DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yozgat\'taki dehşetin kurbanlarına otopsi yapıldı (2)

YOZGAT\'TAKİ DEHŞETİN KURBANI 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yozgat\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde, dün ayrı yaşadığı eşi Sıddık Gököz tarafından öldürülen Özlem Gököz (23), babası İsmail (59) ve annesi Zeynep Özçay\'ın (56) cenazeleri Yozgat Adli Tıp Kurumu\'ndan yakınları tarafından akşam geç saatlerde Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'ne götürüldü. Burada yatsı namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından, Özlem Gököz, babası İsmail ve annesi Zeynep Özçay\'ın cansız bedenleri köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandılar.

DEVLET KORUYABİLİRDİ

Cenaze namazı öncesinde, açıklamalarda bulunan Dereçiftlik Köyü Muhtarı Sabit Özçay, yaşanan acı olayı anlatarak, üzüntülerini dile getirdi. Köy muhtarı Özçay, \"Eşinden boşanma aşamasına gelen Özlem, mahkemeye müracaat ederek koruma talebinde bulunmuştu. Ama durumun bu noktaya geleceğini kimse hesaplayamadı. Devlet koruyabilirdi, koruyamadı. Sıddık Gököz\'ün, 2 yaşındaki oğluna kötü davrandığını biliyoruz. Karnında sigara söndürdüğü, eşine karşı şiddet uyguladığı için ayrılmışlardı. 2 yaşındaki Umut şu anda, devlet korumasında ve o şekilde devletin himayesinde kalmasını istiyoruz. Kesinlikle karşı tarafa verilmesini istemiyoruz\" dedi.

Köy muhtarı Sabit Özçay, Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi devam eden 24 yaşındaki Sıddık Gököz\'ün ise yarın Dereçiftlik köyünde defnedileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Tabutlardan görüntü

-Cenaze namazı

-Helallik

-Cenazelerin köy mezarlığına götürülmesi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU /YOZGAT,(DHA)

==========================================

Alanya\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda yollar su altında kaldı. D400 karayolu üzerinde bir battı- çıktı ise suyla dolarken, bazı araç sürücüleri araçlarıyla birlikte fark edemedikleri suya gömüldü.

Alanya\'da saat 19.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı.

Saat 21.00 sıralarında etkisini artıran yağışla birlikte D400 karayolu üzerinde bulunan battı- çıktı yağmur suyuyla doldu. Suyu fark edemeyerek battı- çıktıya giren sürücüler otomobilleriyle su altında kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, suya gömülen araçlar ise olay yerine gelen çekici yardımıyla çıkarıldı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 57.3 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Güneyden saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarın da yer yer etkisini sürdürdüğü yağışlı havanın yarın sabaha kadar devam edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Battı çıktıdan görüntü

- Su altında kalan otomobilden görüntü

Haber-kamera: Engin ANAK /ALANYA(Antalya),(DHA)

=========================================

\'İsot Festivali\'nde çiğköfte ustaları yarıştı (2)

KONSERE YOĞUN İLGİ

Şanlıurfa\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Münevver Özdemir, Mahmut Tuncer ve Aşık Sefai sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konserin sonunda sahne alan sanatçılara plaket ve isot tablosu hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Konsere gelen vatandaşlar

- Sanatçıların sahne alması

- Konsere katılan protokol

- Sanatçılara plaket verilmesi

- Halay çeken vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

======================================

Aydın\'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı (1)



AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaraıların 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Moralı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen 09 PM 354 plakalı otomobil, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada 2\'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

===============================

Eşini baltayla öldürdü



MANİSA\'NIN Soma ilçesi\'nde, 66 yaşındaki Nurettin Akkuş, tartıştığı eşi 55 yaşındaki Cennet Akkuş\'u baltayla öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Özbey Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Nurettin Akkuş, ikinci eşi olduğu öğrenilen Cennet Akkuş ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Akkuş, eşi Akkuş\'a evinin mutfağında baltayla saldırarak buynundan ve vücudunun ceşitli bölgelerinden yaraladı. Komşularının durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Akkuş, olaydan sonra polise teslim olurken, çiftin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cennet Akkuş\'un cesedi, Soma İlçe Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Serkan ÖZDEMİR / SOMA(Manisa),(DHA)

======================================

Kahveye silahlı saldırı: 4 yaralı



AYDIN\'ın Kuyucak İlçesi\'nde, otomobille kahvenin önüne gelen bir kişi içeridekilere ateş açtı. Olayda yaralanan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde nönü Caddesi üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel G. 55 KR 591 plakalı otomobille kıraathanenin önüne gelerek içeriye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda aynı aileden Mehmet Coşkun (36), Nihat Coşkun (28), Özcan Coşkun (19) ve Ergül Coşkun (38) yaralandı. Şüpheli Zeynel G., iddiaya göre kahvenin önünde bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Zeynel G., ise ilçe girişindeki uygulama noktasında bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK(Aydın),(DHA)

==========================================

