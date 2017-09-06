DHA YURT BÜLTENİ - 12

Sivas\'ta yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 Ölü, 16 yaralı



SİVAS\'ın Hafik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün oTomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Hafik ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yarhisar Köyü yakınlarında yaşandı. Sivas\'tan Erzincan istikametine seyreden 30 yaşındaki Özkan Ayhan\'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak karşı yönden gelen ve Erzurum\'dan Bursa\'ya giden Necdet Özer yönetimindeki 16 KPZ 56 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Ayhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 46 yolcudan ilk belirlemelere göre 16\'sı yaralandı. Kazanın duyulmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hafik ilçesi ile Sivas kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Kurtarma ekiplerinin çalışmaları

-Sağlık ekiplerinin müdahaleleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / HAFİK(Sivas),(DHA)

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Otobüs, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Ortaca İlçesi\'nde yolcu otobüsü, traktör ve otomobilin karıştığı kazada 17 yaşındaki traktör sürücüsü A.A.A. ile otomobil sürücüsü Yıldırım Şükrü Acar hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muğla-Antalya Karayolu Dalaman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kucu idaresindeki Fethiye seferi yapan özel bir firmaya ait 35 HB 9400 plakalı yolcu otobüsü Dalaman Köprüsü girişinde ehliyetsiz A.A.A. idaresindeki 48 E 7948 plakalı traktörü solladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Yıldırım Şükrü Acar yönetimindeki 48 RH 704 plakalı otomobil, otobüsün sol şeride geçmesi ile sağ şeritten geçmeye çalışınca önce traktöre ardından da otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada her 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Yıldırım Şükrü Acar ile traktör sürücüsü A.A.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen salık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Şükrü Acar, tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere Ortaca Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Traktör sürücüsü A.\'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle üç şeritli yolun iki şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Bu arada kazaya karışan otomobil sürücüsü Yıldırım Şükür Acar\'ın alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA(Muğla),(DHA)

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