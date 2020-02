DHA YURT BÜLTENİ - 11

Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (3)

VATANDAŞA, CANLI YAYIN YAPTIRDI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ödemiş\'ten sonra Kemalpaşa\'ya gitti. Muharrem İnce, burada omuzlarına yörük bezi koyarak halka konuştu. Muharrem İnce, \"Türkiye\'ye güvence Muharrem İnce\' sloganları ile konuşmasına başladı. Vatandaşlardan cep telefonlarından canlı yayın yapmasını isteyen Muharrem İnce, \"TRT, Tayyip Radyo Televizyon oldu. İster göster ister gösterme. Meydanları engelleyebiliyor musun? Bak görüyorsun. İzmir provası yapıyoruz 21 Haziran\'da iki milyon istiyorum İzmir\'de. Yer gök insan olsun\" dedi. Türkiye\'nin Suriye olaylarından dolayı Esad\'a küsüp 7 yıldır büyükelçi göndermemesini eleştiren Muharrem İnce, \"Bunlar doğru şeyler değil\" dedi. Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Meydanlara geliyor anlatıyor, bir de ben anlatayım. Türkiye tekstilde iyi mi ? İyi. Güzel elbiseler dikiyoruz ama markası yok. İtalya alıyor bir, 15 katına satıyor. Gençler sizinle birlikte ülkeyi ayağa kaldıracağız. Size meydanlarda bağırmam. Geleceğim, gençlere anlatacağım. Üniversitedeki gençler size öğretmeninizden bir söz. İki yıl içinde sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. 19 Mayıs\'ta 500 TL, 29 Ekim\'de 500 TL burs vereceğim. Ananızın ak sütü gibi helal size.\" Çiftçinin sorununu çözeceğini de söyleyen İnce, \"Çiftçi kardeşim ne güzel kiraz hediye etti. Tam kiraz mevsiminde doğmuşum ben de. Evimin bahçesinden koparıp yiyemedim burada yedim, mutlu oldum. Çiftçiye mazotu 3 TL\'ye vereceğiz\" diye konuştu. Hükümetin herkesle kavgalı olduğunu öne süren Muharrem İnce, \"Herkesle kavga ediyoruz, Suriye\'yle, AB\'yle, Rusya\'yla, ABD ile kavgalı. Gölgesiyle bile kavga ediyor. Bir de bakın biz söyledik sonra polise, öğretmene, hemşireye, din görevlisine 3600 vereceğini söyledi. O zaman getir KHK\'yı, yap 3600\'ü. Yiğitsen yap hadi. Sen Suriyelilere 40 milyar lirayı nereden buluyorsan ben de parayı oradan bulacağım\" dedi. Muharrem İnce, gençliğe, kadınlara, emeklilere ve çiftçilere yönelik politikalarını Kemalpaşa\'da da tekrarladı. Muharrem İnce daha sonra ise otobüsün üzerinden meşaleler yakan kalabalıkla selfie çektikten sonra Kemalpaşa\'dan ayrıldı.

Meral Akşener, iktidara yüklendi vaatlerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın\'da halka seslendi. Cumhurbaşkanı seçilirse Saray\'da oturmayacağını ve orayı üniversiteye dönüştüreceğini açıklayan Akşener, Ahmet Maranki\'nin \'Umudumuz 25 Haziran\'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı\'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa\' ifadeleri içinse \"Ayağınızı denk aldın. Öyle yasalar çıkaracağım ki tecavüzcüler, sahte kabadayılar milletin yüzüne bakamayacak\" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'in miting yaptığı Atatürk Kent Meydanı\'nın çevresi, polis bariyerleri ile kapatıldı. Mitinge gelen vatandaşlar, polis ekiplerince arama noktalarından arandıktan sonra alana alındı. Mitingin yapıldığı meydanda, Akşener\'in konuşma yaptığı sahnenin hemen üstünde MHP Aydın İl Başkanlığı binasının yer alması dikkat çekti. Binaya, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin fotoğrafının yer aldığı ve \'Cumhur İttifakı millet aklı\' yazılı dev bir pankart asıldı. Yine aynı binada yer alan Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı tabelasının hemen altında da, üstünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resminin yer aldığı ve üzerinde \'Vakit Türkiye vakti\' yazılı dev bir pankart yer aldı. İYİ Parti Aydın milletvekili adaylarının yanı sıra İzmir İl Başkanı Koray Ükünç ile partinin İzmir milletvekili adayları, Meral Akşener\'i yalnız bırakmadı. Miting alanında ilginç dövizler de yer aldı. Partili gençler, üzerinde, \'Cumhurbaşkanlığı geliyeah\', \'Gençliğin umudu Meral Mommy\' yazılı dövizler taşıdı. Akşener, mitin alanına seçim otobüsü ile geldi. Katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Akşener, kendisi ile fotoğraf çekmek isteyenleri de kırmadı, kadınların verdiği tülbentleri aldı. Miting alanında fenalık geçirip bayılanlar oldu. Miting İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Akşener, sahneye çıktığında \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\', \'Mustafa Kemal\'in askerliyiz\' sloganları attı. Sahneye çıkan Akşener\'e bir de kolonya verildi. Akşener \"Bana diyorlar ki \'Kolonyayı 24 Haziran akşamı evine gidecek şahıs bayılmasın\' diye vermişler\" dedi. 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim olduğunu anımsatan Akşener, \"Ben sizi dinlemeyip cumhurbaşkanı adayı olmasaydım sonuç itibariyle bugünkü seçimler nasıl olurdu? Herkesin bir birine sövdüğü, tek kale maç oynanan bir seçim olurdu. Bir ara çatı aday olsun dediler. Öyle olsaydı iki kişi yarışıyor olacaktı. Ama bugün çok şenlikli bir seçim var. Abiler bugüne kadar tek kale maç yapıyordu şimdi sayı çoğaldı. Sinirler de bozuldu, asabiyet hat safhada\" diye konuştu.

\'MENDERES NEHRİ\'NİN İÇİNE TÜKÜRDÜLER\'

Kendisini televizyon kanallarına çağırmadıklarını söyleyen Meral Akşener, bu durumdan dolayı şikayetçi olmadığını ifade eti. Akşener, \"Havuz medyasını bıraktık. Diğer medya zaten satın alındı. Ziraat bankası çiftçiye kredi vermesi gerekirken, medya patronuna kredi verdiö diye konuşunca, alanda yuhalama sesleri yükseldi. Akşener, yuhalayanları susturarak, neşeli bir seçim yapacaklarını belirterek, \"Bu yorgun şoförü evine göndereceğiz\" dedi. Konuşmasının devamında ilk kadın muhtarın Aydın\'da seçildiğine değinen Akşener, şunları söyledi:\"Şu anki belediye başkanı da kadın. Türkiye\'nin ilk kadın cumhurbaşkanı da buradan çıkacak. Kadınların sesi daha fazla çıkıyor haberiniz olsun. Uçakta bir arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki bana \"Anadolu\'da tülbent devrimi oluyorö Bu tülbentler bana veriliyor ve deniliyor ki \"Bu ülkedeki ayrışma noktalarını affetö Bu yazmaları topluyorum. İnşallah Cumhurbaşkanı seçileceğim ve Çankaya\'da bunlarla ilgili bir müze açacağım ve dünya âlem gelip bunları görecek. Bizim kültürümüzün ne kadar önemli, birleştirici olduğunu herkes anlayacak. Bunları gördükçe birilerinin dalağı şişiyor. Dolarla işimiz yokmuş. Şu an Türkiye\'de ütün alım satımı dolarla oluyor. Bir ekonomi bakanı var ne söylediğini bilmiyor. Burada sanayici olan, istihdam yaratan insanların tümü şuanda kara kara düşünüyor. Her aldıkları dolarla ve ortaya çıkan ürünü nasıl satacaklarını kara kara düşünüyorlar. Sanayiciyi de çok borçlandırdıkları için sanayici \'Acaba ne yapacağım\' diye düşünüyor. Çiftçi tarlasına küstü. Dünyanın en verimli topraklarına sahip olan Aydınlılar ne yapıyor, tarlarını ekmek yerine asgari ücret ile çalışmak zorunda kalıyorlar. Turizm kendi Aydın. Turizmi geliştireyim derken doğayı bitiriyorlar. Menderes nehrinin içine tükürdüler. Ekonomimizin içine tükürdükleri gibi.\" Konuşma sürerken, sahnenin önünde bulunan kadınlardan biri Akşener\'e tülbent uzattı. Tülbenti alan Akşener, \"Oyası çok ince, nasıl yaptın kızım bunu\" diye sordu.

\'FAKİR EVLERİ\' TARTIŞMASI

Konuşmasının devamında isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı da eleştiren Akşener, Aydın\'da seçim vaatlerini yineleyerek şunları söyledi: \"Dün Erzurum\'da muhterem bu işe çok kızmış. \'Milletin cebindeki parayı soruyor. Seni ne ilgilendirir diyor\' Yakalandı yakalandı. Bir siyasetçinin görevi milletinin gençlerinin cebinde ne var bilmektir bilmek. Bu arkadaş bilmek istemiyor ama senin cebinde 3 lira varken, bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının trilyonları var, evlerinde trilyonlar çıkıyor. Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaşı şu an liderler arasında ilk 10 zengin arasına giriyorsa. Yıllar önce o yüzüğü gösterip \'Bunun dışında malım olursa bilin ki hırsızlık yapmışımdır\' demişti. El hak doğru söylemiş. Mehmet Şimşek, Twitter\'e \'Fakir evlere ziyaret maratonu başladı. Ayıp e ayıp, utan utan. Bir ülkede fakir varsa sorumlusu devleti yönetenlerdir. Fakir evlerine gidip onları utandırmak nasıl bir duygu. Sayın Erdoğan diyor ki \'Fakir evlerinde fark farklı bir enerji alıyorum\'. Arkadaş çık Saraydan çık. Bunları evlerinize almayın. Sizi fakirleştiren bunlar. Sizin vergilerinizle size yatırım yapmayan bunlar. Atatürk\'ten bu yana yapılan bütün değerler, fabrikalar satıldı. Yandaşların cebi doldu. Yandaş müteahhitleri zengin etmek için yola çıktılar. Hani şu milletin anasına sövenleri. 4.5 milyon insan takipte. Kredi kartı borcu olanların, öğrenci, işsiz, şehit ve gazi ailelerinden sileceğim arkadaş. 8.5 milyar tutuyor. Bunların fındık fıstık parası dediği bir miktar. Lüks arabalardan indireceğim onları.Benim emekli kardeşimin cebinden çıkan parayla lüks hayat yaşamak yok. Çiftçinin borcunu da bir defaya mahsus sileceğim. Buradan o şeker fabrikalarını alanları uyarıyorum. Ellerinizi uzatmayın ben seçileceğim ve o satışları iptal edeceğim.\"

\'EHLİYETSİZ VE YORGUN ŞOFÖRÜN ARACINA BİNİLMEZ\'

Aydın meydanında halka seslenen Meral Akşener, \"Vatandaş ne zaman yanında dursa, sen onlara arkanı döndün. Yorgun bir şoförün kullandığı arabaya biner misini? Hele bir de ehliyeti yoksaö dedi. Kadınların sık sık tülbent vermesi üzerine de konuşan Akşener, \"Biz gelince her milli bayram hasta olanlar bir anda iyileşti. Bir 10 Kasım\'da Sayın Erdoğan demişti, \'Oraya gidip sap gibi dikilinir mi?\' Nasıl da gidiliyormuş. Bu ülkeden Atatürk değerlerini silemeyecekler. Biz yıkılmaya çalışılan, yok edilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan Cumhuriyet değerlerini yeniden kurucu iradenin ortaya koyduğu şekli ile yeniden tamir edeceğiz. Aydın buna izin vermeyecek, tamamdır tamam. Oğulları askerlik yapmadı onların kendileri de kantinde yaptı. O nedenle askerliği yan gelip yatma yeri sanıyor. Atatürk\'ü sevmezlerdi ama laf söyleyemedikleri için İnönü\'ye söylüyorlardı. Şimdi ikisine birden sövüyorlar. Bu ülkeden Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini silemeyecekler\" dedi.

\'18 ADA NE OLDU\'

FETÖ olaylarına da dikkat çeken Meral Akşener, şöyle dedi:\"Geldi iktidar oldu, \'Beni dövüyorlar, sevmiyor\' diyor. Bir küçük Emrah yüz ifadesi. Yav kardeşim, küçük Emrah büyüdü, baba oldu. Bu hala ağlamaya devam ediyor. FETÖ\'cülere teslim oldu. Askeriyeyi, Balyoz\'la Ergenekon\'la yumrukladı. Genelkurmay Başkanı\'nı hapse attılar. Sonra aradan zaman geçti \'Pardon, ben kandırılmışım\' sonra arkasından kimler kimler kandırdı. Her kandırıldığının bedelini bu millet canıyla, kanıyla ödüyor.ö 16 Nisan Referandumu öncesi Mehmet Ali Şahin ile konuştuğunu da anlatan Akşener, \" Dmedim mi ben sana bunlar ülkeyi uçuruma yuvarlar diye. Dinlemediniz beni. Bu darbe yapan paşaları terfi ettiren kim sensin. Zekeriya Öz\'ün altına zırhlı araç veren sensin. Ama çaycının, çorbacının peşine düştünüz. El altından bir barışma olabilir mi? Peşindesiniz. FETÖ\'yü Türkiye\'nin başına sen bela ettin. İmzaya gittiğim gün bir soru sormuştum. Kıbrıs\'ı sattın mı? İngiltere\'ye neden gittin? 18 adayı Yunanlılara kaptırdın, ağzını açtın bakıyorsun. Dış politikada her \'Eyy\' demesinde bir şey kaybettik.\"

\'AYAĞINIZI DENK ALIN\'

Akşener\'in ajandasındaki bir diğer başlık ise eğitimdi. Akşener, \"Eğitimde zengin çocuğu, fakir çocuğu, iyi okul, kötü okul diye böldüler çocuklarımızı. Mardin\'den mezun olan Aziz Sancar Nobel aldı. Biz Türkiye\'de yeni Aziz Sancar\'lar için mücadele edeceğiz inşallahö dedi. Konuşmasında, Ahmet Maranki\'nin \'Umudumuz 25 Haziran\'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı\'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa\' ifadelerine atıfta bulunan Akşener, \"Bilmem nereye \'Gömdüğümüz silahları çıkarırız\' diyenler ayağınızı denk aldın. Öyle yasalar çıkaracağım ki tecavüzcüler, sahte kabadayılar milletin yüzüne bakamayacak. Kuleli\'nin ışıklarını seçildiğimin ertesi günü açacağım\" dedi. Aydınlılardan hem kendisi hem de partisi için oy isteyen Akşener, \"Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım. Türkiye\'nin en önemli ünversitelerinden biri haline dönüşecek\" diye konuştu. Akşener, Aydın mitinginin ardından kentten ayrıldı.

Bakan Özhaseki \"Türkiye Beka sorunuyla karşı karşıyadır\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Özhaseki ziyarette yaptığı konuşmada \"Önemli bir tehdit ile karşı karşıyayız. tehdit geçtiğimiz dönemlerde çok bariz değildi. Geldiğimiz noktada bütün yaşadıklarımızdan sonra neredeyse bütün milletimizde hak verir ki Türkiye\'miz Beka sorunu ile karşı karşıyadır\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Ak Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü\'den oluşan heyet MHP Kayseri İL Başkanlığını ziyaret etti. MHP İL Başkanı Serkan Tok ve Parti yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, ziyarette yaptığı açıklamada \" Bulunduğunuz ortam çok sıradan bir seçim öncesi ortamı değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu ülkede çok seçimler gayet nezih bir şekilde yapılıyor. Her parti milletten gördüğü teveccüh kadar Millet Meclisi\'nde temsil ediliyor. Bu seçimleri diğer seçimlerden çok daha farklı bir tarafı var. Türkiye\'ye belki de yurtiçinde ve yurtdışında yapılan bir takım tahrikler çabalar neticesinde kendine demokratik ortamlardan saklayarak gizleyerek demokrasinin nimetlerinden istifade ederek bugüne kadar gelmiş olan şer cephelerinin iyice belli olması, açığa çıkmasıyla bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tehdit geçtiğimiz dönemlerde çok bariz değildi. Geldiğimiz noktada bütün yaşadıklarımızdan sonra neredeyse bütün millet hak verir ki Türkiye\'miz Beka sorunu ile karşı karşıyadır \"dedi. MHP İL Başkanı Serkan Tok ise yaptığı konuşmada \" 15 Temmuz akşamı ülkemiz üzerinde oynanan oyunları gördük ve Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli\'nin emri doğrultusunda devletimiz ve seçilmiş hükümetimizin yanında yer aldık. Kurulan Cumhur İttifakı ile bağlarımız daha da güçlendi. Genel Başkanımızın talimatlarından milim sapmadan adaylarımızla birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bizleri ziyaret eden Bakanımıza ve beraberindeki heyetine teşekkür ederim\" diye konuştu.

Sulama kanalına düşen kişiyi böyle kurtardılar

Iğdır Devlet Su İşleri\'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ferzende Güç (70), son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Güç\'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır\'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde tarlasına bugün öğlen saatlerinde su veren evli ve 8 çocuk babası Ferzende Güç bisikletiyle dönerken dengesini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Akıntının fazla olması nedeniyel bir süre sürüklenen Güç son anda köprüden tutundu. Bu sırada çevredekilerin yardım ettiği Güç\'ün ayakları kanala sıkıştı. Vatandaşlar tarafndan başı dışarıda tutularak nefes alması sağlanan Ferzende Güç olay yerine gelen AFAD ve gağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Güç\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi.

Haber:Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)