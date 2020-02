DHA YURT BÜLTENİ - 11

ERDOĞAN DEMİRÖREN\'İ AĞLATAN FOTOĞRAF, KENT MÜZESİ\'NDE SERGİLENİYOR

HAYATINI kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in, görünce gözlerinin dolmasına yol açan fotoğraf, doğduğu ilçe olan İnegöl\'deki Kent Müzesi\'nde sergileniyor. 1945 yılında sünnet töreninde çekilmiş olan siyah-beyaz hatıra fotoğrafta, Erdoğan Demirören ile çocukluk arkadaşı İlhan Pişirici sünnet giysileri içinde görülüyor.

Dün hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in, doğduğu ilçe olan İnegöl\'e bir ziyareti sırasında görüp gözlerinin dolmasına yol açan fotoğraf, İnegöl Kent Müzesi\'nde sergileniyor. Müzenin kuruluş aşamasında Demirören\'in tesadüfen gördüğü ve kendisinde dahi bulunmadığını söylediği bu fotoğrafta, Demirören\'in, 15 Temmuz 1945 tarihinde çocukluk arkadaşı İlhan Pişirici ile beraber sünnet kıyafetleri içinde verdikleri poz yer alıyor.

İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, fotoğraf ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Bu müzeyi gezdiğiniz zaman İnegöl\'ün tarihten günümüze geçirdiği her türlü süreci, ekonomik ve sosyal her türlü etkinliği çok rahat bir şekilde bulabilmektesiniz. İçinde bulunduğumuz odada İnegöl\'de iz bırakmış ünlüler yer almaktadır. Burada; gerek İnegöl\'de doğmuş, gerekse İnegöl\'de yaşamış birbirinden değerli isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri de Erdoğan Demirören\'dir. Kendisi İnegöl\'de doğmuş, gençlik yıllarına kadar İnegöl\'de yaşamıştır. Daha sonra babasının işi gereği İnegöl\'den ayrılmışlardır. Erdoğan Demirören, müzemizin kuruluş aşamasında bugünkü belediye binamızı ziyaret ettiğinde dönemin İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte arşivi incelerken kendi fotoğrafını görüyor ve duygusal bir an yaşanıyor\" şeklinde konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: YIKTIRMAYIZ, SEN KİMDEN ALIYORSUN BU SÖZLERİ?

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Başka adaylardan 2023 ile ilgili bir şey duydunuz mu? Bir \'çeşme yapacağız\' dediler mi? Hep \'iptal edeceğiz, yok edeceğiz, yıkacağız\' diyorlar. Aynı FETÖ gibi, Türkiye\'yi kıskananlar gibi. Yıktırmayız, sen kimden alıyorsun bu sözleri?\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesi Eskiyörük Mahallesi\'nde düzenlenen geniş katılımlı halk toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu\'na karşılama sırasında Eskiyörük Mahalle Muhtarı ve Eskiyörükler Derneği Başkanı Ramis Güzel tarafından Yörük poşusu hediye edildi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada ilçeye ve ülkeye yapılan yatırımlardan bahsederken, \"Yaparsa yine Ak Parti yapar, çünkü yaptık, yapıyoruz. Ama diğer adaylara bakıyoruz. Ev veriyorlar, araba veriyorlar, uçup, duruyorlar. Kimin nesini kime veriyorsunuz? İş yaratacağız iş. O yüzen biz projelerimizle çıktık. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023 hedeflerini anlatıyoruz. Başka adaylardan 2023 ile ilgili bir şey duydunuz mu? Bir \'çeşme yapacağız\' dediler mi? Hep \'iptal edeceğiz, yok edeceğiz, yıkacağız\' diyorlar. Aynı FETÖ gibi, Türkiye\'yi kıskananlar gibi. Yıktırmayız, sen kimden alıyorsun bu sözleri? Mega projeleri de yıkacaksınız. Bir FETÖ var Türkiye\'yi yıkmak isteyen, bir de Türkiye\'yi kıskananlar var. Bunun da kim olduğunu siz görüyorsunuz. Bana göre bunlar ikisinden de talimat alıyor\" dedi.

BOŞ DÜKKANDA MAHSUR KALAN SERÇE KURTARILDI

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde boş dükkana girip mahsur kalan serçe, apartman sakinlerinin çabasıyla kurtarıldı.

Kumluca Eskicami Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi üzerindeki Sakibe Gürkan Apartmanı\'nda oturan İrem Keçecioğlu (12), annesi ve 2 kardeşi, apartmanın altındaki bir inşaat firmasına ait boş dükkanda 1 serçenin mahsur kaldığını fark etti. Havalandırma boşluğundan girdiği tahmin edilen 3 kuştan 2\'sinin telef olduğu, diğerinin ise dışarı çıkamadığını gören aile, 155 Polis İmdat Hattı\'ndan yardım istedi.

YEĞENİNİ HAVALANDIRMADAN DÜKKANA SARKITTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, dükkanın kapısını açmak istedi ancak başarılı olamadı. Dükkan sahibinin kim olduğu araştırılırken, ablası ve yeğenlerinin yanına gelen Sadık Keçecioğlu (37) dükkanın önündeki polisi gördü. Sabit Keçecioğlu daha sonra apartmandaki merdiven boşluğunda bulunan havalandırma penceresinden yeğeni İrem Keçecioğlu\'nu kollarından tutarak içeri sarkıttı. Dükkanda aç ve bitkin durumdaki kuşu yakalayan İrem Keçecioğlu, aynı pencereden amcasına uzattı. Keçecioğlu ailesi önce su verdikleri kuşu eve götürdü. Polis ise yem ve su verildikten sonra kuşun doğal ortamına salınmasını önerdi.

\'İYİLEŞTİRİP DOĞAYA BIRAKACAĞIZ\'

İrem Keçecioğlu, \"Annem ve kardeşlerimle dükkanın önünden geçiyorduk. İçeride iki kuşun öldüğünü, birisinin de sağ olduğunu gördük. Bu kuşlar dünden beri dükkanın içinde yaşıyorlardı. İki kuşun öldüğünü görünce çok üzüldük. Hemen polis ve itfaiyeyi aradık. Havalandırma boşluğundan girip ölmek üzere olan kuşu kurtardım. Şimdi onu iyileştirip doğaya bırakacağız\" dedi.

\'KUŞU KURTARDIK\'

Sadık Keçecioğlu da \"Apartmanın önünde polisleri gördüm. Ne oluyor diye baktım. İçeride kuşları görünce, havalandırma boşluğundan yeğenim İrem\'i içeri sarkıttım. Kuşu kurtardık. İyileştirip doğal ortamına salacağız\" diye konuştu.

MOTORCULARDAN JANDARMA KORTEJİ

ADIYAMAN\'da motosiklet tutkunları, motosikletleriyle kortej yapıp jandarmanın 179\'uncu kuruluş yıldönümünü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturup şehir turu yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, motorculara teşekkür edip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (2)

ŞEHİT ASKERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’daki mitinginin ardından karayolu ile geldiği Giresun’un Eynesil ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Irak\'ın kuzeyinde terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 2 Haziran\'da şehit şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin\'in (28) evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Akşener, şehidin babası Ahmet, annesi Aynur Ergin ile görüştü, taziyelerini iletti. Akşener ve beraberindekiler ardından Giresun’a geçti.

BAKAN ÖZHASEKİ\'DEN KİCK BOKS ŞAMPİYONU DAMADINA MADALYA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri\'de düzenlenen kick boks il seçmelerinde birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu\'na madalyasını, kendisi verdi.

Elazığ\'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'na katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla Kayseri seçmeleri, Talas Spor Salonu\'nda yapıldı. Seçmelerin son gününde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki de katıldı. Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin derslerine çok iyi çalışması gerektiğini, spordan da vazgeçmemelerini istedi. Konuşmanın ardından Bakan Mehmet Özhaseki 63 kiloda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi. Bakan Özhaseki, 63 kiloda birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu\'na da madalyasını takdim etti.

Ödül töreninde kick boks eldiveni takan bakan Özhaseki, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

