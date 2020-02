DHA YURT BÜLTENİ - 11

Afrin\'den Bingöl\'e dönen özel harekat polisleri törenle karşılandı

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli olup Zeytin Dalı Harekâtına katılmak üzere Afrin\'e uğurlanan 22 kişilik özel harekat timi, görevlerini tamamlayarak geri döndü.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen törene, Vali Ali Mantı, 49\'uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Emniyet Müdürü Metin Akay ile Özel Harekat polisleri katıldı. Kurbanların kesildiği törende okunan duanın ardından konuşan İl Valisi Ali Mantı, \"22 Şubat\'ta Afrin\'e gönderdiğimiz 22 Özel Harekatçı kardeşimizi bugün sağ salim aramızda görmekten mutluyuz. Allah onlardan razı olsun, ülkemizin birliği ve beraberliği için gönüllü olarak gidip görevini son derece fedakarlık içerisinde gerçekleştirip geldiler. İnşallah bundan sonra da ülkemizi ve ülkemizin güvenliği ile ilgili, yöneticilerimizin, devletimizin vereceği görevleri en doğru şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. Gözlerindeki o kararlılığı, kahramanlığı gördük. İnşallah kendilerine bundan sonra hayırlı sağlıklı ve huzurlu günler dileriz. Ülkemizi de Allah her türlü kaza ve beladan korusun\" dedi. Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Özel Harekat Polis Memuru Bahadır Katrancı ise her zaman verilecek görevlere hazır olduklarını belirterek, “Elif gibi dik ve doğru durmayı ahdetmiş teşkilatın mensupları olarak devlerimizin bize vermiş olduğu görevi başarıyla tamamladık. Sağ salim peygamber ocağına döndük. Biz orada görevdeyken dualarını bizden esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman bu tarz görevler için eğitiliyoruz. Devletimizin emir ve talimatlarını bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Polis özel harekatçıların otobüsten inmesi

- PÖH\'lerin il protokolü ve meslektaşlarıyla selamlaşması

- Genel ve detay görüntüler

- Operasyona katılan polisin röportajı

- Vali Ali Mantı\'nın röportajı

- Kurban kesilmesinden detaylar

Haber-Kamera:Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)

============================================

Elazığ\'da 25 küçükbaş hayvan sel nedeniyle telef oldu

Elazığ\'ın merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde, yağış sonrası oluşan sel nedeniyle 25 küçük baş hayvan telef oldu.

Bugün saat 14.00 sıralarında Elazığ\'da başlayan aşırı yağış, merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde sele neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle Hıdırbaba köyünde bulunan bir ahırı su bastı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından, ahırda bulunan 65 küçük baş hayvan kurtarılırken, 25 küçük baş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sel sularının da kısmen çekildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Selden görüntüler

- Su basan ahırın görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

============================================

Düzce\'de 1,5 ayda 200 rögar kapağı çalındı

Düzce\'de, 1,5 ayda 200 rögar kapağı çalındı. Düzce Belediyesi güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Düzce Belediyesi son dönemde artan rögar kapağı hırsızlığına karşı suç duyurusunda bulundu. 1,5 ayda 200 rögar kapağı çalınırken, belediye yerlerine yeni kapaklar koydu. Düzce Belediyesi güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Motosikletleri ile gelerek rögar kapaklarını çalan iki kişinin görüntüleri delil olarak sunuldu. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalınan rögar kapakları nedeniyle belediyenin 30 bin TL zarar ettiğini açıklayarak, şu açıklamada bulundu:\"Şehir merkezinde bulunan demir rögar kapakları son 1,5 aydır hırsızların hedefi haline gelmiştir. Hırsızlık olayları nedeniyle maddi hasarlı kazaların önüne geçmek ve hatta hayati tehlike riskini ortadan kaldırmak amacıyla ekiplerimiz rögar kapatma çalışması yapmaktadır. Ancak bu durumun Düzce Belediyesi\'ne maliyeti 30 bin TL\'yi geçmiştir. Son çalışmada D-100 Karayolu üzerinde Çoban mevkiinden itibaren yan yol üzerinde 8 adet rögar kapağı daha çalınmıştır. İşyeri kameraları tarafından kaydedilen bu hırsızlık olayıyla ilgili olarak güvenlik güçlerimiz soruşturma başlatmıştır. Yaşanan olayların hayati tehlikeye ve kazalara davetiye çıkarmaması için vatandaşlarımızın da böyle hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmasını rica ediyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Motosikleti iki şahıs kapakları çalarken görüntü

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

============================================

Polis, mağazanın önünde ağlayan Samet\'e kıyafetler aldı

Düzce\'de, polis, mağazanın önünde ağlayarak babasından yeni kıyafetler almasını isteyen 19 yaşındaki Samet Koçak\'a istediği kıyafetleri alarak gönlünü kazandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Mansur Bayram Caddesi üzerinde devriye gezerken engelli bir gencin mağazanın önünde bağırarak ağladığını gördü. Polis durumu anlamak üzere engelli gencin yanına gitti. Samet Koçak\'ın babası Hüseyin Avni Koçak\'tan kıyafet almasını istediği, ancak maddi durumu olmadığı için babasının alamadığını öğrendi. Bunun üzerine 4 polis memuru, Samet\'i alarak mağazaya götürdü. Samet istediği pantolon, tişört ve ayakkabıyı alırken, polisler ücretini ödedi. Mutluluğu yüzünden okunan Samet\'e pamuk şekeri de alındı. Büyük mutluluk yaşayan Samet daha sonra babası ile birlikte evlerine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Polislerin pamuk şeker alırken görüntüsü

-Polislerin mağazada alışveriş yaparken görüntüsü

-Polisler,çocuk ile babasının görüntüsü

Haber:Tezcan SOLMAZ /DÜZCE, (DHA)

============================================

Mevlana\'nın Karaman\'dan Konya\'ya göç etmesi canlandırıldı

Mevlana\'nın ailesiyle birlikte Karaman\'dan, Konya\'ya göç etmesinin 790\'ıncı yıl dönümü nedeniyle, kentte temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Karaman Belediyesi tarafından kent merkezindeki Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Mevlana Vakfı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi yaptı. Ardından Mevlana ve ailesinin Karaman\'dan Konya\'ya göçünü temsili olarak tiyatro oyuncuları tarafından canlandırdı. Canlandırmada dönemin Karaman Valisi Emir Musa, Mevlana\'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled\'i ve ailesini Aktekke Kent Meydanı’ndan Aktekke camii iç kısmına kadar yürüyerek uğurladı.

MEVLANA\'NIN KONYA\'YA GÖÇÜ

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye\'nin başkenti Şam\'dan Anadolu\'ya geçtikten sonra, önce Erzincan\'da, ardından da Karaman\'da konakladı. 7 yıl Karaman\'da kalan Mevlana\'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat\'ın, daveti üzerine 1228 yılında Konya\'ya göç etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Temsili canlandırmadan detay

- Sema gösterisinden detay

- Törenden genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

============================================

Kaynak yaparken hediyelik eşya mağazasını yaktılar

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki bir hediyelik eşya mağazası, kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yandı. Meşrubat almak için gittiği 50 metre ilerideki marketten döndüğünde iş yerinin yandığını gören mağaza sahibi, sinir krizi geçirdi.

Bodrum\'un Ortakent-Yahşi Mahallesi\'ndeki 38 yaşındaki Tuncer Özen ve 42 yaşındaki ağabeyi Caner Özen\'in sahibi olduğu hediyelik eşya mağazasının çatısına bugün saat 13.30 sıralarında güneş enerjisi takılması için çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, 200 metrekaresi kapalı toplam 2 bin metrakerelik alana sahip hediyelik eşya mağazasındaki yanıcı maddeleri bir anda tutuşturdu. Alevler kısa sürede, bungalovların da bulunduğu mağazayı sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler daha da büyürken, yangının neden olduğu duman, mahalleye 14 kilometre mesafedeki Bodrum ilçe merkezinden de görüldü. Mağaza çalışanları hortumlar ve kovalarla alevlere müdahale ederken yangın itfaiyeye bildirildi. Alevlerin yakındaki diğer işyerlerine ve mağazanın arka bölümündeki zeytinliğe sıçrama tehlikesi nedeniyle büyük panik yaşandı. 7 itfaiye aracı ile çevredeki inşaatların su tankerleri ve dozerleri ile yangın, güçlükle 2 saatte söndürülürken, mağazadaki bazı eşyalar çevredekiler tarafından taşınarak alevlerden kurtarıldı. İşçilere meşrubat almak için gittiği 50 metre ilerideki marketten döndüğünde iş yerinin yandığını görüp şok olan Tuncer Özen, bir kaç kez alevlerin arasına dalıp mağazasındaki bazı eşyaları kurtarmak istese de komşuları tehlikeli olduğu gerekçesiyle buna izin vermedi. Sinir krizi geçiren Özen\'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Mağazasının yanmasını yaşlı gözlerle izleyen Özen, \"Güneş enerjisi için işçiler ve elektrik ustaları çalışıyordu. Kaynak yapılırken yangın çıkmış. 15 yıllık birikimimiz yanarak kül oldu. En az 200 bin lira zararımız var. Çıldırmak üzereyim. Bittim ben\" dedi. Yangını haber alarak ailesi ile olay yerine gelen Özen\'in ağabeyi ve ortağı Caner Özen de gözyaşlarını tutamadı. Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu esnaf Ali Demir (45) de \"Yangın bir anda başladı. Kısa sürede de büyüdü. rkadaşlarımla müdahale ettik ama yeterli gelmedi. Yazık oldu. Mağazada zarar büyük\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, mağaza sahibi iki kardeş ile güneş enerjisi için kaynak yapan 5 işçinin ifadelerine başvurdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Çevredeki esnafın yardıma koşup, bahçe hortumları ve kovalarla alevlere müdahale etmesi

-Esnafın yanan mağazadaki bazı eşyaları kurtarmaya çalışması

-Mağaza sahibi Tuncer Özen ile röp.

-Mağaza sahibi Tuncer Özen\'in ağlaması

-Yanan hediyelik eşyalardan görüntü

-Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu esnaflardan Ali Demir ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM,(DHA)