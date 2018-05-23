DHA YURT BÜLTENİ - 11

Çoruh Nehri\'nde kaybolan kişiyi 30 kişilik ekip arıyor

Artvin\'de, önceki gece Çoruh Nehri\'ne uçan otomobilde, akıntıda kaybolan Selim Aksakal (65), 21\'i dalgıç 30 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Artvin- Şavşat karayolunun 34\'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde pazartesi gecesi meydana gelen kazada, Çoruh Nehri\'ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) ile kayınpederi Dursun Gül (80) ve Selim Aksakal kayboldu. Dün sabah başlatılan arama çalışmalarında Kerim Çiftçi ve Dursun Gül\'ün cansız bedenlerine ulaşıldı, Selim Aksakal\'a ise ulaşılamadı. Bölgede bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Jandarma ekiplerinin kıyıdan katıldığı arama çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı\'ndan gelen 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 7 kişilik Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 4 kişilik Hopa Deniz Polisi\'nden oluşan dalgıç ekip katıldı. Arama çalışmalarını 21\'i dalgıç 30 kişilik ekip yürütüyor. Ekipler, kazanın yaşandığı yerden başlayarak 10 kilometre boyunca kıyı ve su altında arama gerçekleştirecek. Akıntının yüksek olduğu Çoruh Nehri\'nde arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çoruh Nehri\'nden arama çalışmaları

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

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Alevler Ula\'da 2 dönüm ormanlık alanı küle zevirdi (Görüntü Ekiyle Yeniden)

MUĞLA\'nın Ula ilçesinin Turnalı Mevkii\'nde, çıkan orman yangını havadan müdahale ile söndürülürken, ilk belirlemelere göre 2 dönüm alan küle döndü.

Ula\'nın Akyaka Mahallesi Turnalı Mevkii\'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına 3 helikopter ve 1 amfibik uçak ile havadan müdahaleye başlandı. Bölgeye 15 arazöz ile orman ekipleri de sevk edildi. Sarp arazideki söndürme çalışmaları havadan sürdürüldü. Alevler, 1.5 saatte söndürülürken, ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alandaki çam ağaçları zarar gördü. Muğla Orman bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangının söndürüldüğünü, herhangi bir telihkenin kalmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Helikopterin alevlere su atması

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

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Bahçeli, Alaattin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etti



Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı\'yı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etti.

Keskin T Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak yatan Alaattin Çakıcı, 5 gün önce sağlık sorunları nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırıldı, burada özel bir odada tedavisine başlandı. MHP Lideri Bahçeli, bugün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne giderek Alaattin Çakıcı’yı kaldığı özel odada ziyaret etti. MHP’nin ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Twitter hesaplarından Bahçeli’nin Çakıcı’yı ziyaretiyle ilgili mesaj ve fotoğraflar yayınlandı.Mesajda şöyle denildi:“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor.ö

ANKARA İL BAŞKANI’NI DA GÖNDERMİŞTİ

Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’u Alaattin Çakıcı’nın tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne göndererek, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldırmıştı. Çakıcı’da yaptığı yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkür etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ziyaretin fotoğrafları

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi



Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak sınırına 3,5 kilometre mesafede, kısa bir süre önce sondaj çalışmalarına başlandı. Bölgeyi ziyaret edip yetkililerden bilgi alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uçakla Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi, buradan da helikopterle Türkiye\'nin Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesine geçti. Bakan Albayrak, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Irak sınırındaki Dutluca bölgesinde TPAO\'nun sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Sondaj kulesine çıkarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Albayrak, daha sonra açıklamalarda bulundu.

ÇUKURCA\'DA İLK DERİN SONDAJ

Bölgenin petrol potansiyeli olan bir saha olduğunu belirten Bakan Albayrak, ilçede ilk derin sondajın gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Albayrak,, \"Bölge, yeraltı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları, hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Ama son zamanlardaki aktif enerji siyasetimizin çerçevesi içinde sadece derin deniz sondajcılık faaliyeti yok. Bunu son dönemde çok yoğun ifade etmiştik. Aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset güdeceğimizi ifade ettiğimiz bir süreçteyiz\" dedi.

GRAVİTE VERİ TOPLAMA İŞLEMİNE BAŞLADIK

Bakan Albayrak, Irak\'a sadece 3,5 kilometre mesafede, yerli mühendisler ve bölge halkıyla birlikte kuyunun ilk kazma işlemine başladıklarını kaydederek şöyle konuştu:\"4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla Çukurca\'da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli\'den Cizre\'ye kadar, kuzeyde ise Van\'dan Siirt\'e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye\'de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismikle detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu \'Sınır bölgemizdeki yeraltında ne var\' bu adımlarla inşallah Türkiye\'nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji ve yeraltı kaynakları madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız. Türkiye başka bir ülkü, eski Türkiye değil. Daha güçlü, güvene ve istikrarara dayalı 15 yıllık yolculuğunda, geleceğine çok daha sağlam adımlarla ilerliyor. Hakkari düne göre daha iyi, yarına daha güvenli ve umutla bakıyor ve daha iyi olacak. Devletimiz, askerimiz, millitemizle beraber her alanda ekonomik yatırım, istihdam ve turizm yatırımlarıyla bölgemiz geleceğe daha emin ve güçlü adımlarla çok daha ümitle bakacak.\" Bakan Albayrak, daha sonra beraberindeki Hakkari Valisi Cünyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, 3. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yenileme çalışmaları süren ilçe merkezine geçerek bir süre dolaştı, esnafı ziyaret etti. Bakan Albayrak, daha sonra Hakkari\'ye geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)

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Torunları, gelini tarafından öldürülen dede: Cinayetin nedeni cehalet/EK

2 COCUGUNU OLDUREN ANNE: KÖPEK MUAMELESİ YAPIYORLARDI

Ankara\'da iki çocuğunu öldüren Lütfiye Alver (27), emniyetteki sorgusunda 8 yaşındaki kızı Kübra\'yı eşarpla boğarak 5 yaşındaki kızı Beren\'i ise 2 kez karnından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi Zekeriya Alver\'den (43) şiddet gördüğünü ve eşinin ailesinden baskı gördüğünü iddia eden Lütfiye Alver, şunları söyledi:\"Eşimle ailesi çocuklarıma çok düşkündü ama beni sevmiyorlardı. Halbuki onlar benim çocuklarımdı. Bana resmen köpek muamelesi yapıyorlardı. Bu baskıdan çok sıkıldım ve bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ayrıca eşimden şiddet gördüm. Dün akşam da yine evde düşünüyordum, nasıl olduğunu anlamadan çocuklarımı öldürdüm. Ortada hiç bir şey yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum.\"Lütfiye Alver, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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Haşhaş tarlaları tablo gibi

Afyonkarahisar\'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, Afyon Ovası\'nda tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.

Afyon Ovası\'ndaki haşhaş tarlaları ilkbaharda açan, yazın da olgunlaşan çiçeklerle görsel şölenin yaşandığı bölge haline geliyor. Haşhaşın en yoğun üretildiği Sandıklı\'ya bağlı Alagöz köyünde yılda en az 200 dönümde haşhaş ekimi yapılıyor. Asırlardır çiftçinin geçim kaynağı olan, insanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri Afyon Ovası\'nda tabloyu andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor.

\'OVAMIZ GÖRSEL ŞÖLEN HALİNE DÖNÜYOR\'

Alagöz köyü Muhtarı Ramazan Çetinkaya, Afyon bitkisinin mayıs ayının sonlarında çiçek açmaya başladığını belirterek, şunları söyledi: \"Her yıl olduğu gibi mayıs ayının 15\'inde açan Afyon çiçekleri yine açtı. Ovamız bu haşhaş çiçekleri sayesinde görsel şölene dönüşüyor. Bu görsel şölen haziran ayının 15\'ine kadar devam eder. Genellikle köyümde beyaz haşhaş ekilmekte. Kapsül ve haşhaşı daha çok değerli olduğu için beyaz haşhaş ekimi yoğunlukta oluyor. Mor haşhaş da oluyor. Tabii bazı yörelerimizde mor eken de var. Bu görsel şölenden hatıra fotoğrafı çektirerek yaralanıyoruz. Dışardan il ve ilçelerden de gelip geçenler de arabayı durdurarak bu şöleni ölümsüzleştiriyor.\"

\'TEMMUZ\'UN 15\'İNE KADAR HASADI YAPILIR\'

Afyon bitkisinin ekim ayı sonlarında ekimine başlandığını ve kasım ayı içerisinde tamamlandığını da aktaran Ramazan Çetinkaya, şöyle dedi: \"İki sefer çapası yapılır. Mayıs ayı sonlarında çiçeğini açar ve haziran ayının 15\'ine kadar çiçek dönemi devam eder. Temmuz ayının 1 ve 15\'i arası da hasadını yaparız. Hasat zamanı çok hassastır. Bu dönemde yağmurdan etkilenir. Onun için hasadını 15 gün içinde tamamlamamız gerekir. Hasat sonrası haşhaşı kapsülünden makine yardımı ile ayırırız. Kapsülünü Toprak Mahsulleri Ofisi\'ne, haşhaşını da tüccara satarız. Köylümüzün başlıca geçim kaynaklarından biri Afyon bitkisidir. Yöresel olarak da bu bitki örtüsünün birçok adı vardır. Yöresel olarak Afyon, Afyan, Haşgeş, Haşhaş gibi de isimler verilir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Beyaz çiçek açan haşhaş tarlaları geniş açı

- Beyaz çiçek açan haşhaşlar ve çiçekleri dökülen haşhaş kozalakları

- Beyaz çiçek açan haşhaşlar ve çiçekleri dökülen haşhaş kozalakları yakından

- Beyaz çiçek açan haşhaş yakından içindeki haşhaş kozası görünür şekilde

- Haşhaş tarlasında hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar

- Muhtar Ramazan Çetinkaya haşhaş tarlasına girerken ve haşhaş tarlasından

- RÖP: Ramazan Çetinkaya (Köy muhtarı)

- Mor haşhaş tarlaları geniş açı ve yakından

- Mor haşhaş yakından

02.50\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)



