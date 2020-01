DHA YURT BÜLTENİ - 12

O TERÖRİSTLERDEN BİRİ KENDİNİ BOMBA DÜZENEĞİ İLE İMHA ETTİ (1)



MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, polis ve jandarmanın PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK\'lıdan biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etti.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

ZARFTAN ÇIKAN ISLAK PEÇETE ALARMA GEÇİRDİ

SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde, Sakarya İcra Dairesi\'nden Serdivan Tapu Müdürlüğü\'ne gönderilen zarftan ıslak peçete çıkınca kimyasal alarm verildi. Özel kıyafetli AFAD ekipleri, tapu müdürlüğünde ölçümler yaparken, zararlı bir durum tespit edilemedi. Evrakı gönderen memur, peçeteyi dalgınlıkla zarfa koyduğunu söyledi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Serdivan Tapu Müdürlüğü\'nde çalışan bir memur, Sakarya 4\'ncü İcra Dairesi\'nden gelen resmi evrakı açtığında zarftan ıslak peçete çıkınca paniğe kapıldı. Memur hemen durumu amirlerine bildirdi. Yetkililerin haber vermesi üzerine Serdivan Tapu Müdürlüğü\'ne polis, 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Mektuptaki ıslak peçetede kimyasal madde olduğu yönündeki şüphe üzerine tapu müdürlüğünde karantina uygulaması yapıldı. İçeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlardan 19 kişi dışarı çıkartılmadı. Özel kıyafetli AFAD görevlileri yaptıkları ölçümlerde zararlı bir durum tespit edemedi.

Polis resmi evrakı gönderen 4\'üncü İcra Müdürlüğü\'ndeki memura ulaştı. Memur dalgınlıkla zarfa peçeteyi kendisini koyduğunu söylerken, tapu müdürlüğünde önlemler kapsamında karantina uygulaması devam etti. 19 kişi, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.



ALADAĞ\'DAKİ YURT FACİASI SANIKLARININ YARGILANMASI DEVAM EDİYOR (2)

YURT MÜDÜRÜNDEN SABOTAJ SAVUNMASI

Yangında kızı da ölen tutuklu yurt müdürü Cumali Genç, kendisinin ve dernek yönetiminin kusuru olmadığını belirterek, savunmasında şunları söyledi:

\"Ben de çocuğumu bu yangında kaybettim. İnsaniyetten dem vuranlar önce bu hakikati görmezden gelmesinler. Gece gündüz demeden bu çocukların eğitimleriyle ilgilendim. Bugün eleştiri yapanların hiçbirisinin bir ekmek katkısı olmadı. 2016\'da öğrencileri kabul ettim. Kimse bu çocukları yönlendirmedi. Ben çocukların aileleriyle görüştüm ve \'Bana inanıyorsanız çocuklarınızı gönderebilirsiniz\' dedim. Bu yavruları aldım. Özellikle Karatepe Mahallesi\'ne ağırlık verdim çünkü ekonomik kültürel anlamda çok geri kalmış bir bölgeydi. Yurtta A\'dan Z\'ye tadilat yaptım. Velilerin ciğeri yandı buna yanıyorum. Aileler bana hep benden memnun olduklarını söyledi. Siz ailelere sorun bende nasıl bir ihmal ve kusur görmüşler. İhmal varsa bunu neden emniyete bildirmemişler. Bütün velilere ben yardım eli uzattım. Bu yavruların istikbali için çalıştım. Saat 20.00 sıralarında bu yangın başlıyor. Yangın elektrik panosundan çıktı. Ana panomuz yurdun giriş kısmında sayacın olduğu mühürlü alandadır. Bilirkişi raporlarında iki pano arasındaki kablonun kontak yaptığı iddia edilmekte. Bu kontak anında binanın elektrikleri kesilir. Bina içindeki şahitlerin ifadesi ise elektriklerin kesilmediğini ispatlamaktadır. Elektrik kesintisi tamamen dağıtım şirketiyle alakalıdır. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi sayaca müdahale yapılmıştır. Bu müdahale sırasında kasten kablolar gevşek bırakılmış ve ters bağlanmıştır. Bu yönüyle bu olay bu yangın sabotajdır. Bu durum ortaya çıkıyor. İkinci sebep ise elektrik şebekesindeki dalgalanmalardır. Böyle bir müdahale olmasa burada kıvılcım atması mümkün olmazdı. Biz çaba gösterirken itfaiye ne yapmıştır.\"

Diğer sanıklar da itfaiyeyi suçlayıp olayda kusurlarının olmadığını belirterek tahliyelerini istedi. Duruşmada mağdur avukatı olarak söz alan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ise müştekilerin, Aladağ\'daki yurda ilçe milli eğitim müdürü tarafından yönlendirdiğini beyan ettiklerini belirterek, \"Dosyanın vasıf ve mahiyeti dikkate alındığında bilinçle taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçunu oluşturacağı sabittir. Biz değerlendirmenin bu çerçevede yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yaşamını yitiren çocukların ailelerine banka aracılığıyla 15\'er bin TL ödeme gönderildiği görülmüştür. Bu ödemenin kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesini, işlem yapılmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ediyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşmayı 11 Aralık\'a erteledi.

- Adana baro başkanı açıklama

- Yangında ölen bir çocuğun babasını konuşması

- Genel ve detay görünüleri

Haber:Salih ÜÇTEPE/ Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

KILIÇDAROĞLU, KAPADOKYA\'DA TASARIMCI GENÇLERLE BULUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sürpriz bir şekilde, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz\'ün desteklediği ve Tasarım, Araştırma ve Katılım (TAK) Kartal tarafından organize edilen \'Tasarımcılar Kapadokya\'da\' teması ile gerçekleştirilen kampın kapanışına katıldı.

Dün akşam, 79 üniversiteden 420 tasarım öğrencisinin katıldığı ve 3 gün süren TAK Kamp\'ın kapanışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ve yönetimi, CHP Acıgöl İlçe Başkanı Halil Aytekin, CHP Gülşehir İlçe Başkanı Yakup Özmen, TAK Kartal Kurucusu ve Şehir Plancısı Faruk Göksu, Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Cem Çetin, Kapadokya Kartal Hotel Genel Müdürü Şahap Hanoğlu, Türkiye\'nin dört bir yanından öğretim üyeleri ve tasarım öğrencileri katıldı.

TAK Kamp\'ına 79 üniversiteden katılan 420 tasarım öğrencisi, Kapadokya\'yı 10 farkı temada ele aldı. Tasarım öğrencileri; Hacıbektaş Vizyonu, Kapadokya Kartal Hotel, Çiftlik, Hacıbektaş Belediye Meydanı, Gülşehir Kartal Meydanı, Deliklitaş, Dedebağ, Beştaş, Gülşehir ve Eski İzler Yeni Çizgiler alanında yürütücüler öncülüğünde tasarım çalışmalarını gerçekleştirdi. İki gün süren keşif ve çalışmaların ardından tasarımcılar gruplar halinde yapmış oldukları tasarım çalışmalarını, Kılıçdaroğlu ve Öz\'ün aralarında bulunduğu izleyicilere sundu. Öğrenciler tarihi dokuya sahip Kapadokya bölgesinde geçmişin izlerini yansıtan ve geleceğe ışık tutan tasarımları ile tam not aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun katılımından önce konuşma yaparak katılımcılara bir sürprizinin olduğunu söyleyen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz şunları kaydetti:

\"Hepinize teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Sizlere bir sürprizimiz var. Bağlı olduğum bir kurum var ve o kurumdan sizleri burada görmek isteyen biri var. Biraz sonra aranızda olacak. Sizler tahmin edin şimdilik... Arkadaşlar, sizleri iki gündür takip ediyoruz. O kadar güzel işbirliği içinde çalışmalar yaptınız, o kadar kendinizi verdiniz ki alkışları sizler hak ediyorsunuz. Biz sadece sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Gülşehir ve Hacıbektaş belediye başkanları buradalar, ben de buradayım. Can kulağı ile sizleri dinleyeceğiz. Sizler ekip çalışmanızı çok güzel bir şekilde yaptınız. Dün de söylediğim gibi Türkiye\'nin değişik kentlerinden gelerek bir aşure oluşturdunuz. Aşurenin içine giren her tadın genel tadına olan katkısı gibi sizin de her birinizin katılımı ortaya çok lezzetli bir tat çıkardı. Gittiğiniz her yerde bu tadı yaymanızı temenni ediyorum. Sabırsızlıkla sunumlarınızı bekliyorum.\"

Başkan Altınok Öz\'ün konuşmasının ardından katılımcıların şaşkın bakışları ve ardından da yoğun tezahürat ve alkışları eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu, kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan CHP Lideri, tasarımcılara siyasetçilerin aslında çok konuştuğunu anlatan bir anekdottan bahsederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Her kentin bir kimliği var. Tasarımlarınızı yaparken mutlaka o kentin kimliğini dikkate almanızı isterim. Bugünü gördükten sonra geleceğe dair umutlarım daha da güçlendi ve perçinlendi. Bu ülkenin gençleri, yani sizler, Türkiye\'yi çağdaş uygarlığa taşıyacak olanlarsınız. Dolayısıyla sizler bizlerden çok daha iyi yetişmek ve hayatı bizden çok daha iyi sorgulamak durumundasınız. Hayatı sorguladığınızdan emin olun. Türkiye\'yi çağdaş uygarlığa taşımak için bütün olanaklar var. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Birçok üniversiteden buraya geldiniz. Siyaseti, aldığınız eğitimleri, kısacası size sunulan her şeyi muhakkak sorgulayın. Sorguladığınız takdirde Türkiye daha güzel ve farklı yerlere taşınmış olacak. Ben buradaki sunumları yapan, katkı veren herkese, bütün arkadaşlara ve Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz\'e yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum.\"

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, grup yürütücülerine ve genç tasarımcılara katılım ve katkı sertifikalarını takdim etti. Kapanıştan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlerin arasında girerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 14 Ekim\'de Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri\'ne de katılacağı belirtildi.

Haber: NEVŞEHİR, (DHA)-

