DHA YURT BÜLTENİ - 12

İbrahim Tatlıses: Ben AK Parti\'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm



AK Parti İzmir 1\'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan \'İmparator\' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, cumartesi günü yapılacak olan temayül (eğilim) yoklaması için teşkilat turuna çıktı. İlk durağı Narlıdere AK Parti İlçe Başkanlığı olan Tatlıses, İzmir\'e hizmet için oy istedi. Tatlıses, \"Ben AK Parti\'ye gönlümü verdim. Gerekirse kellemi de veririm\" diye konuştu.

AK Parti\'de milletvekili aday adayları, 5 Nisan Cumartesi günü önce teşkilatın katılacağı temayül yoklamasında ter dökecek. AK Parti İzmir 1\'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de teşkilattan vize alabilmek için birinci bölgedeki 14 ilçeyi tura çıktı. İbrahim Tatlıses, vaatlerini açıkladı, oy istedi. Tatlıses\'in ilk durağı, evinin de bulunduğu Narlıdere ilçesi oldu. Parti binasında partililerle buluşan Tatlıses\'e kendisi gibi AK Parti İzmir 1\'inci bölge aday adayı olan Narlıdere eski İlçe Başkanı Aslan Bilgi de eşlik etti. İzmir için yapacak çok işinin olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses, \"Oy verin yapalım\" dedi. Tatlıses, AK Parti\'nin hizmetlerini anlatarak, \"Ben önce Karşıyaka\'ya gidiş ve gelişi düşünüyorum. 2,5 saatte gidiyoruz, neden 5 dakikada gitmeyelim? Bunu da devlet yapar, seçilen hükümet yapar. Versinler oyları yapalım. Yapalım da görelim. Yalova\'dan otobanı Topçulara bağlamadılar mı. \'Bağlanmaz\' dediler, hayal bile edemezlerdi. Bağladı işte. Ama bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Hiç Boğaz\'ın dibi delinir miydi? İstanbul\'da 3\'üncü köprüyü yaptı ve insanlar mutlu, huzurlu. Kaza yok bela yok\" diye konuştu.

\"AK PARTİ\'YE NE VERDİN?\"

Kendisi için \"AK Partiye ne verdi\" denildiğini aktaran İbrahim Tatlıses, AK Parti\'ye gönlünü verdiğini, gerekirse kellesini de vereceğini söyledi. Tatlıses, \"Neden veririm diye sorun. Çünkü çalışıyor. Çalışmayan adama neden vereceğiz. Çalışmayana ekmek yok, o çalışıyorsa ben de onun yanında olacağım. Ölümüne, öyle bedava yok ölümüne. Para ile pulla işim yok. Benim her şeyim var, özel uçağım da var, villam da var. Bu saatten sonra paraya, pula ihtiyacım yok, milletin sevgisine ihtiyacım var. İnsanların sevgisini, kalbini alayım yeter, çünkü kalp parayla alınmıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-İbrahim Tatlıses\'in gelişi,

-Partililerle sohbet etmesi

-İbrahim Tatlıses\'in açıklaması

-Partililerle vedalaşması



Haber: Umut KARAKOYUN- Kamere: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)



=========================================

Suriye\'ye 4,5 milyon dolarlık yardım için protokol

Gaziantep\'te, Suriye\'ye yapılacak 6 projeden oluşan yaklaşık 4,5 milyon dolarlık yardım için Suudi Arabistan\'da kurulu Kral Selman Vakfı ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında protokol imzalandı.

Gaziantep\'te bir otelde düzenlenen imza törenine; Kral Selman Vakfı Acil Yardım Müdür Yardımcısı Nasr El Subeyay, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede, İHH İnsani Yardım Vakfı Proje Birimi Sorumlusu Maaruf Samua ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Proje kapsamında öğrencilere kırtasiye desteği, kalkınma desteği, Suriye ve Myanmar\'daki kamplara yönelik Ramazan\'da iftar çalışmasının yapılacağı belirtildi. İmza töreninde konuşan Yavuz Dede, Kral Selman Vakfı ile Suriye halkına yardım etmek için anlaşmalar yapıldığını söyleyerek şunları dedi:\"Bugün Gaziantep\'te, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Kral Selman Vakfı\'yla beraber Suriyelilere ve Arakanlı mültecilere yönelik 4,5 milyon dolarlık projeler noktasında anlaşmalar gerçekleştirdik. Suriyelilere yönelik uzun süredir çalışmalarımız var. Ramazan\'ın yaklaşmasıyla projelerimizin çoğunluğu buna yönelik daha sonra Suriyeli öğrencilere kırtasiye dağıtımları olacak. Umut ederim ileriki zamanda iş birliklerimiz böyle devam edecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Protokolün imzalanması

- Yavuz Dede ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

=========================================

Sokak ortasındaki çatışma kamerada



İzmir\'in Bornova ilçesinde gündüz iki grup arasında kurusıkı tabancaların kullanıldığı çatışma kameraya yansıdı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi gündüz saatlerinde Bornova\'nın Yeşilova Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurusıkı tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan, olay yerine yakın oturan bir kişi, yanında eşi ve küçük yaştaki oğlu varken çıkan çatışmayı, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Davut CAN/İZMİR, (DHA)

========================================

Kamyonun geçerken kırdığı dal bir otomobil ile elektrik tellerine zarar verdi

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, bir kamyonun çarpması sonucu kırılan ağaç dalı, yüksek gerilim hattının tellerini kopartırken, üzerine düştüğü park halindeki bir ağaca da zarar verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin cadde düzenlemesi işini üstlenen taşeron firmaya ait Okan Özduman\'ın kullandığı 35 HB 0403 plakalı kamyon, bugün saat 10.00 sıralarında, Yakıcı Sokak\'tan geçerken 40 yıllık bir çınar ağacının yola taşan dalını fark etmeyip, çarptı. Kırılan dal, yakındaki yüksek gerilim hattı tellerini kopartıp, park halindeki Kamil Diksoy\'a ait 45 ZC 4660 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik A.Ş\'nin görevlileri çağırıldı. Ağacın dalı, belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken, kopan elektrik tellerinin yerine Gediz Elektrik A.Ş görevlileri tarafından yenisi takıldı. Ağacın yola taşan dallarını fark etmediğini belirten kamyon şoförü Okan Özduman, \"Kamyonun kasası dala çarptı. Tek tesellim kimsenin canına bir şey olmamış olması. Verilmiş sadakamız varmış\" dedi.

\"BELEDİYEYİ UYARMIŞTIK\"

Üzerine ağaç dalının düşmesi sonucu zarar gören otomobilin sahibi Kamil Diksoy\'un babası Ali Diksoy, \"60 yıldır bu sokakta yaşıyoruz. Bu çınar ağacı 40 yıllık ve Orman İdaresi\'ne kayıtlı. Belediyeyi kaç kez ağacın yola taşan dallarını kesmesi için uyardık. Zamanında uyarımız dikkate alınsaydı şimdi bu olay yaşanmazdı. Olay sırasında kaldırımda yürüyen aile vardı.Yüksek gerilim telleri yola ve arabaların üstüne düştü. Bana göre bir faciadan dönüldü. Allah\'tan kimse ağacın kırılan dalı altında kalmadı\" diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ağacın kırılan dalının görüntüsü

-Üzerine ağaç dalı düşen otomobilin görüntüsü

-Kopan elektrik tellerinin görüntüsü

-Kamyon şoförü Okan Özduman\'ın görüntüsü

-Gediz Elektrik ekiplerinin çalışması

-Ağacın dalına çarparak kıran kamyonun görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

===========================================

Yabancı üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu\'nun (UDEF) ortaklaşa organize ettiği \'Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür, Dünya 5\'ten Büyüktür\' programı, ADÜ Tralleis Meydanı\'nda gerçekleşti. Yabancı öğrenciler, yaptıkları yöresel yemekleri tanıtma imkanı bulurken etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

ADÜ\'nün Efeler ilçesindeki merkez kampüsü Tralleis Meydanı\'nda yapılan \'Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür, Dünya 5\'ten Büyüktür\' adlı program renkli geçti. Etkinliğinin açılışını ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, yabancı öğrencilerle birlikte yaptı. Meydanda açılan stantlarda yabancı öğrenciler, kendi ülkelerine ait yemek ve kültürlerini tanıttı. Yabancı ve yerli öğrencilerin kaynaşmasının sağlandığına değinen UDEF Başkanı Bolat, \"Bugün burada 11\'inci öğrenci buluşmasının Aydın etabını gerçekleştiriyoruz. 11\'inci uluslararası öğrenci buluşması, bu yıl 41 ülkede ve 75 ilde icra ediliyor. 3 Nisan itibariyle Manisa\'da başladı. Bugün Aydın\'dayız, 12 Mayıs\'ta ise İstanbul\'da sona erecek. Aydın\'da Uluslararası Öğrenci Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız dünyanın dört bir tarafından Türkiye\'ye gelen uluslararası öğrencileri gündeme taşımaktır. Ülkemizde şu anda 203 ülkeden 115 bin yabancı öğrenci var. Bu kardeşlerimiz Aydın\'da ve tüm Türkiye\'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alıyorlar\" dedi.

KÜLTÜRLERİNİ GURURLA TANITTILAR

Öğrencilerden Afganistanlı Cavir Ahmet Zey, \"Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4\'üncü sınıf öğrencisiyim. Bugün kültür tanıtım programı var. Biz de Afgan öğrenciler olarak bugün bu programa katıldık. Burada Afganistan pilav ve soğanlı bir yemeğin tanıtımını yapacağız\" dedi. Türkmenistanlı El Dost Muhammet ise, \"Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisiyim. Elimde gördüğünüz kopuz 3 bin yılık tarihi olan bir alettir. Türkmenistan\'ın kullandığı ve Türklerin kullandığı ilk müzik aletlerinden birisi sayılıyor\" dedi. Bir diğer öğrenci Naime Ali Şerife ise, \"Burada Bilgisayar Öğretmenliği okuyorum. Ben Somaliliyim. Somali ana yemeklerinden birkaç çeşit yaptık. Aynı zamanda bizim yöresel eşyalarımız da var. Somali\'yi tanıtıyoruz. Çok güzel eğlenceli bir gün yaşıyoruz\" dedi. Ganalı İbrahim Hüssen, \"Kimya Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisiyim. Bugün burada ben de kültürümün yemeklerini tanıtıyorum. Çok güzel, Gana yemekleri yaptık. Çeşitli yemekleri tanıtarak sunacağız\" diye konuştu. Programda ayrıca halk oyunları, zeybek gösterileri yapılırken; yabancı öğrencilerin giydikleri birbirinden değişik yöresel giysiler, programa renk kattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Programdan görüntü

- Öğrencilerin statlarından ve yemeklerinden görüntü

- Öğrencilerden görüntü

- Ganalı İbrahim Hüssen, Naime Ali Şerife, El Dost Muhammet, Cavir Ahmet Zey ve UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ile röp.

-A çılıştan ve halk oyunlarından görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



