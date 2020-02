DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Eroğlu, sahurda temel attı/EK

SULAMA BİRLİKLERİNİ DSİ TESLİM ALDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’de bulunan bütün sulama birliklerinin DSİ tarafından teslim alındığını, birlik başkanı olarakta DSİ elemanlarının tayin edildiğini söyledi.

71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin temel ve açılışını gerçekleştirmek için Niğde’ye gelen Bakan Eroğlu, Niğde Valiliği, Niğde Belediye Başkanlığı ve Ak Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti. Niğde Valiliği ziyaretinde konuşan Bakan Eroğlu, “Suluma birlik kooperatifleri çok büyük problemdi. Bunların bir devlet kontrolü altında DSİ’nin kontrolünde yürütülmesi kararı alındı. Kanun çıktı bende pazartesi günü bütün sulama birliklerinin artık DSİ’nin kontrolünde olmak üzere sula birliği başkanı olarak DSİ elemanlarını tayin ettik. Pazartesi günü imzaladım. Artık bütün sulama birlikleri DSİ tarafından teslim alındı. Çiftçilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Artık DSİ bundan böyle çiftçilerimizin en yakın dostu olacak. Çiftçilerimizin emrinde olacak. DSİ’ye bağlı olan sulama birlikleri DSİ’nin elemanı olan su birliği başkanları artık çiftçimizin emrinde. Maksadımız çiftçimize destek vermek onun problemlerini çözmek, fazla ürün alabilmesi için ne gerekiyorsa bunu yapmak. Artık tek elden yürütülecek. Yeni bir dönem başlıyor. 2018-2019-2020 yıllarını modern sulamada hamle yılı ilan ediyoruz” dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMİ TARİHİMİZDEKİ EN ÖNEMLİ SEÇİM

Niğde Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Ak Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Eroğlu burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:\"Önümüzde 24 Haziran\'da bir seçim var. Fakat bu seçim tarihimizdeki en önemli seçimdir. Çünkü artık sistem değişiyor, eskiden yüzde 36 veya yüzde 37 iktidar olmak mümkündü, ama şimdi mümkün değil. Yüzde 50 +1 ile Cumhurbaşkanı seçilecek, Cumhurbaşkanımız gerçekten çok layık bir insan, fevkalade, mümtaz, tecrübe açısından en tecrübeli başkanlardan, devlet başkanlarından, genel başkanlardan birisi Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Çünkü bu işler kolay değil, bu işler nasıl yapılıyor şeref ve heyecan ile yapılıyor. Eskiden Bolu tünelini 30 yılda açamadılar, ama biz bolu tüneli gibi yüzlerce tünel açtık. Ama niye çünkü şeref var, heyecan var ,tecrübe var ve bilgi var. İnsanlar için hizmet aşkı var ,insanların en hayırlısı insana faydalı olandır anlayışı var . Şimdi cumhurbaşkanımız canlı yayın tecrübeli bir devlet başkanı. Hiç bir devlet başkanında bu kadar tecrübe yoktur. Şu an dünyada rakamlarla sabit dünyada büyük mega dediğimiz muhteşem projelerden 10 tane var dünyada. 6\'sı nerde biliyor musunuz? Türkiye\'de. Şimdi diyeceğiz ki Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında o sıklette adam yok yani. Ağır sıklet öbürleri cılız sıklet. Bu tamam vatandaş bunu biliyor. Ama vatandaşa şunu diyeceğiz. “tamam, kardeşim sistem değişti ama yürütmenin başında cumhurbaşkanı var, fakat yasama var oda bağımsız hale geldi. O yüzden güçlü meclis güçlü cumhurbaşkanlığı şart. En azından 400 milletvekili alacak şekilde çalışmamız lazım.” Ömer Halisdemir Meydanı’nda vatandaşlara fidan dağıtan Bakan Eroğlu, partililerle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Antalya\'dan Muharrem İnce\'ye bağış desteği

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin bağış talebine karşılık veren CHP Antalya seçmeni, banka önünde sıraya girerek bağış yaptı.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, bir mitinginde \'Ateşleyin bakayım, hepiniz 5 TL, 10 TL ne varsa yatırın\' diyerek seçmenlerinden bağış istemesi, Antalyalı CHP seçmenini ve parti yönetimini harekete geçirdi. Bağış için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Çetin Osman Budak başta olmak üzere milletvekili adayları ve bir grup partili il binası önünde bir araya geldi. Kalabalık il binası önünden en yakın İş Bankası şubesine yürüdü.

Milletvekili Adayı Çetin Osman Budak, karınca kararınca Antalya ve Türkiye\'nin her yerinde bu bağış kampanyasına destek verilmesi gerektiğini söyledi. CHP\'nin sarayları ve uçaklarının olmadığını aktaran Budak, “Biz halkımıza güveniyoruz. Millet ittifakını kurduk. Bu ittifak huzuru, mutluluğu, aş ve işi Türkiye\'ye getirecek\" dedi. Muharrem İnce\'nin halkın nazarında çok büyük karşılık bulduğunu ve ilk turda bu işi kazanacaklarını da kaydeden Budak, iktidarın devletin her türlü imkanını kullandığını öne sürdü.

ADAYLIK SIRALAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP\'nin Antalya milletvekilleri sıralamasında 6\'ncı sırada adı açıklanan ancak daha sonra sırası Cavit Arı\'ya verilen Eski İl Başkanı Semih Esen\'le ilgili değerlendirmede yapan Budak, \"Baskının baskınıdır bu durum. Baskın seçim. Biz ön seçimi tercih eden bir partiyiz. Demokrasiyi tercih ediyoruz. Bu süreç devam ederken parti meclisinde bunlar tartışıldı. Merkez yoklaması yapıldı. Tek tek bütün arkadaşlarla görüştük ve raporlayıp kurula sunduk. Hatalar olabilir mi? Kısa sürede seçim yapıldığı için olabilir. Asıl olan burada kimin ne olacağı değil, memleketin ne olacağıdır. Arkadaşlarımız da bu bilinçtedir\" dedi. Budak, adaylarla birlikte yarından itibaren sahaya ineceklerini ve ayak basılmadık yer bırakmayacaklarını söyledi.

Kalabalık daha sonra banka önünde sıraya girerek tek tek bağış yaptı.

Çorum Belediye Başkan YardımcısıYabacıoğlu: Gizemli kıza özel yapılmadı

Çorum\'da Ulu Mezarlık\'ta genç bir kızın geceleri bir mezarın başına gelip olayı sonrasında mezarlığa gidip incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, \"Maalesef gizemli kız demek istemiyorum. Ancak, bu olay sonrası tüm dikkatler Ulu Mezarlığa çevrildi. Sanki Ulu Mezarlık\'ta yapılan ışıklandırmalar hatta diğer çalışmalarımız gizemli kıza özel yapılmış gibi bir durum ortaya çıkarıldı. Kesinlikle bir durum söz konusu değildir\" dedi. Çepni Mahallesi\'ndeki Ulu Mezarlık\'ta geçen 26,27,28 Nisan gecelerinde mezarılğa gelerek bir kabrin başında ağlayan ardıdan görevlileri görmesi sonrasında da kaçan genç kız olayı sonrasında Çorum beleiyesi Mezarlıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ve Mezarlıklar Müdürü Aydemir Altınörs, söze konusu mezarlığa giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Yabacıoğlu, \"Ramazan ayı içerisinde çiçek ve gül dikimini hatta ağaçların budanması ayrıca ışıklandırma çalışmalarını yapıyoruz. Bu senede aynı çalışmayı yaptık. Bu hizmetlerimizi devam ettirdik. Eksik olan ışıklandırma çalışmamızı da tamamladık, Maalesef gizemli kız demek istemiyorum. Ancak, bu olay sonrası tüm dikkatler Ulu Mezarlığa çevrildi. Sanki Ulu Mezarlık\'ta yapılan ışıklandırmalar hatta diğer çalışmalarımız gizemli kıza özel yapılmış gibi bir durum ortaya çıkarıldı. Kesinlikle bir durum söz konusu değildir. Ulu Mezarlıkta aydınlatma sistemi zaten vardı o sistem biraz daha güçlendirildi. Mezarlıklarımız aydınlık olduğu sürece rahat izleme yapılabilecektir. Kameralarımız daha iyi görecektir. Yanlış durumlara karşı da gözetim altında tutulabilecektir\" diyerek sözlerine şöyle devam etti: \"Biliyorsunuz son günlerde gizemli kız olayı var. Bulunduğunu biz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Vatandaşlarımızda biliyor. Maalesef dışarıdaki insanlar bu durumdan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Her dumandan bir mana çıkarılmaya çalışılıyor. O kızımızın ruh sağlığı problemleri var. Fatma Çiftçi mezarının başına gelip ağlayan o kızımızın Çiftçi ailesiyle de bir yakınlığı söz konusu değil. Bunun haricinde bulundu bulunmadı gibi bir durum söz konusu değil. Valilik, emniyet, belediyemiz ve basın bu konuda üzerine düşen görevi yaptılar öyle bir gizem falan yok. Biz Çorum’umuzu hak ettiği gibi tanıtmak istiyoruz. Ayrıca belediye olarakta binlerce aileye yardımda bulunuyoruz. Kızın ailesine şuana kadar her hangi bir yardım edilmedi. Talep olursa elbette ederiz. Güvenlik açısından ailenin ortaya çıkması doğru değil. Eğer bu ailemizin de yardımı ihtiyacı varsa elbette belediye olarak üzerimize ne düşerse yapılacaktır. Kızla kendilerinin açıklamaları var. Emniyet valilik üzerine düşeni yaptı.\"

Uçağın kalkışı sırasında düşen yıldırım kameralara yansıdı

Batman\'da dün akşam Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseliği sırasında yıldırımın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı dün akşam saat 20.00\'da havalandığı sırada yıldırım düştü. Düşen yıldırım, uçağın çok yakınından geçtiği görülürken, uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin de sarsılmasına yolaçan yıldırım düşmesiyle ilgili yolcu uçağının herhangi bir tehlike yaşamadığı öğrenildi. THY yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşamadığını ve zamanında Ankara\'ya indiğini söyledi.

Mardin\'de Süryanilere kilise, manastır ve mezarlıklarının tapuları verildi



Mardin\'in \'büyükşehir belediyesi\' statüsüne alınmasından sonra kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu\'nun 2014 yılında aldığı karar ile önce Hazine\'ye ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devredilen Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı\'na teslim edildi. Tapularını bugün teslim alan Vakıf Başkanı Koryakos Ergün, sorunumuzun çözümünde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün yetkililere teşekür etti.

Mardin\'in 2014 yılında \'büyükşehir\' statüsü almasından sonra kurulan, Devir Tasfiye ve Paylaşma Komisyonu\'nun kararı ile kilise, manastır ve mezarlıkların da yer aldığı taşınmaz malları önce Hazine ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar\'a devredilen Süryani Cemaati\'nin verdiği mücadele sonuç verdi ve bu taşınmazlara ait tapular yapılan yasal düzenlemeden sonra Mor Gabriel Manastırı Vakfı\'na teslim edildi. Tapuları alan Vakıf Başkanı Koryakos Ergün, yaşanan süreci anlatırken, vakıflarına ait olup bölgede yapılan kadastro çalışmaları sırasında bulundukları yer tüzel kişiliklereri adına tespit görüp tescil edilmiş bulunan kilise, manastır ve mezarlık vasfında bulunan taşınmaz malların önce komisyon tarafından hazineye devredildiğini belirterek, şöyle konuştu:\"Köy tüzel kişilikleri adına kayıtlı olan kilise ve manastır niteliğinde bulunan tanışmaz mallarımız Hazine\'ye devredilmiş, tahsisi Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılmıştı. Süryani mezarlığı niteliğindeki taşınmazlarımız ise Mardin Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmişti. Vakfımızın kilise ve manastırlara ait farklı nitelikteki arazilerin ise bulunduğu yer belediye adına tesciline karar verilmişti. Mor Gabriel Manastırı Vakfı bu kararlar karşısında gerekli müdahalede bulunup, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu\'na yazılı ve sözlü başvuru yapıp, söz konusu manastır, kilise, mezarlık ve arazilerin vakfa iade edilmesini istemişti. Ancak, komisyon tarafından taleplere olumlu yanıt verilmemişti. Daha sonra ise Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılan tahsis kararından vazgeçip kilise ve manastırların da bu defa Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devrine karar vermişti. Sonrasında ortaya çıkan sorununun çözümü için gereken yasal düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bugün yapılan işlemlerden sonra manastır, kilise ve Süryani mezarlığı vasfındaki taşınmazların tapuları vakfımıza devredilmiştir. Her ne kadar arazilerle ilgili sorunumuz devam ediyor olsa da, şüphesiz ki vakfımıza ait kilise ve mezarlık niteliğindeki toplam 50 taşınmaz malın mülkiyet ihtilafını çözen bu düzenleme çok büyük önem taşımaktadır. Sorunumuzun çözümüne başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimiz tarafından gösterilen bu yaklaşım her türlü takdire şayandır. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekür ederim.\"

2014\'TE MARDİN BÜYÜKŞEHİR OLUNCA KOMİSYON KARAR ALDI

Mardin\'in \'büyükşehir\' statüsünde olması ve ardından köylerin resmi olarak mahalleye dönüştürülüp İl Özel İdaresi\'nin bağlanması nedeniyle, Mardin Valiliği bünyesinde Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu kurulurken, komisyon Mardin\'in Midyat ve Nusaybin ilçesinde Süryaniler\'e ait çok sayıda kilise, manastır, mezarlık gibi mülkleri kamu kurumlarına devretti. Komisyonun 2014 yılında aldığı karar ile köy tüzel kişiliğinde olan kilise ve manastırların tescili Hazine\'ye, tahsisi ise, Diyanet İşleri Başkanlığına yapıldı. Mezarlıklar ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na tahsis edildi. Komisyonun aldığı kararı Mor Gabriel Manastırı Vakfı mahkemelere taşırken, Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu itirazlar üzerine yeni karar aldı.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Konunun kamuoyunda tartışılması ve özellikle kilise ve manastırların tahsisinin Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılması üzerinde gelen tepki ve eleştiriler üzerine Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün\'ün hazır bulunduğu toplantıda, 2014\'te alınan kararı iptal etti. Karara göre, manastır ve kiliselerin Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılan tahsisi iptal edilirken, tescilinin halen Hazine\'de olduğu belirtildi. Son alınan karar ile taşınmaz mallar Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devredilmişti. 27 Mart\'ta Resmi Gazete\'de yayımlanan karar ile bu taşınmazların Mor Gabriel Manastırı Vakfı\'na deviredildi



Kayalıklara sıkışan atı AFAD kurtardı

Sivas\'ın Gürün ilçesinde kayalıklarda sıkışan at, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Dün, Gürün\'e bağlı Güldere köyü yakınlarındaki kayalıklara sıkışmış haldeki atı fark eden muhtar Kemal Tepe, Gürün Belediyesi\'ni arayarak yardım istedi. Sahibi belirlenemeyen at için Gürün Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Ekiplerin akşama kadar yaptığı çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, AFAD ekiplerinden destek istedi. Gerekli hazırlıkları yapan AFAD ekipleri, bu sabah erken saatlerde bölgeye giderek çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda sahipsiz at, sıkıştığı kayalıklardan makara sistemi kurularak çıkarıldı. Bitkin düştüğü gözlenen at, tedavi edildi.

