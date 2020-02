DHA YURT BÜLTENİ -  11

1 - Hakkari\'de şehit düşen Topçu Onbaşı Abdülselam Halat son yolculuğuna uğurlandı - GENİŞ HABER

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen Topçu Onbaşı Abdülselam Halat (25) memleketi Şanlıurfa\'da Başbakan Binali Yıldırım\'ın da aralarında olduğu binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başbakan Yıldırım, terörle mücadelenin beka mücadelesi olduğunu ve bayram sevincini kana bulayan alçaklara dünyayı dar etmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Çukurca\'nın Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda Topçu Onbaşı Abdülselam Halat şehit oldu. Şehadeti ile ailesini yasa boğan Halat için bugün öğle vakti Yeni Asri Mezarlık\'ta tören düzenlendi. Törene aralarında Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şehidin babası Medet, annesi Fatma, ikiz kardeşi İbrahim ile diğer kardeşleri, akrabaları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehitin Türk bayrağına sarılı tabutunun cami avlusuna getirilmesinin ardından annesi, kız ve erkek kardeşleri tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile fertlerini törene katılan protokol üyeleri ile yakınları güçlükle teselli etti.

Cuma namazının kılınmasının ardından düzenlenen cenaze töreninde saf tutan kalabalığa Başbakan Binali Yıldırım kısa konuşma yaptı. Şehide rahmet dileyen Başbakan Yıldırım, bayram sevincini yasa boğan alçaklara dünyayı dar etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Abdülselam kardeşimizi alçakça ömrünün baharında şehit ettiler. Onun görevi bu milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz sınır kapılarında diğer arkadaşları gibi beklemek. Tek derdi vardı; bu ülkede herkes kardeş olsun, barış olsun birlik olsun beraberlik olsun. Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacak. Böyle mübarek bir günde bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu milletin Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür. Bu sorunun çözmenin yolu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir. Bunun için bir ve beraber olacağız bu mücadelede omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum, o iki bayramı bir arada yaşadığı bir günde ruhunu teslim etti. Peygamber efendimize komşu oldu, Rabbim bize onun şefaatini nasip eylesin. Geride kalan başta babası, aile efradı olmak üzere bütün yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.\"

Başbakan Yıldırım\'ın konuşması sırasında cami avlusunda bulunanlar zaman zaman tekbir getirdi. Yıldırım\'ın konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehidin kardeşlerini kollarına girerek teselli etti.

Başbakan Binali Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan şehidin tabutunu omuzladı. Bir süre Başbakan Yıldırım\'ın omuz verdiği şehidin tabutu daha sonra cenazeye katılanlar tarafından taşınmaya devam etti ve ardından top arabasına alındı. Bu sırada törene katılan ve tabutun ardından yürüyen binlerce kişi \'Kahrolsun PKK\' slogan attı. Başbakan Binali Yıldırım, şehidin babası Medet ve ikiz kardeşi İbrahim Halat\'ın koluna girerek şehitliğe kadar yürüdü.

Şehit Abdülselam Halat, dualar ve gözyaşları arasında şehitlikte toprağa verildi.

2 - 3 kişinin öldüğü Suruç\'ta, incelemeler tamamlandı (3)

MİLLETVEKİLİNİN AĞABEYİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde esnaf gezisi sırasında PKK yandaşlarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Hicret Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ak Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklarının taşındığı ve sık sık ‘kahrolsun PKK’ sloganlarının atıldığı törende, polis ilçe genelinde ve cenaze töreninin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Cenaze töreninde kardeşini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a başsağlığı dileklerinde bulunan Bakan Soylu, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu. Milletvekili Yıldız’a başsağlığı dileyen ve olayın sorumlularının yargı önünde hesap vereceğini dile getiren Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

“HDP’nin bir tahriki söz konusu ve bu provokasyon, bu tahrik böyle bir sonuca yol açtı. Burada HDP’nin milletvekili adayı tamamen ve özellikle seçimi germek ve daha önce Mecliste yaşanan bir tartışmanın üzerinden, bunun kesinlikle karşılıksız kalmayacağını ifade eden sözleri defalarca tekrarlanıyor. Zaten herkes bir şekilde şahit. Yani, içinde hala kin güdenler ve bu konuda özellikle seçimi fırsat bilip burada, bu kini büyütmeye çalışanların ortaya koyduğu bir sonuçtur. Tabi bu konuda bilinmelidir ki; bu yapanların yanına kar kalmaz, kalmamış, kalmayacaktır. Bu konuda hepimiz hukukun gereğini yerine getirmekle mükellefiz, sorumluyuz. Arkadaşlarımız da hem savcının yaptığı soruşturmalar, hem idari olarak bizim yaptığımız soruşturmalar, elbette ki neticeyi ortaya çıkaracaktır. Ama işin bir de siyasi kısmı vardır. Bu siyasi kısmı ile ilgili sorumsuzluk gerçekleştiren ve burada tahriki ortaya koyan da bellidir. Bu kadar açık ve net, bellidir. Bu konuda da gerekli işlem yapılacaktır. Bu iş o kadar ucuz değil. Yani PKK\'nın ağzıyla, PKK\'nın talimatlarıyla burada konuşmak ve burada bir esnaf ziyareti yapan milletvekilimize, Allah muhafaza, yani milletvekilimizin orada olması, hemen dükkandan çıkması saniyelerle, dakikalarla sayılabilecek bir iştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kabul edilemez durumu da bizim devlet olarak kabul etmemiz mümkün değildir.ö

BURANIN HUZURUNUN BOZULMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

Suruç’ta huzurun bozulmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan öyle safa yatmak, diğer taraftan da el altından her türlü tahriki gerçekleştirerek buranın huzurunu bozmasına müsaade etmeyiz. Biz müsaade etmeyiz, kimseye müsaade etmeyiz. Zaten telaşın önemli bir bölümü de budur. Yani PKK\'nın seçim üzerindeki baskısının ortadan kalktığı, ama geçmiş dönemleri hatırlatmak üzere yapılan birtakım tahrikler böyle bir sonucu ortaya koymuştur. Doğu ve Güneydoğu\'da seçim gayet kendi huzuru içerisinde yürümektedir. Türkiye\'nin her tarafında yürümektedir. Ufak tefek tartışmalar olur. Bu her seçimde olur. Batıda da olur, doğuda da olur, kuzeyde de olur, güneyde de olur, memleketimizin her noktasında olur, ama esas itibariyle bu sorumsuzluğun bedelini hukuk gerekli araştırmaları ile neticelendirecektir. Hiç kimsenin bu konuda herhangi bir kaygısı, herhangi bir endişesi olmasın ve ayrıca burada herkese sağduyu ve itidal tavsiye ettik. Sağduyu şimdilik hakim, ama özellikle söylüyorum, o milletvekilinin yapmış olduğu tahrik, bu olayları bu noktaya getiren bir anlayışın kendisidir. Türkiye\'de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit ve yaptırmayız. Tekrar söylüyorum, neresi olursa olsun, kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz ve yaptırmayız. O dönemler bitti. Onun için bu PKK ağzıyla siyaseti yapanlara da hukuk gereğini yerine getirecektir, bugüne kadar getirdiği gibi. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin ve inşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız.ö

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı Mehmet Şah Yıldız’ın tabutunu Bakan Soylu ve beraberindekiler omuzlara alarak bir süre taşıdı. Yıldız\'ın cenazesi, daha sonra Yoğurtçu Mahallesi\'nde bulunan aile mezarlığına ağıtlar yakılarak defnedildi.

3 - Adalet Bakanı Gül: Suruç\'ta yapılan saldırıyı kınıyorum (2)

\'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR\'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'teki bayramlaşma sırasında, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un hücrede tek başına kalmamasını isteyen bir kişiye, \"Türkiye bir hukuk devletidir; kimin tutuklanacağına kimin serbest kalacağına mahkemeler karar verir\" karşılığını verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cuma namazının ardından Ulu Cami\'de vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyesi olduğu belirtilen bir kişi, Bakan Gül\'e bir ricası olduğunu ifade ederek, \"Sayın Bakanım, sizden bir ricamız olacak. Biz Alparslan Kuytul hoca efendinin 130 gün tek başına bir hücrede yalnız başına mahpus kalmasından gerçekten müteessir bulunmaktayız\" dedi. Bu kişi, Kuytul\'un mahkemeye çıkarılmasını, suçlu ya da suçsuz olduğuna karar verilmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Gül ise Türkiye\'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekip, \"Türkiye bir hukuk devletidir; kimin tutuklanacağına, kimin serbest kalacağına ancak mahkemeler karar verir. Değil bakan, değil başbakan, cumhurbaşkanı bile karar veremez. O yüzden mahkemeler karar alacaktır. Kimse savcıya talimat veremez\" yanıtını verdi.

4 - ÖZEL - Suriyeli çocuklar oyuncak silahlarla oynuyor

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Gaziantep\'in İslahiye ilçesine yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları, bayramı oyuncak silahlarla oynayarak geçirdi.

Suriye\'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye\'ye gelen Suriyeli ailelerin çocukları, bayramı sokakta oyuncak silahlarla savaş oyunu oynayarak geçirdi. Çocukların savaş oyunu görenleri üzerken, aileleri ise ülkelerine dönecek günleri iple çekiyor.

5 - Hakkari\'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyareti

HAKKARİ\'de sanatçı Aydın Aydın ile bir grup köylü, davul-zurna eşliğinde jandarma karakolunu ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı. Ekmek ve tatlı ikramında bulunan köylüler, askerlerle birlikte çifte telli oynayıp, halay çekti.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı, Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci gününde bir grup vatandaşı ağırladı. Yaptığı sıra dışı klip ve bestelediği şarkılarla gündeme gelen ses sanatçısı Aydın Aydın, karakol yakınında bulunan Bağışlı köyünde oturan bir grup vatandaşla birlikte davul-zurna eşliğinde askerleri ziyaret etti. Aydın Aydın ve köylüler, askerlere ekmek ve tatlı ikramında bulundu. Askerler de köylülere şeker ikram etti. Bağışlı köyünde yaşayan Tevfik Kaya, askeriyle, köylüsüyle, şehirlisiyle herkesin kardeş olduğunu vurguladı. Ekmeklerini her zaman askerlerle paylaşarak yediklerini ifaden eden Kaya, bunun dünyanın sonuna kadar da böyle devam edeceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakol Komutanı Başçavuş Eşref Kaplankara ise, her bayramda olduğu gibi bugün de kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Köylülerle birlikte karakola gelen sanatçı Aydın Aydın ise Bağışlı ve çevre köyler olarak her yıl camiden sonra mezarlık ve aile büyüklerine gittiklerini, daha sonra da Mehmetçiği ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını söyledi. Aydın, karakol bahçesinde birlik ve beraberliği vurgulayan Türkçe ve Kürtçe şarkılar okurken, askerler ve köyüler de çifte telli oynayıp, birlikte halay çekti.

6 - Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün (perşembe) saat 23.15 sıralarında, Kırkağaç- Gelenbe karayolu Yağmurlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İdris Aykut\'un (17) kullandığı 45 PA 3014 plakalı motosiklet, V.A.\'nın (56) yönetimindeki 45 F 3425 plakalı otomobille sol yanından çarptı. Kasksız motosiklet sürücüsü Aykut, kaza yerinde öldü. Motosiklette bulunan ve kast takmayan H.H.Ş. (17) ise ağır yaralandı. Ayrıca kazada otomobil sürücüsü V.A. ile araçta bulunan H.D.A (52) ve C.A (23) da hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7 - Ailesi mektup bırakıp giden kızlarını bekliyor

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Şule - Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yaren Nur Yaray (15), ailesine mektup bırakıp evi terk etti. Bir haftadır kızlarını arayan ailesi, \"Bayram günü içimiz kan ağlıyor\" diyerek gelecek iyi haberi bekliyor.

Şule - Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü 9\'uncu sınıf öğrencisi Yaren Nur Yaray, bir süre önce cep telefonuna internetten \'Toon Blast\' adlı oyun programını indirdi. Programda bulunan mesajlaşma uygulamasıyla oyun oynayan insanlarla arkadaşlık kuran Yaren Nur Yaray, İstanbul\'da oturan bir gençle arkadaşlığını ilerletti. Bu gençle bir süre sonra WhatsApp uygulaması üzerinden de yazışmaya başlayan Yaren Nur Yaray\'ın telefonuna gelen mesajla annesi arkadaşlığı fark etti. Kızıyla tartışan Filiz Yaray, telefondaki bütün soysal medya uygulamalarını sildi. Bir süre sonra uygulamaları yeniden yükleyen Yaren Nur, gençle görüşmeye devam etti. Filiz Yaray, kızının durumundan eşi Naci Yaray\'ı haberdar etti. Yaray çifti, kızlarını hem azarladı hem de nasihat etti.

\'AİLESİNE MEKTUP BIRAKIP GİTTİ\'

Ailesinin baskı kurduğunu düşünen Yaren Nur, geçen pazartesi gecesi yatağının üzerine veda mektubu bırakıp birkaç parça eşyasını da alıp evden ayrıldı.

Yaren Nur, bıraktığı mektupta, \"Bunca zaman bana baktığınız için teşekkür ederim. Ama bana bu aralar yabancı olmanız canımı acıtıyor. Her şey için hakkınızı helal edin, ben yokken kardeşim Eser\'in üzerine fazla gitmeyin. Çünkü daha küçük. Onun omuzları benim sorumluluğumu taşıyamayacak kadar küçük. Sizi seviyorum. Annem benden nefret etse de babam benimle konuşmasa da ben artık yokum. Hakkınızı helal edin, ben yokken çok mutlu olun. Diğer insanlar gibi beni aramayın. Kızınız Yaren.\"

\'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ\'

Sabah kızlarının evden olmadığını gördüklerinde büyük üzüntü yaşayan Yaray çifti, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Elektrik teknisyeni baba Naci Yaray (42), kızının hayatından endişe ettiğini belirtti. Kızının birkaç parça giyim eşyası alarak evden ayrıldığını anlatan Naci Yaray, \"Kızım oyun grubundan bir gençle 52 gün arkadaş olduğunu öğrendik. Annesine \'ben değilim, başka bir arkadaşım\' diye yalan söylemiş. Kızım başı kapalı, Kur\'an okuyan bir kızdı. Yeminlerine hem annesi hem de ben inandık. İnanmayıp ne yapabiliriz ki, o bizim kızımız\" dedi.

Naci Yaray, kızının evden ayrıldığı gün alt komşularının sabaha karşı merdivenin başında konuşmalar ve bir araba sesi duyduğunu da belirtti.

\'BAYRAM GÜNÜ İÇİMİZ KAN AĞLIYOR\'

Şeker hastası olan ev kadını anne Filiz Yaray ise şunları kaydetti:

\"Sabah oğlum \'Anne ablam yok, gitmiş\' dedi. Yatağının üzerine bir not bırakmış. Hemen eşimi uyandırdım. Polise başvurduk. O gün bugündür gözümüze bir damla uyku girmedi. Sağ salim kızımıza kavuşmak istiyoruz. Herkes neşe içinde bayram yaparken, bizim içimiz kan ağlıyor.\"

\"Kızım ne olursun gel. Bak herkes gülerek eğlenerek bayram yapıyor. Biz perişan olduk. Sağ salim, başına bir şey gelmeden gel\" diye gözyaşı döken Filiz Yaray, kızını görenlerin polise haber vermesini istedi.

8 - Elazığ\'da yol uygulaması yapan jandarma, sürücülere şeker, kolonya ve kiraz ikram etti

ELAZIĞ\'da karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kiraz ve şeker ikram ederek kutladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi uygulama noktasında Ramazan Bayramı nedeniyle yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulamalarını yaparken durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarma personeli, araç sürücüleri ve yolcularına kolonya ve bayram şekeriyle birlikte kiraz da ikram etti. Bu uygulamadan oldukça memunun kalan vatandaşlar da, jandarma ekiplerine teşekkür ederek bayramını kutladı.

