DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yıldırım\'dan Yunanistan\'a adalar mesajı: Topraklarımıza göz dikenler olursa onlara dünyayı dar etmesini biliriz

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne\'den Yunanistan\'a Ege\'deki adalar ve kayalıklarla ilgili mesaj vererek, \"Ege\'de anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları için, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimse toprağında, yurdunda gözümü yok ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini de biliriz. Bu kadar basit. Türkiye\'ye o bakımdan gerilime sokmak ve bu Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik kışkırtıcı hareketlerden komşularımızın uzak durmasını tavsiye ederiz. Kendi yararları için bunun daha doğru olacağını ifade etmek istiyorum\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Edirne ve Kırklareli\'de düzenlediği il kongrelerine katıldı. Yoğun yağmur yağışının bulunduğu Edirne\'de Mimar Sinan Kapalıspor Salonu\'nda yapılacak kongre nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınırken, salona girenler tek tek arandı. Yağmur altında salona girmek için bekleyen partililerin bazıları davul-zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına Edirne\'nin Türkiye\'nin dünyaya açılan vitrini olduğunu belirterek, \"Edirne bizim dünyaya açılan şehrimiz, vitrinimiz. Edirne Kudüs\'ün kardeşi. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Kudüs ile ilgili bazı gelişmeler oldu. Amerikan Başkanı çıktı dedi ki \'Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan ettim\'. Ne oldu \'ben yaptım oldu\' demekle oluyor mu? Olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi: \'Senin kararını tanımıyoruz\' dedi. Ve bütün Müslüman ülkeler, aklı selim olan dünyadaki bütün ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti. Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına hem Hıristiyan alemi hem de Müslüman alem kısacası insanlık sahip çıktı. Bugün inşallah yakın gelecek de Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olduğu Filistin devletini bütün dünya tanıyacak. Böylece bu sorunda tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak\" dedi.

\'MİLLİ MENFAATLERİMİZE AYKIRI GELİŞME OLURSA GEREKEN NEYSE ONU YAPARIZ\'

Türkiye\'nin amacının belli olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Türkiye bölgede istikrar, kardeşlik, barış istiyor. Kimseyle alıp veremediğimiz bir şey yok. Bakın dün iyi bir haber geldi. Amerika ile aramızda devam eden vize gerginliği de nihayet tatlıya bağlandı. Böylece Amerika ve Türkiye\'de vize kısıtlamaları kaldırıldı. İlişkiler normalleşme yönünde bir adım daha ileri taşındı. İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin tartışmanın, çatışmanın, tarafı olmayacağız dedik. Dostluklarımızı arttıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız dedik. Bunun içinde hem Suriye\'de hem Filistin\'de dünyanın neresinde bir anlaşmazlık, kargaşa varsa Türkiye bütün gücüyle orada. Ancak herkesin şurayı bilmesi lazım, Türkiye\'nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa orada da gereken neyse onu yaparız, dik dururuz. Gençler biz sadece rabbimizin huzurunda eğiliriz bunu böyle bilin.

YUNANİSTAN\'A ADALAR MESAJI

Başbakan Yıldırım, Edirne\'den Yunanistan\'a Ege\'deki adalarla ilgili mesaj vererek, şunları söyledi:\"Biliyorsunuz Ege Denizi bizim Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizidir. Ancak zaman zaman iç siyaset sebebiyle çatlak sesler geliyor. Efendim adalarla ilgili, kıta, hava sahasıyla ilgili bakın Türkiye büyük bir ülke. Türkiye\'nin geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Bu medeniyetin devamında Türkiye Cumhuriyeti. Ege\'de olsun, Doğu\'da olsun, Güneydoğu\'da olsun. Tek bir çakıl taşını bile kimseye vermem bu böyle bilinsin. Onun için Ege\'de anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları için, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimse toprağında, yurdunda gözümüz yok ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini de biliriz. Bu kadar basit. Türkiye\'ye o bakımdan gerilime sokmak ve bu Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik kışkırtıcı hareketlerden komşularımızın uzak durmasını tavsiye ederiz. Kendi yararları için bunun daha doğru olacağını ifade etmek istiyorum.\"

KILIÇDAROĞLU\'NA: BELEDİYELERİ SUYU 1 LİRAYA İNDİRSİN

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"İç siyasette de maalesef ülke için, ülke geleceği için ortaya bir siyaset koyamayan ana muhalefet partisi tüm hızıyla popülizm yapmaya devam ediyor. Efendim Edirne\'ye geldi ne dedi \'mazotu 1 lira yapacağım\' dedi ne zaman 7 Kasım\'dan önce, 1 Kasım\'dan önce Edirneliler, Trakyalılar inandı mı? İktidar yaptı mı? Yapmadı, sen önce mazotu 1 lira yapacağına şu sahip olduğu belediyelere söyle de suyu 3.5-4 liradan 1 liraya indirsinler, ondan sonra gel. Allah\'ın suyunu 4 liraya sattıracağına önce onu bir indir de Edirne sana inansın, Kırklareli sana inansın, Tekirdağ sana inansın. Şimdi bu öyle bol keseden atıyor ya, aklına geleni söylüyor nasılsa sırtında yumurta küfesi yok. Rahmetli babaannemin lafı aklıma geliyor. Böyle bol keseden atıp tutanları anlatanları, dinlerdi mekanı cennet olsun. Sessiz sessiz dinler sonunda derdi ki \'üfle, üfle evladım kaval elin yel Allah\'ın\'. Bunun ki o hesap, kaval elin yel Allah\'ın üfle babam üfle. Hadi Allah selamet versin Kılıçdaroğlu.\" Ülkede darbelerin artık tarihe karıştığını söyleyen Yıldırım, \"Bu ne demektir? Artık kapalı kapılar ardında hükümet pazarlıkları yok. Hükümet meydanda, sandıkta kuruluyor, sandıkta karar veriliyor. Siz karar vereceksiniz, millet karar verecek. Sizin adınıza başkaları karar vermeyecek. Böylece güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi Türkiye\'de başlıyor. Bu sene yüzde 11\'lere varan 3\'üncü çeyrekte bir büyüme gerçekleştirdiysek işte bu yeni sistemde de Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Milletimiz zenginleşmeye ve refahın artması devam edecek. Gençlerimiz bugün de gelecekte de Türkiye\'nin kaderinde söz sahibi olacak. Şimdi bu CHP 16 Nisan\'da gençlerin seçilmesine karşı çıktı. 18 yaşında belediye başkanı, milletvekili olur mu, bunlar daha çocuk dediler, meydanlarda bangır bangır gençlerimizin siyasete girmesinin karşısında kampanya yaptılar. 2019\'da yine karşımıza gelecekler. Benim sizden istediğim şu, \'O gün hani siyasete girmemizi istemiyordun? Şimdi niye geldin kardeşim? hadi başka kapıya\' sizden beklenen bu, size yakışan bu\" dedi. Başbakan Yıldırım, 15 senedir millet için milletle beraber yürüdüklerini ifade ederek, \"Ana muhalefet partisi başkanı yine yürüyeceğim diye tutturdu, yollara düştü. Bir baktık bir yanında FETÖ\'cüler, diğer yanında da FETÖ\'cüler koluna girmiş. Buradan CHP\'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. 16 Nisan\'da beraber kazandık, Türkiye kazandı. 2019\'da da yine birlikte kazanalım, Türkiye kazansın. Geçtiğimiz günlerde bir KHK çıktı. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu sazı aldı eline. Sazın ayarı bozuk, akordu yok, Allah ne verdiyse çalıyor. Halbuki bu çıkarılan KHK nedir biliyor musunuz? 15 ve 16 Temmuz süresi içinde kimler bu darbeye karşı koydu? Devlette görevliler, polis, vatansever askerler, savcılar, hakimler velhasıl devlette çalışan ülkesini seven insanlar. Başka kim? millet. Vatandaş o gece sokağa çıktı, alçaklara haddini bildirdi, darbe yapmaya çalışanlara millet darbeyi vurdu. Bu insanlarımıza o gün vatanseverlik yapan, demokrasiyi koruyan ve milli iradeyi yere düşürmeyen Cumhurbaşkanı\'nı, seçilmişini koruyan bu ülkenin insanını korumayacağız da kimi koruyacağız ey Kılıçdaroğlu, Darbecilerden yana mısın? Milletten yana mısın, şunu bir bilsin millet. Bu yaptığınız en hafifinden şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor. Şehit yakınlarımızın üzüntüsüne sebep oluyor. Gazilerimizi maalesef rencide ediyorsunuz. Onun için bırakın bu vesayetçi anlayışı, milletimizin yanında olun. Bunu hiçbir yere çekmeyin. Bu iş darbeye karşı koyan, göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunun karşısında durmak darbecilere cesaret vermektir, darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak bu bayrağı, milleti sevmektir, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaktır. Olay bu kadar açık ve seçiktir\" dedi.

\'KILIÇDAROĞLU HOŞ KONUŞUYOR, BOŞ KONUŞUYOR

Hükümetlerinin yaptığı hizmetleri anlatan Yıldırım, \"Yani vatandaşa bir değil birden fazla bu KHK\'da müjde var. Bütün bunları görmeyip bir cümleden hareketle bu kadar büyk reformu karalamak, gölgelemek vatanseverlik değildir. Bütün bunları yaparken Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Cevabı siz verin? Hoş konuşuyor, boş konuşuyor. Ne Kılıçdaroğlu ne de onunla aynı gemide yol alanlara son KHK\'dan bir rant, ekmek çıkmaz. Bu madde darbenin bastırılmasıyla ilgili bir konudur ve mesele bu kadar basittir. 2017 senesini tamamlıyoruz. Güzel gelişmelerle tamamlıyoruz. Terörle mücadelede adeta destan yazdık. Yurdun her köşesinde yaz kış terörde gidilmeyen yer kalmadı. Dağları ve şehirleri bölücü terör örgütü mensuplarından temizledik, inlerine girdik, canlarına okuduk. Milletin birliğine, kardeşliğine göz açtırmadık, açtırmayacağız da. Herkes şunu bilmelidir; yolları böleriz Türkiye\'yi böldürmeyiz\" dedi.

EDİRNE\'YE HIZLI TREN

Edirne\'ye yaptıkları ve yapacakları yatırımları anlatan Yıldırım, \"Edirne\'ye hızlı tren geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 2018\'in ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece İstanbul-Edirne arası 1 saat 15 dakika, hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Yağmur altında salona girmek için bekleyenler

Davul-zurna eşliğinde oynayanlar

Güvenlik önlemleri

Salona girenlerin aranması

Salondan detaylar

Başbakan Yıldırım\'ın gelişi

Yıldırım\'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE,KIRKLARELİ,(DHA)

==============================================

Akşener, Sakarya\'daki programa rahatsızlığı nedeniyle katılamadı/EK

KENDİ ART NİYETLERİNİ HAYATA GEÇİREBİLMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Erenler ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafları ziyaret etti. Daha sonra Adapazarı\'nda parti binasının açılışı yapıldı. Koray Aydın yaptığı konuşmada, hükümetin yeni çıkarılan KHK ile korkuyu kurumsallaştırmaya çalıştığını belirterek, \"Herkes izliyor korku içerisinde. Bir kısmı da titreyerek izliyor. İYİ Parti\'de toplanan insanlar karanlıkları ortadan kaldırmaya, zalime dur diyecek cesareti göstererek bir araya gelen insanlar topluluğudur. Kendi art niyetlerini hayata geçirebilmek için her yolu deniyorlar, pervasızlar, devletin sopasını da eline aldıkları için bu işi başarabileceklerini zannediyorlar ama göreceksiniz bu büyük millet ne zaman dara düştü, kendisine bir çıkış yolunu her zaman buldu. Bu ülkede hiçbir şey iyi değil, açın gece televizyonları basın bir kanala tek adam konuşuyor, geçin öbür kanala tek adam konuşuyor. Yeter artık, yeter. Önüne bakıyor Fethullahçı görüyor, arkasına bakıyor Fethullahçı görüyor. Hiç ar damarları çatlamayan bu insanlar kendilerinden başka herkesi de Fethullahçı diye suçluyorlar. Bunların bu millete ödettikleri ağır bedelleri unutmayacağız. 15 Temmuz\'da toprağa verdiğimiz 249 şehidimiz, 2 binden fazla gazimizin ağır bedeli bunların üzerindedir. Nedir bu Kanun Hükmünde Kararname? Diyorlar ki 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki terör eylemlerini kapsayacak şekilde suç işleyenlere bir zırh getiriyorlar. Bunlar yargılanamaz diyorlar, yarın burada toplansak şurda da 3-5 tane zibidi çıksa buraya karşı bir harekette bulunsa işleyecekleri suçun bedeli olmayacak. Korkuyu kurumsallaştırmaya çalışıyorlar\" dedi

AĞLAYARAK, EŞİNİN TUTUKLANMASINI ANLATTI

Koray Aydın ve Ümit Özdağ parti binasının açılışının ardından Çark Caddesi\'nde partililerle birlikte bir çay ocağında oturdukları sırada yanlarına gelen bir kadın, eşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasına değindi. Ağlayarak konuşan kadın, \"Aldatıldık, kandırıldık diyorlar, üç günlük komutanın kandırılmaya, kandırmaya hakkı yok ama. Benim eşim diyor ki, \'Aynı bayrağı aynı sancağa yemin ettiğim adamın komutanın hain olduğunu bilemezdim\'. Bizim ne suçumuz günahımız var. Evim yok, 17 aydır barkım yok. Arkadaşımda kalıyorum, temizlik yapıyorum, takı yapıyorum. Hem kocama, hem çocuğuma bakıyorum. Yazıklar olsun bu memeleketi bu hale düşürenlere, yazıklar olsun. Hiç birşey demiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Her vatan haini bizim gibi olsa keşke. Gelsinler vatan nasıl sevilirmiş görsünler\" dedi. Partililer ağlayan kadını alkışlayarak destekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Parti binasının açılışından görüntü

-Konuşmalardan görüntü

-Partililerden görüntü

-Kadının ağlayarak sorununu anlatması ve partililerin alkışlaması

Haber: Aziz GÜVENER/SAKARYA,(DHA)

==============================================

Giresun’da elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü



Giresun\'un Güce ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçiler 32 yaşındaki Muhittin Duru ve 52 yaşındaki Ali Yiğit yüksek gerilim hattına kapılarak öldü.

Olay, bu sabah Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Yörede bir ev inşaatında çalışan Muhittin Durdu ve Ali Yiğit, taşıdıkları kolon yapımında kullanılan demirin çevredeki elektrik direğindeki tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Akıma kapılan işçiler yaşamlarını yitirirken, onlara yardım etmek isteyen bir başka işçi ise yaralandı. Yaralı işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, yaşamını yitiren 2 işçinin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Hastaneden görüntü

-Adli tıptan görüntü



Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GÜCE(Giresun), (DHA)

===================================================

Kazada ölen sağlık memuru toprağa verildi

Çorum\'da dün, görevli bulunduğu ambulansın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık memuru Mehmet Akif Akbaş (40), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorum\'da dün hasta naklinden dönen ambulans ile TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren, Sungurlu Devlet Hastanesi\'nde görevli sağlık memuru Mehmet Akif Akbaş için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi. Törende, mesai arkadaşları tabutun üzerine Akbaş\'ın çalışırken giydiği 112 Acil Yardım yazılı montu örttü. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Mitat Gözen, hizmet aşkıyla herkese örnek olmuş, sevilen sayılan bir insanı uğurlamak için toplandıklarını belirterek, \"Mesai arkadaşınız Mehmet Akif Akbaş\'a Allah\'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun\" dedi. Törende güçlükle ayakta duran Mehmet Akif Akbaş\'ın eşi, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra yapılan duanın ardından Akbaş\'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesi\'ndeki babaevine götürüldü. Helallik alındıktan sonra Ulu Cami\'ye getirilen Mehmet Akif Akbaş, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Camiden cenazenin alınışı ve sirenlerle mezarlığa götürülmesi

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2.30 dk) - (Boyut:147 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

====================================================

Eşini öldürüp intihar eden adamın görüntüleri ortaya çıktı

Çorum\'da boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında öldüren ardından başına dayadığı silahla intihar eden Celal Yılmaz (55), olay anında kayıtta olan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum\'da dün meydana gelen olayda, boşanmak üzere olduğu eşiyle sokak ortasında karşılaşıp tartışan Celal Yılmaz\'ın görüntüleri ortaya çıktı. Önce tartıştığı eşi Hatice Yılmaz\'ı (48) tabancayla vuran ardından da başına dayadığı silahla intihar eden Celal Yılmaz\'ın olay anı görüntüleri bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eşini öldüren Celal Yılmaz’ın başına silahı dayayıp ateşlediği ve yere düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olay yerinden görüntü

- İntihar anı

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1.32 dk - BOYUT:69 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

=====================================================

Marmaris\'te şüpheli tavuk ölümleri

Muğla\'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal Hisarönü Mahallesi\'nde bir hafta içinde meydana gelen toplu tavuk ölümleri tedirginliğe neden oldu.

Marmaris ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki kırsal Hisarönü Mahallesi\'nde bir hafta içinde 10 evde toplu tavuk ölümleri yaşandı. Hasan Günay\'ın annesi ve kayınvalidesi ile yetiştirdiği tavuklardan 100\'ü peş peşe öldü. 50 metre mesafedeki komşusu Kadir Genç\'in ise 55 tavuğu ile diğer evlerde yetiştirilen 147 kümes hayvanı bir hafta içinde öldü. Hisarönü Mahallesi sakinlerinden Hasan Günay ve Kadir Genç, ölen tavukları poşete sararak çöp konteynerine attıklarını ve bazılarını gelecek olan yetkililere vermek için ellerinde tuttuklarını söyledi. Tavukları ölen bazı mahalle sakinleri ise \"Turizm zarar görür\" diyerek kameralara açıklama yapmak istemedi. Bir hafta içinde 100 tavuklarının öldüğünü söyleyen Hasan Günay, \"Aynı arazi içinde annem ve kayınvalidem ile ortak tavuklarımız var. Geçen hafta içinde yumurta veren üç tavuğumuz kümeste aniden öldü. Hastalık kapmış olabilir diyerek kümesi kireçleyip, veteriner ile görüşerek ilaç takviyesi yaptık. Peş peşe tavuklarımız ölmeye başladı. Bir hafta içinde 100 tavuğumuz sırayla öldü. Birkaç tane elimizde kaldı. Ölen dört tavuğu gelecek olan yetkililere incelemesi için vereceğiz. Diğerlerini poşetleyip çöpe attık\" dedi.

YETKİLİLERİ BEKLİYORLAR

Üç gün içinde ne olduğunu anlayamadan 55 tane tavuğunu kaybettiğini belirten Kadri Genç ise \"Kalan tavuklarımızın hali çok kötü onlar da öldü ölecek. Muhtarımıza durumu bildirdik. 10 hanede tavuk ölümleri oldu. Yeni aldığımız buğdaydan kaynaklanıyor olabileceğini düşündük. Bir hastalık var ama ne olduğunu anlayamadık. Bize sudan dediler, ama sudan olsaydı beslediğimiz güvercin ve diğer kümes hayvanları da ölürdü. Numunelerimiz hazır yetkililerin gelmesini ve incelemesini istiyoruz\" diye konuştu.

4 YIL ÖNCE YALANCI VEBA TAVUKLARI TELEF ETMİŞTİ

Hisarönü Mahallesi\'nde 2013 Nisan ayında 350 tavuk \'yalancı veba\' adlı hastalık nedeniyle telef olmuştu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından mahalle karantinaya alınmış ve ilaçlamalar yapılmıştı. Ölen tavuk, su ve yemlerden alınan numuneler İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü\'ne gönderilmiş, çıkan raporlarda yalancı veba hastalığına rastlanmıştı. Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise Hisarönü Mahallesi\'nden kendilerine tavuk ölümleri ile ilgili bir ihbar gelmediğini öne sürdü. Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin ise tavuk ölümü iddialarıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hisarönü Mahalle tabelasından görüntü,

-Hisaönü Mahallesi\'nden genel görüntü,

-Tavukları ölen Hasan Günay ile ölen tavuklar ve hasta tavuklar önünde röportaj,

-Hasta tavuklardan genel-ayrıntılı görüntü,

-Kadri Genç ile hasta tavuklarıyla röportaj.

5 dakika 34 saniye-403 MB

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

=================================================

Yavru zebra ilgi odağı oldu

İzmir Doğal Yaşam Parkı\'ndaki zebra ailesinin sayısı, yeni doğan ve annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan sevimli yavru ile birlikte 8\'e yükseldi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nın 130 türde 1500\'ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı zebra ailesi de, yeni doğumlarla bu gelişime katkı sağlıyor. Geçen yaz aylarında peşpeşe dünyaya gelen ve Zeliş ile Meliş adı verilen yavruların ardından, Zebra ailesi yeni bir üyeye daha kavuştu. Bir anda parkın yeni maskotu haline gelen sevimli yavru, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Zürafa, deve kuşu ve su aygırları ile birlikte 18 bin metrekarelik Afrika Savanı\'nda yaşayan zebra ailesinin 8 ferdi bulunuyor. Savan, Doğal Yaşam Parkı\'na gelen çocuk ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yer olarak öne çıkıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Zebra ailesinin görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)