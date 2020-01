DHA YURT BÜLTENİ - 11

Erdoğan’dan, Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi (3)



AK PARTİ, GÜMÜŞHANE İL KONGRESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’taki programının ardından helikopterle Gümüşhane’ye geçti. Gümüşhane Üniversitesi önünde kendisini bekleyen öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aydın Doğan Spor Salonu’na geçen Erdoğan ve beraberindekiler, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Salona ‘Büyük dönüşüm, kutlu gelecek’ ve Yiğidin bakışı, korkağın kılıcından keskindir’ yazılı pankartlar asıldı.

GÜMÜŞHANE TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Seçimlerde alınan yüksek oy oranları için Gümüşhanelilere teşekkür eden Erdoğan, Gümüşhane türküsü olan ‘Dut dibine yaslanırlar, çişe vurur ıslanırlar, elma ile beslenirler Gümüşhane güzelleri’ dizelerini seslendirdi. Dünya ve olimpiyat halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu’na rahmet dileyen Erdoğan, nice Naim Süleymanoğlu yetişmesi dileklerinde bulundu.

\'GÜMÜŞHANE SİYASET VE İŞ DÜNYASINDA ÖNEMLİ İSİMLER YETİŞTİRDİ\'

Gümüşhane’nin nüfusunun az olmasına rağmen siyaset, iş, ilim, kültür ve sanatta oldukça önemli isimler yetiştiren önemli bir il olduğunu ifade eden Erdoğan, Gümüşhane’nin çok daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini söyledi. Gümüşhane’de devam eden yatırımları anlatan Erdoğan, ulaşıma köklü çözüm getirecek Zigana Tüneli’nin 2019 seçimi öncesi hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Gümüşhane ve Bayburt’a hizmet verecek havalimanı müjdesini yineleyen Erdoğan, 1 ay içerisinde havalimanı ihalesinin yapılacağını ve 2019 seçimleri öncesi projenin tamamlanacağını ifade etti.

YEREL MİMARİ ÇAĞRISI

Nadide değerleri bünyesinde barındıran şehirlerin en büyük eksikliğinin imar meselesi olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle dedi: \"Görüyorum aslında ülkemizde pek çok şehrin sorunu olan imar çarpıklıklarının Gümüşhane’yi de pençesine almış olmasından üzüntü duyuyorum. Onun için belediye başkanımızdan rica ediyorum ihmalkar davranmayalım. Şehri saran çirkin yapılaşmayı bir an evvel önleyecek ve ortadan kaldıracak bir imar anlayışını derhal Gümüşhane’mize hakim kılmamız lazım. Yerel mimari ile bu işi özdeş hale getireceğiz. Gümüşhane’nin yerel mimarisi neyse onu yapacağız. Bundan taviz olamaz, olmamalı. Bakanlığımızdan belediyelerimize sorumluluk sahibi tüm kurumlarımızı bu konuda hareket etmeye davet ediyorum.\"

\'BAZI ÜLKELER DÜNYAYI KENDİ TAPULU MÜLKLERİ GİBİ GÖRÜYOR\'

Türkiye’yi büyütmek, güçlendirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek için çalışırken diğer yandan ülke ve milletin bekasına yönelik tehditlerle mücadele içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Dünyanın düzeni belki her zaman sorunluydu ama şuanda çok daha çarpık bir işleyişle karşı karşıyayız. Bazı ülkeler tüm dünyayı kendi tapulu mülkleri gibi görüp istedikleri gibi kural koyma, kural çiğneme hakkına sahip olduklarını sanıyorlar. Tarihe şöyle bir baktığımızda nice kuralların, nice zalimlerin aynı hissiyatla hareket ederek hem kendilerinin hem de bölgelerinin mahvına sebep olduklarını görüyoruz. Bugün sırlarını henüz tam olarak keşfedemediğimiz nice parıltılı medeniyet öldürmekten ve yıkmaktan başka meziyet olmayan güçler tarafından ortadan kaldırılmıştır. İran, Irak, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika’daki, Endülüs’de, Güney Asya’daki, Güney Amerika’daki medeniyetlerin yıkılışlarına bakarsanız hep benzer hikayeleri görürsünüz. Ama daha dikkat çekici olan kadim medeniyetleri yıkan güçlerin hiçbiri dünya tarihinde kalıcı olmamışlar ya kısa sürede yok olup gitmişler, ya da kendi kabuklarına çekilmişlerdir. Bugünde benzer bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. İnsanların kadim dertlerinden arda kalan bir avuç miras yine hoyrat istilacı bir güç tarafından hedef alınmıştır. Ülkemizde bu hedeflerden biridir. Yaşadığımız dönem bize Mehmet Akif’in tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi tespitini kulaklarımıza küpe etmemizi gerektiriyor. Geçmişte yaşadıklarımızdan ibret alıyor ve geleceğimizi kendi arzu ettiğimiz istikamette biçimlendirmek için çalışıyoruz.\"

\'İNLERİNE İNLERİNE GİRECEĞİZ\'

‘Bugün vatan uçurumun kenarındayken seyretmeyeceğiz ki yarın kendi evlatlarımız mezarlarını kazarken başlarında ağlamayalım’ ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: \"Masa başında ülkemiz ve bölgemiz ile ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak bugün de Allah’ın yardımıyla aynı şekilde paçavraya çevireceğiz. Türkiye’yi istedikleri gibi evirip çevirecekleri uydu devletleri ile karıştıranlar gerçekleri yavaş yavaş görmeye başladılar. Biliyoruz ki durmayacaklar. Bizde durmayacağız. Önce 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Ardından 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçireceğiz. Bugüne kadar milletimizi ‘Aman kimseyi ürkütmeyelim, başımıza bassalar bile herkesle iyi geçinelim. Bir yanağımıza tokat atıldığında karşılık vermek bir yana öte yanağımızı çevirelim’ dendi. Bu telkinler sebebiyle darbeler yapıldı. Sesimizi çıkarmadık. Ülkemizi, kriz ve faiz oyunları ile soyup soğana çevirdiler. Sesimizi çıkarmadık. Sanayimizi, ticaretimizi, teknolojik alt yapımızı, ihracatımızı ve istihdamımızı geliştirecek adımlar engellendi. Bunlarda yetmedi. Kendi vatanımızda parya muamelesi gördük, sesimizi çıkarmadık. Sandılar ki bu millet ‘Artık öldü, bitti’. Halbuki Türk milleti binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz bunun en büyük ispatıdır. F-16’lar, helikopterler, tanklar, toplar bomba yağdırmıyor muydu? Ama benim genç yaşlı o kardeşlerim o F-16’ların yağdırdığı bombalardan kaçmadı, hepsi şahadete yürüdüler. Tankların altına kendilerin attılar, yılmadılar. Niye? Onlar bir şeye inanıyordular. Şahadet makamdır ve bunun üzerine yürüdüler. 16 saate o FETÖ denilen kahpenin arkasından gidenler hepsi kaçacak delik aradılar. Şimdi bir kısmı nerede cezaevinde.Bir kısmı yurt dışına kaçtılar. Bitti mi, bitmedi. İnlerine inlerine gireceğiz, kovalayacağız. PKK neyse bunlarda odur. İnşallah önümüzdeki dönemde ayakta olduğumuzun daha çok işaretleri görülecektir.\"



Veliler koro kurdu, çocuk haklarını şarkılarla anlattı

DENİZLİ Zübeyde Hanım Anaokulu velileri, çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla bir ay önce oluşturdukları koroyla çalışmalar yaparak, çocuklarına sürpriz bir konser düzenledi. Okul bahçesinde bir araya gelen 320 velinin çocuklara hak eşitliğini şarkılarla anlattığı etkinlik, kayıt altına alınarak klipleştirildi.

Pamukkale ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle farkındalık etkinliği düzenledi. Okul, 1940\'tan itibaren çocuk haklarını savunma, öğretme ve bilinçlendirme hareketi olarak evrensel çapta kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü için sürpriz bir etkinlik planlandı. Etkinlik çerçevesinde veliler koro oluşturdu, 1 ay boyunca mesai saatleri sonrası buluşup hazırlık süreci geçirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 12 Kasım Pazar günü bir araya gelen beyaz gömlek ve beyaz pantolan giyen veliler, çocukları okulda eğitim gördüğü esnada koro düzeni aldı. Öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkarılan ve sürprizden habersiz 220 minik öğrenci, anne ve babalarını karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. 320 öğrenci velisi, 9 müzisyen, 16 öğretmenin yer aldığı koro enstrümanlar eşliğinde, çocukların bahçede yer almasıyla birlikte \"Büyük Seslerden Küçük Yüreklere\" isimli şarkısını söylemeye başladı. Çocuk haklarına dikkat çekmek için hazırlanan etkinliğe, Ülker Türcan\'ın yönetmenliğinde klip çekildi.

\"HER ÇOCUĞUN YAŞAMA HAKKI VAR\"

Zübeyde Hanım Anaokulu\'nun yapımını üstlendiği klip ile ilgili konuşan Okul Müdürü Nuran Özbellek, bu yıl farklı bir etkinlikle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nü kutlamak istediklerini belirterek, \"Okul olarak, velilerimize böyle bir projeden bahsettiğimizde onlar da çok heyecanlandılar. 320 veliyle akşamları çalıştık. Çocukları, \'dışarıda sizi bir sürpriz bekliyor\' diyerek çıkardık. Karşılarında büyük bir orkestra, kalabalık ve anne-babalarını görünce çok mutlu oldular. Kendi haklarını bilen, başkalarının hakkında saygı duyan bireyler yetiştirmek bizim zaten hedeflerimiz içerisinde. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun her çocuğun yaşama hakkı var. Savaşlarda çocuklar ölmesin diyoruz. Her çocuğun mutlu bir aile ortamında yaşama hakkı var. Biz de bir klip çekerek, daha büyük bir kamuoyuna paylaşmak istedik\" dedi.

\"DÜNYADAKİ HIRSLAR AZALMALI\"

Öğretmen Medine Boz, çocuk haklarına tüm dünyada önem verilmesi gerektiğini kaydederek, \"Aslında işin sadece taslağından haberdardık. Çünkü bize de sürpriz olması gerekiyordu. Ama ben çok beğendim. Az çok proje hakkında bilgimiz vardı ama detaylarından son anda haberimiz oldu. Projenin ses getireceğini düşünüyorum. Çocuklarımız zaten bizim için çok değerli. Çocuklarımızın masumiyetlerinin devamı için de dünya hırslarının azaltılması gerekiyor. Çocuklar mutluysa, ileride mutlu anne demek, mutlu baba demek\" dedi.

\"ÇOCUKLARIN MUTLU BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN MESAJ VERDİK\"

Velilerden Özgül Bozbay, projede tüm velilerin gönüllü olarak yer aldığına dikkati çekip, \"Bütün dünyada hiçbir çocuğumuzun gözyaşı dökmemesi, mutlu bir hayat sürmeleri için bizimkisi küçücük bir mesajdı. İnşallah tüm çocuklarımıza ulaşır. Sağlık ve barış içerisinde çok güzel günlerde çocuklarımızın bir hayatları, yaşamları olur. Biz de Zübeyde Hanım Anaokulu olarak fark yaratmak istedik. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler\" diye konuştu.

Sonbahar güzellikleri eşliğinde yürüdüler

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde keşif yürüyüşü kapsamında Altınyaka Mahallesi\'ne yürüyüş düzenlendi.

Kumluca Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan keşif yürüyüşü Altınyaka (Gödene) Mahallesi\'ne yapıldı. Sonbaharın eşsiz güzelliği içinde gerçekleşen doğa yürüyüşüne ilgi beklenenden daha fazla oldu. Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve diğer daire amirlerinin de katıldığı yürüyüş 4 kilometre mesafede yapıldı. Mahallenin girişindeki Güzle mevkiinden başlayan doğa yürüyüşü mahalle meydanında son buldu. Altınyaka halkı yürüyüşe katılanlara hazırladıkları değişik yiyecekleri ikram etti. Altınyaka halkı günün erken saatlerinde yürüyüşe katılan misafirleri için kahvaltı hazırladı. Kahvaltı sonrası sofra duası yapıldı ardından yaklaşık 750 metre rakımlı Altınyaka meydanında bulunan 1150 yıllık çınar ağacının altında çekilen hatıra fotoğrafıyla yürüyüş son buldu. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"Ekim ayında başlattığımız cumhuriyet yürüyüşü kasım ayında Altınyaka Mahallemizin keşfiyle devam etti. Altınyaka Mahalle Muhtarlığı ve Kumluca Belediyemizin ortak organizesiyle yaklaşık 1000 kişiye kahvaltı ikram ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikle halkımız arasındaki kaynaşma, birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Hem de 7\'den 70\'e halkımızın spor yapmasını sağlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

