2 gençten biri Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan Bolu Belediyesi\'ne ait yer altı geri dönüşüm konteynerine karton ve kağıt bulma umuduyla girdi. Diğer genç ise ayakla basılarak kapağı açılan konteynerinin başında arkadaşını bekledi. Bir süre konteynerin içinde karton arayan genç, arkadaşının yardımıyla eli boş dışarı çıktı. Bir vatandaşın evinin penceresinden cep telefonuyla görüntülediği iki gencin geçimlerini sağlamak için izledikleri yol üzdü. Ancak sempatik ve eğlenceli halleri ise güldürdü. Görüntülendiklerini anlayan iki genç kameraya bakıp gülümseyerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Çöp konteynırından çıkmaları

-Gülümsemeleri

Süre: 0.40- Boyut: 9 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

===================================================

BAKAN BAK: KAHVELERDE OTURMAYIN, SAĞLIĞINIZ İÇİN HAREKET EDİN

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye\'nin spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde olduğunu belirterek, \"Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin. Sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder\" dedi. Rize Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılan 17 semt sahasının açılış töreni Rize Sahil Spor Tesisleri\'nde yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ile Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

\'GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIK\'

Törende konuşan ve tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"Hükümet olarak ülkenin dört bir yanında gençlerimize yönelik çok sayıda hizmetler yapıyoruz. Ülkemizin spor alanında gelişmesi noktasında şehir statları projesi başta olmak üzere her bir tarafa farklı farklı ölçekte tesisler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün burada önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Protokol toplanarak maliyeden 1 kuruş harcamadan bu projeyi hayata geçirdi. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada gençlerimiz spor yapacaklar kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Umarız yöre için de bir uğrak yeri olur. Sadece spor alanında değil insanımızı her alanda ferahlatmak için gece-gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE, DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE\'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Türkiye\'nin spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde olduğuna işaret etti. Bakan Bak, \"Bunlar gibi tesisler 10 binlerce yapılıyor. Hepsi gençlerimiz için. Burada da yazıyor: Uyuşturucuyla mücadele. Çok önemli bir konu. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak durması için, biz gençlerimizi spor salonlarına, spor sahalarına davet ediyoruz. Okullar tatil oldu, herkesi bu fırsatla yaz spor okullarına bekliyoruz. Temennimiz, bu sahaların boş kalmaması. Hocalar ve veliler öğrencileri teşvik edecekler. Onlar hoplayacak, zıplayacak enerjileri atacaklar sağlıklı büyüyecekler. Ülkemiz spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde. Bunu övünerek söylüyoruz. Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin. Sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder. Spor insanı kötü alışkanlardan uzak tutar. Her şey gençler için\" ifadelerini kullandı.

5 MİLYONLUK PENALTI

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Bakanlar Bak ve Ağbal açılışını gerçekleştirdikleri tesisleri gezdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal hizmete açılan futbol sahasını gezdiği sırada kaleye penaltı atışında bulunmak istedi. Bunun üzerine Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap kaleye geçti. Penaltı atışı öncesi Başkan Kasap, \'5 milyon TL gönderirseniz golü yerim\' teklifinde bulunduğu Bakan Ağbal\'dan \'Golü atarsam 5 milyondan vazgeçer misin?\' diye yanıt aldı. Başkan Kasap, Bakan Ağbal\'ın penaltı atışında köşeye uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Bakan Ağbal, ceket ve gözlüğünü çıkararak kaleye geçti. Bakan Ağbal\'ın koruduğu kaleye şut çeken Başkan Kasap\'ın penaltısında top filelerle buluştu.

Gülüşmelerin yaşandığı penaltı atışlarının ardından 5 milyon TL iddianın sorulduğu Bakan Ağbal, \"İddaya girmedik, devlet işlerinde iddia olur mu?\" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Tesislerin açılış detayları

Bakan Bak konuşması

Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın konuşması

Penaltı atışları

Yaşanan diyaloglar

Bakan Ağbal\'ın penaltı atışı değerlendirmesi

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

=================================================

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, 8 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMDE BİLE HİZMET VERECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesi\'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akdağ, Türkiye\'de enerji ve çevre dostu yeşil bina sertifikası alan tek sağlık merkezi olacak bin 300 yatak kapasiteli hastanenin 8 şiddetindeki depremde bile sağlık hizmeti vereceğini belirterek, hastanenin hilal çeklindeki çatısında helikopter pistinin bulunduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ile birilkte hastaneye giden Başbakan Yardımcısı Ak Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Çat yolu üzerinde yapımı devam eden şehir hastanesini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. 14 katlı hastanenin acil servisinden yoğun bakım ünitesine, polikliniklerden hasta odalarına kadar yapılanları tek tek kontrol eden ve gördüğü eksikliklerin giderilmesini isteyen Akdağ, Onkoloji Bölümü\'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnşaatı devam eden bin 300 yatak kapasiteli şehir hastanesinin bin 650 adet sismik izolatörle güçlendirilerek 8 şiddetindeki depremde bile sağlık hizmeti verilecek bir hale geterilidğini söyledi. Hastanenin 2018 yılının sonunda hizmete gireceğini, kamu-özel ortaklığıyla inşa edilen 250 yataklı Adli Psikiyatri ve Fizik Tedavi Hastanelerinin 2020\'de tamamlanacağını ifade eden Akdağ, bu devasa hastanede 5 bin personelle hizmet verileceğini belirtti. 270 civarında yoğun bakım odası, 39 ameliyathane bulunacak hastanede odaların da tek kişilik olacağını kaydeden Akdağ, hastanenin 3 bin 500 araçlı kapalı otoparkın da bulunacağını bildirdi.

Hastanede günlük sirkülasyonun 25 bin kişi olacağının düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Akdağ şunları söyledi:

\"Hastanenin kendi alanı içinde iç yolların yapımı buna göre dizayn ediliyor. Hastanenin açılan kısımlarında yeni uygulamalarımız olacak. Acile hasta getiren vatandaşın araç parkı sorunu olabilir. Bir taraftan hastayla ilgilenirken diğer taraftan araca bakamayabilir. Aracıyla acile gelen vatandaşlara vale sistemiyle hizmet vereceğiz. Büyük hastanelerde yaşlılara, yolunu kolayca bulamayacak hastalara eskortluk yapacak görevliler olacak. Zaten hastane yönlendirmesiyle hastalar ve vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanıyor. 300 poliklinik odamıza ilave rezerv alanlar yapıyoruz. Aciln binası hilal şeklinde. Bu hilalin içerisinde tüm heliktopterlerin ineceği bir pest yapılıyor. Hasta buraya indirilince hemen ameliyathaneye alınabilecek.\"

TÜRKİYE\'DE İLK OLACAK

Hastane binasının Türkiye\'de enerji ve çevre dostu yeşil bina (LEED GOLD) sertifikası alan tek sağlık merkezi olacağını ifade eden Akdağ, \"Şehir hastanemiz hem solar güneş panelleriyle hem de trijenerasyon sistemi ile kendi elektriğini de üretecek. Yağmur suyu filtre edilerek depolandıktan sonra kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyacı karşılanabilecek. Hastanemizde içme suyu ihtiyacını karşılayacak su arıtma sistemi de bulunacak. Tamamen hastanın ve hasta yakının çalışanların konforunu düşünen bir yapı oluşturmuş oluyoruz\" diye konuştu.

Bakan Akdağ, daha sonra hastanede çalışan işçilerle birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Bakan Akdağ\'ın hastaneyi gezmesi ve bilgi alması

-Hastaninin iç ve dışg örüntüsü

-Bakan Akdağ\'ın hastanenin hilal şeklindeki çatısını göstermesi

-Bakan Akdağ\'ın açıklaması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

\'Süre: 440 MB)