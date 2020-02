DHA YURT BÜLTENİ - 12

Fatma Şahin, şempanze Can\'ın darbelerinden son anda kurtuldu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nin maskotu olan yavru şempanze \'Can\', \'Gabi\' isimli filin doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'e vurmaya kalkıştı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan \'Gabi\' isimli file hafta sonu doğum günü partisi düzenlendi. Fatma Şahin, kucağına aldığı yavru tavşan ve keçiyle kürsüye gelerek hayvanat bahçesine gelen vatandaşlara seslendi. Bu sırada Şahin\'in yanında bakıcısının kucağında duran yavru şempanze \'Can\', eliyle Şahin\'e vurmaya çalıştı. Şahin son anda kendisini geriye atarak Can\'ın darbesinden kurtuldu. Şahin konuşmasına devam ederken Can bu defa da, Şahin\'in kucağındaki yavru tavşana saldırdı. Ani bir refleksle bu saldırıdan da kurtulan Şahin, \"Bebek, bebek yazık\" diyerek Can\'ı sakinleştirmeye çalıştı. Can\'ın, Şahin\'in yanındaki diğer yavru hayvanları kıskandığı için böyle bir şey yaptığı düşünülürken, vatandaşlar ise olayı gülerek izledi.

Özgener\'den Kocaoğlu\'na ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu makamında ziyaret eden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, yerel seçimlerde Büyükşehir\'e aday olup olmadığı sorusuna \"Hiçbir görevimi sürem tamamlamadan bırakmam\" yanıtını verdi. Başkan Kocaoğlu ise \"Koşullar uygun olursa neden olmasın\" diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Kocaoğlu, Özgener ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi. Mahmut Özgener\'e, Büyükşehir Belediyesi\'nin projeleri hakkında bilgi veren ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlatan Başkan Kocaoğlu, \"Kongre merkezi gibi eksikliklerimiz var. Ayrıca İnciraltı\'nın sağlık konseptinde planlanması gibi çalışmalar var. Çeşme ve Doğanbey\'e yapacağımız kür merkezleri gibi buna benzer birçok projemiz bulunuyor. Bunları hep birlikte başardığımızda, İzmir daha hızlı büyüyecek bir sürece giriyor. Burada, sizlere de büyük görevler düşüyor. Her biriniz bir sektörün temsilcisisiniz. Kentte sinerji yaratmadan, kentte birlik ve beraberlik içerisinde olmadan hiçbir yere varmak mümkün değil\" diye konuştu.

\"SEÇİM SONUÇLARI SÜRPRİZ OLMADI\"

Başkan Kocaoğlu\'nun ardından konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda seçim sonuçlarının kimseye sürpriz olmadığını savundu. 9 Nisan gecesi bir ilki daha yaşadıklarını dile getiren Özgener, \"Meclisin yapısının yüzde 45\'inin de değiştiğini gördük. Bu da aslında değişim isteğinin sandığa yansıması oldu. Biz bu neticeden dolayı çok mutu olduk. Ama bizim değişim isteği ile çıktığımız yolda bize verilen her oy, bizim sorumluluğumuzu ve yükümüzü artırdı\" dedi. Bu sonuçların İzmir için daha güzel projeleri hayata geçirme konusunda heveslerini arttırdığını belirten Özgener, çok güzel bir yönetim kurulu kurduklarını söyledi. Özgener, \"Bu meclisi sadece yönetim kurulumuzla değil tüm üyelerimizle ve odaya üye olan arkadaşlarımızla katılımcı şekilde yöneteceğiz. Herkes ile uzlaşmacı bir diyalogla bu süreci götüreceğiz. Hepimizin hedefi aynı\" diye konuştu. İzmir\'de çok güzel sinerji yaratacaklarını ve bunu yaparken Başkan Kocaoğlu\'nun desteğini de alacaklarına inandıklarını vurgulayan Mahmut Özgener, 4 yıllık görev süresi boyunca güzel eserler bırakarak dönemini tamamlamak istediğini söyledi. Özgener, \"Sizin desteğinizi de her zaman arkamızda hissedeceğimize inanıyorum\" dedi.

\"NEDEN ADAY OLMASIN\"

Gazetecilerin, Özgener\'e \"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacak mısınız\" sorusunu yöneltmesi üzerine Aziz Kocaoğlu, \"Neden olmasın, koşullar uygun olursa neden olmasın\" yanıtını verdi. Bunun üzerine Özgener de soruyu yanıtlamak isteyince, Başkan Kocaoğlu, \"Benim cevaba \'He de\' sen deyince, salondakiler kahkahaya boğuldu. Özgener ise Büyükşehir Belediyesi\'ne aday olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:\"Ben, önemli görevlerde bulundum. Hiçbir görevimi, sürem tamamlamadan bırakmadım. Bunu bu kadar net söylerken hala adımın gündeme gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz burada İzmir için projeler üretmek amacıyla yola çıktık. Bu kadar hedefi olan, sorumluluğu sırtında hisseden bir kişinin bu hedeflere bir yılda ulaşması mümkün değil.\" Konuşmaların ardından Özgener, Başkan Kocaoğlu\'na çiçek verdi. Ziyaret, daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Memurun terk ettiği nikâh, canlı yayında kıyılacak

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, gelinin \"Hayır, demek ne mümkün. Tabii ki evet\" yanıtı nedeniyle nikâh memurun nikâhlarını kıymadığı Hatice Koşman (24) ve Turgut Dinçer Güneri\'nin (26), 26 Nisan Perşembe günü bir kez daha nikâh masasına oturacağı bildirildi. Turgutlu Belediyesi Evlendirme Memurluğu\'ndan tekrar gün alan çiftin nikâhının, ulusal bir televizyon kanalındaki kadın programında canlı yayında kıyılacağı öğrenildi.

Kemalpaşa\'da bir çeyiz mağazasında çalışan Hatice Koşman ile bir firmada bilgisayara veri girişi yaptığı öğrenilen Turgut Dinçer Güneri, evlilik kararı aldı. İki genç, geçen 21 Nisan\'da Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu\'nda nikâh masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikâh Memuru Ali Akça\'nın \"Turgut Dinçer Güneri\'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?\" sorusuna gelin Koşman, \"Hayır, demek ne mümkün. Tabii ki evet\" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikâh memuru Akça, \"Ben gidiyorum\" diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı nikâh memuru, ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikâh memuru Ali Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça\'yı ikna edemeyince nikâh işlemleri iptal edildi. Yaşanan bu ilginç olay ulusal ve yerel basında yer aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, dün konuyla ilgili bir açıklama yapıp, \"Nikâh tarafları tanıdığımız isimler, bildiğimiz, tanıdığımız aileler. Çocukları da bizim evlatlarımız. Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Bu konuda her zaman ailelerin yanındayız. Onların mutlu anlarında yanlarında olmak bizlerin asli görevi. Ben gençlerin aileleri ile telefonla da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikâhı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır. \'Hayır\' denmesinin hemen ardından, \'demek ne mümkün\' cevabı gelince, memurumuz nikâhı iptal etmiş. Olumsuz başlayan bir ifade, sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayıcılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması\" dedi.

TEKRAR BAŞVURU YAPTILAR

Bu gelişmelerin ardından Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri, bugün sabah saatlerinde Turgutlu Belediyesi Evlendirme Memurluğu\'na yeniden başvurup 26 Nisan\'a nikâh günü aldı. Genç çiftin, saat 15.00\'te kıyılacağı öğrenilen nikâhının ulusal bir kanalda bir kadın programında canlı yayınlanacağı belirtildi. Çiftin nikâhını Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin\'in kıyıp kıymacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çiftin, olay sonrası zorlu bir süreç yaşadıklarını, bu durumun kendilerine acı bir tecrübe olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Haber:Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

========================================

Bungalovların elektrik ihtiyacı güneşten karşılanıyor

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki Kocayayla\'da bulunan 10 bungalov evin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor.

Sandıklı\'nın güneydoğusundaki 2500 metre yüksekliğindeki Akdağ\'ın 1600 rakımında bulunan Kocayayla\'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından doğa turizminde kullanılmak üzere kurulan 10 bungalov evin tavanına 2 yıl önce elektrik ihtiyacının karşılanması için güneş enerji sistemi oluşturuldu. Bungalov evlerin çatısındaki 96 güneş paneliyle 25 kilovat/saat elektrik üretimi yapılırken, üretilen elektrik oluşturulan merkezde depolanıyor. Daha sonra evlerin elektrik hatlarına bu depodan enerji verilerek buzdolabı, televizyon, aydınlatma ve çevre aydınlatma gibi ihtiyaçları kesintisiz karşılıyor. Sistemde elektrik enerjisi yüzde 40\'ın altına düştüğünde ise sistem içerisindeki jeneratör devreye giriyor. Bu şekilde bu evlere kesintisiz elektrik verilmiş oluyor. Akdağ\'a yakın zaman içerisinde elektrik hattının da döşenmesi planlanırken, doğa turizmini canlandırmak amacıyla bölgeye gölet ve restoran yapıldı. Yine butik otel ve cami yapılması planlanan bölgenin yaz- kış doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor. Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Utsal, \"Burada 10 kır evi bulunmakta. Bu evler baharla birlikte yazın sonuna kadar misafirlerin hizmetine sunulmakta ve kiralanabilmektedir, içerisinde banyosu, mutfağı, 6 kişinin barınabileceği 2 oda 1 salon şeklinde. 2 senedir elektrik ihtiyacı güneş panelleri sayesinde karşılanıyor. Bu güneş enerjisiyle üretilen elektrik buzdolabı, televizyon ve aydınlatma kullanılmakta ve yeterli olmaktadır. İhalesi yapıldı, yakın zaman içerisinde Akdağ\'a elektrik hattı çekilecek. Yine bu evlerimizin yanı sıra karşı tarafa cami ve butik otel yapılacak. Yine bir Osmanlı kemeri yapılması planlanıyor. Arka tarafına doğru da 1.5 metre derinliğinde yüzme havuzu yapılması planlanıyor. Akdağ\'a herkesi davet ediyoruz\" dedi.

Tamamen yanan evde Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehidin üniforması yanmadı

Kastamonu’da önceki gün 4 evin yandığı olayının ardından Şehit Polis Memuru Nihat Karakoca’nın bir dolap içerisinde bulunan elbiseleri, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim’in yangından zarar görmediği ortaya çıktı.

Kastamonu Hisarardı Mahallesinde geçtiğimiz Pazar gecesi saat 23.45’te meydana gelen yangın sonrası 2009 yılında Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'nde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak şehit olan Polis Memuru Nihat Karakoca\'nın doğduğu evde tamamen yandı. Evin bir köşesinde bulunan bir dolap üzerindeki Kuran-ı Kerim ve dolabın içerisinde anı olarak saklanan Türk bayrağı ile şehit Nihat Karakoca’nın üniformasının zarar görmediği ortaya çıktı. Şehidin annesi Melahat Karakoca 9 yıldır sakladığı oğluna ait elbiselerin zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Ebe, gebe ve bebeleri buluşturan şenlik

İzmir\'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 3\'üncü kez düzenlenen Ebeler, Gebeler ve Bebeler Şenliği\'nde hastanede doğum yapmaya hazırlanan anne adayları, anneler ve ebeler bir araya geldi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 21-28 Nisan Ebelik Haftası kapsamında 3. Ebeler, Gebeler ve Bebeler Şenliği düzenledi. Etkinliğe hastanede doğum yapan anneler, çocukları ve gebelik okulunda eğitim alan anne adayları katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gürsoy Pala, hastanelerinde bugüne kadar binlerce yavruyu dünyaya getirdiklerini söyleyerek, onların sağlıklı, ülkesine faydalı bireyler olmasında ilk adımları kendilerinin attığını dile getirdi. Ebeliğin toplumdaki en eski mesleklerden biri olduğunu ifade eden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hacer Rastgel ise, ebelerin sağlıklı bireylerin ve sağlıklı toplumların oluşmasında çok önemli bir role sahip olduklarını söyledi. Rastgel, \"Ebelerimiz kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Sağlık sisteminin başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir. Bunlardan biri de ebe arkadaşlarımızdır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından gebe okulunda eğitim alan 14 anne adayı ile meslekte 25 yılını dolduran 5 ebeye teşekkür belgeleri verildi. Hastanede doğum yapan 8 anneye ise çocuklarının ayak izi belgeleri teslim edildi. Bebekleriyle geldikleri hastane bahçesinde duygu dolu anlar yaşayan yeni anneler, sağlıklı doğum yapmalarında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

