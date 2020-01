DHA YURT BÜLTENİ - 11

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Balıkesir\'de/EK

\"ÜRETİYORLAR AMA ÜRETTİKLERİNİ HAK ETTİĞİ FİYATTAN SATAMIYORLAR\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Otel Basri\'deki Tarım Çalıştayı\'nın ardından basın toplantısı düzenlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sert eleştiriler yöneltti.

\"CHP\'nin gündeminde tarım ve tarımın sorunları var\" diyen Kılıçdaroğlu, \"Balıkesir tarım açısından Türkiye\'nin en önemli kenterinden birisi. Hatta Balıkesirliler \'Balıkesir tarımın başkenti olarak\' tanımlarlar ve bununla da gurur duyarlar. Gerçekten de Balıkesirli kardeşlerimizin yüzde 30\'u kırsalda yaşıyor. Çalışıyor, üretiyor, alınteri döküyor. Beyaz et üretiminin yüzde 20\'sini, yumurta üretiminin yüzde 10\'unu, yem üretiminin yüzde 14\'ünü Balıkesir gerçekleştiriyor. Süt üretiminde Türkiye ikincisi, kırmızı ette de Türkiye üçüncüsü. Bu nedenle Balıkesir Türkiye\'nin tarımın başkenti söylemini hak eden kentlerimizden birisi. Üreticilerle bir araya geldik ve onların sorunlarını dinledik. Onlar üretiyorlar ama ürettiklerini hak ettiği fiyattan satamıyorlar, dertliler. Üreticilerin borç batağı içinde olduğunu hemen hemen her üretici söyledi. \'Borç batağı içindeyiz\' diyorlar, \'Kapıdaki traktör, ahırdaki inek bize ait değil, bankaya ait. Biz çalışıyoruz, başkaları kazanıyor, dolayısıyla zarar ediyoruz\' diyorlar. \'Dünyanın en pahallı mazotunu alıyoruz, ilaç, gübre pahalı, elektrik, her şey çok pahalı, ama sattığımız ürünün karşılığını alamıyoruz\' dediler. Dolayısıyla üreticileri dinlemek gerekiyor\" dedi. Üreticilerin sorunun nasıl çözüleceğini de kendileriyle konuştuklarını belirten Kılıçdaroğlu, \"Samsun\'dan gelen bir arkadaşımız vardı. O yine kendi bölgesindeki sorunları dile getirdi. Fındık üreticisinin sorunları var. Bütün Türkiye konuşuyor. Ama sadece konuşmayan hükümetin kendisi. Bu kadar dert varken bu dertlerin üstü örtülmek isteniyor. Vatandaşın gündemi ayrı, Erdoğan\'ın gündemi ayrı. Fındık üreticisinin gündemi ayrı, Erdoğan\'ın gündemi ayrı. Beyaz et üreticisinin, buğday üreticisinin gündemi ayrı, Erdoğan\'ın gündemi ayrı. Onlar \'Geçinemiyoruz, borç batağındayız. Aman sorunumuzu çözün\' diyorlar\" diye konuştu.

\"ERDOĞAN\'IN TEK GÜNDEMİ BENİM\"

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tek gündemi var o da benim\" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"Onun gündeminde sadece ve sadece benim olmam beni mutlu ediyor. Benimle ilgileniyor, benimle uğraşıyor, benimle konuşmak istiyor, bana çatıyor. Amaç, \'Acaba toplumun yoğun gündeminden toplumu nasıl koparırım?\' Değineceğim nokta asıl burası. Türkiye\'nin gerçek sorunlarını konuşamıyoruz ve tartışamıyoruz. Dün yine konuşurken klasik Kılıçdaroğlu hastalığı yeniden nüksetmiş, öyle anlaşılıyor. \'Ey Kılıçdaroğlu\' diye başlamış. Sorduğu ilk soru \'Sen kimsin?\' Diyorum ya Türkiye\'de 4 yılda terörü bitireceğim. Bir daha söylüyorum, 80 milyon yurttaşıma sesleniyorum: \'4 yılda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında terörü kesinlikle bitireceğim. Bitirmediğim takdirde siyaseti tümüyle bırakacağım.\' Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Erdoğan dönüp diyor ki: \'Ey Kılıçdaroğlu kimsin sen?\' Söyleyeyim Sayın Erdoğan ben senin televizyona çıkmaktan korktuğun kişiyim. Gel yüreğin yetiyorsa ben terörü nerede ve nasıl bitireceğimi, sana anlatacağım ve sen de dinleyeceksin, vatandaş da dinleyecek. Bu ülkeye huzuru ve barışı nasıl getireceğimi sana anlatacağım. Bana, istediğin soruyu sorabilirsin. Ben de sana soru soracağım. Hatta geçen sefer söylemiştim soruları daha ben sana şimdiden söyleyeyim. Sen otur evinde kurmaylarınla çalış, cevapları da hazırla öyle çık. Korkuyor benden. Ben düzgün biriyim, sorulması gereken soruyu sorarım. Cesaretin varsa gelirsin. Bir şey daha söyleyeyim burada; TRT var, devletin televizyonu hem senin verginden hem benim vergimden besleniyor. Bağımsız bir alan olarak kabul edelim, oraya çıkalım. \'Kavgaya varım\' demiş Erdoğan; bu sözü duyunca \'Televizyona çıkmayı kabul etti\' diye anladım ben. Çünkü bizim kavgamız demokrasi kavgası. Bizim kavgamız kalkıp da birbirimize yumruk atma kavgası değil. Elimize silah alıp sokağa çıkacak halimiz yok. Ama demokrasi kavgasını yapacağım, \'varım demiş.\' Ben de varım Sayın Erdoğan. Her zaman seni TRT\'de bekliyorum. TRT\'yi uygun görmezsen arzu ettiğin televizyon kanalında bekliyorum.\"

\"SABAH FETÖ, AKŞAM FETÖ, ÖĞLEN FETÖ\"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Sorular sormuştum, bir soru daha sorayım, önceden hazırlık yapsın diye. Bu milletin başına PKK\'yı IŞİD\'i, FETÖ\'yü kim musallat etti? Rahmetli Ecevit\'ten iktidarı devraldığınızda PKK, IŞİD, FETÖ yoktu. Bunları sen besledin, sen büyüttün. Oslo\'da onlarla beraberdin, Habur\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin hakimlerini, savcılarını bunların ayağına görderdin. Dolmabahçe\'de, İmralı\'da oturdun. Döndün FETÖ\'ye \'ne istediniz de vermedik\' dedin. Onlara her istediklerini verdiler. İyi de bu ülkenin çiftçisine, emeklisine, taşeron işçisine, işsizine niye vermedin? Şimdi kalkmışsın sabah FETÖ, akşam FETÖ, öğle FETÖ. İyi de bu milletin başına sen bela ettin bunları kardeşim. Niye benimle uğraşıyorsun? Sabah öğle, akşam Kılıçdaroğlu. İyi, gayet güzel, memnunum bundan ama beni konuşuyorsan önüme çıkmaya niye cesaret edemiyorsun? Çıkıp soru sormaya niye cesaret edemiyorsun? Benim sorularımdan korkuyorsun değil mi? Korkacaksın da. Zaten Kılıçdaroğlu hastalığının nüksetmesinin nedeni de bu. Sesimi duyunca, fotoğrafımı görünce kan beynine sıçrıyor. Hele hele cevap vermeyince çıldırıyor. Çıldırabilirsin, kan beynine sıçrayabilir. Ama ben bu ülkede mazlumların, taşeron işçilerinin, emeklilerin, memurların,sanayicilerin, herkesin avukatı olacağım. Sen ise belli çevrelerin avukatı olacaksın. Sana çok açık ve net bir soru daha soruyorum Sayın Erdoğan; \'Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın mı yapmadın mı?\' Yaptığını gayet iyi biliyorum. Ver beni mahkemeye, de ki; \'Kılıçdaroğlu, beni terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmakla suçluyor. Niye vermiyorsun mahkemeye? Senin mahkemelerinde yargılanacağız üstelik. Senin hakimlerinin önünde yargılanacağız. Belgeleri tek tek o hakimin önüne koyacağım. Hakim dahi kıpırdayamayacak. Cesaretin varsa gel kardeşim. Öyle uluorta bağırmanın hiçbir anlamı yok. Milletin gündemini konuşalım. Gel fındığı, hububatı, beyaz eti, kırmızı eti konuşalım. Gel Anadolu\'nun mercimeğini konuşalım. Mercimek anavatanı Anadolu olan bir ürün. Şimdi mercimek ithal ediyoruz. Bundan bahseden var mı? Yok.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşmasından görüntü

Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: CoşkunYAMAN / BALIKESİR, (DHA)

============================================

İş arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

BURSA\'da tekstil işçisi 30 yaşındaki Ozan Ü., aynı işyerinde çalıştığı 34 yaşındaki Sami Aydın\'ı aralarında çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde baraj kenarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan ikisi de Vişne Caddesi üzerindeki bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Ozan Ü.ve Sami Aydın konuşmak için sözleşti. Ozan Ü.\'ye ait araçla ikili Demirtaş mahallesindeki ormanlık alana gitti. Burada konuşurken çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ozan Ü. aracından aldığı av tüfeği ile Sami Aydın\'ın bacağına bir el ateş edip kaçtı. Sami Aydın kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ozan Ü.\'yü yakalamak için çalışma başlatırken, olayda yaşamını yitiren Sami Aydın\'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Jandarma ve polisin incelemesi

-Ambulanstan detaylar

(SÜRE:2.00 dk.(Boyut:220mb)

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

=============================================

Sokakta eşini tekmeleyen kocanın tahliye isteği kabul edilmedi



ESKİŞEHİR\'de, ayrı yaşadığı eşi 44 yaşındaki Nesrin Işıklı Tiker\'i sokak ortasında başını apartman duvarına vurup yere düşürdükten sonra defalarca tekmeleyerek yaralamaktan tutuklu yargılanan 51 yaşındaki Ayhan Tiker\'in tahliye isteği kabul edilmedi. Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay 18 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir\'de meydana geldi. İzmir\'de oturan Ayhan Tiker, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Işıklı Tiker ile konuşmak için Eskişehir\'e gelerek bir kafeteryada buluştu. Konuşma sırasında Tiker çifti arasında tartışma çıktı. Çift, kefetaryadan dışarı çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Ayhan Tiker eşi Nesrin Işıklı Tiker\'in başını bir apartmanın duvarına çarptı. Nesrin Işıklı Tiker, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ayhan Tiker yere düşen eşinin başını defalarca tekmeleri. Tiker kendisine engel olmak isteyen vatandaşları da tehdit ederek bir süre yanına yaklaştırmadı. Daha sonra çevredekiler, Ayhan Tiker\'i yerde baygın halde yatan eşinin yanından uzaklaştırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Nesrin Işıklı Tiker, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ayhan Tiker de olayın ardından polisler tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nesrin Işıklı Tiker 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ayhan Tiker\'in yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Tiker\'in yanısıra yaraladığı eşi Nesrin Işıklı Tiker ile Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar katıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

İkinci duruşmaya çıkan Ayhan Tiker pişman olduğunu söyleyerek, \"Olay nedeniyle pişmanım. Eşim kadar ben de olay nedeniyle mağdurum. Aileme bakabilmek için tahliyemi istiyorum\" dedi. Eskişehir 1\'inci Ağır ceza Mahkemesi heyeti sanığın tahliye talebini kabul etmedi. Heyet, sanığı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevkine karar vererek duruşmayı 12 Ekim\'e erteledi.

KADIN AVUKATLARIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri adliye binası önünde yaptıkları basın açıklamasında sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kadın avukatlar adına konuşan Ceren Kerey şunları söyledi: \"Bizler kadın hakları savunucuları olarak kentimizdeki tüm kadın cinayeti ve cinayete teşebbüs davalarında olduğu gibi bugün de adaletin sağlanması için mücadele yürütmek adına buradayız. Nesrin için adalet istiyoruz. Nesrin\'e onlarca kez tekme atan nefretin mahkum olmasını istiyoruz. İstanbul\'da şort giydiği için dolmuşta darp edilen Asena Melisa Sağlam, şortlu olduğu için güvenlik görevlisi tarafından Maçka Parkı\'ndan çıkarılan genç kadın, Ankara\'da apartman komşusu tarafından kendi evinde şort giydiği için apartman yöneticisine şikayet edilen genç kadın aynı şiddet türüne maruz kaldı. Kadınların yaşam alanlarına müdahale ediliyor. Bu müdahale sokakta, dolmuşta, parkta ve hatta kendi evinde yaşanıyor. Kadın erkek eşitliği okulda, evde, sokakta, parkta ve dolmuşta sağlanmazsa Nesrin\'ler hiç bitmez. Biz Nesrin\'in aylarca hayata tutunan inadıyla eşitlik için, adalet için mücadeleye devam etmeye devam edeceğiz.\"

Haber: Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

==============================================

Sosyal medyada belediye başkanına hakarete hapis cezası



BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz\'a sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan 31 yaşındaki Serkan Çolak, 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu\'da oturan Serkan Çolak, Başkan Yılmaz\'ın Facebook sayfasında yer alan, \'Belediye Başkanı Yılmaz Aydın Şenol Camii\'nin açılışını yaptı\' başlıklı haberin altına küfür ve hakaret içerikli yorum yaptı. Başkan Yılmaz\'ın şikayeti üzerine Serkan Çolak hakkında, \'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret\' suçundan dava açıldı. Bolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan sanık Serkan Çolak, \"Bu paylaşımı alkolün etkisiyle yaptım. Çok pişmanım. Kendisinden özür diliyorum\" dedi. Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirilen Serkan Çolak\'a 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Daha önce başka bir suçtan aldığı cezada hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verilen sanığa, bu \'hakaret\' suçundan verilen ceza ile ilgili erteleme yapılmadı.

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)

===============================================

\'3.Agro Sorgun Tarım Ve Hayvancılık Fuarı\' açıldı

YOZGAT’ın Sorgun İlçesi\'nde Kaymakamlık, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından organize edilen \'3.Agro Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı\' törenle açıldı.

Sorgun fuar alanında düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz, Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, çiftçiler ve firma yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, \"Sorgun bir gün gelecek, termalin başkenti olacaktır. Buna olan inancımda tamdır, bu anlamda geçen dönemde daha çok yerelde yaptığımız çalışmaları artık ulusal ve uluslararası arenaya taşıyacağız. Sorgun bir üniversite kenti olacaktır, fakültesi, meslek yüksekokulu ve üniversitemizin diğer hizmet birimleri ile bu markayı oluşturma adına var gücümüz ile çalışacağız\"dedi. Milletvekili Yusuf Başer ise fuarların üretici ile teknolojinin buluştuğu bir yer olduğunu belirttiği konuşmasında, \"Yozgat’ı ve Sorgun’u turizmin, tarımın, hayvancılığın, termalin başkenti yapmak istiyorsak, değerlerimizi, kültürümüzü, beyin yapımızı da bir araya getirmek suretiyle Yozgat’ın ve Sorgun’un kalkınmasına katkı sunmamız gerekiyor. Eğer siz bu bölgeye yatırımcıyı çekmek istiyorsanız, yolumuzu, havaalanımızı ve hızlı treni getirmeniz gerekiyor. Bu anlamda önümüzdeki yıl Yozgat Havaalanı\'nın temelini atmış olacağız. Yapacağımız Bozok Organize Sanayisi ile birlikte bölgemiz hızla büyüyecek\" dedi.

Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz ise, emeği, sermayesi ve aklı ile hareket eden yatırımcıyı, tüketiciyi buluşturan bu tür fuarların önemli olduğunu dikkat çekti. Daha sonra Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz, Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, TSO Başkanı Üzeyir Arslan açılış kurdalesini kesip, stantları ziyaret ederek, fuarda sergilenen ürünleri incelediler. Çiftçiler de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fuara yoğun ilgi gösterdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Tören alanından görüntü

- Protokoldan görüntü

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan konuşması

- Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in konuşması

- Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz’ın konuşması

- Fuar açılış

- Fuardan detay görüntüler

Haber: Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)