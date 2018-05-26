DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kapatılan Furkan Vakfı\'ndan hırsızlığa 2 tutuklama

ADANA\'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı\'nın merkez binasındaki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan Ozan A. ve Şahin B., tutuklandı.

Kayyuma devredilen Furkan Vakfı\'nın merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi üzerindeki merkez binasına geçen 8 Mayıs\'ta çatıdan hırsız girdi. Hırsızlar, bilgisayar, tablet, cep telefonu çalarak kaçtı. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Ozan A., Şahin B. ve Mehmet Haluk A. olduğunu saptadı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ozan A. ile Şahin B. tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Haluk A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAKFA 30 OCAK\'TA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak\'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na operasyon düzenledi. \'Vakıf faaliyeti adı altında, kuruluş amacı dışında, anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma\' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adana Emniyet\'inden çıkarılması

- Polis aracına götürülmeleri

**Güvenlik Kamerası**

- 3 tekerlekli elektrikli bisiklete eşya yüklenmesi

- Elektrikli bisikletin uzaklaşması

SÜRE:01\"18\" BOYUT:80MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

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Sosyal medya bunu konuşuyor: Öldüresiye dövdüler

Kayseri’de, sosyal medyada dolaşan ve 3 kişinin bir kişiyi öldüresiye dövdüğü görüntüler tepki topladı.

Melikgazi ilçesi Belsin Tramvay Durağı\'nda, iddiaya göre; 3 kişi, kendilerini şikayet ederek işten çıkarılmalarına sebep olan kişiyi yakalayarak öldüresiye dövdü. Bu anlar da vatandaşlar tarafından telefonla kaydedilirken, olaya kimsenin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Saldırganlardan biri, talihsiz adamın kolunu tutarken, diğeri de elindeki cisimle tüm yalvarmalarınaa rağmen vurmaya devam etti. Vurmanın etkisiyle, dayak yiyen kişinin atletinin yırtıldığı ve düştüğü görüldü.

Sosyal medyada kısa süre yayılan bu videodaki dayak yiyen vatandaşın durumu ve olayın faillerinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kavga anının cep telefonu görüntüsü

- detay görüntüler

Haber: Şeyda AŞATIR-Kamera: KAYSERİ(DHA)

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Tarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istedi

ŞANLIURFA\'da millattan önce 9 bin 500\'lü yıllarına ait olduğu tahmin edilen 25 önce Balıklıgöl heykelinin bulunduğu metruk alanın yerine, butik otel yapılması için çalışma başlatıldı. Kültür Varlıkları, Arkeoloji ve Müzecilik Komisyonu Başkanı ve Arkeolog Nezih Başgelen, etrafı saclarla çevrili alanda yürütülen kazı çalışmalarının kaçak olduğu iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Müzesi’ne bilgi verdi, kazının durdurulmasını istedi.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında 25 yıl önce çevre düzenlemesi çalışmalarında bulunan ve milattan önce 9 bin 500\'lü yıllara ait olan Balıklıgöl heykeli (Urfa Adamı) olarak da bilinen kireç taşı yontunun bulunduğu ve Hamza Korkmaz\'ın mülkiyet sahibi olduğu alana butik otel yapılması için çalışma başlatıldı. Dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eser olarak bilenen ve Göbeklitepe\'yle özdeşleşen Balıklıgöl heykelinin bulunduğu alanda kazı yapıldığını fark eden Kültür Varlıkları, Arkeoloji ve Müzecilik Komisyonu Başkanı ve Arkeolog Nezih Başgelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Müzesi’ne durumu bildirdi. Başgelen, özel mülkiyetteki sit alanında yapılan kazının durdurulması için Şanlıurfa Müzesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun acil müdahale etmesi istedi. Bunun üzerine müze yetkilileri durumu koruma kuruluna rapor ettiklerini bildirdi. 25 yıl önce tesadüfen belediye ekiplerinin kazı çalışmasıyla bulunan Balıklıgöl heykelin göğsündeki \"V\" biçimli kabartma iki hat ve karnının üzerindeki ellerin, Göbeklitepe\'deki dikili \"T\" taşlar üzerindeki kabartma çizgileri anımsattığını için tarihi değeri oldukça büyük olduğu öğrenildi. Heykelin bulunduğu sit lanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine araştırma yapan ekipler, söz konusu alanda herhangibi tarihi bulguya rastlanılmadığı, tarihi eser bulunmadığını metruk olan yere Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla yerine butik otel yapılacağı kaydedildi.

Çevresi sac korkuluklarla örtülen alanda çalışan işçiler, kazdıkları hafriyat ve molozları traktörle kazı alanından çıkardıkları ve kazı alanında 24 saat özel bir güvenlik görevlisi bulunduğu bildirildi. Söz konusu alanda yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili Şanlıurfa Müze Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıklıgöl Heykelinin bulunduğu alan

- Alanda kazı yapan işçiler

- İşçilerin kazı alanda toprakları traktöre yüklemesi

- Görevlilerin beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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CHP’li Özel: Artık işin sağcısı solcusu bir kenara kalmıştır

KIRIKKALE’de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Artık işin solcusu sağcısı, muhafazakarı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenarda kalmıştır. Elbette farklı siyasi partilerdeniz. Ama bugün yola Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun” dedi.

CHP’li Özgür Özel, Kırıkkale Yenidoğan Mahallesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışa ayrıca,İYİ Parti Kırıkkale yöneticileri, milletvekili adayları, sivil toplum örgütleri ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı. Açılışa katılan vatandaşlar sık sık, ‘Mustafa Kemal’in gençleri’ şeklinde slogan attı.

Burada konuşan Özel, Cumhuriyet mücadelesi verdiklerini savunarak, “Hal böyle olunca, artık işin solcusu sağcısı, muhafazakarı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenara kalmıştır. Elbette farklılıklarımız var. Elbette aynı şeyleri düşünmüyoruz. Elbette farklı siyasi partilerdeniz. Ama bugün yola Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun” dedi.

AK Parti-MHP ittifakını eleştiren Özel, “Bugün karşımızda geçmiş de birbirlerine en ağır sözleri söyleyenler bugün bir takım koltuk mücadeleleri uğruna bu söylediklerini yutmuş, tükürdüklerini yalamış ve sadece kendi iktidarlarını korumak, kollamak, oturdukları koltukları kaptırmamak, ele geçirdikleri yetkileri kaybetmemek, yaptıkların hesabını vermemek için sıkı sıkıya birbirlerine sarılmışlardır” diye konuştu.

Türkiye’de insanların umutsuz olduğunu kaydeden Özel, şöyle konuştu: “Daha geçen seçimde AKP’ye oy vermiş anneler çocuklarının geleceğini kararttıkları için pişmanlık duymaktadırlar. Anneler ‘koltuğunu düşünenler, kendi geleceğini düşünenler bizim evlatlarımızın geleceği ile oynamaktadır’ demektedirler. Bütün annelere sesleniyoruz, CHP iktidarında Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında seçim ile sınav tarihleri çakışırsa ertelenen seçim tarihi olacaktır. Kimse çocukların geleceği ile oynamayacaktır”

Görüntü dökümü:

-Detay görüntüler

-Özel’in konuşması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Tüfenkci: Finansal araçlarla Türkiye\'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran\'daki seçimlerin yaklaşmasıyla döviz ve faiz üzerindeki operasyonların arttığını belirterek, \"Onlar biliyorlar ki AK Parti olduğu sürece sınırlarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye\'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar\" dedi.

Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte Akçadağ ilçesini ziyaret etti. Esnafı dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tüfenkci, Türkiye\'ye 15 Temmuz\'u yaşatanların daha sonra kredi derecelendirme kuruluşlarıyla birlikte finansal operasyon çekmeye çalıştıklarını belirtti. 24 Haziran\'daki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte döviz ve faizler üzerindeki operasyonların şiddetinin artarak devam ettiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, \"Onlar biliyorlar ki AK Parti olduğu sürece sınırlarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapamayacaklar. Binlerce kilometre ötelerden gelip bu bölgeleri dizayn etmeye çalışamayacaklar. Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye\'nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye\'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar\" diye konuştu.

\'AYAR ÇEKMEYE ÇALIŞANLARIN AĞZININ PAYINI VERECEĞİZ\'

Bakan Tüfenkci, Türkiye\'deki vatandaşların bir oyu ile oynanan oyunları ve operasyonları durduracaklarını kaydederek, milletin güçlü ülke için her zaman hazır olduğunu ifade etti. Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Başkomutanı oraya askersiz göndermeyeceğiz Allah\'ın izniyle. Askerleriyle beraber oraya göndereceğiz. Güçlü Meclis\'i, hükümeti oluşturacağız. Ondan sonra da kim ayar çekmeye çalışırsa çalışsın ağzının payını vereceğiz inşallah. Birileri terörle Türkiye\'yi dize getirmeye çalıştılar. Ama Allah\'a hamdolsun 15 Temmuz\'dan sonra, millet arkamızda dimdik durduktan sonra, Cumhurbaşkanımız ne dedi? \'Biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz\' dedi. Allah\'a hamdolsun inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan genel detaylar

- Ziyaretlerden detaylar

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Çoruh Nehri\'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

ARTVİN\'de, geçen hafta Çoruh Nehri\'ne uçan otomobilde akıntıya kapılıp kaybolan ve ekipler tarafından aranan Selim Aksakal\'ın (65) cesedi, olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu.

Artvin-Şavşat karayolunun 34\'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde, geçen pazartesi gecesi meydana gelen kazada, Çoruh Nehri\'ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) ile kayınpederi Dursun Gül (80) ve Selim Aksakal kayboldu. Arama çalışmalarında Kerim Çiftçi ve Dursun Gül\'ün cansız bedenlerine ulaşıldı, Selim Aksakal\'ın izine ise rastlanmadı. AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı\'ndan gelen 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan 7 kişilik ve Hopa Deniz Polisi\'nden de 4 kişilik dalgıç ekiplerinin yer aldığı görevliler bölgede arama çalışması sürdürdü. Aksakal\'ın cesedi olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı’na bağlı su altı timi dalgıçları tarafından suyun 11 metre derinliğinde bulundu. Baraj gölünden çıkarılan Aksakal\'ın cesedi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin görüntüleri

Cesedin barajdan çıkarılışı

Detaylar

HABER KAMERA: Nurbay USTA/DHA

